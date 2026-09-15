19 жизненных историй о том, как разница в быту и традициях застала иностранцев врасплох

Истории
15.09.2026
19 жизненных историй о том, как разница в быту и традициях застала иностранцев врасплох

Иностранцы, попадая в другую страну, порой сталкиваются с местными правилами, которые вызывают у них недоумение или улыбку. От попыток сварить суп из пельменной воды до поиска «вагона со слугами» — так путешественники с юмором реагируют на непривычный уклад. В подборке — ироничные и добрые истории о том, как удивляет чужой быт. А ведь именно за такими открытиями и впечатлениями люди едут в путешествие.

  • Сестра привезла своего жениха-немца знакомиться с родителями. По традиции, налепили все вместе пельменей, сварили и съели. Жених был в восторге. Но когда мама пошла мыть посуду, немец аж подпрыгнул и как выдаст: «Что вы делаете?! Там же варилось мясо, можно еще суп сварить!» Реально искренне не понимал, почему мы эту воду просто сливаем.
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Влад Ива
только что

Кидаешь туда картошку, лучок, зелень. Пельмени не вынимаешь. И получается очень вкусный пельменный суп. Разве никто так не делал кроме меня и того немца?

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  • У подруги муж — иностранец, учился в Москве. Собрались они к ее родителям куда-то в Сибирь. Она беременна, отправила в билетную кассу его одного. Просит взять билеты в СВ. Объяснила, что это вагон с услугами. Муж требовал у кассира вагон со слугами, пока она не пошла разбираться.
Котёнок по имени Кусь
только что

Напомнило историю, как один иностранец, ещё не очень хорошо разговаривающий на русском языке, хотел попросить тёщу согреть воды и сказал: "Сгори ваду"

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  • Живу за границей, у меня многонациональный круг общения. Как-то раз я устроила вечер, где главным блюдом был борщ. Рассаживаемся: испанец, сингапурка, иранец, австралиец и японец. Японец облизывается и глаголет: «Оу, борцщ!» Я удивленно вопрошаю:
    — А где это ты видел борщ?
    — А у нас в Японии есть борщ.
    В общем, капустный суп (cabbage soup) пользуется успехом во всех странах мира.

Приехала по студенческому обмену во Францию. У дома однокурсницы увидела знак «Осторожно, кошки!»

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Dedee
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пункт выдачи котораспределительного центра?))

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«Вхожу во двор, спрашиваю у подруги, мол, у вас тут что, кошачий заповедник? Она смеется и говорит: „Да нет, это чтобы машины у дома медленнее ездили“».

  • Давным-давно отдыхала я на задворках Таиланда и наткнулась в меню прибрежного ресторанчика на суп-пюре из шампиньонов. А незадолго до этого мы вернулись из Франции, где это блюдо весьма популярно. Разумеется, я мнила себя ценительницей французской кухни, поэтому уверенно заказала супец. На островах. В Таиланде. Суп-пюре из шампиньонов, ага. В общем, мне принесли тарелку отваренных в воде грибов, в которые для густоты бухнули пару ложек рисовой муки. Урок был усвоен: в локальных забегаловках надо заказывать локальные блюда.
  • Когда я был в Финляндии, в пиццерии рядом с отелем продавали «американскую» пиццу. Мы заказывали несколько пицц, поэтому решили заказать и эту, просто, чтобы посмотреть, что они считают «американской» пиццей. Оказалось, это была пицца с ветчиной и ананасом.
  • Однажды ко мне приехали гости из Франции. Вечером они пошли в мой огород собирать улиток. А потом приготовили их с соусом из зелени и сливочного масла.
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Светлана БМВ
только что

Мой брат однажды купил улиток и принёс на ужин. Я даже не могла смотреть на этот кошмар. У меня вообще пропал аппетит. А братишка ел и посмеивался надо мной.

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Эх, сейчас навернем тарелочку

  • Честно говоря, Индонезия удивила меня больше всего, особенно Ява. Мы забронировали отель в небольшом районе, примерно за 10 долларов — обычный серый номер без излишеств. Мы на большее и не рассчитывали, просто искали место для ночлега. На следующее утро спустились вниз, и весь персонал отеля буквально выстроился в очередь, чтобы нас встретить. Они приготовили для меня и моего партнера полноценный завтрак «шведский стол» совершенно бесплатно. Это было невероятно, столько усилий, улыбок, гостеприимства! Мы же ничего такого не просили. Мы были просто обычными путешественниками. Меня такой уровень энтузиазма и щедрости приятно удивил.
  • У нас жила девочка из Барселоны. Больше всего ее удивило, что у не особенно богатых людей есть крупная собака, а также то, насколько мало мы потребляли оливкового масла. Ну и состояние лестницы (скромненько, но чисто).
eva_hleba
  • Переехала по работе в Токио. В первый же день пришла в гости к коллеге-японке. На пороге аккуратно разулась, сделала шаг на деревянный пол — и тут хозяйка слегка вскрикнула. Оказалось, я наступила голыми пятками на порожек, разделяющий не слишком чистую зону и чистый пол, чего, по местным меркам, делать нельзя. В итоге она с милой улыбкой подарила мне специальные домашние носки.
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«В Лас-Вегасе я впервые воспользовался лифтом с возможностью спуска на полэтажа»

© Bebbity / Reddit
tama
только что

А на выходе прыгать вниз на полтора метра? Забавная причуда

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  • Приехала зимой подруга из Испании. На улице минус 5, она натянула два свитера и шерстяные носки. Заходит в квартиру, а у нас жара, батареи работают, все ходят в футболках. Она долго ходила возле батареи, трогала ее пальцем и в итоге спросила: «А как вы ее отключаете, когда вам жарко?» Когда узнала про открывание форточки зимой, сидела с открытым ртом.
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Котёнок по имени Кусь
только что

Я однажды ездила в Египет в зимнее время. Температура была 15-20 градусов. Туристы ходили в футболках и максимум ветровках, а местные - в свитерах, демисезонных куртках и шапках

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  • Подходит ко мне на кассу иностранец и спрашивает на непонятном языке какую-то белиберду: «Ту нес». Я ему показываю: «Два чего вы хотите?», а он опять повторяет это «ту нес». Ко мне уже подошел другой сотрудник магазина, чтобы помочь. Но результат такой же — «ту нес», а мы ему — «донт андерстанд». Тогда он достает из кармана телефон, что-то там пишет, показывает нам картинку с рыбой и говорит: «Ту нес». Это был тунец.
Светлана БМВ
только что

Он же тебе на чистом русском пытался сказать! А ты -лапоть деревенский, не понял вежливого иностранца. 😂

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  • В Турции каждый раз, когда проходишь мимо магазина или ресторана (особенно на фудкортах торговых центров), местные зазывалы кричат нечто, что переводится как «Добро пожаловать. Приходите». В первый раз, когда я гулял и слышал это, то отвечал им всем: «Привет. Спасибо» и переживал, что не пошел в их магазин или кафе. Оказывается, это в Турции в порядке вещей.
Светлана БМВ
только что

Да, а если не зайдешь к ним, то они тебе такое в спину кричат, что ни один словарь не переведёт.

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  • Работаю в косметологическом салоне, и у нас немало клиентов-иностранцев. Недавно пришла девушка-немка на чистку лица, разговорились с ней (я говорю на английском и немецком). Она похвасталась, что живет здесь относительно недавно, но уже выучила стихотворение, ну а я попросила ее рассказать. «Антошка-Антошка, пойдем копать картошку. Антошка-Антошка, готовь к обеду ложку», — гордо продекламировала мне девушка.

«Одно из многочисленных достоинств японской жены. Вот мой сегодняшний обед»

© MadMadHatter / Reddit
  • Мой муж — иностранец. Раньше моих советов не слушал, теперь же делает то, что я говорю, не задавая лишних вопросов. Лежим вечером, он жалуется, что ему жарко и спать не может. Предложила перевернуть подушку. Он перевернул, положил голову и как вскочит: «Откуда ты об этом знаешь?» Неужели я буду выдавать все мои тайны?
  • В университете у нас был студент из Бельгии. Однажды вечером мы взяли его в блинную, и он заказал вафлю. Я заметил, что он не притронулся к маслу, которое было в середине в форме маленького шарика, похожего на рожок для мороженого. Он доел вафлю, и прежде чем я успел его остановить, взял шарик масла вилкой, положил его в рот и съел. Я спросил: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Я думал, это сливки!»
Ad_locum
только что

Тут что-то на непонятном. Что за шарик масла? Почему ШАРИК похож на РОЖОК? И как надо было поступить с ним?

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  • Пришел в гости студент из Бразилии. На пороге я протянул ему домашние тапочки. Он долго и внимательно их разглядывал, а потом шепотом спросил: «Это специальная обувь для проверки на дружбу или у вас в доме так холодно?» Теперь при входе сразу с улыбкой говорит: «Давайте ваши дружеские туфли!»
ADME
Alena
только что

Как-то мы с подружкой дома у нее чай пили, и тут приходит к ней некий кадр в гости - у него были с собой тапочки и пакетик с топленым молоком, он чай только с таким пьет. В качестве угощения принес конфеты, большой пакет. Я раньше ушла, мало ли, чтобы не мешать. Так вот, подруга потом расскзала, что этот джентльмен, когда уходил, забрал с собой и конфеты, и молоко.

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