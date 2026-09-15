19 жизненных историй о том, как разница в быту и традициях застала иностранцев врасплох

Как-то мы с подружкой дома у нее чай пили, и тут приходит к ней некий кадр в гости - у него были с собой тапочки и пакетик с топленым молоком, он чай только с таким пьет. В качестве угощения принес конфеты, большой пакет. Я раньше ушла, мало ли, чтобы не мешать. Так вот, подруга потом расскзала, что этот джентльмен, когда уходил, забрал с собой и конфеты, и молоко.