Кидаешь туда картошку, лучок, зелень. Пельмени не вынимаешь. И получается очень вкусный пельменный суп. Разве никто так не делал кроме меня и того немца?
19 жизненных историй о том, как разница в быту и традициях застала иностранцев врасплох
Иностранцы, попадая в другую страну, порой сталкиваются с местными правилами, которые вызывают у них недоумение или улыбку. От попыток сварить суп из пельменной воды до поиска «вагона со слугами» — так путешественники с юмором реагируют на непривычный уклад. В подборке — ироничные и добрые истории о том, как удивляет чужой быт. А ведь именно за такими открытиями и впечатлениями люди едут в путешествие.
- Сестра привезла своего жениха-немца знакомиться с родителями. По традиции, налепили все вместе пельменей, сварили и съели. Жених был в восторге. Но когда мама пошла мыть посуду, немец аж подпрыгнул и как выдаст: «Что вы делаете?! Там же варилось мясо, можно еще суп сварить!» Реально искренне не понимал, почему мы эту воду просто сливаем.
- У подруги муж — иностранец, учился в Москве. Собрались они к ее родителям куда-то в Сибирь. Она беременна, отправила в билетную кассу его одного. Просит взять билеты в СВ. Объяснила, что это вагон с услугами. Муж требовал у кассира вагон со слугами, пока она не пошла разбираться.
Напомнило историю, как один иностранец, ещё не очень хорошо разговаривающий на русском языке, хотел попросить тёщу согреть воды и сказал: "Сгори ваду"
- Живу за границей, у меня многонациональный круг общения. Как-то раз я устроила вечер, где главным блюдом был борщ. Рассаживаемся: испанец, сингапурка, иранец, австралиец и японец. Японец облизывается и глаголет: «Оу, борцщ!» Я удивленно вопрошаю:
— А где это ты видел борщ?
— А у нас в Японии есть борщ.
В общем, капустный суп (cabbage soup) пользуется успехом во всех странах мира.
Приехала по студенческому обмену во Францию. У дома однокурсницы увидела знак «Осторожно, кошки!»
«Вхожу во двор, спрашиваю у подруги, мол, у вас тут что, кошачий заповедник? Она смеется и говорит: „Да нет, это чтобы машины у дома медленнее ездили“».
- Давным-давно отдыхала я на задворках Таиланда и наткнулась в меню прибрежного ресторанчика на суп-пюре из шампиньонов. А незадолго до этого мы вернулись из Франции, где это блюдо весьма популярно. Разумеется, я мнила себя ценительницей французской кухни, поэтому уверенно заказала супец. На островах. В Таиланде. Суп-пюре из шампиньонов, ага. В общем, мне принесли тарелку отваренных в воде грибов, в которые для густоты бухнули пару ложек рисовой муки. Урок был усвоен: в локальных забегаловках надо заказывать локальные блюда.
Да, и лучше то, на чём ресторан специализируется, потому что оно точно будет свежим
- Когда я был в Финляндии, в пиццерии рядом с отелем продавали «американскую» пиццу. Мы заказывали несколько пицц, поэтому решили заказать и эту, просто, чтобы посмотреть, что они считают «американской» пиццей. Оказалось, это была пицца с ветчиной и ананасом.
- Однажды ко мне приехали гости из Франции. Вечером они пошли в мой огород собирать улиток. А потом приготовили их с соусом из зелени и сливочного масла.
Мой брат однажды купил улиток и принёс на ужин. Я даже не могла смотреть на этот кошмар. У меня вообще пропал аппетит. А братишка ел и посмеивался надо мной.
Эх, сейчас навернем тарелочку
- Честно говоря, Индонезия удивила меня больше всего, особенно Ява. Мы забронировали отель в небольшом районе, примерно за 10 долларов — обычный серый номер без излишеств. Мы на большее и не рассчитывали, просто искали место для ночлега. На следующее утро спустились вниз, и весь персонал отеля буквально выстроился в очередь, чтобы нас встретить. Они приготовили для меня и моего партнера полноценный завтрак «шведский стол» совершенно бесплатно. Это было невероятно, столько усилий, улыбок, гостеприимства! Мы же ничего такого не просили. Мы были просто обычными путешественниками. Меня такой уровень энтузиазма и щедрости приятно удивил.
- У нас жила девочка из Барселоны. Больше всего ее удивило, что у не особенно богатых людей есть крупная собака, а также то, насколько мало мы потребляли оливкового масла. Ну и состояние лестницы (скромненько, но чисто).
- Переехала по работе в Токио. В первый же день пришла в гости к коллеге-японке. На пороге аккуратно разулась, сделала шаг на деревянный пол — и тут хозяйка слегка вскрикнула. Оказалось, я наступила голыми пятками на порожек, разделяющий не слишком чистую зону и чистый пол, чего, по местным меркам, делать нельзя. В итоге она с милой улыбкой подарила мне специальные домашние носки.
«В Лас-Вегасе я впервые воспользовался лифтом с возможностью спуска на полэтажа»
- Приехала зимой подруга из Испании. На улице минус 5, она натянула два свитера и шерстяные носки. Заходит в квартиру, а у нас жара, батареи работают, все ходят в футболках. Она долго ходила возле батареи, трогала ее пальцем и в итоге спросила: «А как вы ее отключаете, когда вам жарко?» Когда узнала про открывание форточки зимой, сидела с открытым ртом.
Я однажды ездила в Египет в зимнее время. Температура была 15-20 градусов. Туристы ходили в футболках и максимум ветровках, а местные - в свитерах, демисезонных куртках и шапках
- Подходит ко мне на кассу иностранец и спрашивает на непонятном языке какую-то белиберду: «Ту нес». Я ему показываю: «Два чего вы хотите?», а он опять повторяет это «ту нес». Ко мне уже подошел другой сотрудник магазина, чтобы помочь. Но результат такой же — «ту нес», а мы ему — «донт андерстанд». Тогда он достает из кармана телефон, что-то там пишет, показывает нам картинку с рыбой и говорит: «Ту нес». Это был тунец.
Он же тебе на чистом русском пытался сказать! А ты -лапоть деревенский, не понял вежливого иностранца. 😂
- В Турции каждый раз, когда проходишь мимо магазина или ресторана (особенно на фудкортах торговых центров), местные зазывалы кричат нечто, что переводится как «Добро пожаловать. Приходите». В первый раз, когда я гулял и слышал это, то отвечал им всем: «Привет. Спасибо» и переживал, что не пошел в их магазин или кафе. Оказывается, это в Турции в порядке вещей.
Да, а если не зайдешь к ним, то они тебе такое в спину кричат, что ни один словарь не переведёт.
- Работаю в косметологическом салоне, и у нас немало клиентов-иностранцев. Недавно пришла девушка-немка на чистку лица, разговорились с ней (я говорю на английском и немецком). Она похвасталась, что живет здесь относительно недавно, но уже выучила стихотворение, ну а я попросила ее рассказать. «Антошка-Антошка, пойдем копать картошку. Антошка-Антошка, готовь к обеду ложку», — гордо продекламировала мне девушка.
Знала одного иностранца, который очень собой гордился, когда выучил все личные местоимения во всех падежах
«Одно из многочисленных достоинств японской жены. Вот мой сегодняшний обед»
- Мой муж — иностранец. Раньше моих советов не слушал, теперь же делает то, что я говорю, не задавая лишних вопросов. Лежим вечером, он жалуется, что ему жарко и спать не может. Предложила перевернуть подушку. Он перевернул, положил голову и как вскочит: «Откуда ты об этом знаешь?» Неужели я буду выдавать все мои тайны?
- В университете у нас был студент из Бельгии. Однажды вечером мы взяли его в блинную, и он заказал вафлю. Я заметил, что он не притронулся к маслу, которое было в середине в форме маленького шарика, похожего на рожок для мороженого. Он доел вафлю, и прежде чем я успел его остановить, взял шарик масла вилкой, положил его в рот и съел. Я спросил: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Я думал, это сливки!»
Тут что-то на непонятном. Что за шарик масла? Почему ШАРИК похож на РОЖОК? И как надо было поступить с ним?
- Пришел в гости студент из Бразилии. На пороге я протянул ему домашние тапочки. Он долго и внимательно их разглядывал, а потом шепотом спросил: «Это специальная обувь для проверки на дружбу или у вас в доме так холодно?» Теперь при входе сразу с улыбкой говорит: «Давайте ваши дружеские туфли!»
Как-то мы с подружкой дома у нее чай пили, и тут приходит к ней некий кадр в гости - у него были с собой тапочки и пакетик с топленым молоком, он чай только с таким пьет. В качестве угощения принес конфеты, большой пакет. Я раньше ушла, мало ли, чтобы не мешать. Так вот, подруга потом расскзала, что этот джентльмен, когда уходил, забрал с собой и конфеты, и молоко.
О других комедийных ситуациях, в которые можно попасть по незнанию языка или местных традиций, мы писали здесь: