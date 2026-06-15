14 историй о личных дневниках, страницы которых пахнут чернилами и засушенными цветами
Когда в руки попадают старые дневники, оживают самые светлые воспоминания. На их пожелтевших страницах прячутся теплые, по-настоящему душевные истории, превращающие далекое прошлое в нечто удивительно близкое. Прочитав дневники наших мам, мы словно заново открываем их юность — время маленьких радостей, смелых решений и приключений, о которых хочется рассказывать снова и снова.
- В дневнике была фотография мамы с незнакомым мужчиной и коляской. Неужели мой отец на самом деле мне отчим? Спросила маму напрямик. Она сначала побледнела, а потом выдала: «Ася, на этом фото моя сестра». Оказалось, что мамина сестренка сбежала из дома в 18 лет на другой конец света и продолжила поддерживать связь только с моей мамой. Так я узнала о родственниках в Латинской Америке.
- Моя мама пишет дневник. Делает книжечки. Сейчас работает над серией от моего рождения и потом рождения моей сестры до нашего 8 и 7-летия соответственно. Она написала вступление о том, как они с папой познакомились, как начинались их отношения. Я знаю, что несмотря на все трудности, это было волшебство. Столько любви в этом вступлении. Мама пишет об их музыке — «их» музыке, которая играла по радио, когда он сделал ей предложение. А заканчивает это вступление вот так: «А в душе звучала та волшебная утренняя мелодия. И казалось, что нет никого счастливее меня. Ведь я познала неземную нежность. И человек, подаривший это чудо, идет рядом. И у нас с ним впереди вся жизнь...»
- Моя мама вела тетрадь. Там есть все. С первой недели как я родился и до полутора лет жизни. Мои первые отпечатки ладони и ступни. Первые слова. Прядь волос. Есть история, как меня сперва назвали Максимом, а потом пришел дед и сказал, что если не назовут в честь него Иваном, то не видать им коляски... Девочки! Не надо 100500Гб фотографий! Не надо. Это не так ценно, как дневник мамы, ее почерком и ее словами, описывающими самое дорогое, что у нее есть...
И вот так легко , не заморачиваясь, взять и обесценить чужое видение ситуации.Все же разные и это все - вопрос личный пристрастий и свободного времени. И каждый делает как он считает правильным исключительно для себя. Кто-то ведет дневник и записывает когда наследник престола поел а когда в туалет сходил . Кто-то фотографирует и делает альбомы , кто-то вообще не архивирует что бы то ни было .
«Мама снова и снова разбирает свои архивы. И меня иногда подзывает посмотреть — что ей кажется интересным.
Хотя, там все интересное»
Вспомнилось про тычинки и пестики. Давно замечено, что далеко не все знают, что из этого мужское, а что женское. Зато говорили в своё время, что биология -- ненужный предмет. (
- Был сайт, там люди вели свой личный дневник, можно было выбирать разный шрифт, темки, виртуальный скетчбук практически. Но самое клевое, что можно было нажать «случайный дневник» и погружаться в мир других людей. Я так случайно мамин дневник нашла, она рассказывала подробно про развод с папой, я в 6 лет офигела, что все совсем не так, как мне говорили.
- Листала мамин старый дневник и чуть не выронила его из рук. На странице запись: «Опять встречалась с Игорем, муж пока не подозревает». Какой еще Игорь? Весь вечер была как на иголках, спросила маму напрямую. Она увидела страницу, закрыла лицо передником и засмеялась. Оказалось, Игорь был ювелиром. За несколько месяцев до папиного юбилея мама заказала подарок — кольцо с гравировкой, внутри которой была зашифрована дата их знакомства. Она боялась, что папа случайно найдет чек или увидит ее в мастерской и сюрприз сорвется. А самое неожиданное я узнала потом. Папа действительно что-то заподозрил и даже однажды проследил за мамой. Но, увидев, как она выходит из ювелирной мастерской с довольной улыбкой, решил не портить ей секрет и сделал вид, что ничего не заметил.
Фильм такой есть, мужик увидел, как жена скрытно встречается с парнем на заднем дворе их дома. Он начинает за ней следить. В оконцовке он ночью оглушает её и закапывает живьём в ящике. А рано утром, в день его рождения приходит тот парень и приносит картину. Оказывается она заказала его портрет на день рождения. Он бежит в сад, откапывает могилу, но она к тому моменту уже была мертва...
- У меня мама дневников не вела. Но зато делала подписи в альбоме рядом с фотографиями. Которые всегда всем показывала, но которые никому не были особо интересны. Раньше мне казалось это полным бредом. А сейчас умиляет альбом тридцатилетней давности, в котором маминым почерком написано: «Залез в мешок с сахаром, закопался в него и стал есть его ложкой».
А у меня есть фото старшего всего в сахаре))) И ладошки и лицо.....смешное фото)))
- Недавно мама показала мне часть своего дневника, который она вела, когда я была мелкой, со словами: «Я все еще не понимаю, как это возможно». А написано было вот что: «У дочки уже неделю кошмары, из-за которых она просыпается по ночам. Но вчера она подошла ко мне и сказала: мама, я умею контролировать сны! Просто надо закрыть глаза и сильно подумать о чем-то, и это приснится!.. Теперь ей кошмары больше не снятся».
- В мамином дневнике среди обычных записей про работу и молодость вдруг попалась фраза: «Сегодня папа снова пришел ко мне во сне». Я удивилась — дед ведь был жив до моих 12 лет. Пошла к маме с вопросами и выяснила, что человек, которого я считала родным дедушкой, всю жизнь воспитывал чужого ребенка и никому об этом не рассказывал.
- 1967 год. Город Светлоград. Две девочки Алла Крупина и Валя Трегубова познакомились в школе в старших классах и началась их дружба. Им было около 17. Каждая вела личный дневник. Алла писала об их дружбе, о танцах, о том, как покупает отрезки ткани и шьет платье к выпускному. Когда они заканчивали школу, то обменялись своими дневниками и договорились встретиться уже взрослыми, пообещали найти друг друга и вернуть дневники.
После школы Валя поступила в Элисту, а Алла... я не знаю где она. Валя — моя мама, Трегубова — ее девичья фамилия. Мне было около 16 лет, когда среди документов я нашла эти тетрадки. Тогда мама рассказала эту историю. Когда появился интернет мама искала Крупину Аллу. Дневники хранились дома. Им больше 50 лет. Мамы нет почти 2 года и когда я была дома последний раз, забрала их в Москву как воспоминания, как ниточку разговора с мамой. Возможно где-то хранятся и мамины дневники, и я очень хочу исполнить ее мечту — найти Крупину Аллу и обменяться ими.
- Сегодня нашла мамин дневник среди папиных бумаг. Думаю, он не хотел, чтобы мы это прочитали, там мало записей, но, читая их, я многое поняла о маме... Ей было сложно и тяжело, ей приходилось одной справляться со всеми тяготами без возможности поделиться с кем-то. Читая ее сбивчатый текст, написанный на эмоциях, второпях, мне хотелось обнять ее и пожалеть. Я очень по ней скучаю, она казалась такой сильной, такой уверенной, но за всем этим была маленькая напуганная девочка, так нуждающаяся в любви. Они росли в другое время, их учили не выносить сор из избы, не жаловаться, быть хорошими. Она одна из семи дочерей, одна из младших. Работала, чтобы пойти учиться. Отвественная, умная, покладистая, рассудительная, такая, какой ее хотели видеть родители. Все ради всех. Я помню ее мечтательной, немножко хулиганкой в душе, романтичной, девочкой, которая любила бантики и цветочки. Мало кто знал ее с этой стороны.
А я сожгла все свои дневники. Дневник был как собеседник, как друг, с которым можно поделиться самым счастливым и самым горьким. Писала и в девчонках , и в замужестве, целые летописи о детях)). Да только поняла, что не нужны мои чувства никому после меня, и сожгла на даче, все дневники, открытки, письма.
- Однажды, когда я была у бабушки, я нашла дневник своей мамы. В юности она любила записывать в него все свои мысли и переживания. В детстве я очень хотела быть как мама, и поэтому старалась подражать ей, тоже пытаясь вести свой дневник.
- Недавно с мамой разбирали ее шкафы и нашли дневник, который она вела, когда ездила в Москву на сессии. Она училась заочно, очень хотела получить профессию, на которую не учили в нашем городе. Я прочитала, как она выживала за тысячи километров от дома без денег, без родни, без интернета; как ей друзья дали с собой какие-то берестяные шкатулки, и она их пыталась продавать вечерами, чтобы купить еду, но покупала книги для учебы. Читала и офигевала, а мама смеялась — ей приятно вспомнить то время.
- Перебирал старые вещи и наткнулся на тетрадь, хотел было выкинуть. Но открыв ее и прочитав пару строк, понял, что это дневник, который вела моя мама. Там было описано детство с первых дней моего старшего брата и меня. Когда читал, не мог остановиться плакать, слезы так и падали на тетрадь. Никто мне так не расскажет про мое детство, как эта тетрадь, ведь с ранних лет я стал сиротой. Когда перечитываю, воображаю, что это она мне читает ее...
- Мамин личный дневник — единственное, что дает мне веру в то, что мечты могут сбываться. Мама вела его, будучи 16-летней. Сейчас читали вместе, и была там фраза: «Когда я стану совсем взрослой, у меня будет три прекрасные дочери». Умилило... Сразу же позвонила двум своим сестрам.
Не первый раз замечаю, что мы слегка программируем себя , в плане деторождения... У нас в семье давно не было мальчика, я с детства хотела мальчика + прожила в молодости единственную свою любовь, так как однолюбка. Мне очень хотелось родить мальчика, и назвать именем любимого. Так и получилось.
Комментарии
НИКОГДА! НИЗАЧТО! НИКАКИХ ДНЕВНИКОВ!!! Что нужно - знает муж и лучшая подруга. Если это узнает маман - она меня из гроба достанет(только сперва в него загонит)
Говорят, вести дневник полезно — упорядочивает мысли. Возможно. Но мне просто лень. )
Статью прочитала с удовольствием. 🩵
Низачто никаких дневников с личными переживаниями. Даже близким не надо их знать. У каждого человека должно быть личное пространство.
То же одно время вела дневник, так это мне вышло боком. Свекровь нашла и прочитала( я с сыном тогда жила у нее). В тот же день она выгнала нас обратно к себе домой и перестала общаться. Потом постепенно отошла, но " осадочек, как говорится, остался". А что же я написала? Да только правду про нее, на что она жутко обиделась. Больше ничего не пишу, научена горьким опытом.
Помню, я вела в юности дневник.
Как-то мой будущий муж, а тогда ещё жених, пришёл в гости. Прошёл в комнату, а я пошла в кухню чай ставить.
А в комнате этот самый дневник лежал на столе, он открыл и... наткнулся на запись: "Андрей ни мычит ни телится".
Когда мы уже поженились, он сказал: "Ну вот я всё-таки замычал и отелился..."
И тогда я поняла, что он это прочитал)😌