14 историй о личных дневниках, страницы которых пахнут чернилами и засушенными цветами

То же одно время вела дневник, так это мне вышло боком. Свекровь нашла и прочитала( я с сыном тогда жила у нее). В тот же день она выгнала нас обратно к себе домой и перестала общаться. Потом постепенно отошла, но " осадочек, как говорится, остался". А что же я написала? Да только правду про нее, на что она жутко обиделась. Больше ничего не пишу, научена горьким опытом.