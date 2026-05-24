17 историй о рабочих буднях с начальниками, в которых сквозь шелест отчетов пробивается живой смех

Начальники бывают разные: добрые, суровые, простые или с причудами. В следующих смешных историях вы найдете зарисовки повседневных сцен, с которыми сталкивается каждый работник при общении с руководством. Они помогут вам с юмором относится к рабочим проблемам и недоразумениям и смело улыбаться, встречаясь с трудностями.

Звонит начальство — солидный такой дядя, седой, лет так под 50, серьезный. А под ногами дите путается. Начальство интересуется, кто это влезает в разговор? На фоне секундной паузы звучит детский голос: «Дядя! Пойдем в теремок жить!» Мгновенный ответ из трубки: «Ты что! Там уже мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайка-попрыгайка, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок и мишка-топтыжка! Я туда уже не влезу, я пухлый!» И другим тоном, уже мне: «Исправленный текст жду ровно в 17:00, потому что в 17:30 его надо показывать заказчику!» Ребенок потом час требовал взять его на работу и срочно подружить с таким добрым дядей. © Убойные Истории / VK

Студенчество, подработка летняя. Пашем. Часа полтора без остановок. Я еще и пятой точкой кверху с большой болгаркой. Устали. Сели ненадолго отдохнуть. Приезжает шеф. Видит, что мы отдыхаем. Еще часа полтора пашем, только устроили небольшой перерыв — опять шеф. Покосился уже. Третий раз та же ерунда. Шеф не выдерживает: «Мужики, я вижу что объем норм, но вопрос: когда вы, блин, работаете?!» Ржали долго. © Klacius / Pikabu Конфуз только что Неправильная у вас супер-способность: работать надо как раз при начальстве, а отдыхать - без него. Чтоб типа в поте лица своего... Ответить

Всегда предупреждали шефа что завтра день зарплаты, приезжайте к нам с денежкой. Он отвечал: «Деньги зло». А я, наглая морда, говорила: «А вот зла нам как раз очень не хватает». Раза с третьего отучился от этой фразы. © Мария / ADME

Одному товарищу из цеха, когда тот опоздал с обеда, директор сказал, что за забором очередь на его место. И заставил парня писать объяснительную. Так тот и написал, что ходил смотреть на эту очередь. juru.belo

«Начальник несколько раз напоминал мне о необходимости оставлять записку, когда меня нет за рабочим столом. Сегодня я сделал вот такой удобный ползунок»

Когда я работала в роддоме, у нас утром была пятиминутка. Так как-то заведующая отделением ругалась на нас из-за того, что родов мало. tate_blamont O_о только что Лично я второй раз роддом выбирала по отзывам, поэтому если родов мало, то м.б. отзывы были ппц плохие, типа персонал хамит, отказывают в обезболивающих, требуют денег, назначений не объясняют и т.д.. Так что в оре заведующей м.б. рациональное зерно. Ответить

При трудоустройстве договорились, что после испытательного срока мне увеличат зарплату. Начала работать — и выясняется, что на днях ожидается проверка, а документация в моем отделе не обновлялась лет 5. И вот я сижу каждый день чуть ли не до полуночи, переписываю всю нормативку, вношу изменения. Вечером накануне дня Х показываю работу курирующему зампреду Ирине Владимировне, та заливается слезами: «Марина, ты нас спасла, твой испытательный срок окончен. С зарплатой все, как договаривались». Получаю нормальную зарплату... а в следующем месяце она возвращается на уровень на испытательном сроке. Иду к Ирине Владимировнке, а та заявляет: «Твоей работой все недовольны, иди работай и скажи спасибо, что я тебя не увольняю». Ладно, работаю, а параллельно ищу себе новую работу. Как только получаю оффер — тут же пишу заявление. Та самая Ирина Владимировна вызывает к себе и начинается хор из оперы «Борис Годунов»: «На кого ж ты нас покидаешь», мы ж тебя так любили. © Marina Veremeyevskaya / ADME

Прихожу на работу. Начальник говорит:

— Ты каждый раз все раньше и раньше приезжаешь.

Отвечаю:

— Тебя подсиживаю.

А он:

— Ну ладно.

Вот что значит здоровые отношения в коллективе! n_finesse_n

«Попросила у начальства метлу подлиннее и не пожалела»

День не задался, все шло наперекосяк. И тут еще начальник вызывает меня и говорит: «Светлана, вы скажете правду или мне придется?» Я, простая душа, как на духу и выболтала, что 5 лет назад встречалась с Сергеем из бухгалтерии. Босс хмыкнул и выдал перл: «Ну значит, это не вы на чужие полки в холодильнике покушаетесь». Это правда была не я, а Сергея мне начальник еще долго припоминал. ADME

Мне начальник однажды сказал: «Ты просто работай быстрее — тогда и ошибаться будешь быстрее, и исправлять быстрее». Я до сих пор не знаю, была это философия или усталость от жизни. © NotMyFaultToday / Pikabu

Недавно моя начальница помешалась на спорте. Она начала ходить в спортзал, записалась на фитнес и питается сейчас только правильно. Затем она ввела правило, что все работники офиса каждый час должны делать 5-минутную разминку, чтобы не убить спину в сидячем положении. А теперь привычные там встречи по тимбилдингу будут проходить не в кафе с настолками и в квест-комнатах, как всегда, а на занятиях по йоге. С одной стороны, спасибо за появление какой-то активности в моей жизни, а с другой — сил моих больше нет на эти нововведения... © Палата №6 / VK Патрикеевна только что А на тимбилдинг ходить обязательно? Если да, послала бы гулять лесом, если видение начальника не совпадает с моим.. Совсем уже.. Ответить

«Мой начальник слушает один и тот же плейлист каждый день в течение последних 6 лет. Мне кажется, что я так отбываю повинность за свои грехи»

Как-то руководитель сказала: «Кому что-то не нравится, проваливайте». И офигела, когда вся команда действительно написала заявления об увольнении. Начала писать всем в личку, уговаривала, звала в кафе. Но мы решили: раз не ценишь нас и наш труд, вложенный в развитие твоей фирмы, сама свои проблемы и решай. В итоге она осталась одна на том тонущем корабле. Фирма обанкротилась, а филиал закрылся. devil_ad_rai06 Патрикеевна только что А чего она ожидала? Что все проглотят неуважение к себе? Сама-то она как плступила бы? Ответить

Еще когда я училась в школе, я заметила, что у нашего директора в кабинете стоит сейф. Мне было дико интересно, что там. Что я себе только в нем не представляла: и деньги, и контрольные, которые никому нельзя видеть. Видимо, с бабушкой в детстве детективов пересмотрела. А после школы я поступила в педучилище, а, как только окончила его, пришла работать в родную школу. Директор там так и не сменился. Захожу к нему в кабинет и вижу опять этот сейф, и детское любопытство опять разыгралось. Но теперь-то я уже рискнула у него спросить, что же он там хранит. Директор меня подозвал, жестом показал «тсс» и стал открывать сейф. А в нем лежала начатая пачка мармелада и шоколадные конфеты в пакете. Я долго смеялась со своей богатой фантазии. Оказывается, у директора четверо детей, поэтому конфеты и мармелад ему дома не достаются. Он покупает себе их на работе, прячет в сейф, чтобы и тут никто не съел, и балуется сладеньким иногда. © Рабочие истории / VK Патрикеевна только что Ну на работе уже детей его нет, Зачем прятать в сейф?)) Ответить

У меня начальник сегодня достал документы из принтера, а потом закричал: «Блин, он снова напечатал их вверх ногами!» Я подошла и перевернула листы нужной стороной прям в его руках, а он молча развернулся и ушел. А потом я заглянула в мусорную корзину и увидела там 3 комплекта документов... 40gyzkyz

«Начальник просто подходит к моему столу, прерывает меня и редактирует файлы на моем компьютере. У него есть доступ к своей системе, но он все равно делает это несколько раз в день»

Пришла сегодня на собеседование, проходит 10 минут, заходит вторая девушка на эту же должность, мне потенциальный директор говорит: «Подыграй». Короче, я принимала у нее собеседование на собственном же собеседовании. Спойлер: меня взяли. a_darkfeja

Начальство требовало каждый день печатать разные отчеты. Но самый странный был о количестве посетителей. Ладно бы, сколько покупателей, это норм. Но приходилось еще писать о том, сколько человек просто заходили, даже если ничего не купили. Нам приходилось отвечать на миллион вопросов: почему не купили? какой товар смотрели? какой был диалог? Если человек зашел в бутик по ошибке, но увидев ценники, сказал: «Ой», а потом убежал, это значит рядом был «плохой» продавец, который не смог впихнуть товар. И консультанту нужно было писать что-то вроде объяснительной, почему не смог продать и что сделал не так. А единственное, что было не так, это закидоны начальства. © Lisenok22 / ADME O_о только что Ой как знакомо... Ответить

У мужа проблемы на работе. Он позвонил и сказал, что его начальник хочет завтра придти к нам домой, чтобы обсудить его поведение. На минутку, мужу 34 года, мне — 24. Меня смущает то, что мужа не будет дома в этот момент и я же жена, а не мама школьника. prosto_i2001 Патрикеевна только что А с кем начальник собрался обсуждать поведение мужа? С его женой что ли? Такое бывает? Ответить

Наш суровый шеф перепутал чаты и случайно в рабочий сообщение своей жене: «Катюш, я задержусь, купи творог и сметану сама. Скучаю. Твой нежный зайка». В чате 200 человек. Через 5 минут он понял ошибку, но удалять было поздно. Вышел из кабинета красный как рак, посмотрел на всех и сказал: «Если вдруг кто-то об этом что-то скажет, я...». И тут увидел в чате у одного коллеги только что отправленный мем с начальником в виде зайца. Я сидела рядом, не удержалась и прыснула от смеха, и мы все по очереди как давай над ним хохотать. Начальник посмотрел на нас, махнул рукой: «А ну вас!» и пошел в свой кабинет. Сплетни об этом случае походили по офису, походили — да затихли. Но пару месяцев спустя на новогоднем корпоративе он вдруг нарядился в костюм зайца и выдал всем «капусту» — неплохие такие премии. После этого мы убедились, что он и вправду зайка — в хорошем смысле этого слова. ADME