16 светлых историй о флористах и цветочных магазинах, где из эмоций хоть новый букет составляй

Переступая порог цветочного магазина, мы предполагаем, что купим нужный букет и пойдем дальше. Однако иногда флористы или другие покупатели подбрасывают нам маленькие радости в виде теплых разговоров или неожиданных признаний. Так что, цветы цветами, а человеческие взаимоотношения, даже в магазине, никто не отменял. А флористам очень повезло, ведь они частенько становятся свидетелями ярких жизненных сцен.

Работаю в цветочном. Заходит солидный мужчина с помятым, засохшим букетом полевых ромашек: «Упакуйте по-королевски!» Еле сдерживаюсь, чтобы не назвать это гербарием, и предлагаю свежие розы. Он качает головой: «Девушка, упаковывайте. Мы с женой 21 год назад на первом свидании эти ромашки собирали. Я их тогда засушил и сохранил. Сегодня у нас фарфоровая свадьба, хочу ее прям растрогать». Упаковывала этот букет с трепетом и со слезами на глазах. Настоящая романтика и любовь существует. ADME Mefody Domovoy только что Фарфоровая свадьба это 20 лет, а не 21. Ответить

Как-то решил отправить цветы своей секретарше с извинениями за то, что накричал на нее. Написал в записке: «Прошу прощения!» И одновременно с этим хотел отправить букет жене на день рождения. Флорист их перепутал. Так что жене достался букет с надписью «Прошу прощения!», а секретарше — «С днем рождения, дорогая!» Мне потом пришлось долго объясняться. © jordansw / Reddit Антон Клиндух только что Раз на секретаршу накричал мог сам лично цветы и подарить Ответить

«Я выращиваю цветы, а потом делаю из них букеты. В цветочные композиции отправляются не только „культурные“ цветы, но еще сорняки и полевые травы»

Мужчина заказал жене букет лилий на дом. Курьер привез его назад: «Дверь открыл какой-то мужчина, букет не приняли». Звоню клиенту, мол, такое дело, курьера встретил некий мужчина, букет не взял. Заказчик заржал, а потом выдал: «Передайте мои извинения курьеру! Ко мне брат двоюродный в гости приехал из другого города, сюрпризом. Жены дома не было, она в магазин выходила, а брат просто ничего не понял». В общем, заказчик сам приехал к нам за букетом и забрал его. ADME Александр только что А брату какое дело какие заказы на дом где он гость? Ответить

Я — постоянная клиентка одного цветочного магазина. Люблю дарить необычные, красивые букеты и композиции родным, подругам, коллегам. Всегда приятно смотреть на реакцию принимающего. Недавно делали с флористом очередную красоту и она спросила: «Вы всегда с таким трепетом выбираете, что-то придумываете. Вам, наверное, тоже всегда дарят необычные цветы и букеты?» И тут я задумалась. Через неделю мой день рождения, и я точно знаю, что даже если кто-то и подарит цветы, то лишь три розочки на работе. Но ничего, зато я могу подарить радость людям. © Карамель / VK

Сегодня мужчина заказал две большие коробки цветов. При этом попросил убрать все логотипы и ленты. Мы подумали, может он не хочет показывать бренд или еще что? Собрали, все согласовали, а потом, когда дело дошло до доставки, мы узнали, что это другой цветочный магазин заказал сам себе. На наш вопрос зачем, ответили, мол, у них закончился товар, но нам в это мало верится. Я, конечно, понимаю, что мы продаем цветы за хорошие цены, но не до такой же степени, чтобы их перепродавать. regalia_fleur Elenaki Kavardaki только что Если магазин для перепродажи взял, на фига требовать убрать бренды? Сами не могут убрать, перепродавая по цветочку-два-три? Или они тут же всю эту партию кому-то третьему перепродали? Ответить

«Покупаю цветущие розы в горшках в супермаркетах. Цветут месяц сами, потом пересаживаю их, и они опять цветут! Сейчас около 20 бутонов на подходе!»

Работаю флористом. В салон влетает мужчина с нашим букетом пионов, который мы доставили час назад. Рычит с порога: «Кто это прислал моей жене?» Начинаю искать заказ в базе, атмосфера накалена. Нахожу, говорю: «Антон Борисов». Мужчина краснеет и тихо выдает: «Это наш семилетний сын. Из копилки достал. А я забыл про ее день рождения». ADME Антон Клиндух только что МММ даааа, семилетний сын о мамином дне рождения помнит, а муж нет Ответить

Забежал в цветочный за букетом для жены. Метался между белыми и красными розами. Спрашиваю флориста: «Эти романтично-белые с этими чувственно-красными в букете будут сочетаться?» Она осматривает меня и сочувственно уточняет: «А у вас сегодня день рождения?» Я смотрю на нее. Она смотрит на меня. Диалог продолжается:

— А у вас есть какие-то скидки для именников?

— Нет.

Продавщица выглядит сбитой с толку и крайне удивленной моему вопросу. И правда. Чего это я? Спрашиваю у людей какие-то глупости. © Bladerunner42 / Pikabu

Сегодня у нас была свежая поставка роз Голландия. Собственноручно открывала розы и удивлялась, что прям очень свежие цветы. Выставила на витрину. Заходят цветочные «эксперты» с вопросом: «Розы 90 см свежие?» Ответила, что да, сегодня утром поставка была. Она захотела посмотреть поближе, я вынесла ей вазон с розами. «Эксперт» посмотрела, руками потрогала, понюхала, и говорит: «Зачем вы мне врете? Эти розы у вас уже как два дня стоят в холодильнике!» Я недоуменно посмотрела на нее и чисто из любопытства спросила: «А как вы определили, что именно два?» Ответ не заставил себя долго ждать: «Они холодные». Потом она развернулась и ушла. flowers_bishkek.inna

«В моем доме всегда будут цветы — решила я для себя когда-то. Бывает так, что в кошельке до зарплаты 2000, но я все равно куплю себе хотя бы букетик хризантем»

Работаю в цветочном. Пришел к нам солидный мужчина и попросил самые помятые хризантемы: «Мне нужны те, что похуже и со сломанными стебельками». Собрала ему «уставший» букетик. Думаю про себя: что за скупость? А он бережно берет их, улыбается и говорит: «Ровно 50 лет назад я бежал к ней на первое свидание, споткнулся и помял цветы. Она их тогда засушила и хранила. Сегодня наша золотая свадьба, хочу повторить тот самый букет в точности». Я чуть не расплакалась прямо за кассой. ADME

Дочь работала флористом в сетевом магазине. Однажды к ним зашла дама. Попросила составить такой букет, чтобы прям «вау»! Дочь составила, клиентка воскликнула: «Вау!» Дочь озвучивает сумму: «11 000 рублей». А дама такая, мол, я карточку забыла, наличные тоже не взяла, но вы меня должны знать, так как я бывшая жена такого-то деятеля. И добавила: «Приедет водитель, деньги вам завезет». Дочь не согласилась с таким положением вещей, тогда женщина попросила номер телефона хозяина магазина. Созвонились. Она говорит с ним, визжит, потом передает телефон дочери:

— Отдай ей букет, но если деньги не привезет, высчитаю с тебя.

— А мне-то зачем такое счастье?

Не отдала ей букет. На следующий день хозяин выкатил ей претензии, она уволилась. А через некоторое время открыла свой цветочный магазин! © Unknown author / Pikabu

Вчера к нам в салон в 22:05 заходит девушка. Мы уже закрыты, флорист вежливо предупреждает, что рабочий день окончен, а она такая: «Мне просто домой цветы нужны! Можно ранункулюсы? Ну, думаю, две штуки за цену одного пойдут, они вроде не очень свежие». Флорист, конечно же, отказывает в сделке. Девушка, недолго думая, промолвила: «Ну, тогда до свидания!» Интересно, это сейчас такой новый тренд — торговаться в цветочных? Я что-то пропустила? aynuraislove Наталья Лавриненкова только что Ну до свидания, и что?)) Ответить

«Когда флорист увольняется, он не расслабляется! Начала делать цветы на проволочном каркасе. Чувствую прилив радости от процесса их составления»

Иногда подменяю маму в ее цветочном магазине. Сидела как-то, раскладывала букеты, и тут заходят два малыша — мальчишка и девочка, лет по шесть-семь. Говорят, что хотят купить букет для мамы. Я аж растаяла. Стоят такие серьезные, а у самих в руках по шоколадке. Рассказали, что хотели маму порадовать, но на обратном пути купили себе сладкого, так что осталось у них только 60 рублей. Я посмотрела, у нас как раз были гвоздики по 50. Мальчик ткнул на них пальцем, говорит, давайте одну. А я взяла и дала им красивую розу, свежую такую, ароматную. Говорю: «Давайте свои денежки, а остальное — наш с вами секрет». Они посмеялись, заплатили и убежали довольные. У самих губы в шоколаде, но они с большой гордостью несли розу. Представила, как они эту розу маме дарят. Уверена, она была счастлива. Моя мама потом, конечно, мне сказала: «Так бизнес не делают, прогоришь». А я не могу! Эти их счастливые лица для меня дороже любой прибыли. Маме деньги в кассу свои положила. © Мамдаринка / VK Olga Dubrowski только что Мне была бы милее сердцу история, как дети купили маме цветы, а на шоколадку им не хватило, и им эту шоколадку подарили. А то всё-таки сперва себя ублажили, а остатки - для матери. Ответить

Однажды одна женщина пригласила меня на день рождения. Я в последний момент побежал в магазин за цветами. Прихожу — передо мной в очереди один человек. Думаю: «Отлично! Сейчас быстренько куплю и вовремя буду на месте». Какой там! Женщина в очереди передо мной покупала 5 воздушных шариков. Попросила надуть шарик. Сдуть. 5 минут обсуждала с продавцом этот шарик. Попросила надуть второй. Сдуть. Еще 10 минут обсуждений с продавцом. Я понял, что опоздал везде, где только мог. И из интереса засек время.

Так вот, на выбор и покупку пяти шариков она потратила 27 минут! У шарика всего два параметра: цвет и рисунок. Как можно тратить столько времени на выбор по двум параметрам? Я физически не понимаю, о чем тут думать целых 27 минут! © TsarScorpionov / Pikabu

Работала у подруги в цветочном на праздники. К нам пришел малыш-школьник со сменкой в пакете в руках. Выбирал тюльпаны, подумал, что они по 180 рублей за букетик из 5 штук, а не за один тюльпан. И вот на кассе за 4 букетика вместо 1000 рублей, как он ожидал, ему озвучили сумму 4000 рублей.

Звоним Кристе — это моя подруга директор магазина. Попросили разрешения продать мальчонке все букетики за 1000 рублей. Она дала добро. Малыш засиял. Мы засияли. Директор на другом конце провода тоже засияла. Все засияли! elizaveta.aleksandrova._

«Вышел во двор, огляделся, нарвал всяких сорняков. Жена в восторе! Любите своих жен, не забывайте покупать им цветочки»

© vaalfegor / Pikabu Orsa Valdés только что Нарвать сорняков - так себе достижение, а вот составить такую композицию из простых полевых цветов и трав - это ещё уметь надо и повозиться, небось, пришлось. Ответить

На доставку уехали два букета. Один из 25 красных роз, другой — небольшой сборный букет. Наш курьер перепутал адреса и поменял букеты местами. Теперь девушка, получившая 25 роз, не хочет меняться и получать свой букет. Говорит, что моно-букет из роз круче. Не знаем, что и делать. yanniver Елизавета Мочалкина только что Вот пусть теперь курьер и несет ответственность за свой косяк!🙄 Ответить

Заказал жене цветы с открыткой «С любовью, от Артема!» Букет доставили, жена сначала обрадовалась. Но вдруг тон ее сообщений резко меняется, она просит прислать скрин моего заказа. Я напрягся, спрашиваю, в чем дело. В ответ на вопрос получаю фото открытки с текстом: «С Днем рождения, Кристиночка!» И фото букета, который в целом такой же, но отличается сборкой и цветом обертки. Пришел к выводу, что курьер просто перепутал букеты! Хорошо, что Лена у меня не сильно ревнивая и очень адекватная, она сразу все поняла. Написал в поддержку, магазин принес извинения, но говорит что проблема не на их стороне, напишите в поддержку, это курьер платформы. Мне дали промокод на 20%, который действует 7 дней. Ну, спасибо! artem.pound