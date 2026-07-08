18 ярких историй и фото об арендодателях, которые умеют и удивить, и растрогать
Съемное жилье — это всегда небольшая лотерея. Никогда не знаешь, повезет ли с квартирой, соседями... и, конечно, с хозяином. Одни собственники удивляют своими неожиданными поступками, другие — искренней заботой и готовностью прийти на помощь в нужный момент. Поэтому отношения между арендатором и арендодателем порой складываются в истории, которые участники долго еще вспоминают с улыбкой. Именно такие яркие случаи мы и собрали в этой статье.
- Снимаю квартиру вместе со своей кошкой. Для нее у меня есть собственные пуфики, о которые она с удовольствием точит когти, так что хозяйская мебель не страдает. Как-то хозяйка квартиры зашла, осмотрелась и задумчиво сказала: «У меня такое ощущение...» Тут я малость напряглась, мысленно вещи уже собираю, а она продолжает: «...что квартира стала выглядеть даже лучше, чем раньше».
- Когда мы приехали учиться в Дублин, в Ирландии как раз объявили штормовое предупреждение. Мне было 19 лет, и перспектива урагана меня совсем не пугала. Наоборот, я обрадовалась, что из-за непогоды отменили занятия, и уже строила планы выбраться в город и походить по музеям. Но очень быстро выяснилось, что автобусы не ходят, а по двору с ветерком носится соседский мусорный бак. А вечером к нам заглянул хозяин дома. Принес молоко и печенье и сказал: «Это, наверное, ваш первый ураган, и вы не догадались заранее купить продукты». Самое забавное, что еще пару месяцев назад он вообще не собирался никому сдавать этот дом. Его уговорили знакомые, уверяя, что «приедут девочки очень хорошие, ответственные, еще и по-ирландски говорят». Мол, нехорошо получится, если они приедут в Ирландию и останутся без жилья. Похоже, он и правда принял нас почти как своих.
- Однажды мы снимали квартиру, и примерно через год после переезда в субботу, около пяти утра, я проснулась от подозрительного шума. Дверь спальни была закрыта, а наш двухлетний сын спал в соседней комнате. Сначала мы решили, что это он каким-то образом выбрался из кроватки и хозяйничает на кухне. Но, приоткрыв дверь, увидели на полу тени явно не детского размера. Муж приготовился хватать нарушителя, а я тихонько поползла проверять, все ли в порядке с сыном. Адреналин был такой, что сон как рукой сняло. Наконец муж осторожно заходит на кухню... и застает хозяйку квартиры, которая уже успела выставить на стол все содержимое наших шкафов. На вполне закономерный вопрос, что она здесь делает в пять утра, совершенно спокойно ответила, что ищет некие срочно понадобившиеся специи. У себя не нашла, и уверена, что они где-то здесь, на сдаваемой квартире.
«Суровый ремонт на арендованной квартире»
- Однажды пришла к женатой паре друзей кормить кошку на их съемную квартиру, а в их кровати лежит мужик в одеялке и громко храпит. Думала я, размышляла, кто это, так ничего в голову не пришло. Бужу мужика, тот злой, как собака, орет. Проорался, выяснилось, что это хозяин квартиры ехал после ночной смены, решил квартирантов навестить, открыл своим ключом, смотрит — нет никого, ну и завалился спать.
- Моя знакомая сняла квартиру. Первая неделя прошла спокойно, а на следующих выходных она просыпается утром от того, что в квартире кто-то ходит — на кухне гремит посуда, включают газ. Выбежала посмотреть, что происходит, а там... хозяйка квартиры. Принесла ягоды и решила сварить варенье. Объяснила так: сама живёт в частном доме, где газ из баллонов, а здесь готовить дешевле. Знакомая осторожно спросила, это разовая акция или такое будет регулярно. Услышав, что такие визиты ещё будут, она в тот же день начала искать другую квартиру. Пусть хозяйка сама варит своё варенье.
- Сняли студию, и хозяин запретил передвигать шкаф. Мол, за ним важные коммуникации. Мы полгода послушно обходили его стороной, пока случайно не уронили за него кольцо. Пришлось отодвинуть. Никаких коммуникаций там, конечно, не было. А на стене красовалось огромное граффити с надписью: «Никита, ты мой кумир!» Оказалось, это художество из бурной молодости, которое проступает сквозь любую краску и ждет полного ремонта. А пока что хорошенько спрятано за шкафом.
Вспомнила, как в нынешней квартире перед нашим заездом мастер хозяина красил стену в спальне и страшно ругался на кого-то из предыдущих жильцов.
Они начитались статей про дизайн и сделали "акцентную" стену, покрасив ее в цвет зубов цыганского барона)
Эти баронские зубы все еще местами проступали через два слоя нормальной белой краски.
В итоге хозяин внес в договор еще один пункт, в который вписал обязательство на покраску стен только в белый цвет.
А я заказала кровать с высоким изголовьем 😉😎🫠
«Хозяин дома, который мы снимаем, решил помыть террасу аппаратом высокого давления»
Выглядит стильно, можно обыграть в дизайнерском плане. Например, добавить в интерьер картину Твомбли.
- Когда я пришла на просмотр хозяйка квартиры спросила, много ли у меня вещей и нужно ли ей вывезти из квартиры то, что в ней осталось (посуда, постельное, одеяла). Я сказала, что у меня один чемодан с одеждой и больше нет ничего, даже подушки и постельного белья. Поговорили и разошлись, я даже не думала, что в итоге сниму эту квартиру. Но все сложилось, прихожу вечером на подписание, а она мне говорит, что она мне постирала подушки, одеяло, постельное и застелила для меня кровать — чтобы я не бегала спешно и не искала, на чем спать.
- Как-то помогала другу разбираться с возвратом арендованной квартиры. Обсуждаем с представительницей хозяйки список «ущерба». Среди пунктов значится: «химчистка дивана — 6000 рублей».
Начинаю выяснять, что случилось с диваном и насколько вообще обосновано это требование. Мне долго объясняют детали, а потом вдруг говорят:
— Так этот диван ваш друг вообще сам купил.
Я даже растерялась.
— В смысле? Испортил старый и купил новый?
— Нет. Просто захотел другой. Старый отправил хозяйке, а новый решил оставить ей в квартире бесплатно.
«Хозяйка квартиры предупредила, что новая сушилка будет „немного маловата“»
- Хозяйка квартиры жила этажом ниже и однажды решила продать дом и переехать в другое место. В течение трех месяцев она почти каждый день стучалась ко мне с новыми просьбами: то сорняки выдернуть, то подвал разобрать, то окна помыть. При этом квартиру приходилось постоянно держать в идеальном порядке на случай очередного показа покупателям.
В день переезда она попросила меня еще и помочь загрузить вещи в грузовик. Я согласился — лишь бы вся эта эпопея наконец закончилось. Перед самым отъездом хозяйка вручила мне небольшой сувенир в знак благодарности. Примерно через час приехал риелтор, который продавал дом. Он тоже поблагодарил меня за помощь... и подарил точно такой же сувенир. Оказывается она еще и передарила мне подарок, который сама получила совсем недавно.
- Мы три года живем в съемной квартире, переехали из-за работы мужа. При заселении — договор и опись всего, что в ней находилось, но залога не было. Хозяйка за это время не пришла ни разу, хотя живет на соседней улице. Более того, когда у нас родился второй ребенок, она предоставила нам кроватку, новую с матрасиком. Конечно, когда будем съезжать, то по максимуму постараемся оставить жилье в надлежащем состоянии, ведь, когда такое отношение со стороны хозяйки — хочется отплатить тем же.
«Арендодатель утверждает, что эта дверь не сломана. Что ж, похоже, я просто не понимаю современного искусства»
- Сняли квартиру у милой интеллигентной бабушки. Всё отлично, но раз в месяц она приходила за наличными деньгами лично. Нам надоело снимать кэш в банкомате, и мы предложили: «Валентина Ивановна, давайте мы вам на карту переводить будем? Это же секундное дело!». Она долго отказывалась, но под нашим натиском сдалась. На следующий месяц пишет: «Переводите». Мы скидываем деньги, шлем скриншот. Через час звонок в дверь. Стоит бабушка, держит скриншот нашего чека и говорит: «Мне вот Людочка из 5-й квартиры распечатала. Распишитесь тут, а то я интернетам вашим не верю».
- Моя первая съемная квартира. Я, чемодан, собака — и начало новой жизни. У хозяина квартиры тоже оказался пес той же породы, что и мой. Когда хвостатый немного подрал обои, я очень тревожилась, сообщая об этом арендодателю. А он только рассмеялся: «Да не переживай! Наш тоже в свое время так делал. Я пришлю мастера, он все починит. Бесплатно».
- Семь лет назад переезжали в Эстонию. Квартиру сняли удаленно, видели только фото на сайте, с владельцем общались по почте. И вот приезжаем мы в 11 часов ночи, на три часа позже запланированного. На одной машине мы, грузовик за нами с вещами. Хозяин нас дождался, все показал. Зная, что мы будем поздно и у нас дети, он купил нам продуктов: хлеб, молоко, масло, йогурты, сыр, колбасу, яйцо. Это было так заботливо и человечно. Прожили в квартире пять лет, и лучшего арендодателя у меня не было.
- Когда мы с девушкой переехали в съемную квартиру в Сан-Франциско, хозяин оказался на редкость заботливым человеком. На рождественские праздники мы однажды проснулись и обнаружили у двери два огромных подарочных пакета — по одному для каждого из нас. Внутри были разные угощения, сладости, а для нашего любимого пса Рико — целая куча лакомств. А еще была ситуация, когда я умудрился запереть себя на балконе пятого этажа. Соседей сверху дома не оказалось, выбраться самостоятельно не получалось. Я позвонил своей девушке, она связалась с арендодателем. Уже через пять минут он перезвонил мне, предупредил, что по пожарной лестнице лучше не лезть, и пообещал приехать. Хотя жил почти в часе езды, уже через полчаса был на месте и помог мне выбраться.
А иногда въезжаешь в квартиру, а там с дизайном так мудрено напридуманно, что и не сразу поймешь, куда переехал — в съемное жилье или в Нарнию.
Комментарии
Моя дочка уже несколько лет снимает студию в довольно богемном рай оне Тель Авива.
Изначально это была большая квартира в старом доме с толстыми стенами и высокими потолками, которую ушло-деловой хозяин (про таких еще Коровьев Маргарите рассказывал) разделил на три студии с общим входом.
Когда я приходила туда в гости, то удивлялась, что двери одной студии все время открыты, и дочь тоже не знала, почему...
Недавно арендатор оттуда выехал и тайна открылась. Оказывается, там общая кухня для двух соседей 😵
И выяснилось, что в каждом из трех пеналов есть свои недостатки и достоинства: в дочкином свой кухонный уголок и собственный балкон, но нет места под стиралку.
В соседних двух есть место под стиральную машину, но нет балконов и вынужденная коммуналка на кухне.
И мне кажется, это все равно лучше, чем до тридцатника жить с родителями 🤫