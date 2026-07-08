18 ярких историй и фото об арендодателях, которые умеют и удивить, и растрогать

Моя дочка уже несколько лет снимает студию в довольно богемном рай оне Тель Авива.

Изначально это была большая квартира в старом доме с толстыми стенами и высокими потолками, которую ушло-деловой хозяин (про таких еще Коровьев Маргарите рассказывал) разделил на три студии с общим входом.

Когда я приходила туда в гости, то удивлялась, что двери одной студии все время открыты, и дочь тоже не знала, почему...

Недавно арендатор оттуда выехал и тайна открылась. Оказывается, там общая кухня для двух соседей 😵

И выяснилось, что в каждом из трех пеналов есть свои недостатки и достоинства: в дочкином свой кухонный уголок и собственный балкон, но нет места под стиралку.

В соседних двух есть место под стиральную машину, но нет балконов и вынужденная коммуналка на кухне.



И мне кажется, это все равно лучше, чем до тридцатника жить с родителями 🤫