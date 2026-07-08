16 ярких историй о бабушках и внуках, от которых на душе становится теплее

У многих из нас самые уютные воспоминания детства так или иначе связаны с бабушкой или дедушкой. Это аромат пирогов на кухне, походы в лес и на рыбалку, прогулки за руку и маленькие радости, которые казались настоящим счастьем. Бабушки умеют окружать заботой, поддерживать добрым словом и подарить то особенное тепло, которое остается с нами на долгие годы.

Моя бабушка была очень хитрой. Мы, городские внуки, отдыхали у нее летом в деревне под Тверью. Рано утром она напечет блинов, сделает «макалку» из земляники лесной и сметанки домашней. Потом подходила раненько, пока спим, к каждому и говорила, мол, ты у меня любимый/ая внученька(ек), первый вставай, блинков наешься и дальше спи. Так каждого будила, всех просила держать в тайне «первенство». Мы все узнали уже об этой хитрости бабы Дуни, став взрослыми. Каждый думал,что он — любимчик бабушкин. © Светлана Лесниковская / ADME

Что может быть лучше, чем первая ароматная клубника с бабушкиного огорода

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Лето — это стопроцентно самая лучшая пора в детстве. Там да, там каникулы! Если еще на каникулы отправят к бабушке в деревню, то вообще красота. Бабушки, хоть и взрослые, которых нужно слушаться, но все же не так, как родителей. Поэтому определенная степень свободы была больше, чем в городе. Ну, может, придумают какую-то обязанность по хозяйству, например, собаку покормить, грядку прополоть, проверить не снесли ли курицы яйца. А потом беги, гуляй. Хочешь — на речку купаться или рыбачить, хочешь — просто на велике гоняй везде. Прибегаешь домой — а там на столе «пища Богов». Жареная картошечка, обязательно с поджарками и салат из огурцов, помидоров со сметанкой и укропом. Конечно, все это можно приготовить и сейчас. Но когда это готовила бабушка, с любовью, с заботой — это совсем другая пища. © StepanKorolkov / Pikabu

От этой фотографии можно почувствовать запах и вкус

Дочь-десятиклассница без спросу выкрасила волосы в синий. Учителя в школе возмутились, муж рвал и метал. И только бабушка, моя мама, сначала вспомнила поговорку про то, что «волосы — не зубы». А потом вообще пошла с внучкой в парикмахерскую и там сделала себе такие же синие пряди, сказав, что они с внучкой теперь в одной команде. ADME

Я в 70-х носил брюки клеш и длинные волосы, что было предметом осуждения всех бабок во дворе. А сейчас у моей внучки волосы именно синие, и к этому отношусь вполне нормально, вот только татуху посоветовал не делать: все меняется, а сводить довольно неприятно. © Евгений Каминский / ADME

В семье рецепт этого яблочного пирога передается от бабушки к внучке. Даже те, кто не любит десерты или пироги, берут домой дополнительный кусочек!

Дед купил для сада настоящую телегу — солидную двухколесную, с надувными шинами, синего цвета. Сколько всего она перевозила за свои годы: и торф, и песок, и землю, и урожай... Но главным ее грузом был я. Мне стелили на дно какую-нибудь старую куртку или мешок — вот и сиденье готово. Я усаживался поудобнее, дед брался за ручку. «Поехали!» — и начиналось наше неспешное путешествие по садовым дорожкам. Я ехал, задрав ноги, и распевал что-то — голос так забавно подскакивал на кочках, будто кто-то трясет за плечи. И я чувствовал себя важным господином в собственном экипаже. Никаких аттракционов не надо — вот она, настоящая радость: ветер в лицо, солнце над головой и уверенность, что дед довезет куда надо.

© JaSUrala / Pikabu

Отправили дочку в деревню. Вскоре звонит бабушка: «А что это за песня такая про солнце и монаха? Твоя Аня уже третий день ее поет». Я зависла. Какой еще монах? Разгадка нашлась только вечером, когда дочка пропела мне в трубку: «Зачем мне солнце монаха, для чего, скажи мне, луна сетрапе». ADME Руконожка Ай-Ай только что Да-да, "не нужен мне берег турецкий" 🫠😎 Ответить

Приехать в деревню — это еще и гладить всех пятерых бабушкиных кошек. А они любят спать на самым «удобном» месте — в самом центре кухни, на солнышке

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Мои родители разошлись, когда мне было пять лет. Меня отправили к бабушке, папиной маме. Сначала говорили, что на время, потом время подрастянулось. Я, собственно, не жаловалась — у меня мировая бабушка. Она меня и вырастила. Мы с ней жили, как я сейчас понимаю, бедно, но мне сравнивать было не с чем, и я не переживала. Родители к нам практически не являлись, даже отец. Я успела закончить школу и институт, когда бабушка ушла. Папаша радостно прискакал за наследством, только бабуля успела оформить на меня дарственную на квартиру — обломчик вышел. © Подслушано / Ideer

Кого еще бабушка отправляла в курятник за яйцами? Поход в курятник — это особый квест, ведь надо уследить, чтобы куры не сбежали и не разрыли всю клубнику

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Мне было шесть лет, когда я впервые захотел меч. Не просто палку, а настоящий — с гардой, с клинком, как у тех мальчишек в саду. У них была крышка от банки с дыркой посередине — эдакая железная защита для руки, а в нее воткнута длинная палка. Просто, но так красиво, что сердце замирало. Дома я перерыл все шкафы — ни одной крышки. Горе мое было безграничным, но дед только усмехнулся: «Не беда. Пойдем, выберем досочку получше». Мы нашли длинную дощечку и отправились в сарай. Долго там возились. И когда дед наконец протянул мне готовый меч, я ахнул. Точеная рукоять, плавные изгибы гарды. Настоящий рыцарский меч, только деревянный. Я сжимал его в руках, и сердце колотилось от восторга. © JaSUrala / Pikabu

Бабушка этой девушки постоянно вязала для семьи. Этой кофте 20 лет, а она до сих пор, как новая. А теперь бохо-стиль снова в моде — самое время носить

Бабушка моя дожила до 96 лет. Раньше держала свиней, коз. В последние годы скотины у нее уже не было, но привычка заботиться о ком-то осталась. Как-то летом говорит: «Скотину кормить пора, вынеси на кучу тазик с хлебом». Я унес. Сижу, жду, что за скотина придет. А она не пришла — прилетела стая черных воронов из соседнего леса. А однажды зимой говорит: «За ворота тазик поставь, собака соседская зачастила». Я без задней мысли пошел выносить, а там волк! Обычный серый волк. Поставил тазик — и медленно закрыл дверь. К чему я это? Дом продали. Вот думаю, удивятся новые хозяева, когда увидят у ворот бабушкину «скотину». © Pipech9090 / Pikabu