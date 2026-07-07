13 светлых историй о свекровях, которые стали для невесток по-настоящему родными

В начале семейной жизни мы ещё могли сказать : а твоя мама... или : твой отец.. Теперь в разговорах просто говорим : маме (бабушке) нужно купить, послать, отправить и пр. Не делим родителей, тем более у нас остались только мамы. Они наши, мы их любим и бережем. Пока есть мамы, мы - дети, сколько бы нам ни было лет.