Интересно, что было бы, если бы невестка вернула одну серьгу?🤔 Для того, чтобы подобрать колечко, одной же достаточно. 😉
13 светлых историй о свекровях, которые стали для невесток по-настоящему родными
Свекровь — слово, вокруг которого давно вырос целый лес стереотипов. Но жизнь часто подкидывает совсем другие сюжеты: светлые, уютные и очень человеческие. В этих историях мамы мужей не командуют, а поддерживают, кормят, обнимают и становятся почти родными, по-своему оберегая семью. Одни встречают невесток у подъезда поздно вечером, другие даже сквозь годы и расстояния остаются лучшими подругами.
- Свекровь на мой день рождения публично подарила золотые сережки. Я прям на празднике надела и всем похвасталась. На следующий день она звонит и командным тоном выдает: «Отдавай назад!» Я обалдела, спрашиваю, мол, в чем дело, а она: «Тебе они так понравились, что я решила к ним еще колечко купить. Верни, я хочу камень в тон подобрать».
- Я свекровь. Люблю своего сына и не меньше люблю невестку. Радовалась, что ему так повезло с этой девочкой. Прожили 10 лет, растили замечательного сыночка, потом как гром среди ясного неба — развелись. Прошло почти пять лет, мне до сих пор больно и непонятно, почему так. Невестку по-прежнему люблю, не могу назвать ее бывшей, она навсегда мне родная. Сейчас налаживает свою жизнь, и ее кавалер недоволен тем, что она со мной общается, не понимает он. Но она ему сказала просто: «Это бабушка моего сына. Она у меня всегда была очень мудрая, я иногда даже советуюсь с ней по житейским вопросам».
Всё переврал, аффтор! Невестка сказала:" Это бабушка моего сына". Остальная реплика принадлежит свекрови, которая говорит про невестку, что она мудрая, и т.д.
«Нашли с мужем в погребе банку брусничного варенья 1981 года. Открывать не стали, рассказали свекрови. Вчера она прислала фотографию и сказала приезжать варенье варить»
- Развелась с мужем восемь лет назад — сходил «налево». И моя бывшая свекровь встала на мою защиту: оберегала, заботилась после развода, потому что я была подавлена. У нас остался общий сын, и свекровь очень помогала. И даже начала искать мне нового мужа... и нашла! Я осенью вышла замуж второй раз. Новый муж — сотрудник в фирме у свекрови. Она всегда говорила: «Мне важно, чтобы у внука была счастливая мать!» Мы до сих пор дружим, она помогает с внуком, была у меня на свадьбе. А скоро у меня будет второй ребенок, и она считает его тоже внуком: ждет, обещает и с ним заниматься, и помогать.
- У меня классная свекровь! И называю я ее только: «Мамулечка моя!» Пару лет назад решили с мужем попробовать жить отдельно от нее. Так я настолько скучала по маме, что ужин ходила готовить к ней почти каждый день. Ночевала у нее, когда муж работал в ночь. В итоге через полгода вернулись обратно. Обе счастливы до безумия. Я словно вытащила счастливый билет: чудесный супруг и классная мама-свекровь.
Мой муж спокойно уживается под одной крышей с моей мамой. Я тоже бы смогла жить с его мамой. Ситуации разные могут быть.
«Свекровь подарила мне платье, которое она носила в старшей школе в 1960-х годах. Супер!»
- Поссорились с мужем. Я ушла из дома и потопала... к его маме, нажаловалась ей. Она тут же позвонила сыну и сказала: «Жду тебя на обед!» Он пришел, мама его накормила, завела в соседнюю комнату и закрыла дверь. И тут сквозь дверь слышу фразу: «У нее нет родителей, она называет меня мамой, а это значит — она мне дочь! Если ты ее обидишь, я возьму свою дочку, внучку, и ты нас не увидишь! Мне не нужны ни дом, ни машина. Я от всего откажусь и уеду с ними!»
- Как-то раз после ЗАГСа я подошла к свекрови и спросила: «Как вас называть?» В ответ прозвучало: «Ну, мамой, наверное, у тебя язык не повернется сказать?» Отвечаю: «Еще как повернется!» С тех пор только так и называю. А она меня знаете как? Говорит: «Любимая невестка». Относятся ко мне отлично, поэтому в слово «мама» я вкладываю уважение.
Наверное, не все меня поддержат, но называть свекровь или тёщу мамой - это сомнительная идея. Разве что в случае, когда не было родной мамы, ктотрая вырастила, воспитала.
- С первым мужем жила со свекровью несколько лет, она была ну очень хорошая! У нас был простой быт: мы часть денег за еду и квартиру, а она готовит. Но она сама всегда просила меня ей звонить, когда я из метро выходила после учебы (около 10 вечера) и спускалась к подъезду, чтобы меня встретить. А муж — нет!
Так свекровь своего сыночку-корзиночку берегла, чтобы случайно бан_диты не напали на него. Но, вообще-то, хорошая свекровь, заботливая.
«Представляете, оказывается, свекровь до сих пор хранит пряничный домик моей дочери. Уже год прошел»
- На себе убедилась, что хорошие свекрови существуют. Не все плохие, как нам внушают с детства. Моя свекровь меня обожает и постоянно заботиться обо мне. Я сейчас в положении, так она всегда отправляет сладости и всячески мне помогает.
- Когда я встретила своего мужа в 20 лет, у меня уже была дочка. Казалось, что я ничего не смыслю в этой жизни. Познакомилась со свекровью у нее дома, но у нас в гостях она никогда не была. Как-то раз я сильно болела и ничего не делала по дому: разбросанные игрушки и немытая посуда. И тут заявляется свекровь и видит всю эту картину. Она помыла руки, попила чай на кухне и ушла. Я переживала, что из-за болезни не смогла встретить свекровь как подобает. Спустя много времени она не выдержала и сказала: «Я пришла к вам без предупреждения, и ты не была к этому готова — дома был беспорядок! Но ванная, плита и унитаз были идеально чистыми. На полках не было пыли, а чай мы пили со свежими домашними блинами. Ты хорошая хозяйка! И я горжусь, что моему сыну досталась такая жена».
То есть, свекровь при_пёрлась, пож_рала блины, поср... в туалете и ушла. Даже не помогла больной невестке навести порядок, помыть посуду, да ещё оценивает невестку хорошая ли она хозяйка?! В пень такую свекровь!!
«Мама помогала мне шить фартук для моей свекрови, которая обожает осень. Очень горжусь результатом»
- Бывало, что я приезжала к родителям мужа спонтанно и неожиданно для них. Сразу шла мыть руки. Потом ужинали. А когда я умывалась перед сном, замечала, как свекровь подменяла дешевую зубную пасту на дорогую. Простое хозяйственное мыло меняла на хорошее современное. Она сама пользовалась дешевым, но когда я приезжала, — доставала все лучшее, специально покупала к приезду.
- Души не чаю в своей свекрови. Она маленькая, шустренькая, вечно чем-то занята. При этом отлично выглядит. Она действительно заменила мне маму, которая ушла слишком рано. Учит готовить, всегда поддерживает, относится как к родной, всегда тактична. Муж переживает, что она мне постоянно что-то советует, а я рада, ведь мне еще столькому предстоит научиться! Жаль только, что разница в возрасте почти 50 лет. Очень боюсь потерять свою вторую маму.
«Эту картину в стиле „Гарри Поттера“ свекровь сама нарисовала специально на нашу свадьбу»
- Со свекровью мы общались нормально: без обнимашек, но и без ругани. Она старается быть ближе: то пирожков передаст, то напишет, то аккуратно предложит помощь. А муж у меня такой человек — держит всех на расстоянии вытянутой руки, даже маму. Как-то раз звоню свекрови, мол, когда они со свекром будут дома, чтобы мы в гости заехали. Поговорили, определились с днем. Я уже хотела убрать телефон, но поняла, что она трубку не повесила. И тут слышу, как она говорит свекру: «Представляешь, дед, доченька звонила, в гости хотят приехать. Наконец-то!» Я стояла посреди кухни и ревела с телефоном в руках, потому что меня, кажется, только что тихонько удочерили.
- Я лежала в больнице после сложной операции, и кормежка там была, мягко говоря, так себе. А моя свекровь стала передавать мне домашние вкусности. Причем не просто что-то на скорую руку, а всегда спрашивала: «Что тебе приготовить?»
Хорошая свекровь — это не та, которая всегда говорит идеальные слова. Это та, рядом с которой становится спокойнее и теплее. Хочется верить, что и у вас есть пример хороших отношений со свекровью. Будем рады почитать в комментариях.
Комментарии
В начале семейной жизни мы ещё могли сказать : а твоя мама... или : твой отец.. Теперь в разговорах просто говорим : маме (бабушке) нужно купить, послать, отправить и пр. Не делим родителей, тем более у нас остались только мамы. Они наши, мы их любим и бережем. Пока есть мамы, мы - дети, сколько бы нам ни было лет.