17 репетиторов, у которых баек с работы больше, чем клеточек в тетрадке

Есть воспоминание. Подрабатывала ассистентом у одной женщины. Сопровождение за пределами дома и различные поручения. Однажды, в конце дня, она захотела в кафе. Пришли, жду, когда поест (каждый день бывало, не насторожило). Говорит "Сейчас с тобой за отработанные часы рассчитаюсь (почасовая оплата), а сколько ещё времени пройдёт, дома рассчитаемся". Ладно, жду дальше. Вот уже поздний вечер, на улице ливень. Нашла ближайшую стоянку, вызвала машину, доехала с ней, довела до квартиры. Спрашиваю про оплату. Она выпучила глаза и заявляет "Ты что?! Я с тобой рассчиталась! Потом мы в кафе сидели. Я должна платить за то, что ты отдыхала после рабочего дня? Хочешь, забери то, что мне с собой завернули" (остатки её заказа). Вместо того, чтобы ехать домой, сидела и ждала чужую женщину, потом бегала под дождём, чтобы проводить её до дома (это входило в обязанности). И это за еду, по её мнению, а не за обещанную плату. "Отдых же")) Понятно, что она просто зажала деньги. Но было так противно. К слову, женщина была подленькая, могла пакость сказать или сделать, а потом хихикала над своими же "шуточками". Но так нагло кинула впервые. После она позвонила и начала разговор "Давай, ты будешь есть, но платить не буду". Конечно, отказалась от этой подработки.