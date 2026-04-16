Точность - вежливость королей! - видимо большинству написавших тут комменты не только не знакомо это выражение, но и умишка не хватает понять его смысл. Гугл в помощь. Amen.
17 репетиторов, у которых баек с работы больше, чем клеточек в тетрадке
Работа репетитора полна живых сцен, которые не пропишешь ни в одном плане: от запаха старых учебников до бесконечного звука уведомлений в мессенджерах. Причем иногда частные уроки напоминают настоящий сериал: то мама гения требует скидку за одаренность, то ученик внезапно «бросает» педагога по СМС.
Эти искренние наблюдения и впечатления от занятий превращают обычные будни в добрую комедию, где жизнь оказывается гораздо изобретательнее любого методиста.
- Был у меня ученик, который еле-еле осваивал таблицу умножения. Вдруг его мама заявила, что со следующей недели будет платить мне меньше. Я напряглась, а она гордо выдала: «Мой сын — одаренный ребенок, а таких учить гораздо легче». Я не растерялась и ответила, что с этого дня стоимость моих услуг для них вырастет в три раза. На ее немой вопрос я пояснила: «Подготовка юных гениев требует секретных методик и двойной нагрузки на педагога».
- Ситуация. Ученица опаздывает на наше занятие по английскому языку на 15 минут. Не предупреждает. Ну ладно, жду. Подключается и говорит: «Ой, мне блинчики надо было дожарить». Киваю, думаю, ну ладно, с работы не успела может поесть. Продолжаем занятие. В конце говорю: «Упражнение не успеваем сделать, это вам домашка будет». Какое же было удивление в ее глазах! «Как это, а то, что я опоздала на 15 минут, не продлевает наше занятие на это время?»
Может, не к месту.Учительница физкультуры.А где???....моя фамилия....Хор учеников -а он под рынком подземный ход ищет
- Второй год жила в Китае. Один парень остановил меня в кампусе и с ходу попросил быть его репетитором по бизнес-английскому. Занимались мы в свободное время в пустых аудиториях нашего университета. Через пару занятий мне приходит сообщение: «Спустись вниз к вахтершам, я что-то тебе оставил». В свертке была целая буханка хлеба и записка: «Я-то знаю, что у тебя дома едят только хлеб». Один раз мы отменили назначенное занятие, а уже вечером мне пришло сообщение: «У нас слишком запутанные и сложные отношения для того, чтобы вместе строить будущее, так что нам лучше расстаться». Да, ребята, он меня бросил. Бросил своего репетитора-любительницу хлеба, которая даже не подозревала, что все это время была с кем-то в отношениях.
Будет своим партнёрам по бизнесу писать такое, наши отношения слишком запутались, я вас покидаю)))
Я бы посоветовала посетить узкого специалиста. В наше время только платного образования, обидно и жалко платить вот за такое. Чему здесь можно набраться?
- Однажды девочка принесла мне бутылочку: «Мама просила, чтобы вы посмотрели и сказали, что это такое». Все надписи на бутылочке были предположительно на польском. «Ну вы же английский хорошо знаете, лучше нас разберетесь». А я даже не знаю, что это за язык! В бутылочке был, скорее всего, гель для душа.
- Как же важно узнавать цель занятий. Лет 30 назад одна из учениц моей мамы сразу заявила, что у нее цель — выйти замуж за очень богатого иностранца. Так у них с мамой занятия и строились: половина на написание писем потенциальным кандидатам на сайтах знакомств (только появившихся), а половина — на натаскивание девушки на разговорную речь, чтобы не было контраста между текстом писем и молчанием про встрече. Мама так и говорила: «Я на полставки репетитор, а на полставки — Сирано де Бержерак». Последнее, что мы о ней знаем — она поехала на свидание с англичанином в Британию (билеты и гостиницу он оплатил, до этого приезжал в Питер).
- Веду урок.
Ученица: «Меня шипперят с одноклассником».
Я: «Что такое шипперить?»
Ученица: «По вашему это тили-тили тесто!»
Старость подкралась незаметно.
Хорошо адаптировала) но я давно интернетом пользуюсь, в курсе сленга. Более-менее современного. Поколение альфа бывает сложно понять.
- Ученица девятого класса, впереди экзамены, ну и, соответственно, родители решили ей нанять репетитора. Наш с ней диалог:
— Какой ответ в первом задании?
— 22.
— Это как? Какое действие ты делала?
— 20 разделила на 5.
— И? Как это получилось 22? Посчитай в столбик, пожалуйста.
Вот что я увидела.
Сёма, сколько будет дважды два ??? - А мы продаём или покупаем ???🤣🤣🤣
- Мой репетиторский диалог:
— Здравствуйте, Катя! У нас не получается ходить два раза в неделю, мы будем ходить один раз, это ничего?
— Здравствуйте, ничего.
— Но, это же ничего? Это никак не отразится на результатах занятий?
— Вы в два раза меньше будете заниматься. У вас 3 в четверти, и большой пробел. Конечно, это отразится.
— Но у нас пение, художка и гимнастика! Мы не можем ходить два раза! Можно мы будем ходить один раз? Она успеет за месяц все подтянуть?
— За 4 урока? Нет, не успеет. Надо ходить хотя бы 2 раза на урок.
— Но у нас пение, художка и гимнастика!
— По-моему, мы пошли по второму кругу.
- Подрабатываю репетитором, зарегистрирован в нескольких интернет-компаниях по подбору учеников. Периодически звонят и предлагают взять клиента. И вот занимаемся с мелким любопытным учеником. Звонок и заскриптованное приветствие оператора: «Здравствуйте, компания „Высший балл“, администратор такая-то, хотели бы предложить вам заказ...» Дальше подробности, я отказываюсь и кладу трубку. Поворачиваюсь к ученику — он сидит, навострив уши и выпучив глаза, телефонный разговор мой подслушал местами. Спрашиваю его, мол, что такое? А он: «Пал Палыч, вы что, еще и ВЫШИБАЛОЙ работаете?»
- Пару раз отзанимался с учеником. На третий он не пришел. Через год звонит его мама. Я ошалел от сказанного: «Лешенька не справляется, а нам очень нужна физика. Вы не подумайте, у нас серьезные намерения. Если Лешенька не сможет ходить, то я сама буду приходить, чтобы подтвердить серьезность намерений, мне тоже полезно будет». Ах, да, мама у него — учительница по физике и математике.
И чему интересно учит эта учительница , если сына не может научить ?
- Я репетитор по математике. Разбудил меня звонок на телефоне.
— Доброе утро! Вы репетитор по математике?
— Доброе! Да, я вас слушаю.
— Нужен репетитор для мальчика, 10 класс.
— Извините, на 10 класс мест нет.
— Зачем же вы трубку берете тогда?
*гудки*
Хорошо, что сами сбросили, потому что ответ я до сих пор не придумала.
Вот эетвоедный репетитор! Специально трубку взяла, только чтобы отказать 🤣
Бонус от учеников
- Пью чай, идиллию нарушает звонок.
— Вы где?! — орет человек на другом конце трубки. -Сколько можно вас ждать?! Мы уже 20 минут стоим под дверью вашего офиса!
Вежливо сообщаю:
— Дома.
— Мы договаривались позаниматься английским! Я дочь привез на урок! Тут все закрыто!
— А вы на какое время записаны? — осторожно прощупываю почву я.
— Записывать надо, если не запоминаете! Мы на 18 договаривались!
Кошусь на часы, показывающие 17:15. И аккуратно сообщаю:
— Так у нас еще 45 минут до начала урока...
— Я знаю! — раздраженно прерывает меня собеседник. — Я решил привезти ребенка раньше! А вас тут нет! Когда вы собираетесь приехать?!
— Я буду в офисе без пяти шесть, — с улыбкой в голосе говорю я.
Поднявшийся ор я уже не слушала, выключила телефон и с удовольствием пригубила ароматный напиток.
Не понимаю, как преподаватель может приходить за 5 минут до урока. Ученик - да.
- Пришла новая ученица, взрослая женщина, хочет подтянуть немецкий. На первом занятии выяснилось, что немецкий у нее очень даже ничего. Спрашиваю, мол, зачем репетитор? Она говорит: «Ну, муж вечерами спит да храпит, а надо же куда-то выходить». Занимаемся уже полгода. Немецкий у нее теперь отличный. Муж, говорит, все еще храпит.
- Обратилась ко мне бабушка, мол, нужно подтянуть внука. Вся такая милый божий одуван, на оплату согласилась, после первого урока приглашает на чай. Очень настойчиво. Не выдержала напора, чаевничаем. И вот мне уже уходить, я напоминаю про оплату, и тут бабушка вдруг сделала удивленный вид и сказала: «Какая оплата? Я же тебя покормила!»
Есть воспоминание. Подрабатывала ассистентом у одной женщины. Сопровождение за пределами дома и различные поручения. Однажды, в конце дня, она захотела в кафе. Пришли, жду, когда поест (каждый день бывало, не насторожило). Говорит "Сейчас с тобой за отработанные часы рассчитаюсь (почасовая оплата), а сколько ещё времени пройдёт, дома рассчитаемся". Ладно, жду дальше. Вот уже поздний вечер, на улице ливень. Нашла ближайшую стоянку, вызвала машину, доехала с ней, довела до квартиры. Спрашиваю про оплату. Она выпучила глаза и заявляет "Ты что?! Я с тобой рассчиталась! Потом мы в кафе сидели. Я должна платить за то, что ты отдыхала после рабочего дня? Хочешь, забери то, что мне с собой завернули" (остатки её заказа). Вместо того, чтобы ехать домой, сидела и ждала чужую женщину, потом бегала под дождём, чтобы проводить её до дома (это входило в обязанности). И это за еду, по её мнению, а не за обещанную плату. "Отдых же")) Понятно, что она просто зажала деньги. Но было так противно. К слову, женщина была подленькая, могла пакость сказать или сделать, а потом хихикала над своими же "шуточками". Но так нагло кинула впервые. После она позвонила и начала разговор "Давай, ты будешь есть, но платить не буду". Конечно, отказалась от этой подработки.
- Веду занятие по математике, ученик седьмого класса. Даю задачу, жду. Он смотрит в листок, потом поднимает глаза и очень серьезно спрашивает: «А можно я решу по-своему?» Я говорю, мол, конечно, покажи ход мысли. Он пишет ответ. Просто ответ, без единого действия. Спрашиваю: «Как ты это получил?» Он пожимает плечами: «Догадался». Ответ, кстати, правильный. Я до сих пор не знаю, что с этим делать.
Вспомнила песенку из передачи "Спокойной ночи, малыши": "Спят усталые игрушки, книжки спят..." (с)
- Я репетитор. Полтора года назад ко мне обратилась мама 23-летнего парня. Условия были дикие: занятия онлайн, ночью, в непредсказуемое время — он спит днем, а когда ему захочется учиться, я должна быть наготове. Я отказалась, но мама сказала, что готова платить любые деньги — они месяцами не могут найти репетитора. Я назвала 15 тысяч за занятие вместо своих обычных 1500, надеясь отпугнуть. Но она согласилась.
И вот на занятие подключается парень: нервозный, но умный и мотивированный. Занимались 2–3 раза в неделю, иногда больше, иногда ни разу. В среднем я зарабатывала около 150 тысяч в месяц — против 26 тысяч за полную ставку в школе. На эти деньги я купила свое первое жилье — бывшую общагу-гостинку, но свое!
Потом парень уехал за границу. Пока не вернулся, но я бы не прочь повторить этот странный опыт.
Бонус: тем, кто сам занимался у репетитора, тоже есть что рассказать
- Имела дело с репетитором в лице собственной любимой свекрови (это не сарказм). Она преподаватель английского языка с огромным стажем, свой предмет действительно знает, преподавала интересно (сейчас, правда, уже на пенсии). Так вот, решила она заниматься английским со своей внучкой старшей, т.е. моей дочкой. Пришли мы в гости к бабушке-репетитору. Сначала были накормлены обедом, а потом бабуля с внучкой пошли в комнату на занятие. Я в это время пила кофе на кухне и подслушивала. Ребенок мой довольно неплохо отвечал на вопросы, судя по положительным оценкам бабушки. А потом диалог как-то прекратился, пять минут, десять минут проходит — тишина. Заглядываю в комнату: тетрадь и учебник на полу, бабушка с внучкой лежат в обнимку на диване и спят, укрывшись пледом. Вот так проходило практически каждое занятие. Свекор и мой муж смеялись, а свекровь отвечала, что они ничего не понимают ни в детях, ни в методике преподавания.
Что такое какой то там английский по сравнению с любящим сердцем бабушки и теплом её души. Это бесценно и на всю оставшуюся жизнь.
В репетиторстве всегда найдутся сюжеты, которые не встретишь в официальных отчетах. И неважно, платят ли вам пирожками или огромными суммами за ночные бдения, — такие приятные и смешные моменты делают профессию по-настоящему живой. А какая фраза вашего ученика или учителя до сих пор вызывает у вас улыбку?
Автор, спасибо! Я от статьи наржалась, а потом еще от комментариев по второму кругу 😂