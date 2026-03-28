20 фото питомцев, которые «укотовили» своих людей самым наглым и милым способом — 28.03.2026
Бывает, ты годами живешь с твердой уверенностью, что в твоем графике нет места для собаки, или что ты «вообще-то никогда не была кошатницей». А потом судьба подкидывает тебе пищащий комок прямо под ноги. Или он сам просто запрыгивает на водительское сиденье твоей машины. Эти 20 питомцев сами приняли самое важное решение в своей жизни — выбрать себе человека. И, судя по всему, никто об этом не пожалел.
«Я ведь никогда не была кошатницей, а потом он выбрал меня — и все»
«Дама моя домой приехала, вышла из тачки, отвлеклась на секунду, а на водительское место кот залез. Она ему: «Дружок, а ты ничего не попутал?»
«А он выпрыгнул и пошел к дому, сел возле двери и ждет, когда его пустят. Дама мне пишет: „Походу, у нас теперь кот есть“. Так с нами и живет».
«Мы с коллегой ехали на работу, и тут по проезжей части бежит щенок. Навстречу потоку машин, прямо к нам! Забрали, приманив мясным салатиком»
«Уже написала объявление, чтобы ее кто-то приютил, и тут понимаю, что отдать девочку я не смогу. И вот прошло 4 года, наша Алекса с нами».
«Мой братец промозглым осенним вечером пошел прогуляться. Но далеко уйти не успел — прямо у дома, у помойки его ждала белоснежная кошечка, которая увидела статного мужчину с бородой и бросилась жаловаться на свою горькую судьбу, чисто принцесса в беде»
«В общем, все по классике: „я шел, на меня залезла кошка — похоже, теперь это моя кошка“. Кошечка оказалась молодая, здоровая, чистенькая — видимо, ее только выставили за порог. Причем абсолютно непонятно за что, характер у нее такой же ангельский, как и внешность. Очень похожа на ангорскую».
«Вечер. Мы с мужем собрались в магазин, открыли дверь, и от нее отпрыгнул рыжий комок и чуть не нырнул в отверстие для труб. Седьмой этаж, на минуточку»
«Я успела его поймать. Удивительно: из всех 10 квартир на этаже котенок стоял именно у нашей! Мы просто знали — он пришел к нам, теперь он наш. Кот вырос в здоровенную махину. Безмерно ласковую, особенно к гостям, за что получил статус „гостевой кот“».
«Увидел котенка на дереве. Снял, поставил на землю, чтобы к маме побежал, а он ко мне вернулся. Отнес в траву, пошел к машине, а он за мной. Ну тут мое сердце и растаяло»
«Жена ругает, дети верещат от радости. В общем, лохматый древолаз нашел свою семью».
«Услышала, как в дверь кто-то скребется. Открываю. Сидит черный комок и таращит на меня желтые глазюки. Говорю: „Ну, заходи“. И комок зашел»
«Потом новенький увидел моего рыжего кота Федора. Они обнюхались, обошлось без скандалов. Черный нашел лежанку, лег и разразился таким тарахтением, что любо-дорого слушать. Комок оказался женского пола, назвала Саней».
«Два дня назад шла с детьми к бабушке и эта пушистая шмакодявка прыгнула дочери в ноги»
«Бездомная мама-кошка принесла своих котят ко мне на крыльцо. И она очень настаивала на том, что им нужно войти»
«В то утро первым, что я увидела, едва успев открыть глаза, была эта семейка. Сначала я вынесла им коробку с одеялком, но они постоянно вылезали из нее и падали с крыльца. В итоге я забрала их всех домой».
«Два года назад ночью где-то 26 декабря она сама поскреблась ко мне из подъезда. Теперь живем вместе»
- Это подарок вам был на Новый год. © KotoStar / Pikabu
«Моя Бася тоже меня выбрала: на улице просто легла мне в ноги и теперь живет со мной уже шестой год»
«8 лет назад жарила картошку. Пошла к холодильнику за чем-то, взглянула в окно и увидела посреди дороги маленькое черное чудовище на дрожащих лапках, которое пищало, что было сил»
«Жила с мамой и дедом, завести животное — куда уж там! Но что-то заставило меня без раздумий набросить на домашний халат пальто, выбежать на улицу в тапках и забрать тот комочек в дом. Сейчас это самое прекрасное создание в мире для меня!»
«Нашла этих крошек на улице, дождь лил как из ведра. Вот эти оболтусы спустя полгода»
Какие чудесные, не оторваться- любуюсь, а Вы- настоящий человек, раз Вас котики выбрали, коты никогда не промахиваются! Мысленно обнимаю вас всех! Мяу!
«2 года назад мы нашли щенка. Он уверенно доковылял с нами до машины и упорно пытался в нее зайти. В результате получилось вот что»
Всем кто пюриютил бездомных животных,низкий поклон и счастья в жизни!!!
«Наша кошка сама нас нашла. Начался жуткий ураган, а дверь в подъезд была открыта. Вот кошка (тогда еще котенок) поднялась на 4-й этаж и пришла к нашей квартире»
«Родители ее впустили и накормили, а потом она осталась жить. Чуть позже родился я, и она была одной из тех, кто меня воспитывал. Приходила и успокаивала, когда я плакал, а потом шла и кусала мать. А меня никогда не кусала».
«У нас четверо подобранцев, последнего взяли буквально неделю назад, кинулся мне под ноги из ниоткуда, мамашу в округе не нашла, забрала домой»
«Старожилы пока настороженно к нему относятся, но скоро привыкнут».
«Однажды я затеяла грандиозную уборку дома. Двери и окна были открыты. Пришел он. 6 лет уже со мной»
«Когда меня приняли на работу, я заметила, что мой начальник тратит кучу денег, подкармливая местных бездомных кошек»
«К ним можно подойти только с едой, но с этой маленькой бестией я быстро подружилась — она вообще меня не боялась, только играла. И вот прошло 4 года, и теперь это самый лучший котик на свете».
«Мой меня в парадной подобрал. Я шла с работы, смотрю — на площадке у двери котенок сидит, маленький»
«А я тогда с родителями жила еще, захожу в квартиру, говорю маме, мол, там за дверью котенок. Выглядываем посмотреть, а он сразу же шмыг в квартиру, я его ногой обратно за дверь упихать пытаюсь, а мама такая — ну куда ты его, бедненького! И вот он зашел и прямиком на кухню, к миске с едой кошачьей. А потом пошел ходить по квартире, осматривать территорию. Наш старший кот был просто в шоке от такой наглости, но каким-то чудом они сразу же подружились, старший взял его под опеку. Фото, кстати, с того первого дня как его взяли, укотовили и помыли».
«Заехали на мойку, а там бабуся с коробкой котят. Даже не думали брать кого-то из них, но подошли посмотреть, пока стояли в очереди»
«Только я нагнулся к коробке, как эта мелочь запрыгнула мне на плечо, а потом забралась за пазуху и давай на своем кошачьем рассказывать о тяготах всей своей жизни. Короче, эта поездка на мойку стала лучшим событием, случившимся с нами за последние несколько лет. Сейчас уже не представляю, как мы жили без нее».
Каждая из этих историй доказывает: самая крепкая дружба часто начинается не с выбора в элитном питомнике, а с мокрых лап на пороге и твердого кошачьего (или собачьего) убеждения: «Этот человек — мой». А как ваш питомец выбрал вас? Он тоже «зашел и остался» или применил более хитрую тактику?
