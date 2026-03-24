20+ питомцев, которые умеют не только тыгыдыкать, но и помочь любимым хозяевам
Кажется, что взрослая жизнь состоит лишь из одних забот. Но есть те, кто искренне пытается внести свою лепту, не взирая на то, что у них для этого есть только лапки. Пес тащит пакет с продуктами, кошка пытается помочь застелить постель, а хомяк будит по утрам, потому что его внутренние часы показывают время завтрака. Эти неуклюжие, но бесконечно трогательные попытки разделить с нами быт согревают душу сильнее любых слов благодарности.
- Всему отделу настучали по башке, настроения ноль. Захожу домой, а мой корги уже наготове — ластится, крутится. Вышли гулять. Обычно он плетется, а тут прям тянет меня куда-то. И тут он еще и лаять начал. Поднимаю взгляд и не могу сдержать смех — прямо перед нами вывеска моей любимой кофейни! Маленький хитрец знал, куда меня привести, чтобы поднять настроение. Расцеловала его на месте.
«Поддержит даже в туалете»
- Муж очень любит поспать на выходных. Если надо поднять его пораньше, бужу его завтраком в постель. Сегодня, как всегда, муж спит. Кот со мной рано проснулся. Ходит вокруг мужа: мяу да мяу. А тот хоть бы что! А потом кот додумался — взял и стащил с кухни печеньку и положил мужу прямо на лицо. Завтрак подан, хозяин, поднимайся!
«Когда мне грустно, моя кошка всегда рядом»
- Кот сходил в туалет. Говорю ему в шутку: «Убирай давай!» Он вернулся в ванную, потусил там несколько минут. Вышел деловитый такой, глядя мне в глаза. Захожу в ванную — и как давай хохотать. Он взял, да и вытащил две губки, которыми я ванную мою. И положил параллельно своему «сюрпризу». Он бы с удовольствием убрал, но у него лапки...
«Мой маленький помощник в сборке мебели»
- Моя сиамская кошка не любила пение. Поскольку тогда я занималась в хоре, терпеть ненавистный ей ор приходилось много. Сначала она просто подвывала в ответ. Противно так, на низких басах. Потом она с этим басовитым подпеванием перемещалась максимально близко ко мне. Поскольку пела я стоя, она усаживалась прям на ступни и вибрировала там. Прогонять было бесполезно, она цеплялась за лодыжки лапами, категорически отказываясь уходить. Когда не помогало и это, кошка начинала неожиданно прикусывать мне ноги. В итоге я научилась петь негромко, за что получила похвалу от своей преподавательницы, которая говорила: «Глотку драть ума не надо. Вот тихо петь еще надо научиться!» Ну, я и научилась. А папа шутил, что нам с Алисой надо в переходах выступать, уж очень забавное зрелище.
Между прочим, любимая музыка животных такая же, как у человека. Схожее у нас понимание прекрасного!
«Болеет за меня, пока я играю»
Забить они не могут, а болеть за игру даже очень! Особенно если там рядом увидит котов.
- Сегодня к нам приехали собирать кровать. Мы предупредили, что у нас собака, а сборщик сказал: «Не убирайте ее, будем вместе собирать». И вот они вместе уже полчаса хихикают и общаются. По итогам сборки: будка не получилась, поэтому было решено все же сделать кровать; ассистент мастера все проверил и обнюхал, нареканий нет.
«Лучшего помощника и пожелать нельзя»
- Был у меня песик-спаниель, такой шустрый! Как пойду с ним гулять, он вечно тащит мне что попало. Бабушки сидят на остановках, продают рыбку — он хватает пакет с рыбой и несет. Однажды в магазин забежал, схватил под прилавком моток шерсти для вязания и тоже притащил мне. Я его плохому не учила! Но он считал своим долгом все время что-то в дом приносить.
А мой Чарли обожал какой-нибудь дрын носить. Найдёт какую-нибудь деревяшку метра полтора длиной (маленькие ему не так нравились), гуляет с ней, а потом тащит в дом. Я его потом приучила оставлять ветки на краю лужка, до выхода к домам. Он потом без напоминаний это делал.
«Мой репетитор»
- В одном порту «работал» швартовочный пес! Всякий раз, когда швартовалось судно, пес добросовестно хватался за брошенный с борта швартовочный фал и с усердием тянул его к ближайшему кнехту. Нужно было видеть, с каким любопытством наблюдали за его «швартовкой» пассажиры судна, особенно иностранцы. По завершении швартовки они всегда шумно аплодировали. Пес был самый обычный, «дворянской» породы. Но, как бывает зачастую с дворнягами, обладал поразительным умом.
От смешения кровей происходит прибавление талантов и ума, среди людей то же самое.
«Наш пушистый ассистент и одновременно грелка для ног»
- Интересно, как они все чувствуют? Я уже почти две недели просыпаюсь в 5:30, кошка смотрит на меня, как на дуру, и спит дальше. Пока я собираюсь, не вставала ни разу. Вчера я случайно вечером выключила будильник. А утром просыпаюсь от того, что кошка запрыгнула на тумбочку с грохотом. Смотрю на время — 5:42. Я встала, а она легла спать дальше...
«День стирки»
- У меня шла 40-я неделя беременности. В одну ночь кошка залезла ко мне на живот и начала его лапками массировать. На часах было около часа ночи. Я ее не раз сбрасывала, но она продолжала опять забираться на живот и массировать его. В итоге я встала сходить в туалет, и сразу же начались схватки. Через полтора часа у нас родилась дочка. В больницу успели доехать в последний момент!
«Может быть, она не лучшая садовница, но зато самая хорошая девочка»
- В процессе регулярного совместного сна с собакой обнаружила интересную вещь. Пока я лежу и читаю книгу при свете, она лежит на мне или прям около меня. Выключаю свет — она уползает ко мне в ноги. Попытки забрать и спать с ней в обнимку ничего не дают — уползает в ноги. Рассвет, становится светлей за окном — собака вновь переползает ко мне поближе. Утром ее величество даже разрешает поспать с ней в обнимку. Это что? Ночная охрана?
«Мой ассистент Пит»
- Копали картошку. Взяли с собой пса. Московская сторожевая, здоровенный лоб. Сидит он, смотрит как мы копаем — а объем был 23 сотки. И начинает помогать. Прежде чем его прогнали, он успел кустов 6 выкопать. Просто никто ему не объяснил, что картошка должна быть без следов когтей.
«Надя разрешает мне держаться за ее хвостик для психологической поддержки, за что ей спасибо огромное»
- Я научила своего пса таскать легкие пакеты. Он делает это с удовольствием. Особенно ему нравится, как на это реагируют окружающие. Он прям ищет прохожих и демонстрирует, какой он помощник у мамы. Апогеем моего воспитания стало то, что пакетики со своими «кучками» до мусорки он теперь тащит сам.
«У моей мамы есть маленький садовник»
- Мой кот раньше специально тащил лопатки в лоток — потому что видел, что я ими убираю. Потом понял, что все равно запах остается. Начал коврик туда совать. А сейчас вообще додумался отматывать туалетную бумагу и закрывать ей свои «подарочки».
«Помогает мне с покупками»
