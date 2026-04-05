15+ историй о поиске любви, которые начинались как романтика, а превратились в настоящий стендап

Наше первое свидание с самого начала пошло наперекосяк. В кинотеатре он решил обнять меня, уже когда фильм заканчивался. В ресторане, куда он хотел меня пригласить на ужин, закрыли кухню до нашего приезда. Вместо этого мы пошли в закусочную, а платить пришлось мне, потому что там не приняли его 100-долларовую купюру. Он купил мне цветы еще перед свиданием, но у меня дома не было вазы. Поэтому после закусочной мы пошли в супермаркет, чтобы купить вазу, и он заявил: «Выбирай какую хочешь, мне без разницы, сколько она стоит». Я взяла ту, что стоила $ 20, чтобы уже на кассе узнать, что он забыл свои 100 долларов в машине. Так что мне пришлось платить и за вазу. К тому моменту это стало просто смешно. Мы женаты уже больше 10 лет, и у нас трое прекрасных детей.