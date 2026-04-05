хм... судя по моему шагомеру, около 16000 шагов, это почти 11 км. Когда я отбегиваю такое количество/расстояние, у меня отваливаются ноги. А тут 27000 - это сдохнуть можно
15+ историй о поиске любви, которые начинались как романтика, а превратились в настоящий стендап
Поиск любви часто оборачивается смешными и непредсказуемыми ситуациями. То потенциальный кавалер не может разобраться, что же для него важнее — рыбы или девушки, то потенциальная невеста удивит сюрпризом от другого мужчины. Предлагаем вам погрузиться в мир свиданий и знакомств со счастливым или забавным исходом, в который приоткрывается дверь в нашей подборке.
Познакомились на сайте. Неделю переписывались и договорились встретиться у метро: «Как я тебя узнаю?» Я пошутила: «Я буду с чемоданом и в фате». Пошли гулять по Невскому, по набережной. Нормально так погуляли, подустали и присели у Невы, наблюдая за закатом — романтика. Часы мне напомнили, что я прошла норму шагов 15 000. Мой кавалер без задней мысли открывает свой шагомер, а там 27 000 шагов. Я спрашиваю: «А где это ты находил без меня 12 000?» Признался, что было до меня еще 2 свидания.
Сходила на свидание и теперь ржу. Мужчине 38, один. Сказал, что не хватает времени на отношения, так как он в свободное время занимается аквариумом 300 м. Развел 70 рыб, на женщин времени нет. Все силы на рыб, тратит, бедняга.
Познакомился с девушкой на сайте знакомств. При встрече понял, что ее реальная внешность мне не нравится. Пошли в кино, и во время фильма она вышла в уборную. Я решил воспользоваться моментом и улизнуть. Выхожу на улицу ловить такси, а там стоит она и тоже ловит такси.
Когда при первой встрече парень приглашает в кино, вместо кафе, можно сразу уезжать домой.
«Долгое время я был одинок, и вот начал встречаться с девушкой. Моя кошка была очарована, только взглянув на невидимку для волос»
Девушка хорошая, однозначно. Кошки разбираются в людях лучше людей. 🐱
Общалась на международном сайте знакомств с американцем. Пару дней переписывались, и он сразу же сказал, что если будет обоюдная симпатия, то встретимся на Мальдивах, он все оплатит. И вдруг он заявляет: «У меня случилась искра и буря чувств с одной девушкой, давай останемся друзьями!» Отвечаю, что ладно, друзья мне не нужны, совет да любовь, прощай! А месяц спустя объявляется и признается, что позвал ту девушку на Мальдивы, а она беременна на 4-м месяце! И та заявляет ему такое, что смех и грех: «Понимаешь, я как только зарегистрировалась на сайте знакомств, сразу сделала ЭКО — очень сильно хочу полную семью!»
Американцы они изначально сверх люди! Уродов среди них не попадются!!! А то как? Амурюканец же...🤣🤣🤣
На прошлой неделе подруга сходила на свидание моей мечты. Приехала к своему мужчине, они закрыли блэкаут-шторы, легли на пуховые подушки, укрылись тяжелым одеялом и спали почти целые сутки. Хочу также.
Один в один наш с мужем "первый брачный день" - на роспись оба приехали с суток, добрались домой и спааатки. 😴🤤
Пошли мы с моим новым молодым человеком гулять. Решили пройтись по парку. Я в платье нежного цвета, средний каблук. Вечер, один фонарь не горел, и как раз там я спотыкаюсь о торчащий из асфальта корень дерева, лечу и приземляюсь прям в лужу лицом. За белые трусы было не так стыдно, как за скорченное лицо и вопли во время полета. Лежу и встать стыдно до ужаса. Он подбежал, вытянул из лужи, обтер лицо мне, свитер накинул и сказал: «Лучше бы я споткнулся о тот корень». На следующий день позвал снова гулять, взял с собой фонарик на всякий случай. Как итог — мы уже женаты 10 лет, 2-е детей и кошка.
Лайфхак- чтобы быстро выйти замуж надо надевать на свидание белые трусы и лежать в луже пока парень не поднимет.
Мы встретились в местной бургерной, и он не произнес ни слова. Я задавала вопросы, а он отвечал кивками головы и иногда посмеивался. Я была почти уверена, что он меня ненавидит, поэтому сказала, что просто пойду домой. И тут он, наконец, заговорил. Он спросил меня, почему я хочу уйти, и попросил остаться... я осталась, а он продолжил сидеть в молчании. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что он просто нервничал, но, честно говоря... тогда я действительно думала, что ему со мной просто неприятно общаться. В итоге, мы вместе уже 2 года, и он наконец-то начал со мной разговаривать.
У меня муж умеет разговаривать, но редко успевает=)) зато я болтаю за троих, а может и четверых. Он хорошо слушает.
Она таки некошерный чисбургер жрёт!!! Беги, родной, потом она тебя хрюшу заставит жрать...🤣🤣🤣
Мы как-то с молодым человеком на свидании решили путь сократить, пошли через психбольницу, дошли до ворот — а они закрыты. Идти обратно уже лень было. Начали перелазить, а люди с другой стороны забора увидели нас — и как давай бежать! Сколько лет прошло, до сих пор, как вспоминаю, ржу.
Наше первое свидание с самого начала пошло наперекосяк. В кинотеатре он решил обнять меня, уже когда фильм заканчивался. В ресторане, куда он хотел меня пригласить на ужин, закрыли кухню до нашего приезда. Вместо этого мы пошли в закусочную, а платить пришлось мне, потому что там не приняли его 100-долларовую купюру. Он купил мне цветы еще перед свиданием, но у меня дома не было вазы. Поэтому после закусочной мы пошли в супермаркет, чтобы купить вазу, и он заявил: «Выбирай какую хочешь, мне без разницы, сколько она стоит». Я взяла ту, что стоила $ 20, чтобы уже на кассе узнать, что он забыл свои 100 долларов в машине. Так что мне пришлось платить и за вазу. К тому моменту это стало просто смешно. Мы женаты уже больше 10 лет, и у нас трое прекрасных детей.
В 20 лет я пошла на свадьбу брата того парня, с которым тогда встречалась. Танцую, веселюсь вовсю, как вдруг ко мне подходит какой-то незнакомец, говорит: «Привет». И мы болтаем с ним весь вечер напролет. А наутро я узнаю, что этот парень попросил мой номер телефона. Отношения с тогдашним парнем у меня не складывались, поэтому я решила дать этому незнакомцу свой номер, а он пригласил меня в кино. И тут я понимаю, что есть проблема: я не помню ни его лица, ни имени, ничего. Но я выкрутилась: попросила забрать меня с работы и ждать меня, сидя на капоте своей машины. И вот выхожу, вижу парня на капоте, но понимаю, что он смотрит на меня как-то странно. Спрашиваю, что не так, и, оказывается, он тоже меня не помнит. Мы от души посмеялись и пошли на свидание. 6 часов пролетели незаметно. Год спустя мы поженились.
А наутро я узнаю, что он просит мой номер...У кого просит??? Сложности перевода??? Я бы написал - а утром он попросил мой номер! Узнаю, блин, от кого узнаю???🤣🤣🤣
«Я на свидании. Оцените-ка ее»
- 10 из 10. Вы явно не дотягиваете до этой красотки. © Jakesummers1 / Reddit
Один парень долго уламывал на свидание. Наконец, встретились. А чел пару лет жил в Корее. Ну я и спросила, какая там погода. Он решил выпендриться, позвонил в Корею, но был не в курсе, что я знаю язык. И слышу: он заявляет, что через месяц женится на мне! Дальше — и того интересней. Этот кадр выдает в трубку: «Милая, привет! Как женюсь, сразу к тебе обратно приеду!» Я еще полчаса сидела с ним на скамейке и слушала, как он 1 месяц здесь со мной будет жить и 2 месяца там, в Корее, бабки зарабатывать. Оказывается, его родители очень хотели иметь здесь невестку, чтобы она им по дому помогала.
Начала моя подруга общаться с парнем, и как-то он у нее спрашивает: «У тебя когда зарплата?» Она: «А что?» Он: «В ресторан меня сводишь, я же красивый». И это был не прикол. Когда она рассказывала, я чайкой орала на всю квартиру от смеха.
Парень ошибся номером. Начали болтать, было интересно. Переслали друг другу кучу фоток. Он узбек, я кореянка. Ему 32 года, мне 26. Встретились. Он на меня смотрит и разочарованно спрашивает: «Ты азиатка, что ли?» Я отвечаю: «Как видишь» И ухожу. Он догоняет и показывает фото какой-то девушки. Из общего у нас только черные волосы. Говорит: «Это моя бывшая. Вы с ней очень похожи, но она узбечка. Она меня бросила, уехала в Италию. Я подумал, что раз вы так похожи, у нас бы что-то получилось. Но родители не разрешат мне жениться на азиатке». Я стою и просто ошарашенно на него смотрю. Говорю: «Не судьба, значит». И быстро делаю ноги оттуда. Так этот тип мне потом еще звонил. Говорил: «Я так никого и не нашел. Ты на нее похожа больше всех. Может, попробуем?»
Женился узбек на хохлушке и говорит- Смотри, если я домой прихожу, а тюбетейка на затылке - делай со мной что хочешь, но если прихожу, а тюбетейка на лбу - лучше меня не трогай... Она - А теперь ты слушай, приходишь домой у меня руки по швам, всё в порядке, но если приходишь домой, а у меня руки в боки - так мне вообще по барабану где там у тебя тюбетейка !!!🤣🤣🤣
Я бы сказал метиска, что-то японско-корейское и европейское! Но красива, чертовка, этого не отнять...
На свидание с моим будущим мужем я пришла в джинсах, безразмерной куртке, без мейкапа и с пластырем на носу. В общем, он ожидал увидеть японскую куклу, а вышло какое-то чудо с перебинтованным носом. Дело в том, что за три дня до этого я удаляла с носа родинку. И косметолог сказал: «Краситься нельзя. Если выходишь на улицу — залепляй пластырем». Ну я и подумала: «Краситься нельзя — не буду и наряжаться». Вот честно, я бы на месте будущего мужа технично бы слиняла с такого свидания. А он ничего, не испугался и даже про пластырь ничего не спросил.
Ааа, Бисквитик наша засветилась.
Я вспоминаю, как мне родинку удаляли под грудью - тоже почти неделю пластырь надо было носить. А это лето, жара, потеешь, а он еще и слезает от этого... Брррр.
После того как я отшила парня, он заново со мной познакомился, представившись собственным братом-близнецом. На вопрос, почему родинка на лице в том же месте, сказал, что просто они однояйцевые близнецы.
Помню, как один парень сказал мне, что у него есть брат-близнец. Я решила показать свою эрудированность в этом вопросе и спросила: "вы однояйцевые близнецы?" Он удивлённо посмотрел на меня и ответил: "почему однояйцевые? Нет, мы двухяйцевые".
Знакомая недавно рассказала. У нее был день рождения, сидит она на работе, делами занимается. Тут звонит один безуспешный ухажер, жуткий скряга, поздравляет и предлагает угостить обедом. Именинница удивилась такой щедрости, но согласилась. Сели в машину, и он привез ее... в какую-то рабочую столовую, где надо себе еду на поднос собирать. И такой: «Угощайся, дорогая! Бери, что хочешь! А я есть не буду, я дома поел».
