16 честных фото о том, как на самом деле выглядит работа обычных людей

Как ни крути, а работа занимает добрую половину нашей жизни. Кто-то мечтает об отпуске, а кто-то находит за обычным фасадом трудовых будней настоящие жемчужины, будь то ромашковое поле, огромная пластина серебра или рай для перфекциониста в техническом помещении. Нужно лишь щелкнуть фотографию в подходящий момент, чтобы это заметить. Мы заглянули «на кухню» самых разных профессий, посмотрите, что у нас получилось!

«Иногда используем игрушечные руки Халка вместо перчаток, особенно когда надо пересадить кактус»

«Я ювелир, и вот в каком виде ко мне порой попадает серебро»

«Не проходит ни минуты на кухне, чтобы мне не сказали, как я напоминаю парня из фильма «Рататуй»

«Раньше это здание было промышленным предприятием. А теперь кабинет врача. С граффити на стене»

«Я садовник. Полгода работал на свежем воздухе»

«Работаю старшим продавцом кассиром. Взяла подработку, будто сыщиком нанялась. Просто собирала заказы, а пришлось перерывать склад»

«Такой вид открывается из моего офиса»

«Обычные рабочие будни. Разрезали машину напополам»

«Специализируюсь на ветряных турбинах»

«Занимаюсь кабельными системами. На проект зашел в самом конце протяжек. Вот в таком состоянии получил сие чудо»

«Папа раньше работал на заводе по изготовлению автомобильных стекол. Вот какие отходы оставались после работ»

«Работаю банницей. Единственная девчонка в команде мужиков. Вы не представляете, какие перспективы открывает эта работа»

«Мы устроили конкурс на звание самого милого питомца в офисе»

«Я — крановщица на заводе. Такой вид открывается с моего рабочего места»

«Работаю как в дневные, так и в ночные смены. Контролирую, чтобы цех не остановился. Кстати, у нас всегда холодно, даже если отопление включают».

«Работал инженером по навигации на сельскохозяйственной технике. Трактора, комбайны, сеялки и прочее прочее. Часто ездил в поля»