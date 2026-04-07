20+ смешных фото и историй, которые заряжают позитивом как яркое весеннее солнце

Истории
7 часов назад
Бывают дни, когда рутина затягивает с головой, и очень хочется чего-то светлого, чтобы просто выдохнуть и улыбнуться. И знаете, что работает лучше всего? Обычные жизненные истории. Те самые, которые мы со смехом пересказываем друзьям за чашечкой кофе. Мы собрали забавные истории и фотографии, чтобы напомнить: мир вокруг полон доброй иронии.

«Не знаю, где она это подцепила, но я кричала чайкой»

«Оплачено, спасибо»

У ребенка свой взгляд на простые семейные истины

  • Сидим всей семьей за обедом. Восьмилетний сын вдруг задумчиво отрывается от тарелки и спрашивает: «Мам, а это правда, что у каждого ребенка должен быть отец?» Я с умным видом киваю. Ребенок хмурит брови, окидывает взглядом мужа и выдает фразу, от которой я еще долго смеялась: «Тогда почему в нашей семье три ребенка, а папа только один?»
«На страже порядка⁠»

Когда у сурового наставника на стройке очень творческий подход

  • Сегодня наблюдал занятнейшую картину. Бригадир, с характерным басом, вручил молодому парнишке, который первый день на стройке, рабочий инструмент со словами:
    — Вот, держи лом. И помни, что завещала нам Максим.
    — Кто?
    — Максим. Певица такая есть.
    — И что она завещала?
    — Не потеряй его! И не сломай!

«Случайно распечатала свадебное фото не на той стороне бумаги. Я так давно не смеялась»

Вежливый перфекционист⁠⁠

  • Клиенту отгрузили сантехнику. Через день звонит:
    — Извините, мне тут один смеситель не подошел, могу вам вернуть?
    — Вышлите номер карты, я вам перечислю за него, чуть позже заберу.
    Вернул ему оплату. Вечером снова звонит:
    — Простите, что так поздно, но я нашел применение смесителю. Можете номер карты выслать? Я вам обратно переведу оплату.
    «Здорово же», — думаю. Деньги вернул.
    Утром звонок от него:
    — Прошу прощения за беспокойство, но у меня сняли процент за перевод в размере 67 рублей. Я считаю это несправедливо по отношению ко мне. Не могли бы вы мне вернуть средства? Я же сам нашел применение смесителю и избавил вас от поездки за ним.
    — Да, конечно, сейчас переведу.
    Посидел, подумал и отправил ему 69 рублей.

Мир будет принадлежать ему

Порой детская непосредственность оказывается сильнее театральной драмы

  • Пошли в театр на «Евгения Онегина». Среди зрителей было много родителей с детьми. Спектакль идет уже третий час. И вот кульминационный момент, Ленский медленно оседает наземь. Повисает тишина. И тут с задних рядов доносится возмущенный детский голос: «Ма-а-а-м, а еще долго? Так есть хочется!»
Руконожка Ай-Ай
3 часа назад

Вопрос к мамам обычных детей (не гениев, которые в три года Онегина шпарят наизусть с полным филологическим разбором) - зачем на длинный трехчасовой взрослый спектакль тащить ребенка?

«Когда пытаешься пробраться в ванную за вкусняшками»

Мария
6 часов назад

А у меня с недавних пор совмещенный санузел, и пока кто-то пользуется унитазом рядом в ванне сидит кот и беспрестанно орет, болеет за нас наверное :)

Иногда мечта о переменах оказывается сильнее любого рабочего регламента

  • Три месяца назад переехал из Владивостока в Москву. Только что звонит HR одной очень крупной владивостокской компании, предлагает работу. Ну, я объясняю, что переехал в Москву и в работе не нуждаюсь. Несколько секунд тишины, потом:
    — А расскажите, как вы переехали? Я тоже хочу!

«Он услышал, как я открываю упаковку сыра, пока он был на улице»

Маленький пример доброго и тонкого юмора от случайной знакомой у подъезда

  • Присел у чужого подъезда на лавочку. Лето, птички поют, деревья приятную тень навели, погода — ляпота. Я тридцатник, только что разменял. Выходит бабушка и тихо интересуется:
    — Можно с вами рядом, молодой человек, присоединиться?
    Я ей очень вежливо:
    — Безусловно, вы же тут местная, ваша лавочка, садитесь, пожалуйста.
    Она рядышком ерзает, любопытство душит:
    — Вы в этом подъезде живете?
    — Нет.
    — В этом доме?
    — Нет.
    Понимаю, ей очень интересно, что это за незнакомый мужик и с какой целью засел у их дома. Я ей вежливо, честно отвечаю:
    — Живу на другой улице. Созвонился, договорился здесь встретиться с женой, которая идет с работы, сейчас пойдем в ближайший маркет ужин планировать.
    Она расцвела и говорит:
    — Я, наверное, пойду прогуляюсь, а то ваша жена, нас вместе увидев, еще что подумает...Обожаю людей с чувством юмора!

«Маска, которая шла в комплекте с моим костюмом Бэтмена»

Как один простой вопрос способен подарить месяц тишины

  • Есть у моей жены привычка: как только она тусит с подругами, звонит, чтоб я их развозил. Звонят жене, просят, а она со мной едет. То с вокзала встретить, то фикус перевезти. А тут, в очередной раз, когда с женой помирились после ссоры, сидим спокойно и говорим, что любим друг друга, она сказала:
    — Если бы мы развелись, я бы тебе хорошую жену нашла. Чтобы ухаживала за тобой.
    Я ее спрашиваю:
    — А кому бы из своих подруг ты бы меня доверила после развода?
    Она долго думала и ушла от ответа. И вот уже скоро месяц, как меня изолировали от подруг! Не то что подвезти, даже в разговорах упоминает их только в крайних случаях. Теперь у меня спокойные вечера и ночи.

Ну а что? Мне так удобно

Ну очень удивительный мужчина в кофейне

  • Стою перед мужиком в очереди. Он заказывает себе большой капучино без корицы, в одноразовом стаканчике, за 250 рублей. Платит картой. Стоит, ждет... Бариста — девушка — наливает ему кофе, чуть неаккуратно ставит стакан: он свисает с края стойки. Ну и так получилось, что мужик тоже не совсем аккуратно его попытался взять, да еще и с телефоном в руке. В общем, стакан опрокинулся — капучино растеклось по стойке, залилось к баристе. Ох-ах, извините-простите...И что делает этот мужик? Он не орет, не спорит, не требует жалобную книгу! Он такой:
    — Да ничего, извините, я сам виноват. Давайте пробейте мне еще один кофе.
    Бариста:
    — Да как? — Давайте я вам бесплатно?
    Мужик:
    — Нет, я заплачу еще 250. И вот вам еще, — сует 500 рублей в баночку для чаевых.
    Заплатил, в общем, еще за один кофе, поблагодарил девушку-бариста, ушел, попрощался вежливо.
Вредина
6 часов назад

В принципе, так и следует себя вести. Чаевые необязательно, но заплатить за второй кофе, если первый опрокинул сам, - да. Но почему-то такие люди попадают в разряд "очень удивительных".

«Не уверен, это кот или динозавр»

Когда оправдал ожидания на все сто процентов

  • Дружила я с девочкой по юности, при том мне было лет 17–18, а ей — 15. Была как сестренка мне. Ей нравился один парень, и она пыталась привлечь его внимание. Познакомила нас случайно с ним, ну и мы с ним тоже подружились. И вот она мне пишет, мол, помоги, у нас тут серьезный разговор, не знаю, как себя вести. Начинает скидывать мне, что он пишет. Я придумываю ответы и отправляю ей. Через пару минут пишет он такой, типа, ты же лучше женщин понимаешь, помоги. И начинает скидывать то, что она ему пишет (а точнее, то, что я пишу). Я начинаю отвечать на свои фразы ему, он это скидывает ей, она — мне... Продолжалось это где-то полчаса—час. Разговор довели до конца и нашли компромисс, помирились.

«Попытался сфотографировать красивый пейзаж, а получил вот это»

Кошачий график нарушать не рекомендуется

  • У моей тети есть соседка, которая кормит дворовых кошек. В определенное время выносит мисочки, еду, воду, потом убирает все это до следующего дня. Однажды тетя шла домой и увидела, что на дверь соседской квартиры прыгает кот, пытаясь достать лапой звонок. Ну, тетя женщина добрая, позвонила в дверь. Соседка открыла, а дальше последовал диалог.
    —Тут к вам кот пытается позвонить, так я ему нажала.
    —Толик, я тебе во сколько сказала прийти? А ты во сколько пришел? Ты что, не знаешь, который час? Я в 4 часа кормлю!
    Не знаю, кто больше удивился в этот момент — котик или тетя.

«Моя единственная детская фотка...»

Важная заметка о готовности еды

  • В юные годы впервые решил сделать макарошки с тушенкой, так как батя залипал в Quake 3. Поставил воду, вскипятил, взял пачку макарошек, читаю сзади инструкцию: подсолил, закинул, помешал... и тут пункт: «Варить до готовности». Не понял.
    — Ба-а-а-тя, а как понять «варить до готовности»? Это сколько времени?
    Крик из комнаты:
    — До твоей готовности их съесть!
    Вопросов больше не было.

Одно задорное подмигивание, и день сразу стал светлее

  • Стою у киоска на остановке. Подходит автобус, и молодой парень бросается к двери. Встречает бабушку, подает ей руку, помогает спуститься. Следующей спускается молодая девушка — он подает ей руку, обнимает и целует. Парень с девушкой удаляются, а бабушка, шамкая беззубым ртом, говорит, глядя им вслед, а потом на меня:
    — А меня не поцеловал...
    И задорно подмигивает.

Когда пытаешься придумать гениальную идею

