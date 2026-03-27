Мое уважение чечеточникам. Этому весьма непросто научиться. Смотрится эффектно всегда.
18 случаев из примерочных, где за шторкой кипят страсти покруче, чем в турецких сериалах
Канули в Лету примерки на картонке за занавеской и то самое «Да кто на тебя смотрит!» Но даже современные примерочные с плотными шторами и зеркалами в пол то и дело становятся местом для курьезов. Мы собрали истории о том, что происходит, когда путаешь кабинки, сталкиваешься с коварными молниями или получаешь непрошеные советы от других покупателей.
- Клиент взял костюм-тройку и скрылся в примерочной. Проходит минут 15 — тишина. Вдруг из кабинки послышались глухие хлопки и шуршание. Подхожу к шторке: «У вас все в порядке?» Она распахивается, парень вылетает из кабинки и давай бить чечетку. Оказалось, он профессиональный танцор и выбирал костюм для выступлений. Весь отдел в итоге увидел бесплатное представление, а костюм сел как влитой.
- Я однажды застряла в платье руками вверх. Началась паника, пытаюсь вылезти, ничего не вижу, платье на уровне груди. В общем, вывалилась я из примерочной, и мне помогла девушка-консультант. Неудобно, конечно, но бывает, ничего страшного.
У меня как-то в примерочной молния заела и все, не могу ни поднять не опустить, да еще и на спине. Как я не изворачивалась, а сама выбраться из платья не смогла, пришлось просить помощи у продавцв
- Зашла в примерочную с джинсами, поняла, что взяла не тот размер. Выскочила буквально на секунду к ближайшему рейлу, обернулась и уверенно нырнула обратно за шторку. И только когда начала натягивать джинсы, поняла, что на пуфике лежит чужой ридикюль, а из зеркала на меня смотрит совершенно незнакомая женщина. Мы обе замерли, как олени в свете фар. Она первой нарушила тишину: «Девушка, я, конечно, понимаю, что джинсы классные, но давайте хотя бы по очереди?» Я просто ошиблась кабинкой, они же все одинаковые.
«Мне идет?»
- Работаю консультантом в магазине женской одежды: слежу за примерочными, приношу нужные размеры, помогаю определиться с выбором. Одна клиентка искала платье на корпоратив. Мы с ней провели часа два, она перемерила кучу вариантов, спрашивала мое мнение о каждой детали! В итоге выбрала платье по моему совету. А через неделю она вернулась с коробкой конфет. Оказывается, на вечеринке она была в центре внимания, чувствовала себя королевой и потом получила повышение. Решила, что моя помощь стала ее счастливым билетом, и пришла поблагодарить.
- Примеряю куртку в магазине. Засовываю руку в карман и нащупываю какой-то шнурок. Ну, думаю, затяжка, уберу, чтобы не мешала. Тяну, а она ни в какую. Дернула посильнее, и в ту же секунду куртка выворачивается наизнанку прямо на мне! Оказалось, это была двусторонняя модель-трансформер на магнитных застежках: одно резкое движение — и строгий черный пуховик превращается в яркий апельсин.
Меня бы кондратий хватил, если куртка сама по себе вывернулась на мне наизнанку
- Работаю в магазине одежды. Женщина вытащила отпариватель из-за уголка, специально отведенного под инвентарь. Стоит, рассматривает. Я молча наблюдаю. Она: «Это отпариватель?» Я: «Да». Она: «Сколько он?» Я: «У нас магазин одежды, это наш отпариватель. Мы им одежду отпариваем, которую и продаем». А она: «Так за сколько отдадите?»
я эту историю лохматый раз читаю. и до сих пор интересно, ЧТО ей ответили
- В начале 2000-х дернуло моего папу зайти в магазинчик на юге. Показывает мне на блузку: «Смотри, какая хорошая, красивая. И не дорогая. 15 рублей всего». Гляжу, а там «у.е.». Ну и сказала про это. Он как понесся на выход, тащит меня за руку и орет, мол, плохие они, пошли отсюда.
наверное, надо расшифровать, что такое "у.е.". Это "условная единица", в 1990-2000-х это был эдакий эквивалент доллара. Соответственно, сумма в рублях могла меняться изо дня в день (дорожать) вместе с изменением курса. Тогда как стоимость в условных долларах оставалась прежней, и не надо было постоянно менять ценники на товарах.
- На днях ходили с мужем в магазин одежды. Я набрала гору шмоток и пошла в примерочную. Выбрала пару вещей, спрашиваю мужа: «Ну как?» Он меня любит и всегда хвалит, поэтому: «Да, хорошо сидит! Бери». А рядом с соседней примерочной сидит молодой мужчина — ждет свою девушку из примерочной. Пока муж ходил менять мне какую-то вещь, я тихонько говорю: «Молодой человек, скажите честно: как платье? А то мой муж всегда хвалит!» Парень сначала смутился, потом сформулировал: «Я бы на вашем месте поискал бы что-нибудь еще!» Это была самая хорошая критика в мой адрес — настроение на весь день!
- Пришла в магазин за платьем. Выбрала подходящее по размеру. Пошла его примерять. На дворе лето. На бедра оно налезло, а в груди было тесновато. Я поняла, что надо срочно вылезать из него. Но я не учла одного: пока влезала в это платье, вспотела. В попытках снять его застряла. Позвала девушку-консультанта, а перед этим 15 минут безуспешно пыталась снять его сама. Мне позвали главную. Я сказала, что куплю это платье, давайте его просто разрежем. Оплатила платье, разрезала ножницами по шву и порвала его на две части. Уходила почти бегом, не оборачиваясь.
Дама себе льстит. Платье было явно не подходящим по размеру, если она вспотела, пока его натягивала.
Заглянул в примерочную, а там уже кто-то есть
- Давно как-то пошли с другом куртку выбирать. Он попросил свою подержать и пошел к зеркалу. Мне лень держать было, и я ее к новым вещам повесил на рейлинг. Подходит какой-то мужик с девушкой. Щупает куртку друга, смотрит и такой: «Совсем тут барахло стали вывешивать! Пошли отсюда».
- Примеряю платье в кабинке. Вдруг шторка резко распахивается, вижу парней, которые стоят и оживленно болтают. Благо, я была одета уже. Сказали, что платье классное и мне очень идет. Купила.
- Помню, лет 15 назад верчусь в торговом центре перед зеркалом, платье себе подбираю. Одна пожилая леди высказала замечание по фасону и в итоге помогла выбрать два улетных платья. Я тогда юная совсем была, вкус не очень был. А мне прочитали целую лекцию, какой фигуре какой фасон лучше идет, да и по цветам мы прошлись.
«А кому еще нравится наряжаться в примерочных секонд-хендов?»
- Покупала брюки. Стою, значит, в примерочной, в трусах, и тут фиолетовая штора сбоку снизу потихоньку открывается и в кабинку заглядывает молодой мужчина лет четырех. Маму искал.
- Однажды застряла в утягивающем спортивном бюстгальтере. Ни подцепить его, ни вывернуться. Позвала мужа в примерочную меня спасать, но и ему никак не удавалось меня из лифчика вытряхнуть. И тут он совсем отчаялся и как запоет: «Эй, ухнем!» Я заржала, от хохота как-то изогнулась, и он меня из бюстгальтера спас.
- Покупал джинсы, перемерил несколько пар, выбрал две. Оплатил на кассе. Пришел домой. И только уже дома при помощи жены узнал, что джинсы, в которых пришел, я повесил в магазине. А сам случайно ушел в новых.
Пробивали штрихкод прям на человеке? Тогда удивительно, как он не обратил на это внимание.
«В примерочной. Хорошо придумали. А для своих вещей крючок с другой стороны»
- Стою в примерочной, и тут по громкой связи передают: «Володина Любовь, пройдите к первой кассе». Честное слово, один парень в очереди вздрогнул.
- Пошла в примерочную и, видимо, плохо закрыла дверь. Вламывается тетка, а я там стою со спущенными штанами. Она застыла. Попыталась ее выгнать, а она неожиданно выдает: «А может, вы куда-то еще пойдете примерять? А то я спешу!» К счастью, вернулась сотрудница и отправила ее восвояси.
- Стою в примерочной. Девушка в соседней кабинке звонит кому-то со словами: «Вадик, я тебе там фотку платья скинула. Отправь 5000, целую». И через пять секунд звонит опять: «Алло, Игорь! Я там фотку отправила, скинь 5000, целую». Интересно выходит.
"Я там фотку отправила, скинь 5000, целую" - какая я... не рациональная. Обидно.
На сайте есть немало других занятных статей с зарисовками из нашей жизни: