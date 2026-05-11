Просто сравните, как выглядели 15 женщин на известных картинах и в жизни
Художники видели в своих моделях нечто особенное. При этом не важно, кто перед ними: они писали и дочек конюхов, и аристократок. Некоторые из этих женщин сами брали в руки кисть и оставляли автопортреты такими, какими видели себя. Мы сравнили, как они выглядели на полотнах и в жизни.
Леди Мэри Керзон
Аристократка и светская львица, она сыграла большую роль в карьере своего мужа, своим обаянием помогая ему добиться расположения знати. О ее красоте писали стихи, не удивительно, что существует несколько ее шикарных портретов. Автор этого портрета, Кабанель, к тому моменту был самым востребованным академическим живописцем Парижа и крайне редко брался за портреты, однако отец леди уговорил его написать дочь.
Анна Ахматова
В 1922 году Ахматову писали целых два раза. На портрете кисти Петрова-Водкина мы видим строгую, сосредоточенную женщину, за плечом которой изображена едва различимая фигура музы с поникшей головой. Позже Ахматову написала Зинаида Серебрякова — и получила совсем другой образ.
Элизабет Сиддал
Написал художник Данте Габриэль Россетти, муж этой дамы. Он писал своих натурщиц почти с фотографической точностью. Автопортрет неудачен, так как до таланта мужа ей было далеко. А вообще эта женщина рано умерла от того, что сильно злоупотребляла лауданумом. Ее лицо также можно увидеть на картине Милле *Офелия", но Россетти рисовал точнее.
Продавщица шляпного магазина, она случайно попала в мастерскую художника Уолтера Хауэлла Деверелла. Художник Россетти писал ее годами. Сама Элизабет тоже рисовала и писала стихи, но при жизни почти не показывала работы.
Екатерина Рачковская
А чего примечательного? В исторических картинах и в стиле а ля рюсс волосы замужних женщин должны были быть убраны под платок. Даже в начале 20 века в России с непокрытой головой ходили женщины только высших и образованных классов.
Екатерина — жена врача, которая стала моделью для художника В. И. Сурикова. Этот портрет получил прозвище «Сибирская красавица», но, к сожалению, о самой модели мы знаем немного. Она вела активную общественную деятельность, попечительствуя в приюте и женской гимназии. Примечательно, что, как и у этого портрета, в большинстве женских портретов Сурикова волосы моделей убраны, а лица предстают в обрамлении платков.
Сара Бернар
Французская актриса и драматург, она притягивала художников как магнит — за свою жизнь Сара собрала огромное количество портретов и фотографий. К слову, она и сама занималась живописью: одна из ее работ, «Старуха с книгой», хранится в Государственном Эрмитаже.
Лилли Лэнгтри
Ещё одна из девушек прерафаэлитов. Там вообще была очень веселая и оригинальная тусовка во главе с Россетти.
Дочь провинциального священника с острова Джерси, она приехала в Лондон и мгновенно покорила весь свет. Впервые она попалась на глаза художникам на вечеринке у одной знатной леди, и в тот же вечер ее попросили позировать такие художники как Милле, Уистлер и Фрэнк Майлс.
Позже девушка стала актрисой, а до этого долгое время вдохновляла живописцев. На одном из самых знаменитых ее портретов, «Лилия Джерси», девушка изображена в строгом черном платье. Картина так понравилась публике, что посмотреть на нее пришло столько людей, что ее пришлось огородить веревкой.
Изабелла Стюарт Гарднер
Интересно, что на портрете выглядит намного живее, чем на фото. Руки, цвет кожи и свет исходящий от кожи, тени на декольте, цвет лица. Прекрасно.
Страстный коллекционер, она собрала столько шедевров, что для них пришлось строить отдельный дворец — сегодня это музей ее имени в Бостоне. Когда Сарджент написал ее портрет в 1888 году, муж услышал в клубе неприличный комментарий про декольте жены — и немедленно забрал картину домой, запретив выставлять ее при его жизни. Сама Изабелла была в восторге.
Жанна Самари
Актриса театра «Комеди Франсез», она жила в нескольких шагах от мастерской Ренуара — и художник написал ее около дюжины раз.
Джейн Моррис
А у этой девушки прерафаэлитов самая замечательная судьба. Когда Моррис предложил ей выйти за него, она согласилась, но предварительно попросила, чтобы он оплатил ей уроки хороших манер, правильной речи, литературы, музыки и танцев. Дочь конюха не хотела позорить своего мужа-джентльмена, поставила своей целью стать настоящей леди и с успехом её добилась. После свадьбы она продолжала заниматься музыкой, изучала историю, литературу и культуру, учила иностранные языки. По свидетельству современников, до самой смерти дочь конюха выглядела аристократкой и имела манеры истинной герцогини голубых кровей.
Дочь конюха из Оксфорда, она случайно попала на глаза живописцам в театре. Уильям Моррис влюбился и написал на холсте с ее портретом: «Я не умею тебя рисовать, но я тебя люблю». Россетти влюбился тоже — и писал ее следующие двадцать лет.
Консуэло Вандербильт
Не с этой ли дамой соревновалась Эллочка Людоедка? "Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Со́бак шиншилловый палантин (русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии), завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный папа Вандербильд."
Консуэло была одной из богатейших женщин своего времени. Это не сделало ее счастливее — под давлением семьи у нее не было свободы в выборе жениха. Болдини написал ее уже герцогиней в 1906 году, найдя ее «божественной». Консуэло так понравился первоначальный портрет, что она попросила художника увеличить холст и добавить сына.
Мария Спартали Стиллман
Да не просто мужчина написал, а опять же наш любвеобильный Россетти. Его руку ни с кем не перепутаешь.
Дочь греческого консула в Лондоне, она сама была художницей — и одновременно любимой натурщицей прерафаэлитов. Ее работы выставлялись в Королевской академии с 1867 года.
Рита де Акоста Лидиг
Художник так увидел, или она после портрета вдвое растолстела? Справа чуть ли не Ида Рубинштейн, слева обычная булочка по моде того времени.
Современники называли Риту «самой живописной женщиной» и чуть ли не в очередь вставали, чтобы ее написать или сфотографировать. Сама женщина отличалась эксцентричностью: например, собрала коллекцию из более чем 200 пар туфель ручной работы. Этот портрет кисти Болдини — один из немногих законченных полноформатных портретов художника.
Вирджиния Олдоини
Итальянская аристократка, она приехала в Париж в 1856 году. Современники называли ее «самой красивой женщиной в мире». За сорок лет у нее скопилось более 400 фотографических портретов. Она лично выбирала костюм, свет и ракурс. С возрастом у нее появились свои причуды. В своей парижской квартире она задернула шторы и выходила на улицу только ночью, чтобы никто не видел, как время изменило ее лицо.
Сюзанна Валадон
Какая яркая иллюстрация разницы между тем, как женщины порой сами себя видят — и как их видят окружающие. :)
Дочь прачки с Монмартра, она позировала Ренуару, Дега и Тулуз-Лотреку — и тайно сама писала картины. Когда Дега случайно увидел ее работы, он воскликнул: «Вы — наша». И купил несколько рисунков.
Адель Блох-Бауэр
Очень интересный способ избавиться от любовника жены - за свой счет обеспечить им совместный досуг.
Мне кажется, это "жжж" неспроста.
Девушка вышла замуж в 18 лет за богатого сахарозаводчика — и вскоре стала музой Густава Климта. По легенде, муж, узнав о романе, придумал хитрый способ разлучить их: заказал Климту портрет жены за огромные деньги — рассчитывая, что художник, вынужденный писать одну и ту же модель годами, неизбежно охладеет к ней. Правда это или нет — исследователи спорят до сих пор. Но Климт работал над картиной четыре года, создал более ста эскизов
