15+ деталей на картинах Третьяковки, которые рассказывают о женщинах прошлого больше, чем учебники

Главная героиня картины — совсем молоденькая, кроткая девушка. Видно, как ей неловко и даже противно, но она не может просто взять и уйти. Она отвернулась, но все еще терпеливо слушает нагловатого кавалера. Эта сцена очень точно передает атмосферу XIX века: хорошо воспитанная девушка просто не имела права жестко указать не нарушающему правил приличий мужчине на дверь. Ей остается только молчать, отворачиваться и в смущении комкать в руках платочек. Мы бы сейчас точно предложили отвалить навязчивому поклоннику, а ей — нельзя. По одежде девушки видно — она не из высшего света, а из обычной мещанской семьи, скорее всего бесприданница. Для такой любое мужское внимание — это шанс устроить свою жизнь.

А теперь приглядимся внимательно к «женишку». На нем брюки с лампасами, а сверху фрачный пиджак. Сейчас мы смеемся: «Ну и модник!», а для людей того времени такой наряд — исчерпывающая характеристика франта. Брюки с лампасами носили военные или чиновники. А фрак, это уже светский, вечерний вариант. Носить и то и другое вместе, все равно что выйти в свет в кроссовках и смокинге. Значит, скорее всего кавалера выгнали со службы и денег, чтобы купить подходящий костюм, у него нет — донашивает, что есть.