16 фото из отпуска, которые спустя годы греют душу лучше, чем магнитики на холодильнике

Мы все привозим из отпуска гигабайты снимков: закаты, тарелки с едой и бесконечные селфи на фоне достопримечательностей. Но запоминаются и западают в душу чаще те фото, на которых что-то пошло не по плану. Будь то нелепый наряд, случайная знаменитость в кадре или собака, которая явно наслаждается сервисом отеля больше, чем хозяева. Герои нашей подборки показали именно такие снимки — живые, забавные и очень атмосферные

«Мое фото с отдыха в 1966. Не понимаю, родители прикалывались или на полном серьезе меня так одели»

«Путешествовал 2 месяца, и это, пожалуй, моя лучшая фотография»

«Я думал, что если буду играть на гитаре на пляже, то к концу отпуска у меня появится девушка»

© Wembanyamama / Reddit Gregory Miaskovski 1 час назад Про гитару, пляж и девушку. То есть просто сидеть и играть, как рыбу удить, а она ( девушка) сама клюнет? Это когда тебе 17. Штош. Такое тоже бывало в истории человечества. Немало их приехало отдыхать на море и наполнены скукой ,особенно по вечерам. А чего это я вообще рассуждаю на эту тему? Сайт по сути женский и тут бывшие девушки сидят и пишут. Подошли бы к такому гитаристу, тогда , N лет назад? - - Ответить

«Получил свою первую зарплату и свозил родителей в отпуск»

А вы им сами это фото показали? Так красиво. © Unknown author / Reddit

«Только спустя 18 лет после отдыха в Диснейленде мы, глядя на это фото, поняли его изюминку. Справа позади нас сидит Джордж Лукас»

«Горничные оставили нам слона из полотенец. Я ответила обезьянкой из полотенец. Они сделали нам в ответ щенка, тогда я соорудила для них парня»

«Я фотограф, но на этом снимке я в роли модели. Каждый год в отпуске я учу папу фотографии. Он вообще ни разу не профи. Ну что, как у нас получилось в этот раз?»

«Взяли собаку в отпуск и разрешили ей спать в кровати. Похоже, она в восторге»

«Мы полетели на юг в свадебное путешествие»

«Весь отпуск я таскала этот лист на голове. Даже домой его привезла в контейнере из-под еды как живого питомца. Но потом его пришлось выкинуть, так как он заплесневел»

«Моя подруга отдыхает в Коста-Рике, и вот кого она нашла в своей гидромассажной ванне»

«Он делает это всякий раз, когда мы останавливаемся в отеле»

Ха! Делаю то же самое, несмотря на то что я уже взрослый мужик. © ratherlargaborigini / Reddit

«Не фотка, а сокровище. 2001 год. Я считала себя крутышкой, потому что носила часы по 5 штук каждый день, даже на пляже»

«Моей бабуле 78 и ее не остановить. Это она в отпуске в Камбодже»

«Мой „безупречный“ гавайский стиль: прическа, зацементированная гелем для волос, рубашка с волнами и сразу две поясные сумки. Я сам от себя в восторге был»

«По моему выражению лица так сразу и не скажешь, что я нахожусь в самом счастливом месте на земле — в Диснейленде»