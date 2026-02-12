16 фото из отпуска, которые спустя годы греют душу лучше, чем магнитики на холодильнике
Мы все привозим из отпуска гигабайты снимков: закаты, тарелки с едой и бесконечные селфи на фоне достопримечательностей. Но запоминаются и западают в душу чаще те фото, на которых что-то пошло не по плану. Будь то нелепый наряд, случайная знаменитость в кадре или собака, которая явно наслаждается сервисом отеля больше, чем хозяева. Герои нашей подборки показали именно такие снимки — живые, забавные и очень атмосферные
«Мое фото с отдыха в 1966. Не понимаю, родители прикалывались или на полном серьезе меня так одели»
«Путешествовал 2 месяца, и это, пожалуй, моя лучшая фотография»
«Я думал, что если буду играть на гитаре на пляже, то к концу отпуска у меня появится девушка»
Про гитару, пляж и девушку. То есть просто сидеть и играть, как рыбу удить, а она ( девушка) сама клюнет? Это когда тебе 17. Штош. Такое тоже бывало в истории человечества. Немало их приехало отдыхать на море и наполнены скукой ,особенно по вечерам. А чего это я вообще рассуждаю на эту тему? Сайт по сути женский и тут бывшие девушки сидят и пишут. Подошли бы к такому гитаристу, тогда , N лет назад?
«Получил свою первую зарплату и свозил родителей в отпуск»
- А вы им сами это фото показали? Так красиво. © Unknown author / Reddit
«Только спустя 18 лет после отдыха в Диснейленде мы, глядя на это фото, поняли его изюминку. Справа позади нас сидит Джордж Лукас»
«Горничные оставили нам слона из полотенец. Я ответила обезьянкой из полотенец. Они сделали нам в ответ щенка, тогда я соорудила для них парня»
«Я фотограф, но на этом снимке я в роли модели. Каждый год в отпуске я учу папу фотографии. Он вообще ни разу не профи. Ну что, как у нас получилось в этот раз?»
«Взяли собаку в отпуск и разрешили ей спать в кровати. Похоже, она в восторге»
«Мы полетели на юг в свадебное путешествие»
«Весь отпуск я таскала этот лист на голове. Даже домой его привезла в контейнере из-под еды как живого питомца. Но потом его пришлось выкинуть, так как он заплесневел»
«Моя подруга отдыхает в Коста-Рике, и вот кого она нашла в своей гидромассажной ванне»
«Он делает это всякий раз, когда мы останавливаемся в отеле»
- Ха! Делаю то же самое, несмотря на то что я уже взрослый мужик. © ratherlargaborigini / Reddit