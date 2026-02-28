Главное, котику стало удобнее с табуреточки на подоконник запрыгивать! )))
16 находчивых человек добавили крошечные изменения и сами не поверили, как светло и уютно стало дома
Вот насмотришься на стильные дизайны квартир в интернете и сразу хочется сделать у себя ремонт. Но герои нашей статьи точно знают, что для того, чтобы обновить жилье и сделать его уютнее, в большинстве случаев совсем не обязательно тратить целое состояние в строительных магазинах. Порой достаточно передвинуть мебель, поменять текстиль и добавить или убрать аксессуары и навести порядок.
«А мне говорили, эту комнату не исправить. Заменила шторы, переставила мебель, обклеила стол пленкой»
- Мо-ло-дец! © kandakov.s / Pikabu
- Намного же лучше стало! © faryatiev / Pikabu
«Для преображения мне понадобилось всего 20 минут, мусорный мешок и лампа, которая лежала у меня в коробке 3 месяца!»
- Обалдеть! © SatisfactionLumpy596 / Reddit
«Теперь, когда я использую пространство более эффективно, дом мне нравится гораздо больше»
- Ух ты, я прямо завидую! © steptwothreefour / Reddit
«Теперь в шкафу полный порядок»
«Моя спальня до и после. Конечно, нужно еще над ней поработать, но я неплохо так продвинулась»
«Отпустили немного карниз, поменяли шторы»
«Благодаря советам улучшила съемное жилье»
- Мне очень нравится! Теперь все выглядит так завершенно! © drvalo55 / Reddit
«Этот угол, пока здесь жил мой бывший, всегда меня раздражал. Вот как он выглядит после расставания»
«После переезда через всю страну мне потребовалось целая вечность, чтобы распаковать вещи и обустроить квартиру, но наконец-то я это начала!»
- Выглядит потрясающе! Светло и просторно! © SK095 / Reddit
«Последовала совету и повесила полупрозрачные шторы»
- Ну гораздо же лучше стало! © Fluid_Fox23 / Reddit
«Наконец-то появилось желание переставить мебель в гостиной. Доволен результатом. Теперь комната выглядит такой просторной!»
«Наконец-то убрала ванную комнату! Избавилась от множества ненужных вещей»
- Вот это да! Впечатляющая трансформация! © pikapalooza/ Reddit
«Долго я боролась с этой комнатой. Очень трудно было найти вдохновение, чтобы что-то с ней сделать»
«Но по факту потребовалось всего около двух недель, чтобы наконец-то убраться и все расставить по местам. Также я сделала несколько заездов в комиссионный магазин».
«Преобразили стену всего за один вечер. Теперь кухня-гостиная совсем по-другому ощущается»
«Стало уютнее и современнее. Хочется чаще включать фильмы, готовить и просто залипать на эту стену. Мы приклеили МДФ панели, добавили зеркальные молдинги. Завершили все LED-подсветкой за телевизором. Клеили прямо на обои, без снятия или какой-либо подготовки. Прошло уже 7 месяцев, и все держится идеально».
Важный нюанс: если клеите на обои, убедитесь, что они держатся крепко, иначе декор может «уйти» вместе с ними. Но результат — чистый восторг!
«Шторы действительно изменили все!»
Зачем так постер низко вешать? Чтобы в кровати нельзя было присесть нормально?
- Обалдеть, теперь окно выглядит огромным! Вся комната кажется больше! © kabolint / Reddit
