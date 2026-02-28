16 находчивых человек добавили крошечные изменения и сами не поверили, как светло и уютно стало дома

Вот насмотришься на стильные дизайны квартир в интернете и сразу хочется сделать у себя ремонт. Но герои нашей статьи точно знают, что для того, чтобы обновить жилье и сделать его уютнее, в большинстве случаев совсем не обязательно тратить целое состояние в строительных магазинах. Порой достаточно передвинуть мебель, поменять текстиль и добавить или убрать аксессуары и навести порядок.

«А мне говорили, эту комнату не исправить. Заменила шторы, переставила мебель, обклеила стол пленкой»

«Для преображения мне понадобилось всего 20 минут, мусорный мешок и лампа, которая лежала у меня в коробке 3 месяца!»

«Теперь, когда я использую пространство более эффективно, дом мне нравится гораздо больше»

Ух ты, я прямо завидую! © steptwothreefour / Reddit

«Теперь в шкафу полный порядок»

«Моя спальня до и после. Конечно, нужно еще над ней поработать, но я неплохо так продвинулась»

«Отпустили немного карниз, поменяли шторы»

«Благодаря советам улучшила съемное жилье»

Мне очень нравится! Теперь все выглядит так завершенно! © drvalo55 / Reddit

«Этот угол, пока здесь жил мой бывший, всегда меня раздражал. Вот как он выглядит после расставания»

«После переезда через всю страну мне потребовалось целая вечность, чтобы распаковать вещи и обустроить квартиру, но наконец-то я это начала!»

Выглядит потрясающе! Светло и просторно! © SK095 / Reddit

«Последовала совету и повесила полупрозрачные шторы»

Ну гораздо же лучше стало! © Fluid_Fox23 / Reddit

«Наконец-то появилось желание переставить мебель в гостиной. Доволен результатом. Теперь комната выглядит такой просторной!»

«Наконец-то убрала ванную комнату! Избавилась от множества ненужных вещей»

Вот это да! Впечатляющая трансформация! © pikapalooza/ Reddit

«Долго я боролась с этой комнатой. Очень трудно было найти вдохновение, чтобы что-то с ней сделать»

«Но по факту потребовалось всего около двух недель, чтобы наконец-то убраться и все расставить по местам. Также я сделала несколько заездов в комиссионный магазин».

«Преобразили стену всего за один вечер. Теперь кухня-гостиная совсем по-другому ощущается»

«Стало уютнее и современнее. Хочется чаще включать фильмы, готовить и просто залипать на эту стену. Мы приклеили МДФ панели, добавили зеркальные молдинги. Завершили все LED-подсветкой за телевизором. Клеили прямо на обои, без снятия или какой-либо подготовки. Прошло уже 7 месяцев, и все держится идеально».

Важный нюанс: если клеите на обои, убедитесь, что они держатся крепко, иначе декор может «уйти» вместе с ними. Но результат — чистый восторг!

«Шторы действительно изменили все!»

Обалдеть, теперь окно выглядит огромным! Вся комната кажется больше! © kabolint / Reddit