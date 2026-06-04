17 фото и историй, в которых совпадения оказались смешнее любой выдумки

В детстве у меня была фамилия на букву Ч. Мне не нравилось, что я в конце списка в школьном журнале, и меня всегда спрашивали одной из последних. Тогда я думала: вот выйду замуж, и будет у меня новая фамилия, и я буду в начале списка. Зачем взрослым списки, конечно, вопрос, но тогда я об этом не задумывалась. Вот я выросла, совершенно забыла о своих тех желаниях и вышла замуж, а у мужа фамилия на букву А. И даже об этом не вспомнила, вспомнила чуть позже. В общем, сбылась моя детская мечта.