20+ курьезных случаев в дороге, которые не выветрились из памяти даже после конечной

Ехали с мамой и её племянницей в дальнюю дорогу. С нами две мелких собачки и кошка. Выкупили купе, где разрешён проезд с животными. Всю поездку, просто само спокойствие. Кошка на верхней полке дрыхла (со мной). Собаки на нижней сидели (с мамой). Вдруг открывается дверь, стоит мужчина, растерянно оглядывается и говорит: "У меня нижняя". А оттуда на него смотрит ушастая собачка, чинно сложив лапки и всем видом показывая "Тебе что надо?". 🤭 Проводница вмешивается, мол, ошиблись купе. Как он выдохнул и стартанул, наверное, от облегчения. 🤣