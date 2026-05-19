Боже упаси от ТАКОГО сна. 🙀 Может, она и не сомнамбула, но как-то слишком "погрузилась".
20+ курьезных случаев в дороге, которые не выветрились из памяти даже после конечной
Пожалуй, мало кому удается без приключений доехать от точки А к точке Б, ведь дороге почти всегда происходит что-нибудь смешное или неожиданное. То крошечный песик в метро потеряет любимого хозяина и придется прийти ему на помощь, то незнакомая бабуля укутает замерзшую девушку теплой шалью. Ну а после некоторых историй хочется хохотать от души — взять хотя бы случай с трамвайными креслами с подогревом.
- Как-то я уснула в электричке. И вот мне снится сон, будто иду по итальянскому городу, вижу кучу сувениров. Я начинаю буквально кидаться деньгами, чтобы их купить. Просыпаюсь — в руках открытый кошелек. Рядом мужик. Таращится на меня и вдруг спрашивает: «Вы мне их дарите или я должен буду что-то за них сделать?» А все деньги-то у него.
«Вот мой сосед»
- Едем с дочкой шести с половиной лет в поезде. Жарко, кондиционера нет. Открыты все окна и двери в купе, чтобы хоть сквозняком обдувало. Полтора десятка детей бегают по коридору, сдружились — все мальчишки от двух до десяти лет и моя феечка. К концу дня у нас на столе был ворох подарков — мелкие машинки, зверюшки из киндеров, конфетки и фрукты. Утром выхожу умываться, у купе уже мальчишки дежурят. Самый старший спрашивает: «Здравствуйте, а Надюша выйдет?» В общем, «принцессе» скоро 25 лет, а те машинки и киндеры она хранит до сих пор.
- Еду по делам в маршрутке. У окна сидит девушка в наушниках, руки заняты смартфоном. Минут через 15 моя попутчица начинает ерзать, пальто свое поправлять. Потом обращается ко мне: «Ты чего? Я же выйти хочу». Я встал. Она фыркнула: «Остановку из-за тебя проехала». Спрашиваю, почему не попросила подняться. Оказалось, что она мне целую минуту намекала. Что ж, и такое бывает.
«Стоимость — не стоимость»
Проезд - для дела, билет - полюбоваться. 🤔 Почитала комментарии в оригинале, люди говорят, что билет, к примеру, на экскурсию, а проезд туда отдельно оплачиваешь. Это ещё объяснимо.
- Сижу в городском автобусе на конечной. Ждем, когда наберутся люди. Заходит дама в задние двери и проходит к водителю, чтобы рассчитаться. Роняет на пол купюру и идет дальше. С задних сидений ей кричат: «Женщина, вы деньги обронили!» Ноль эмоций. И так несколько раз. Потом раздается женский голос: «Девушка!» Дама реагирует моментально: «Что?»
- Я ехала на нижней полке в плацкарте, была очень уставшей, быстро уснула. Подскочила ночью от грохота — с верхней боковой упал мужик. Он встал, огляделся и залез обратно. Я уснула. Проснулась от грохота. И так 3 раза. Я думала, он утром встанет весь помятый, а он встал, сходил умылся и заулыбался. Рассказал, что ехать очень надо, нижних мест уже не было, а с верхних он всю жизнь летает. И ведь поменяться не попросишь — не поймут.
Сейчас все верхние полки даже в плацкарте оборудованы откидными держателями (или как их называют?), чтобы ни матрас не съехал ни пассажир не слетел.
«Наш пес тоже умеет в электричке ездить»
Ехали с мамой и её племянницей в дальнюю дорогу. С нами две мелких собачки и кошка. Выкупили купе, где разрешён проезд с животными. Всю поездку, просто само спокойствие. Кошка на верхней полке дрыхла (со мной). Собаки на нижней сидели (с мамой). Вдруг открывается дверь, стоит мужчина, растерянно оглядывается и говорит: "У меня нижняя". А оттуда на него смотрит ушастая собачка, чинно сложив лапки и всем видом показывая "Тебе что надо?". 🤭 Проводница вмешивается, мол, ошиблись купе. Как он выдохнул и стартанул, наверное, от облегчения. 🤣
- У нас сотрудник купил стул и повез его после работы домой. В автобусе было полно пассажиров, многие ехали стоя. А наш парень ехал сидя на своем стуле. И вдруг около него возникла пожилая дама и сообщила, что нынче молодежь старшим место не уступает.
Ой, эта история давно гуляет по интернету. Я ещё маленькая была, читала в разных вариантах. Из серии "Везла гардину, подумали, что поручень". Сама как-то везла табуретку в электричке. Только не сидела на ней и никто другой не порывался. 🤭
- Зимой захожу в трамвай. Народу много, но все стоят, ни одно сиденье не занято. Чувствую подвох, но вроде с креслами все нормально. Сажусь. И у окружающих на лицах читается, мол, смотрите — еще один. Сижу. Все нормально. Кресло с подогревом. Классно. Но чувствую, что становится все теплее и теплее. Уже ощущение, что сидишь на сковороде. Не выдержал, встал. И все вокруг: «А то! Думал, ты один тут такой умный?»
Пересаживаться с одно на другое или подложить что-то. Ну, это если стоять совсем лень.
«В четверг стою в метро и пялюсь на девушку. Она заметила это и выдала: „Что смотрите? На мне узоров нет и цветы не растут“. Сказала и повернулась ко мне спиной»
- Давным-давно выбрались мы семьей на море. Садимся в поезд, я мужу говорю: «Когда будем знакомиться с пассажирами, скажи, что я бухгалтер». Он согласился. Заходит к нам дама и бросает: «Здрасьте». Понемногу разговорились, хоть она свои реплики сквозь зубы цедила, дошли до расспросов о работе. И тут мой муж выдает: «Моя жена — профессиональная массажистка». А ехали мы на один курорт... Лицо дамы засияло в мою сторону .
А пассажирам-попутчикам обязательно вот прямо всю биографию выкладывать?
Место работы, адрес, размер з/п, количество рожденных и запланированных дeтей 🤫
- Ехал утром в метро на работу. Суббота, вагон полупустой. Напротив сидел мужичок лет 65 с йоркширским терьером на руках. И вот мужчина встает и идет к выходу, песик держится рядом, но не успевает пройти в двери. Поезд поехал дальше, а йорк в вагоне начинает бегать взад-вперед, ищет хозяина. Беру песика на руки и иду к выходу, успокаивая всех, что дождусь хозяина на следующей станции. Почему-то был уверен, что мужик поедет за нами.
Вышел из вагона. Жду. Интервалы в субботу большие. Песель не издал ни звука, только дрожал сильно. Как мог, пытался успокоить его. И вот подъезжает поезд, а там хозяин — аж руки вскинул на стекло. Вылетает из вагона и благодарит. Потом обнял собаку и прижал к себе. А я поехал дальше. И улыбался.
У знакомых так муж выгуливал йорка без поводка, а тут вдруг уличный пёс откуда-то взялся и кинулся на этого малыша. К сожалению, спасти не удалось. Трагедия в семье...
Хорошо, что нашёлся внимательный и отзывчивый человек, не пожалевший времени, чтобы посидеть подождать. Могло закончиться трагично.
- Я на днях в автобусе ехал, тетя за моей спиной по телефону говорила долго и громко — то ли не умеет тихо говорить, то ли в наушниках, поэтому себя не слышит и не контролирует. Я-то спиной к ней сидел, не видел. В какой-то момент они с собеседником дошли до обсуждения покупок. Она начала перечислять продукты: «Ну помидорчики еще». Люди уже хихикают, а один мужик говорит вслух: «Огурчики!» — но она не услышала и так дальше и беседовала, пока все не обсудила.
- Однажды я ехала с семинара, и ко мне подошла кондуктор с абсолютно непроницаемым лицом. Думаю: «Неужели я что-то не то сделала, не так оплатила?» А она мне выдала: «Бедненькая! Уставшая вся, сядь, вон место свободное есть, отдохни». И еще помню, как
студенткой ехала домой с пар — надела наушники, на колени положила тетрадь и учебник. Читаю анализ по готскому языку и санскриту. Чувствую пристальный взгляд. Поднимаю глаза: передо мной стоит мужчина с ошалелым взглядом. Невозмутимо вынимаю наушник и спрашиваю: «Что, вслух читала?» Он кивает.
«Будь как они. Сними рюкзак со спины и держи при себе»
В Германии меня это просто убило, когда первый раз ехала в автобусе на работу и зашла группа учеников с рюкзаками на спине. Никто из них рюкзак не снял или не сдвинул на бок. А рюкзаки были объёмные.
- Летом попала под сильный ливень. Забегаю в троллейбус, сижу, трясусь, как заячий хвост. И тут внезапно становится так тепло, будто меня в горячую ванну окунули, поднимаю голову, а меня какая-то бабушка своей пушистой шалью укутала, как ребеночка, и такая: «Грейся, грейся, детка». Разговорились, и я доехала с бабулей до ее остановки, где ее внук встречал. В общем, в апреле у нас с ним свадьба.
А в декабре родила двойню и отпраздновали Новый год большой и счастливой семьёй. 🤗 Всё может быть) У меня добрые фантазии)) На самом деле, очень милая история. Ведь не предугадаешь, где встретишь любовь и спутника жизни.
- Дело было 40 лет назад. Мой сын только научился говорить и на все вопросы отвечал исключительно «Да». Поехали мы как-то на автобусе, уже на начальной остановке он был переполнен, поэтому я стоял в салоне в районе задней двери и держал сына на руках. Через несколько остановок продирающаяся через весь салон кондуктор на весь автобус громко спросила: «Что, ни у кого совести нет человеку с ребенком место уступить?» И тут Дима так же громко, на весь автобус, радостно: «Да-а-а!» Народ полег бы от хохота, если бы было куда. Место сразу же нашлось.
«А что, так можно было?»
- Вечером стою на остановке, долго жду трамвай, холодно. Подъезжает, но маршрут не мой. А водитель, открыв двери, говорит, что едет не по маршруту, а как мне надо. И тут все на остановке закричали: «Ура!» — и забежали в трамвай. Всю дорогу ехала и улыбалась.
- Еду как-то в маршрутке, смотрю в окно, слушаю музыку. На одной из остановок заходит женщина с весьма объемной синей сумкой на плече и садится рядом со мной. В какой-то момент я краем глаза начинаю замечать, что сумка моей соседки как-то странно двигается, а иногда и вовсе тычется мне в ногу. Будто сама по себе. Спустя пару минут замечаю, что у синей сумки периодически вырастают серые мохнатые уши! Вот тут уж я и обратил все свое пристальное внимание на такое диво-дивное. Ушами дело, конечно же, не закончилось — на меня все-таки посмотрел обитатель синей сумки. Не любит видимо, котик путешествовать.
