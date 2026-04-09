А зачем преподавателю было снимать очки и пиджак перед выходом из аудитории?
17 историй о том, как одно опоздание запустило цепочку курьезных событий
Кто из нас не замирал, глядя на часы, понимая: «Все, я опаздываю»? В такие моменты кажется, что планы идут кувырком, но на самом деле мир вокруг начинает играть новыми красками. В этой подборке — истории от первого лица об оправданиях для босса и о том, почему иногда полезно запрыгнуть в чужую машину, чтобы получить скидку на ремонт обуви.
- Опоздала на первую пару. Захожу в аудиторию, а там преподаватель делает замечание и гонит к доске: «Пишите законы термодинамики». Впопыхах пытаюсь вспомнить все, что знаю, а аудитория хихикает. Вдруг препод снимает очки, скидывает пиджак и садится за парту. Спустя несколько секунд в аудиторию заходит дяденька лет 70, надевает те же очки и пиджак. И спрашивает у парня, написал ли он законы термодинамики. Тот показал на доску и пересказал точь-в-точь мои слова. Потом сел на свое место сзади меня и прошептал на ухо, что с него шоколадка, и чтобы я больше не опаздывала на лекции.
- Решила взять с собой на работу овощной смузи. В спешке перелила в шейкер и, поглядывая на часы, побежала на остановку. В общем, стою я, жду, а автобуса все не видно. Начинаю нервничать, потому что опоздываю. Решила дойти до другой остановки: пока дойду, автобус подъедет. А он, как назло, подъехал именно в тот момент, когда я отошла метров на 100. Рванула назад, ибо до следующей все равно не успела бы. Прямо из неплотно закрытого шейкера со мной рванул и мой смузи. А я в светлом. Зато успела.
- Опаздывал на встречу на 20 минут. Забежал в цветочный, схватил букет и полетел в кафе. Уже у самого входа заметил в цветах открытку: «Любимой бабуле на 90-летие от внуков». Видимо, флорист в спешке перепутала заказы. Возвращаться времени не было. Я зашел, протянул цветы девушке и честно признался:
— Слушай, ты просто потрясающе выглядишь для своих девяноста!
Она прочитала карточку и хохотала на весь зал. Кажется, мы идеально совпали по чувству юмора. А где-то в это время другая бабушка, судя по всему, получила букет с запиской: «Самой классной девчонке, не сердись за опоздание».
Хорошая история, и здорово, что у девушка с чувством юмора оказалась.
- Опаздывала на экзамен — ловила попутку. Уже через пару мгновений передо мной затормозила малюсенькая машинка голубого цвета, сделанная по образу и подобию кролика Кроша из «Смешариков», с ушами аж до самого края машины. Каково же было мое удивление, когда я, закрыв рот и запихнув себя в этот чудо-транспорт, увидела на месте водителя серьезного мужика в костюме, который, заметив во взгляде немой вопрос, ответил: «Она служебная. А я вообще-то юрист».
- Много лет назад, когда мы с женой работали вместе в ресторане, опоздали на работу, потому что не могли найти нашу кошку. Она всегда сидит дома, и мы не могли уйти, не убедившись, что с ней все в порядке. Оказалось, что она пробралась в пустой раскрытый чемоданчик (мы несколько недель назад вернулись из поездки) и наслаждалась там жизнью.
- Собирались с мужем на юбилей к его родителям. Я полтора часа прихорашивалась: платье, укладка, идеальные стрелки. Выходим, а машина не заводится. Пока ждали такси, пока доехали — опоздали на добрых 40 минут. Я в панике, представляю лицо свекрови, которая обожает пунктуальность. Влетаем в ресторан, я на ходу поправляю прическу и начинаю извиняться. Свекор отрывает взгляд от меню и говорит: «Ребята, вы вовремя. Мы сами только что пришли, потому что я забыл, куда положил подарок, и мы всей семьей его искали».
А вот это может быть очень печально, если это провал в памяти
- Есть у меня друг еще с детсада, он всегда опаздывает. В школе сначала пробовали бороться, но потом выделили ему место — третья парта у стены от входа, он должен был заходить тихо, не здороваясь, дабы не мешать учебному процессу. Что характерно, когда у него спрашивали про причину опоздания, она всегда была. И там были оправдания типа: «Я ел пиццу... Я досматривал „Черепашек-ниндзя“... Мы провожали бабушку на поезд». — Его спрашивают: «С утра?» — «Нет, вечером, а потом я не выспался».
- Я устала от выговоров из-за опозданий. Могу опоздать 2-3 раза в неделю. А все это происходит из-за моей кошки, которая каким-то образом отключает будильник. Да-да, я серьезно, она реально проводит лапой по экрану телефона так, что будильник выключается, лично видела! В итоге я сплю дальше, а кошка спит около телефона и кровати на коврике. Пробовала класть телефон под подушку, но так я не всегда его слышу с первого раза. В общем, я уже в замешательстве, боюсь, что из-за того, что просыпаю, потеряю работу.
Знала человека, который в дотелефонное время клал заводной будильник в кастрюлю. Правда, это ему все равно не помогало, просил соседа по квартире его расталкивать по утрам. Вот такой молодой здоровый сон.
- Одним прекрасным утром я проспала. Вызвала такси, а сама носилась по квартире. Когда позвонила диспетчер, вылетела на улицу. Естественно, я не услышала, что за машина ко мне приехала. Увидев первую попавшуюся, запрыгнула в нее. Запыхавшимся голосом с непонятной прической на голове я крикнула: «Трогай! Быстрее!» Видели бы вы глаза сапожника из нашего дома, который спокойненько пил кофе. Теперь мы дружим, а я еще имею хорошую скидку на ремонт обуви.
- Проспала на работу. Бегу по улице и вижу, что на меня люди косятся. А на остановке подходит ко мне парень: «Девушка, вы бабочка!» А я недавно как раз ресницы нарастила, ну и зарделась от комплимента! Потом опускаю глаза вниз, а там тапочки! Я в тапочках, а не бабочка.
Делала пару раз ресницы. Две недели - и они теряют вид, а утром вообще ужас-ужас становится. Я догадываюсь, откуда у меня растут руки, ибо расчесать ресницы не удавалось ни разу.
- Решили, что за сутки до свадьбы останемся с женихом без связи друг с другом. Отлично. И вот свадьба. Стою такая красивая в назначенное время, жениха нет 5 минут, 10, 15, 20... Рядом гости, родня. Во всем была виновата моя сестра: она где-то вычитала, что жених должен опоздать на полчаса для счастливой жизни. Поэтому он стоял за углом и ждал.
- Мой парень всегда любил опаздывать: на свидания, на знакомство с моими родителями, на встречи с друзьями. А еще он у меня должен выглядеть всегда идеально! Поэтому даже на нашу свадьбу он опоздал. Уже все ждали его, я нервничала. Но его лучший друг смог привести его вовремя. Опаздывали из-за того, что он пытался идеально погладить свой костюм, чтобы никаких морщин не было.
Если твой жених опаздывает на свадьбу, и при этом он не попал под машину / не угодил в прочий форс-мажор, подумай: а нужен ли тебе такой мужчина?
Вот.. Нормальные мужчины опаздывают даже на свадьбу, а не бьют копытами в порог,, когда же наконец ты оденешься,,.
- Завтра день рождения свекрови. Нам с мужем нужно добираться в другой город на празднование. Собрали вещи, купили билеты, вышли заранее. Времени много, мы ждем маршрутку или электричку — что первое придет. Ждем 10 минут, 20, час... А на улице моросит дождь, дует сильный ветер. После двух часов отчаялись и опоздали на поезд! Вернулись домой и я втайне порадовалась, что никуда не поехали.
- Однажды клиентка не пришла в 11 утра, а в 11.20 написала: «Я чуть-чуть опаздываю, просто мои ноги с утра не очень хотели вставать. Я уже в пути, мне еще где-то полчаса ехать». Прибыла она в 11.40, но дверь почему-то никто не открыл.
- Клиентка опоздала на две минуты. Заходит с мороженым и говорит: «Подожди, я доем». Я растерялась: после нее другой клиент, да и я хотела бы поесть. Ну, делать нечего, ешь. Взяла я телефон, чтобы себя чем-то занять, а она выдала: «Тогда я его выкину» и побежала выбрасывать мороженое. В итоге вся процедура прошла в тишине.
- У каждого, наверное, есть коллега, который ежедневно опаздывает на работу, оправдываясь, что сегодня такие пробки, такие пробки, никогда таких не было! В общем, у этого коллеги упал незакрытый рюкзак, и из него выпала книжка по тайм-менеджменту. И смеяться как-то неудобно, и не смеяться не получилось.
- Я из тех, кто постоянно опаздывает. Из-за этого часто по утрам ездила на работу на такси. И так получалось, что из пяти дней в неделю три-четыре раза за мной приезжал один и тот же таксист. Мы с ним даже немного подружились. Идем в субботу с парнем в магазин и тут со мной здоровается мужчина: «Здравствуйте, Настя! Как ваши дела? Вчера на работу не проспали?» Я в ступоре, не понимаю, кто это, он тоже завис. А потом говорит: «Что, не узнаете? А так?» И поворачивается ко мне спиной. Смотрю на затылок и понимаю, что это тот самый водитель такси. Я аж рассмеялась. Обычно людей в лицо запоминают, а я по затылку.
Расскажите об опоздании, которое запомнилось вам больше всего. Или вы всегда выходите из дома с запасом времени? Впрочем, даже идеальный план не гарантирует, что день пройдет спокойно.
Комментарии
Опоздала к косметологу потому что попала под машину. Содраны колени, руки, ногу подвернула. Звоню ей, говорю, что задерживаюсь, но уже еду).
На урок итальянского опоздала потому что машину на гололёде отнесло на железное ограждение. Водитель остался ждать страховую и полицию, а я поехала на другой машине.