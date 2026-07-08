Как выглядели 13 исторических личностей, о внешности которых мы привыкли судить по кино и сериалам

Джон Кьюсак в роли Эдгара Аллана По в фильме «Ворон» внешне передал писателя лишь частично. У актера схожие темные волосы, высокий лоб, худощавое телосложение и интеллигентные черты лица. Однако Кьюсак заметно выше реального По, обладает более крупными и мужественными чертами, широкой челюстью и более открытым взглядом. Исторический По выглядел значительно хрупче, его лицо было уже, а глаза — более печальными и пронзительными. Кроме того, экранный герой выглядит моложе и физически крепче, чем настоящий писатель в последние годы жизни. Тем не менее Джону Кьюсаку удалось убедительно передать главное — внутреннюю тревожность, интеллектуальность и мрачную харизму, благодаря чему его образ воспринимается как одна из наиболее запоминающихся кинематографических интерпретаций Эдгара Аллана По.