20+ простых историй о времени, когда мы знали номера друзей наизусть и ждали бумажных писем
Было время, о котором мы любим вспоминать, уютно усевшись на кухне за чашкой теплого чая. Тут раздается саундтрек из «Дикого ангела» — звонит подруга юности: «А помнишь...» И вот в голове плывут трогательные воспоминания, от которых веет ароматом обжаренной на масле молодой картошки, бабушкиной заботой, надеждой услышать любимую песню по радио и легким ветерком из летнего лагеря. Устраивайтесь поудобнее, ведь здесь мы собрали истории, в которых почти каждый читатель узнает себя.
- Раньше звонить парню — это было целое приключение. Ведь телефоны были только домашние, а значит — вероятность нарваться на родителей высока. И вот я окольными путями узнала телефон понравившегося старшеклассника Феди. Набираю номер на еще дисковом аппарате (карандашом, конечно, ведь ногти длинные жалко). Поднял его отец! Я на одном дыхании выдаю: «Это из библиотеки. Федор дома? Пусть вернет журналы». А в ответ мне мужским басом гениальное проговорили: «Сейчас, уважаемый библиотекарь, соединю с должником. Только вы недолго, мне межгород звонить должен».
- Я вообще очень влюбчивая. И вот в очередной раз поехала в лагерь. Там мне понравился мальчик на год старше — симпатичный, но сама подойти познакомиться я как-то стеснялась. Пошли мы отрядом на вечернюю дискотеку. Очень хотела пригласить объект обожания на белый танец! В отряде со мной была дочка маминой коллеги. Мы дружили с детства. Показываю ей на свою любовь и говорю, мол, он мне нравится. А он в этот момент стоял с мальчиком из своего отряда и плевался (видимо, поспорили, кто дальше плюнет). Подруга вопросительно смотрит на эту картину и на меня, а я не задумываясь парирую: «Не, ну а что? Смотри, как плюется далеко!»
Ну хоть не очередная драма из разряда «А подружка сама его на танец и пригласила»))
- Студенткой я жила дома, в получасе езды от института. И вот очередной учебный день, пары, все как обычно, только есть хочется, аж скулы сводит. Но ни денег, ни еды в наличии нет. Ни у меня, ни у подруг. Тут приходит мне в голову гениальная мысль. Быстренько съездить домой, что-нибудь приготовить и примчаться обратно. И вот мчусь домой, где продуктов питания не так чтоб прям много, но картошка, спасибо даче, всегда в наличии. В общем, пожарила картошки, колбасы, сколько было, набрала соленых огурцов и помчалась обратно. Съели мы эту картошку на задних столах читального зала на большой перемене.
Сейчас люди часто устраивают себе фотосессии и выбирают лучшие кадры из 100. А помните то трепетное чувство, с которым мы и наши родители отправлялись в фотоателье, чтобы сделать тот самый кадр?
- Дело было очень давно. Особых изысков у нас не было, зато поесть дома у подруги — нормальное дело. Собирались мы как-то у Танюхи дома на дискотеку. И вот ее мама предложила нам борщ, мы с радостью согласились. Важная миссия по наливанию супа в тарелки досталась Людке. И вот черпает она борщ половником, и глаза округляются. Вместе с картохой и свеклой она вынимает голову соленой селедки! На наш немой вопрос мы получили исчерпывающий и простой ответ от Таниной мамы: «Ну не выбрасывать же!»
- Пока еще прохладное июньское утро. Сижу в кухне, ем манную кашу с маслом под радио «Маяк» — оно работало постоянно. Форточка на веранду открыта, пахнет ночным ливнем и близящимся зноем. Как позавтракаю, нужно будет вынести подушку и одеяло на солнышко, а потом идти с бабулей на лужайку. Она будет косить траву на сено, я сплету венок. И вот после полудня сижу на веранде, читаю «Республику ШКиД» и ем молодую вареную картошку с огурцами. Вечером папа затопит баню. Значит, нужно часов в 7 занести выжаренные солнцем подушку и одеяло, заправить кровать с чистым, выглаженным постельным бельем, а перед этим порубить тазик летнего салата и сварить «Нарские» сосиски-коротыши. Бабуля, обнаружив, что кастрюля картошки наполовину пуста, необидно и для порядка поругается, обжарит остатки в топленом масле и посыплет укропом. Когда приду из бани — скрипящая, бескостная, малиновая — залпом выпью кружку прошлогоднего, но все еще вкусного компота из красной смородины, наемся сосисок, картошки и салата. И упаду в постель, пахнущую солнцем, мягкую, как мамины руки.
Гладиолусы — это цветы нашего детства и юности. Те, кому не удавалось обзавестись таким букетом у бабушки в деревне, отправлялись на местные рынки
- В 10-м классе мы с подругой вызвались подготовить музыкальный конкурс: нужно было сделать нарезку из песен, чтобы получился сюжет для спектакля. А потом наши артистичные одноклассники под это все должны были покривляться на сцене. Это была эпоха аудиокассет — кто знает, тот поймет сложность процесса записи обрывков песен: у нас было два магнитофона и кассеты со всего класса. Но я так творчески подошла к делу, что написала сценарий. И мне просто очень была нужна песня Леонтьева «Дельтаплан». На кассетах ее не было, только на маминой пластинке. А проигрыватель у нас дома был сломан. Никогда не забуду, как мы с подружкой сидели вечером над магнитофоном и проигрывателем: Катька должна была на нужных словах включить запись, а я пальцем вращала пластинку. На поиск нужного темпа ушло минут 20. Мы заняли первое место.
- У нас был спаренный телефон с соседкой. Как-то после школы я часа два ждала, пока она наговорится. Но нет! Набралась храбрости, подхожу к ее двери: там на всю громкость «Богатые тоже плачут». Значит, трубка плохо лежит. Стучу, соседка открывает и шепчет: «У сестры телевизор сломался, сейчас мы досмотрим, что там с Марианой и Луисом Альберто, и я положу трубку».
Действительно, что может быть более приятным и душевным, чем просмотр любимого сериала. А за спиной надежно греет ковер на стене
Когда я была любимой женой,он каждый день кого-то бил.А сейчас.Все она,Гюльчатай!
- Это было лето, когда я впервые отправился в детский лагерь. Мои родители надеялись, что я найду новых друзей и буду наслаждаться активным отдыхом. В первый день я увидел ее — Вику. Она была самой красивой девочкой, которую я когда-либо видел. Ее сияющие глаза, веселая улыбка и изящная осанка впечатлили меня. Но я был так застенчив, что не мог даже подойти к ней. Наши пути сошлись во время вечерних командных игр. Мы попали в одну команду и начали общаться. В конце смены я понимал, что мы вот-вот должны расстаться. Поэтому вечером, во время нашей последней прогулки под звездами, я набрался смелости и признался ей в своих чувствах. «Я чувствую то же самое,» — ответила она. Ее слова сделали меня самым счастливым парнем на свете. Мы провели последние часы вместе, нежно держась за руки под светом луны. Больше я никогда ее не видел, но наша история стала прекрасным воспоминанием из юности.
- В детстве у меня был друг. Мы учились в начальной школе и были не разлей вода. Даже не обижались, когда нас называли женихом и невестой. Классе в пятом он с родителями переехал в другую область за 2 тысячи километров. Обещали писать друг другу, но переписка как-то быстро сошла на нет. А после седьмого класса и мы уехали. Когда мне было уже лет 17-18, оказалась в городе детства. Решила сходить на нашу квартиру, тогда мы ее еще не продали. Захожу в подъезд и на автомате открываю почтовый ящик. А там письмо! Пришло где-то за пару дней до моей поездки. От моего друга детства. И текст: «Здравствуйте. Я не знаю, кто сейчас живет в этой квартире, но очень надеюсь, что вы знаете, где находится моя подруга, и сможете передать ей мое письмо». Я была удивлена, конечно. Они с семьей еще раз переехали, уже в Питер. Написала ответ в этот же вечер, оставила новый адрес. Переписывались несколько лет, писали друг другу стихи. Это было волшебно. А потом я вышла замуж. Муж знал о друге, конечно, и был не против нашей переписки.
Иногда такое откроешь... После школы,лет пять прошло, встретил девушку, училась со мной в школе,на год моложе.Ю,а ведь ты был моя первая любовь...Нет слов.
Кстати, домашние телефоны были редкостью. И довольно часто приходилось пользоваться телефонной будкой. Сначала туда кидали монетки, потом появились карточки. Интересно, они еще существуют?
- Помните времена, когда любимые песни мы ждали в эфире радио, а на кассеты откладывали карманные деньги? Так вот на одной из местных радиостанций был час, когда можно было отравить на пейджер сообщение, а ведущие его зачитывали. У нас с одноклассницей был любимый диджей. Имя не помню, а фамилия — Мирный. И вот мы со смехом звоним на этот номер, диктуем сообщение: «Алена и Маша передают привет 9 „Б“. А еще Алена мечтает взять фамилию Мирная». Когда ведущий зачитал этот перформанс, то молчал секунд 30. Мы были горды собой — поставили в тупик именитого диджея.
- Поехали мы с мамой отдыхать в Сочи. Недалеко от санатория женщина продавала топики, и мне так захотелось. Осталось только два: с «Титаником» и полностью белый с символикой Adidas посередине. Выбрала последний, потому что мне казалось, Джек и Роуз тогда были у всех.
Зимние горки, с которых мы съезжали на пакетах и картонках, достойны того, чтобы вспоминать их даже теплыми летними вечерами
- Мне было 15. Очень нравилась одна девочка, но она всячески не принимала мои ухаживания, хотя и не говорила «нет». Если мы договаривались о свидании, то я часами ждал ее на лавочке возле подъезда. Когда уже совсем темнело, и я собирался уходить, неожиданно появлялась она — та, у которой всегда была веская причина опоздания. В сентябре у нее был день рождения, приглашения я не получил, но все равно купил на рынке большой букет гладиолусов и побежал через весь город, чтобы ее поздравить. Дома никого не было. Я пошел на квартиру к ее бабушке, но и там никого. По дороге встретил знакомых женщин, которые меня еще все время «женихом» называли. Поздно вечером встретил ее в компании подруг, меня угостили тортом. Но это был последний раз, когда я так за ней бегал. Прошло несколько лет, мы случайно встретились. Она много говорила и еще больше извинялась за тогдашнее поведение. Это мое самое светлое воспоминание о первой прекрасной юношеской любви, пускай и сложной.
- Увлекалась я визуализациями. И вот в 19 лет сделала коллаж своей будущей жизни. Все из журнальных вырезок: дом, две машины, квартира, двое детишек (мальчик и девочка), даже внешность мужа «по частям» из вырезок собрала и описала рядом качеств. И вот сейчас приезжаю к родителям в гости и нахожу тот самый коллаж (забыла про него уже). Представляете, все сбылось! Вплоть до цвета машин, которые были на том коллаже.
Не знаю насчет визуализации, но хорошо помню, как мы в школе делали свои «журналы». В тетрадку вклеивали картинки из газет или журналов. Единственный, кто не подвергся такой раскройке - это мой первый космополитен)) И а стене еще кроме плакатов с Секретными материалами были вырезки и даже красивые обложки от терадок шли в дело))
- В юности, конечно, ездили на картошку. И на первом курсе это точно было то, что надо! После стольких экзаменов сразу учиться было бы трудно, а тут все перезнакомились, поняли, кто что из себя представляет. И потом, когда вернулись в универ, пришли к нам на собрание представители университета, чтобы выбрать членов комитета разного уровня. Говорят: «Мы выдвигаем кандидатуру такого-то». Если что, то предложили они сына одного из профессоров. А тут встает наша однокурсница и заявляет: «А мы эту кандидатуру задвинем! У нас свои есть». Мы же после картошки прекрасно знали, что этот парень из себя представляет. Так что эта поездка оказалось полезной.
Сейчас, возвращаясь из похода или путешествия, мы создаем общий чат и сразу выкладываем все видео для друзей. А раньше снимок такого приключения был на вес золота
- В студенчестве я очень хотела купить модный китайский пуховик. А еще мне нравилось вязание на спицах: могла связать свитер/джемпер за 3 дня. Решила вязать на заказ, дала рекламу в газету. Заказчики быстро собрались. Кто-то рассчитался со мной кофемолкой даже. Парень-сапожник взамен сшил мне сапоги.
Но один свитер я запомнила особенно. Звонок в дверь — там семья: двухметровый папа весом килограмм 150, такая же статная мама и сынишка. Спрашивают: «Мама дома? Мы насчет свитера». Отвечаю, что это я вяжу. Папа вышел глянуть, все ли хорошо. Когда я начала мерки снимать, даже руки свело. В итоге из передней части свитера могло получиться платье. И из рукавов — две юбки. Так я и создала свитер для настоящего мастера спорта. А уж как он был доволен — наконец-то все подошло по размеру.
- Я очень хотела себе альбом с наклейками Барби. Но мама купила нам с братом на двоих серию с мотоциклами. До сих пор по внешнему виду проезжающего мимо меня байка отличу Кавасаки от Сузуки.
- Помню, появились первые Polaroid. Пленка была дорогущая, поэтому снимки делали только по острой необходимости. Моя прабабушка никогда не хотела фотографироваться, но согласилась всего на один кадр. Жизнь у бабули была не особо счастливой: сирота, рано вышла замуж, потом овдовела. И вот на старости лет появился он — Петенька. А именно — петух, которого изначально купили в компанию к курам. Бабушка и Петя смотрели вместе «Играй, гармонь!», считали серии «Санта-Барбары», мечтая дожить до последней и узнать все тайны семейства СиСи Кэпвэлла. Они сидели на лавочке и проводили одинокие будние вечера вместе. Петя всегда шел на руки, ходил следом и крепко прижимался к бабуле.
Только подумать, сколько общих школьных фотографий хранится у учителей. Тут и мы не всех одноклассников по именам вспомним, а им каково?
- В 9-м классе меня посадили за одну парту с нашим главным хулиганом Павликом. Я расстроилась, конечно, но при классной старалась улыбаться. И вот принесла я в школу свою анкету — тетрадка на 96 листов, вся в наклейках, разрисована фломастерами и пропитана теплотой и нежностью. И тут Павлик говорит: «А дай ее мне заполнить!» Я не смогла отказать. Думаю, ну все, не увижу я свое сокровище. Через два дня Павлик мне вернул тетрадку. Помятую. Но внутри он аккуратно, хоть и с ошибками, заполнил все вопросы и даже положил три фишки с Покахонтас! Написал, что я самая добрая и отзывчивая девочка в классе.
- Самая крутая вещь, которая у нас с сестрой была — это двухъярусная деревянная кровать. Сестра спала на нижнем ярусе, а я — под потолком. Она была для нас и кораблем, и шалашом, и отдельной квартирой! Мы завешивали первый ярус одеялами, обустраивали там освещение, таскали еду и часами могли там сидеть и играть. Сестра рисовала на бортиках первого этажа красками — там красовались деревья, забавные животные и облака. Я на втором этаже на дерево приклеивала наклейки любимых героев, музыкантов и актеров. А перед сном мы любили «бороться» с ней: она ногами поднимала мне матрас на втором этаже, создавая «волны», а я сверху трясла кровать. Родители нас никогда не ругали.
- Недавно школьная подруга, с которой не особо общаемся, заинтриговала: «Разбирала антресоли и нашла кое-что твое. Приходи, поностальгируем!» Весь день я себе места не находила. Захожу в квартиру и сразу тепло по всему телу. На столике лежит моя школьная анкета для друзей. Подруга хитро улыбается: «Видишь, с восьмого класса храню!» — «Ага, так и не заполнила,» — со смехом ответила я, ведь она остановилась на половине вопросов. Удивительно, что я и забыла о существовании анкеты. На странице «Твой секрет» (помните, он еще треугольником складывался?) на пол-листа красовалось наивное признание однокласснику. Главное теперь, когда я его на районе встречаю, — не краснеть.
И куда же без аттракционов? В любом возрасте парки с горками, машинками и качелями впечатляют и радуют
- Сидела в классе за первой партой прямо перед учительским столом и постоянно смотрела на руки учительницы. Там красовалось кольцо с часами. И я мечтала, что когда вырасту, у меня тоже будет такое богатство. Сейчас это кажется безвкусицей, но в 1978 году — писк моды! Надо же... И выражение того времени вспомнила!
- Мои старшие братья и сестры до сих пор с улыбкой вспоминают день моей выписки из роддома. Нет, не из-за трогательного момента, когда я издала приветственный звук. Просто наш папа на радостях удумал скупить в ближайшем киоске все виды жвачек, которые там были! В итоге, пока я мирно сопела в пеленках, в соседней комнате шел грандиозный пир и дележка ароматных вкладышей. Теперь ни один мой день рождения не обходится без этой истории.
- Когда мне было лет 5, я была поклонницей певца Жени Белоусова. Это который пел: «Девчонка-девчоночка, темные ночи». И мы с мамой пошли на его концерт в моем родном городе Ярославле. Тогда все выступали в местном цирке. Мама купила мне три гвоздики, чтоб я подарила артисту. Меня переполняли гордость и счастье. И тут какой-то ребенок рядом попросил меня подержать мои цветочки, а я не умела отказывать. В итоге он сломал один цветок. Я расплакалась, но после последней песни все равно вручила цветы.
- Вот часто вспоминают духи, а я — маленькие свечки для торта. Когда-то в 80-х мы праздновали день рождения дочки. Был тортик со свечками. Они были цветные, нарядные и пахли ванилью и еще чем-то очень нежным и детским. Оставшиеся свечки лежали в ящичке стола-книжки. Прошло, наверное, лет 40. А этот маленький ящичек все еще сохраняет этот ностальгический запах детства и счастья...
Хотелось бы сейчас щелкнуть пленочным фотоаппаратом улыбки, которые, мы надеемся, принесла вам наша статья. Мы бы проявили эти кадры и распечатали бы их на лучшей фотобумаге. Но пока у нас есть только ваши комментарии, в которых вы можете поделиться своими важными, нежными и юморными моментами из времени, когда вместо ADME все читали газеты.
Была у меня знакомая, познакомились на курсах для поступающих в институт.
Жила она далеко, в новом районе, телефон им еще не провели (а у нас был).
И вот как-то на каникулах я ей послала письмо в бумажном конверте, а внутри - двойная открытка с приклеенной пластырем двухкопеечной монеткой 😍
Намек она поняла и позвонила из автомата)