20+ простых историй о времени, когда мы знали номера друзей наизусть и ждали бумажных писем

Было время, о котором мы любим вспоминать, уютно усевшись на кухне за чашкой теплого чая. Тут раздается саундтрек из «Дикого ангела» — звонит подруга юности: «А помнишь...» И вот в голове плывут трогательные воспоминания, от которых веет ароматом обжаренной на масле молодой картошки, бабушкиной заботой, надеждой услышать любимую песню по радио и легким ветерком из летнего лагеря. Устраивайтесь поудобнее, ведь здесь мы собрали истории, в которых почти каждый читатель узнает себя.

Раньше звонить парню — это было целое приключение. Ведь телефоны были только домашние, а значит — вероятность нарваться на родителей высока. И вот я окольными путями узнала телефон понравившегося старшеклассника Феди. Набираю номер на еще дисковом аппарате (карандашом, конечно, ведь ногти длинные жалко). Поднял его отец! Я на одном дыхании выдаю: «Это из библиотеки. Федор дома? Пусть вернет журналы». А в ответ мне мужским басом гениальное проговорили: «Сейчас, уважаемый библиотекарь, соединю с должником. Только вы недолго, мне межгород звонить должен». ADME Jura Gorlickij 23 часа назад Звонок.Алло,это ты,моя курочка??---Нет,это хозяин курятника Ответить

Я вообще очень влюбчивая. И вот в очередной раз поехала в лагерь. Там мне понравился мальчик на год старше — симпатичный, но сама подойти познакомиться я как-то стеснялась. Пошли мы отрядом на вечернюю дискотеку. Очень хотела пригласить объект обожания на белый танец! В отряде со мной была дочка маминой коллеги. Мы дружили с детства. Показываю ей на свою любовь и говорю, мол, он мне нравится. А он в этот момент стоял с мальчиком из своего отряда и плевался (видимо, поспорили, кто дальше плюнет). Подруга вопросительно смотрит на эту картину и на меня, а я не задумываясь парирую: «Не, ну а что? Смотри, как плюется далеко!» umkafitt Алина 23 часа назад Ну хоть не очередная драма из разряда «А подружка сама его на танец и пригласила»)) Ответить

Студенткой я жила дома, в получасе езды от института. И вот очередной учебный день, пары, все как обычно, только есть хочется, аж скулы сводит. Но ни денег, ни еды в наличии нет. Ни у меня, ни у подруг. Тут приходит мне в голову гениальная мысль. Быстренько съездить домой, что-нибудь приготовить и примчаться обратно. И вот мчусь домой, где продуктов питания не так чтоб прям много, но картошка, спасибо даче, всегда в наличии. В общем, пожарила картошки, колбасы, сколько было, набрала соленых огурцов и помчалась обратно. Съели мы эту картошку на задних столах читального зала на большой перемене. © Tanteen / Pikabu Татьяна Абрашннва 21 час назад Это ск. вы пар прогуляли?2? Ответить

Сейчас люди часто устраивают себе фотосессии и выбирают лучшие кадры из 100. А помните то трепетное чувство, с которым мы и наши родители отправлялись в фотоателье, чтобы сделать тот самый кадр?

Дело было очень давно. Особых изысков у нас не было, зато поесть дома у подруги — нормальное дело. Собирались мы как-то у Танюхи дома на дискотеку. И вот ее мама предложила нам борщ, мы с радостью согласились. Важная миссия по наливанию супа в тарелки досталась Людке. И вот черпает она борщ половником, и глаза округляются. Вместе с картохой и свеклой она вынимает голову соленой селедки! На наш немой вопрос мы получили исчерпывающий и простой ответ от Таниной мамы: «Ну не выбрасывать же!» © Карамель / VK Алина 23 часа назад Это свиньям готовили? Ответить

Пока еще прохладное июньское утро. Сижу в кухне, ем манную кашу с маслом под радио «Маяк» — оно работало постоянно. Форточка на веранду открыта, пахнет ночным ливнем и близящимся зноем. Как позавтракаю, нужно будет вынести подушку и одеяло на солнышко, а потом идти с бабулей на лужайку. Она будет косить траву на сено, я сплету венок. И вот после полудня сижу на веранде, читаю «Республику ШКиД» и ем молодую вареную картошку с огурцами. Вечером папа затопит баню. Значит, нужно часов в 7 занести выжаренные солнцем подушку и одеяло, заправить кровать с чистым, выглаженным постельным бельем, а перед этим порубить тазик летнего салата и сварить «Нарские» сосиски-коротыши. Бабуля, обнаружив, что кастрюля картошки наполовину пуста, необидно и для порядка поругается, обжарит остатки в топленом масле и посыплет укропом. Когда приду из бани — скрипящая, бескостная, малиновая — залпом выпью кружку прошлогоднего, но все еще вкусного компота из красной смородины, наемся сосисок, картошки и салата. И упаду в постель, пахнущую солнцем, мягкую, как мамины руки. © Лживый Кусь / ADME Татьяна Абрашннва 21 час назад Ск.же вам годков,дите? Ответить

Гладиолусы — это цветы нашего детства и юности. Те, кому не удавалось обзавестись таким букетом у бабушки в деревне, отправлялись на местные рынки

В 10-м классе мы с подругой вызвались подготовить музыкальный конкурс: нужно было сделать нарезку из песен, чтобы получился сюжет для спектакля. А потом наши артистичные одноклассники под это все должны были покривляться на сцене. Это была эпоха аудиокассет — кто знает, тот поймет сложность процесса записи обрывков песен: у нас было два магнитофона и кассеты со всего класса. Но я так творчески подошла к делу, что написала сценарий. И мне просто очень была нужна песня Леонтьева «Дельтаплан». На кассетах ее не было, только на маминой пластинке. А проигрыватель у нас дома был сломан. Никогда не забуду, как мы с подружкой сидели вечером над магнитофоном и проигрывателем: Катька должна была на нужных словах включить запись, а я пальцем вращала пластинку. На поиск нужного темпа ушло минут 20. Мы заняли первое место. ADME Jura Gorlickij 23 часа назад Молодцы! студия Abbey road , кроме шуток Ответить

У нас был спаренный телефон с соседкой. Как-то после школы я часа два ждала, пока она наговорится. Но нет! Набралась храбрости, подхожу к ее двери: там на всю громкость «Богатые тоже плачут». Значит, трубка плохо лежит. Стучу, соседка открывает и шепчет: «У сестры телевизор сломался, сейчас мы досмотрим, что там с Марианой и Луисом Альберто, и я положу трубку». ADME

Действительно, что может быть более приятным и душевным, чем просмотр любимого сериала. А за спиной надежно греет ковер на стене

Это было лето, когда я впервые отправился в детский лагерь. Мои родители надеялись, что я найду новых друзей и буду наслаждаться активным отдыхом. В первый день я увидел ее — Вику. Она была самой красивой девочкой, которую я когда-либо видел. Ее сияющие глаза, веселая улыбка и изящная осанка впечатлили меня. Но я был так застенчив, что не мог даже подойти к ней. Наши пути сошлись во время вечерних командных игр. Мы попали в одну команду и начали общаться. В конце смены я понимал, что мы вот-вот должны расстаться. Поэтому вечером, во время нашей последней прогулки под звездами, я набрался смелости и признался ей в своих чувствах. «Я чувствую то же самое,» — ответила она. Ее слова сделали меня самым счастливым парнем на свете. Мы провели последние часы вместе, нежно держась за руки под светом луны. Больше я никогда ее не видел, но наша история стала прекрасным воспоминанием из юности. © Не все поймут / VK

В детстве у меня был друг. Мы учились в начальной школе и были не разлей вода. Даже не обижались, когда нас называли женихом и невестой. Классе в пятом он с родителями переехал в другую область за 2 тысячи километров. Обещали писать друг другу, но переписка как-то быстро сошла на нет. А после седьмого класса и мы уехали. Когда мне было уже лет 17-18, оказалась в городе детства. Решила сходить на нашу квартиру, тогда мы ее еще не продали. Захожу в подъезд и на автомате открываю почтовый ящик. А там письмо! Пришло где-то за пару дней до моей поездки. От моего друга детства. И текст: «Здравствуйте. Я не знаю, кто сейчас живет в этой квартире, но очень надеюсь, что вы знаете, где находится моя подруга, и сможете передать ей мое письмо». Я была удивлена, конечно. Они с семьей еще раз переехали, уже в Питер. Написала ответ в этот же вечер, оставила новый адрес. Переписывались несколько лет, писали друг другу стихи. Это было волшебно. А потом я вышла замуж. Муж знал о друге, конечно, и был не против нашей переписки. © Cat Fan / ADME Jura Gorlickij 23 часа назад Иногда такое откроешь... После школы,лет пять прошло, встретил девушку, училась со мной в школе,на год моложе.Ю,а ведь ты был моя первая любовь...Нет слов. Ответить

Кстати, домашние телефоны были редкостью. И довольно часто приходилось пользоваться телефонной будкой. Сначала туда кидали монетки, потом появились карточки. Интересно, они еще существуют?

Помните времена, когда любимые песни мы ждали в эфире радио, а на кассеты откладывали карманные деньги? Так вот на одной из местных радиостанций был час, когда можно было отравить на пейджер сообщение, а ведущие его зачитывали. У нас с одноклассницей был любимый диджей. Имя не помню, а фамилия — Мирный. И вот мы со смехом звоним на этот номер, диктуем сообщение: «Алена и Маша передают привет 9 „Б“. А еще Алена мечтает взять фамилию Мирная». Когда ведущий зачитал этот перформанс, то молчал секунд 30. Мы были горды собой — поставили в тупик именитого диджея. ADME

Поехали мы с мамой отдыхать в Сочи. Недалеко от санатория женщина продавала топики, и мне так захотелось. Осталось только два: с «Титаником» и полностью белый с символикой Adidas посередине. Выбрала последний, потому что мне казалось, Джек и Роуз тогда были у всех. hamster_bay

Зимние горки, с которых мы съезжали на пакетах и картонках, достойны того, чтобы вспоминать их даже теплыми летними вечерами

Мне было 15. Очень нравилась одна девочка, но она всячески не принимала мои ухаживания, хотя и не говорила «нет». Если мы договаривались о свидании, то я часами ждал ее на лавочке возле подъезда. Когда уже совсем темнело, и я собирался уходить, неожиданно появлялась она — та, у которой всегда была веская причина опоздания. В сентябре у нее был день рождения, приглашения я не получил, но все равно купил на рынке большой букет гладиолусов и побежал через весь город, чтобы ее поздравить. Дома никого не было. Я пошел на квартиру к ее бабушке, но и там никого. По дороге встретил знакомых женщин, которые меня еще все время «женихом» называли. Поздно вечером встретил ее в компании подруг, меня угостили тортом. Но это был последний раз, когда я так за ней бегал. Прошло несколько лет, мы случайно встретились. Она много говорила и еще больше извинялась за тогдашнее поведение. Это мое самое светлое воспоминание о первой прекрасной юношеской любви, пускай и сложной. © MIKHAILF74 / Pikabu

Увлекалась я визуализациями. И вот в 19 лет сделала коллаж своей будущей жизни. Все из журнальных вырезок: дом, две машины, квартира, двое детишек (мальчик и девочка), даже внешность мужа «по частям» из вырезок собрала и описала рядом качеств. И вот сейчас приезжаю к родителям в гости и нахожу тот самый коллаж (забыла про него уже). Представляете, все сбылось! Вплоть до цвета машин, которые были на том коллаже. © Не все поймут / VK Катерина Т. 2 часа назад Не знаю насчет визуализации, но хорошо помню, как мы в школе делали свои «журналы». В тетрадку вклеивали картинки из газет или журналов. Единственный, кто не подвергся такой раскройке - это мой первый космополитен)) И а стене еще кроме плакатов с Секретными материалами были вырезки и даже красивые обложки от терадок шли в дело)) Ответить

В юности, конечно, ездили на картошку. И на первом курсе это точно было то, что надо! После стольких экзаменов сразу учиться было бы трудно, а тут все перезнакомились, поняли, кто что из себя представляет. И потом, когда вернулись в универ, пришли к нам на собрание представители университета, чтобы выбрать членов комитета разного уровня. Говорят: «Мы выдвигаем кандидатуру такого-то». Если что, то предложили они сына одного из профессоров. А тут встает наша однокурсница и заявляет: «А мы эту кандидатуру задвинем! У нас свои есть». Мы же после картошки прекрасно знали, что этот парень из себя представляет. Так что эта поездка оказалось полезной. © Карина Литвинова / Dzen

Сейчас, возвращаясь из похода или путешествия, мы создаем общий чат и сразу выкладываем все видео для друзей. А раньше снимок такого приключения был на вес золота

В студенчестве я очень хотела купить модный китайский пуховик. А еще мне нравилось вязание на спицах: могла связать свитер/джемпер за 3 дня. Решила вязать на заказ, дала рекламу в газету. Заказчики быстро собрались. Кто-то рассчитался со мной кофемолкой даже. Парень-сапожник взамен сшил мне сапоги.

Но один свитер я запомнила особенно. Звонок в дверь — там семья: двухметровый папа весом килограмм 150, такая же статная мама и сынишка. Спрашивают: «Мама дома? Мы насчет свитера». Отвечаю, что это я вяжу. Папа вышел глянуть, все ли хорошо. Когда я начала мерки снимать, даже руки свело. В итоге из передней части свитера могло получиться платье. И из рукавов — две юбки. Так я и создала свитер для настоящего мастера спорта. А уж как он был доволен — наконец-то все подошло по размеру. © goldenvasilisa / Pikabu

Я очень хотела себе альбом с наклейками Барби. Но мама купила нам с братом на двоих серию с мотоциклами. До сих пор по внешнему виду проезжающего мимо меня байка отличу Кавасаки от Сузуки. liubutsina_kate

Помню, появились первые Polaroid. Пленка была дорогущая, поэтому снимки делали только по острой необходимости. Моя прабабушка никогда не хотела фотографироваться, но согласилась всего на один кадр. Жизнь у бабули была не особо счастливой: сирота, рано вышла замуж, потом овдовела. И вот на старости лет появился он — Петенька. А именно — петух, которого изначально купили в компанию к курам. Бабушка и Петя смотрели вместе «Играй, гармонь!», считали серии «Санта-Барбары», мечтая дожить до последней и узнать все тайны семейства СиСи Кэпвэлла. Они сидели на лавочке и проводили одинокие будние вечера вместе. Петя всегда шел на руки, ходил следом и крепко прижимался к бабуле. mrs_nastassia

Только подумать, сколько общих школьных фотографий хранится у учителей. Тут и мы не всех одноклассников по именам вспомним, а им каково?

В 9-м классе меня посадили за одну парту с нашим главным хулиганом Павликом. Я расстроилась, конечно, но при классной старалась улыбаться. И вот принесла я в школу свою анкету — тетрадка на 96 листов, вся в наклейках, разрисована фломастерами и пропитана теплотой и нежностью. И тут Павлик говорит: «А дай ее мне заполнить!» Я не смогла отказать. Думаю, ну все, не увижу я свое сокровище. Через два дня Павлик мне вернул тетрадку. Помятую. Но внутри он аккуратно, хоть и с ошибками, заполнил все вопросы и даже положил три фишки с Покахонтас! Написал, что я самая добрая и отзывчивая девочка в классе. ADME

Самая крутая вещь, которая у нас с сестрой была — это двухъярусная деревянная кровать. Сестра спала на нижнем ярусе, а я — под потолком. Она была для нас и кораблем, и шалашом, и отдельной квартирой! Мы завешивали первый ярус одеялами, обустраивали там освещение, таскали еду и часами могли там сидеть и играть. Сестра рисовала на бортиках первого этажа красками — там красовались деревья, забавные животные и облака. Я на втором этаже на дерево приклеивала наклейки любимых героев, музыкантов и актеров. А перед сном мы любили «бороться» с ней: она ногами поднимала мне матрас на втором этаже, создавая «волны», а я сверху трясла кровать. Родители нас никогда не ругали. © Подслушано / Ideer

Недавно школьная подруга, с которой не особо общаемся, заинтриговала: «Разбирала антресоли и нашла кое-что твое. Приходи, поностальгируем!» Весь день я себе места не находила. Захожу в квартиру и сразу тепло по всему телу. На столике лежит моя школьная анкета для друзей. Подруга хитро улыбается: «Видишь, с восьмого класса храню!» — «Ага, так и не заполнила,» — со смехом ответила я, ведь она остановилась на половине вопросов. Удивительно, что я и забыла о существовании анкеты. На странице «Твой секрет» (помните, он еще треугольником складывался?) на пол-листа красовалось наивное признание однокласснику. Главное теперь, когда я его на районе встречаю, — не краснеть. ADME

И куда же без аттракционов? В любом возрасте парки с горками, машинками и качелями впечатляют и радуют

Сидела в классе за первой партой прямо перед учительским столом и постоянно смотрела на руки учительницы. Там красовалось кольцо с часами. И я мечтала, что когда вырасту, у меня тоже будет такое богатство. Сейчас это кажется безвкусицей, но в 1978 году — писк моды! Надо же... И выражение того времени вспомнила! bearushka Jura Gorlickij 22 часа назад Это круто, такие часы,в России такие выпускали,не помню где Ответить

Мои старшие братья и сестры до сих пор с улыбкой вспоминают день моей выписки из роддома. Нет, не из-за трогательного момента, когда я издала приветственный звук. Просто наш папа на радостях удумал скупить в ближайшем киоске все виды жвачек, которые там были! В итоге, пока я мирно сопела в пеленках, в соседней комнате шел грандиозный пир и дележка ароматных вкладышей. Теперь ни один мой день рождения не обходится без этой истории. ADME

Когда мне было лет 5, я была поклонницей певца Жени Белоусова. Это который пел: «Девчонка-девчоночка, темные ночи». И мы с мамой пошли на его концерт в моем родном городе Ярославле. Тогда все выступали в местном цирке. Мама купила мне три гвоздики, чтоб я подарила артисту. Меня переполняли гордость и счастье. И тут какой-то ребенок рядом попросил меня подержать мои цветочки, а я не умела отказывать. В итоге он сломал один цветок. Я расплакалась, но после последней песни все равно вручила цветы. holly_olia

Вот часто вспоминают духи, а я — маленькие свечки для торта. Когда-то в 80-х мы праздновали день рождения дочки. Был тортик со свечками. Они были цветные, нарядные и пахли ванилью и еще чем-то очень нежным и детским. Оставшиеся свечки лежали в ящичке стола-книжки. Прошло, наверное, лет 40. А этот маленький ящичек все еще сохраняет этот ностальгический запах детства и счастья... lyalyabouriakov