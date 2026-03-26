17 людей, которые въехали в долгожданную квартиру и поняли, что веселье только начинается — 26.03.2026

Сосед молодец, с юмором.

А то из историй выше сложилось впечатление, что люди в многоэтажках только и делают, что "выясняют отношения", требуют "прекратить немедленно".

А ведь большинство ситуаций не требуют конфликтов.

Просто пойти и ртом озвучить проблему. В 90% все решается милым соседским "ооо, извините, я и не думал, что так мешает!"

Живу в третьем многоквартирном доме.

Нигде с соседями грубо не ругалась, ничего не требовала, от меня не требовали и не орали.

Спокойно ходили и договаривались.

Ситуации - да, были. Но ни разу не случилось конфликта. С грудным ребенком среди ночи ко мне пришла соседка(лохматая, сонная) и спросила "ты еще жива? может я часок покачаю, ты поспишь?" это была фиг знает какая по счету ночь с концертом. Соседка не знала, что муж мне помогает и качает больше меня. Тяжко, но вдвоем мы выгребали.

Посмеялись, чай выпили

С тем же ребёнком я днем ходила просить соседей не работать перфоратором в часы, когда они имели полное право это делать, но именно в это время мелкая королевишна спать изволила. Слушая всем подъездом ночные концерты(тогда это панельная 9этажка 80хх годов, слышимость там веселая) меня пожалели и в эти часы не долбили стены больше.

В другой квартире(кирпичный новый дом, слышимость там низкая, и непривычно если шумно) мой ребёнок делал лечебную гимнастику в одно и тоже время в течении года-полутора. Покрытие пола - ламинат. И один из снарядов ритмично стучал по нему. Нам норм. Соседи снизу через пару месяцев пришли и спросили что это за звук. Не наезжали, а просто прифегевали.

Смешно, но им снизу это звучало громче и стремнее, чем нам. Мы демонстрировали, что у нас не критично. Поржали. Купили коврик второй, чтобы снаряд на ламинат не падал и так не грохотал. Они, кстати, предлагали за свой счет купить, но это бред, цена вопроса 300р.

В третьем доме у соседей первоклашка устраивала концерты такие, что казалось, что ее там расчленяют. Оказалось - не хотела делать уроки. Тяжелая адаптация к школе.

В конце октября во время концерта я позвонила соседям и позвала девочку к себе "на пироженки". И заодно посмотреть что там с уроками. Я не педагог. Но у меня она уроки за 20 минут делала, помогало еще наличие моего ребёнка рядом (постарше) и ее "внушения"

Через пару недель она дома стала делать спокойно все. Концерты были для родителей. А в гости сходить интереснее, даже уроки делая там.

Зачем доводить себя до состояния "красный как помидор" и все время что то выяснять, когда можно просто поговорить спокойно??