Вообще ничего не понятно. Зачем он написал "спасибо", если ему документы не отдали? И как он вообще узнал номер телефона?
17 людей, которые въехали в долгожданную квартиру и поняли, что веселье только начинается — 26.03.2026
Бытует мнение, что в новых домах люди живут за закрытыми дверями и не знают имен тех, кто обитает с ними на одной на лестничной клетке. Но жизнь в ритме современной многоэтажки полна сюрпризов, и этом круговороте событий рождаются моменты, которые заставляют улыбнуться и поверить в то, что мир полон добрых и бесконечно забавных людей.
- Переехали в новостройку, радости не было предела. Но через неделю началось — каждую ночь за стеной раздавался непонятный ритмичный гул, а потом отчетливое: «Ну все, финиш». Муж не выдержал и пошел выяснять отношения. Стучится, а там сосед в спортивной форме. Оказалось, что он поставил беговую дорожку вплотную к нашей стене. А «финиш» — это голосовое уведомление от его часов. Сосед извинился, дорожку переставил и сказал, что как потеплее станет, вообще на улицу перейдет.
- Нашел как-то права. Отыскал хозяина, написал — молчание. Ладно, взял и отвез документ по адресу. Стучу — никого. Отдал соседям. Через неделю сообщение: «Спасибо! Чем вас отблагодарить?» Отнекиваюсь. А он не отстает, три дня написывает. И вдруг на третий день растеряша выдает: «Отдайте все-таки права, пожалуйста!» Не понял. Так оказалось, что соседки, которым я оставил документ, так до сих пор ему права не отдали. Отправил к ним, и больше нас не беспокоили.
- Появился у нас новый сосед — все, как я люблю: бородатый, высокий и брюнет. Живет на пятом этаже, я на первом. Так захотелось познакомиться, но как же найти повод? Поделилась печалью с соседкой, а она как выдаст: «А ты возьми с собой рыбу и иди к нему за солью — как раз же сегодня форель солить хотела».
Ой, да приезжайте к нам, у нас бородатых брюнетов на каждом рынке по корзинке
- Занималась в изостудии, которая находилась на первом этаже дома. Дама из соседней квартиры все время на нас строчила жалобы — шумно ей. Ладно, переехали в соседний дом. Но соседка об этом наверняка пожалела — ведь вместо нас там открыли качалку, где суровые мужики тягали штанги. Но жалоб больше не было — наверное, тихо тягали. А вот кисточками мы шуршали слишком громко.
- Поздний вечер, сидим с мужем на кухне, болтаем. И вдруг слышим стук в окно. Восьмой этаж, между прочим! Сидим в непонятках. Осторожно переглянулись, решили посмотреть из соседнего окна, в комнате. Муж только нос высунул — и давай хохотать. Оказывается, это сосед снизу нам стучал шваброй в окно.
- Стою на балконе утром, пью кофе. И тут настойчивый звонок в дверь. Открываю — сосед с третьего, красный как помидор. Я: «Доброе утро. Что случилось?» А он мне: «Прекратите немедленно!» Я в недоумении. Тычет пальцем: «Вот это! Вы каждое утро в семь часов звените ключами на балконе!»
Стою, моргаю. В голове полная каша. Какой звон? Какие ключи? Я вообще-то кофе пил мирно... Спрашиваю: «Михаил Иванович, а при чем тут ключи?» Он аж подпрыгивает: «Не притворяйтесь! Я записал на диктофон!»
И тут до меня дошло. На балконной двери висят колокольчики, девушка повесила месяц назад. Ветер их покачивает, они тихонько звенят. Я даже не замечал особо...
Недалеко от нашего дома стоит дом, там на одном балконе висят колокольчики, которые звонят при малейшем порыве ветра. Я бы с ума сошла, если бы соседи такое повесили, тем более, что у нас сильный ветер далеко не редкость.
- Переехали в новый дом, в подвале гаражи и кладовки. Мама с тетей пошли относить банки в кладовку — не смогли открыть замок. Решили пилить. А в это время как раз приехал сосед. Машину поставил, говорит: «Давайте помогу!» И внезапно достает из кармана ключ и открывает замок кладовки. В общем, наша дверь была соседней. Посмеялись все, больше не путали.
Сосед молодец, с юмором.
А то из историй выше сложилось впечатление, что люди в многоэтажках только и делают, что "выясняют отношения", требуют "прекратить немедленно".
А ведь большинство ситуаций не требуют конфликтов.
Просто пойти и ртом озвучить проблему. В 90% все решается милым соседским "ооо, извините, я и не думал, что так мешает!"
Живу в третьем многоквартирном доме.
Нигде с соседями грубо не ругалась, ничего не требовала, от меня не требовали и не орали.
Спокойно ходили и договаривались.
Ситуации - да, были. Но ни разу не случилось конфликта. С грудным ребенком среди ночи ко мне пришла соседка(лохматая, сонная) и спросила "ты еще жива? может я часок покачаю, ты поспишь?" это была фиг знает какая по счету ночь с концертом. Соседка не знала, что муж мне помогает и качает больше меня. Тяжко, но вдвоем мы выгребали.
Посмеялись, чай выпили
С тем же ребёнком я днем ходила просить соседей не работать перфоратором в часы, когда они имели полное право это делать, но именно в это время мелкая королевишна спать изволила. Слушая всем подъездом ночные концерты(тогда это панельная 9этажка 80хх годов, слышимость там веселая) меня пожалели и в эти часы не долбили стены больше.
В другой квартире(кирпичный новый дом, слышимость там низкая, и непривычно если шумно) мой ребёнок делал лечебную гимнастику в одно и тоже время в течении года-полутора. Покрытие пола - ламинат. И один из снарядов ритмично стучал по нему. Нам норм. Соседи снизу через пару месяцев пришли и спросили что это за звук. Не наезжали, а просто прифегевали.
Смешно, но им снизу это звучало громче и стремнее, чем нам. Мы демонстрировали, что у нас не критично. Поржали. Купили коврик второй, чтобы снаряд на ламинат не падал и так не грохотал. Они, кстати, предлагали за свой счет купить, но это бред, цена вопроса 300р.
В третьем доме у соседей первоклашка устраивала концерты такие, что казалось, что ее там расчленяют. Оказалось - не хотела делать уроки. Тяжелая адаптация к школе.
В конце октября во время концерта я позвонила соседям и позвала девочку к себе "на пироженки". И заодно посмотреть что там с уроками. Я не педагог. Но у меня она уроки за 20 минут делала, помогало еще наличие моего ребёнка рядом (постарше) и ее "внушения"
Через пару недель она дома стала делать спокойно все. Концерты были для родителей. А в гости сходить интереснее, даже уроки делая там.
Зачем доводить себя до состояния "красный как помидор" и все время что то выяснять, когда можно просто поговорить спокойно??
- Есть у меня сосед, работает таксистом. Зашел тут на днях — за пять лет никогда такого не было! Вручил книгу и сказал, что ждет отзыва, особенно про 147 страницу. От любопытства начала читать в тот же день. И как дошла до 147 страницы — сразу все поняла. Сосед не просто так пять лет таксистом был. Он собирал истории клиентов, чтобы создать из них книгу. А на указанной странице было обо мне. Тогда он вез взволнованную меня в роддом, чтобы я увидела своего племянника. До сих пор нахожусь в приятном удивлении.
- Купили с мужем квартиру в ипотеку. Новостройка, делаем ремонт. С одной стороны у нас мамочка с ребенком — ей не нравится, что мы шумим по утрам. Сверху бабушка, которой не нравится, что мы шумим днем. А снизу офисные работяги — им не нравится, что мы шумим вечером. А работы у нас в городе разрешены с 9 до 22 часов. Сидим, думаем, что делать. Потому что со съемной съезжать через три недели, а мы даже стены еще не покрасили.
Мало кто доволен шумом. Но если действия происходят в разрешённое время, никто вам ничего не сделает.
- Я переехал в новостройку, у всех двери одинаковые. Случайно нажал вместо своего этажа другой, с собакой еду на лифте, залипаю в телефон и машинально вставляю ключ в дверь. Ковыряю замок — не подходит. В общем, так 30 секунд где-то прошло. А потом я глаза поднимаю, вижу номер квартиры и убегаю оттуда вместе с псом.
У нас в трех лифтах панели с кнопками отличаются. И я часто приезжаю этажом выше или ниже, и пытаюсь открыть чужую дверь. Особенно утром, когда после выгула собаки все равно не проснулась ))
- Живем в новом районе. Уехали летом в отпуск, попросил друга кормить кошку. В первый же день друг звонит и говорит, что у меня дома какая-то женщина. Я сильно удивился, но спросил: «А ты точно у меня дома?» Оказывается, он не в тот дом зашел, ошибся на 2 номера. Но подъезд сходится, этаж и квартира.
- У моих бывших соседей огромный телевизор. И он постоянно орал. Проверил WiFi-сеть — есть, попался! Отправил им на экран отрывок из фильма ужасов. Слышу — тишина. Но, как оказалось, ненадолго. Снова отправляю отрывок, только уже пожестче. Вот только после этого они поняли, что нельзя громкость врубать на максимум.
А отправить просто надпись :"Сделайте потише"? Думаю, не меньшее впечатление произведет, чем отрывок из фильма ужасов.
- Купил свою собаку в чате дома за 4 сообщения. Написал: «Кто продает собаку?» Соседка ответила: «Я!» Я написал: «Сейчас куплю!» И потом скинул фото с собакой. Теперь у меня в домовом чате репутация очень решительного человека.
- Я знала, что настанет время моей потрясающей истории. Мы с мужем как-то снимали квартиру на 9 этаже, так соседке снизу мешало то, что я работаю из дома. А конкретно, мешал ей звук клавиатуры, она меня работать на улицу отправляла.
- Как-то соседка снизу встретила моего мужа и стала жаловаться, что я целыми днями треплюсь по телефону и диктую подругам кулинарные рецепты, а у нее от этого голова болит. Только дело в том, что днем у нас дома никого нет, все на работе. А слышала она соседку снизу. Вот такая у нас интересная акустика в доме.
- Я купила квартиру и жила там пять лет. Потом вышла замуж, стали жить у меня. Через пару месяцев муж задружился со всем домом, активный участник всех чатов. С соседками болтает насчет цветов в палисаднике, с мужиками насчет ремонтов всяких, машин-великов. И дошло до того, что старшая по дому его решила предупредить: «Живет там у вас в подъезде одна неприветливая девушка, вы там с ней поаккуратнее». Не знала, что это мой муж.
- Через два дома от меня живет мой хороший знакомый Сергей. Напротив него расположены мусорные баки. Делали ремонт на кухне, меняли мебель. Звоню соседу:
— Серега, тебе не нужен кухонный уголок? В хорошем состоянии, выкидывать жалко. А места нет. Может, на летнюю кухню поставишь?
— Не нужен, выкинь его.
— Ну тогда приходи, вынесем к мусорным бакам.
Сергей пришел, мы оттащили мебель к мусорке. Пришел домой, смотрю в окно и вижу, как Серега тащит по частям «ненужный» уголок себе домой.
Прямо как Машенька:высоко сижу, далеко гляжу...Как вы могли видеть что то, если и помойка и Серёжа живёт через два дома от вас??
