Странно, сорока, ну сколько у нее в головке мозга, или кошка или собака и бывают такими благодарными, вот как они могут понимать, что надо поблагодарить, что это хорошо? Или они хотят поблагодарить. А многие люди ни сном ни духом об этом не знают 😅
15 случаев, когда доброта и находчивость питомцев выручили хозяев
Иногда кажется, что наши четвероногие друзья понимают нас гораздо лучше, чем мы их. В этой подборке мы собрали трогательные и живые истории о питомцах, которые стали для своих хозяев почти ангелами-хранителями. Будь то говорящий попугай, вернувший в дом надежду, или скромный кот, спасший квартиру от пожара, — от этих человеческих поступков животных сердце начинает согреваться.
- В трудные времена мама подруги жила в маленьком старом домике в пригороде. Однажды она отбила сороку у соседского кота, выходила ее и выкормила, назвала Сара. Птица полгода пожила с ней, а потом улетела. А спустя время мама на крыльце нашла красивое кольцо. Все передумали: кто мог потерять? Никто ведь к ним и не приходил. Через несколько недель мама обратилась к знающим людям, чтобы оценить находку. Кольцо вскоре продали за такую сумму, что хватило на хороший ремонт дома, проведение всех коммуникаций, одежду-обувь и даже на машину, правда не новую. Они решили, что это Сара их так отблагодарила. Я был несколько раз у них на даче — вполне хороший ремонт. Если все правда, то прямо мистика какая-то.
- У меня в детстве кот был, Петька. Жили тогда в деревне, так он и на речку купаться ходил, и рыбачить любил. Увидит, что поплавок дергается, так сразу мяукать начинает, да об ноги тереться, а так сидит смирно. А еще пас корову. Если с поля уходит, то Петька перед ней забегает и не пускает, корове приходилось возвращаться на поле. Мама рассказывала, когда я родилась, кот меня в колыбельке баюкал, ложился ко мне спать, а как проснусь, бежал «говорить» моей маме.
мою племяшку воспитали 3 кота. даже есть фото, где 2 кота спят на столе, а между ними моя племянница.
- Еду утром на работу, спокойно так, и тут как вспомню — утюг же не выключила! Меня аж в холодный пот бросило. Разворачиваюсь, несусь домой, влетаю в квартиру — на доске коричневое пятно, утюг вроде выключен. Думаю, как так? А пес мой сидит рядом с розеткой с такими глазами, будто экзамен сдал. Оказалось, он лапой шнур дернул и выдернул вилку.
«У меня был самый ужасный день в жизни, а мой котик вот так себе лежит — поддерживает меня»
- Муж случайно закрыл меня в квартире, а сам ушел на работу. Ну а че, я дома валяюсь, кино смотрю, только вот сладкого захотелось. А я просто с котом разговаривала и начала рассказывать, мол, вот бы мне шоколадку сейчас. И что вы думаете. Кот встает и убегает от меня куда-то, взмахивая головой, будто куда-то дорогу показывая. Я пошла за ним. Он подвел меня к тумбочке. Открываю ее, а там среди моих шарфов и платков спрятана шоколадка. Я ведь сама ее туда положила, еще когда прятала, рассказывала об этом коту. И вот, так сегодня и получилось.
Может, муж ее не случайно закрыл?
А то как в старом анекдоте: "eсли только выпустишь ее руку, она немедленно что-то купит")
- Среди ночи кот стал распеваться. Такого настойчивого «мяу» я еще не слыхивала. Но хотелось спать — прикрикнула, проигнорировала. Опять мяукает, и на пол падает ваза с цветами! Скинул! Ругаясь, пошла за тряпкой в ванну. А там — уже по щиколотку воды — лопнул гибкий шланг. Спасибо Максику: избавил от беды. Соседей внизу с их евроремонтом удалось не залить.
У меня кот тоже не любил протечек, мы жили в старом фонде и я по его поведению понимала, что вот опять - труба капает
- Когда мамы не стало, в ее комнате я зажигала свечу, так было легче. А в один из вечеров наша щеночек прибежала за мной на кухню, звонко лаяла, хотя очень сдержанная, и до этого мы не знали, что она вообще умеет лаять. Повела за собой. Оказалось, свеча прожгла подставку и уже начал темнеть от огня стол. Тоже спасла.
Чушь какая. Свеча гаснет когда догорает фитиль. Воска/парафина остаётся много и фитиль гаснет.
«Переставила диван, чтобы посмотреть, не найду ли я какие-нибудь из пропавших игрушек кошки. Что ж, парочка есть»
- Кот любит находиться со мной в ванной, когда я в душе. И тут я в какой-то момент обратила внимание, что он как-то подозрительно пристально смотрит под ванну (город, 3-й этаж, не мыши точно). Полезла смотреть, что так привлекло его внимание. Оказалось, сифон начал прилично подтекать, и я бы, если бы не кот, никогда в жизни этого не заметила, пока ко мне не пришла бы соседка снизу.
- Наш Кеша первым делом научился заливисто смеяться моим смехом. И вся семья смотрела на меня: чего это я ухахатываюсь? Кеша у нас часто свободно летал по квартире. Однажды приехал ко мне троюродный брат из соседнего поселка и с порога погнал в туалет. Потом выходит, а у него на плече сидит Кеша и смеется. Брат был очень впечатлен, слушая смех в ухо, сидя на унитазе.
- Дочь сильно просила собачку и мы с мужем решили, что это неплохая идея, но договорились с ней, что она каждое утро будет ходить вместе с кем-то из нас выгуливать. Понятно, что дочь согласилась. Мы-то думали, что самые умные, ведь ребенок будет раньше просыпаться, не будет с этим проблем и в школу опаздывать перестанет. Ага, конечно. Собака попалась такая же соня, как и ее хозяйка, потому что будет спать до обеда и никакие утренние выгулы ей не надо. Но это еще пол беды. Если я или муж будим ребенка в школу, то собака сразу же просыпается, налетает на нас и оттягивает от дочери. Союзники, блин.
«У моей кошки есть свой вечерний ритуал, и она начинает злиться, если мы его не выполняем. Она обожает смотреть видео»
- Когда-то у меня были куры. Однажды отец оставил дверь приоткрытой, и одна из них сбежала. Мой ротвейлер с примесью питбуля поймал ее, принес к двери и стоял там, не трогая курицу, а когда мы подошли, отпустил ее. Честно говоря, эта собака была просто лучшей: каждый раз, когда мы уходили, она садилась на крыльцо и не сдвигалась с места, пока мы не возвращались домой.
- У меня была кошка, которая раньше жила в сарае. Она отлично ловила мышей (я жил в захудалой квартире на первом этаже там, конечно, были мыши). Однажды мой хомячок сбежал. И тут из кухни раздалось мяуканье кошки. Она не замолкала. Я пошел посмотреть, в чем дело, а она загнала моего хомячка в угол и мяукала на меня, как будто говорила: «Эй, чувак, это твое?»
- У родителей давно жил кот. Самый обычный. Часто готивили на летней кухне. Там была плита на дровах с духовкой. Однажды кот, который был на крыше во время готовки, начал истошно кричать. Когда папа поднялся на крышу, оказалось, что нагрелась балка и мог начаться пожар. Так кот спас нас от пожара.
«И почему я до сих пор прошу котов о личном пространстве?»
- Несколько ночей подряд мой пес ни с того ни с сего стал среди ночи сбегать из спальни вниз, в кабинет, и ходить там туда-сюда. Я думала, что он внезапно в туалет просится. Выпускала его, выходила на крыльцо. Потом мы возвращались дальше спать. В одну из таких ночей я не хотела вставать, и пес придумал верный способ. Он сделал лужу в кухне и побежал в кабинет. Я спустилась, увидела лужу, зашла в кабинет, а пес носом в вилку обогревателя тычет. Она была такой горячей!
Переходник с одного типа розеток на другой оказался неисправным. Выдернула я все это из розетки. И все — ночные побудки дома прекратились.Обогреватель до этого включался ночью по таймеру, перегревался, пес чувствовал это, звал меня к нему, а я его не понимала. Вот он и придумал надуть лужу, чтобы я точно нашла проблему.
- У нас жила немецкая овчарка Астра. Суровая охранница, признавала только своих. Как-то мать возвращалась домой с работы, а нас никого дома не было: отец на работе, мы с первым братом в вузах, младший брат в школе. Поднимается на наш этаж, вдруг за ее спиной возникают два здоровых мужика. Мужики спрашивают мать, мол, вы продаете квартиру? Она отвечает, что нет, но мужики не уходят, а снова спрашивают. А мать в это время открывает дверь в квартиру, а там тихо, собака как будто спит. Открыла она дверь, оттуда показалась Астра с оскаленной пастью: рычит, шерсть на холке дыбом. Мужики резко изменились в голосе, сказали, что ошиблись, и тут же ушли. Мать спокойно закрыла дверь, Астра уже радовалась ее приходу.
- Совсем недавно у нас с мужем родилась дочь. Девочка спокойная, только иногда может всплакнуть. А когда она только начинает плакать, к ней сразу же бежит наш рыжий кот. Он бросается к ножкам малышки, начинает мяукать, тереться об них, беспокойно топтаться на месте. При этом он еще и не спит с нами каждую ночь! Только муж или я бежим к доченьке, кот сразу же просыпается и бежит с нами, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Муж сегодня подходит ко мне и говорит: «Такое чувство, что вместе со мной папой стал и наш котяра!»
