Пионы моя любовь) еще с того времени, когда они не были столь популярны и они просто росли в саду и продавались бабульками на рынке, а не в цветочных магазинах за сто тыщ мильёнов🙂
17 жизненных историй из цветочных, где за каждым собранным букетом скрывается неповторимый сюжет
Задумывались ли вы о том, что цветочный магазин — это не просто место, где пахнет свежими розами, а настоящий перекресток человеческих судеб? Каждый день флористы становятся свидетелями таких жизненных сцен, что сценаристы любых романтических комедий просто стоят в сторонке. В цветочном можно услышать и самые трогательные признания, и отборный юмор, да и просто стать свидетелями неожиданных поворотов.
- Работаю в цветочном. Тут залетает к нам мужчина. Просит завернуть огромную охапку папоротника без единого цветка. А потом потребовал добавить в центр букета обычную палку, которую принес с собой. Я уже готовилась к худшему, но тут мужчина выдал: «Хороший подарок для моего сына! Он у меня фанат динозавров. Мы с ним воссоздаем джунгли. Ваш „букет“ станет отличной декорацией!»
- 14 февраля к нам в цветочный зашел мужчина. Тщательно выбирал большой и дорогой букет. Спросил: «Думаете, ей понравится? Переживаю». Попросил написать в открытке нежное признание. Мы с девочками переглянулись: ну какой мужчина! И тут он выдает: «И еще один букет давайте. Любой с витрины, можете сами выбрать. Подешевле чтобы был. Так, чисто символически. И открытку выберете сами. Что-то любовное. Это для жены. Кстати, я его картой оплачу, а тот, первый, — наличкой».
«Сменил много работ, но работа флористом для меня одна из сложнейших»
- Позвонили из цветочного, мол, заказ на мое имя. Говорю, не принимаю анонимки. А они мне: «Записка готовится». Курьер приехал без нее. Спрашиваю, где записка? А он: «Она устная. От Мираса!» Уточняю, кто это. Курьер подозрительно посмотрел и выдал: «Девушка, вам, наверное, лучше знать, кто такой Мирас». Я не знаю никакого Мираса.
- Работаю в цветочном. Недавно к нас зашел папа с семилетним сыном. Стоят, выбирают цветы. Слышу, как папа пытается научить сына: «Сынок, все девочки любят цветы. Их нужно дарить почаще, а не только когда что-то натворил или по праздникам». Мальчик тут же спрашивает: «Папа, а если не косячить всегда, как ты, то тогда можно вообще без цветов обойтись?» Я не смогла сдержать смех.
Как я уже говорила, цветы - социальный ритуал, тут нечем гордиться ни тем, кто дарит, ни тем, кто принимает.
- Заказал жене цветы с открыткой «С любовью, от Артема!» Букет доставили, жена сначала обрадовалась. Но вдруг тон ее сообщений резко меняется, она просит прислать скрин моего заказа. Я напрягся, спрашиваю, в чем дело. В ответ на вопрос получаю фото открытки с текстом: «С Днем рождения, Кристиночка!» И фото букета, который в целом такой же, но отличается сборкой и цветом обертки. Пришел к выводу, что курьер просто перепутал букеты! Хорошо, что Лена у меня не сильно ревнивая и очень адекватная, она сразу все поняла. Написал в поддержку, магазин принес извинения, но говорит, что проблема не на их стороне, напишите в поддержку, это курьер платформы. Мне дали промокод на 20%, который действует 7 дней. Ну, спасибо!
«Не так уж давно стала на путь флориста, до этого была просто продавцом цветов с мечтой. Вот один из моих букетов»
- В магазин зашел солидный мужчина и попросил собрать два заказа. Первый — гигантский, дорогой букет из 101 розы с розовыми лентами. Второй — малюсенький кактус в невзрачном пластиковом горшочке. Пока я оформляла розы, он тяжело вздохнул: «Знаете, этот большой букет — для той, кто постоянно требует моего внимания 24/7. А второй, очень скромный, — для женщины, с которой я хочу прожить всю свою жизнь». Я уже мысленно нарисовала себе целую мыльную оперу и, искренне сочувствуя его супруге, осторожно спросила, почему же ей достанется лишь колючее растение. Мужчина тепло улыбнулся: «Потому что эти огромные розы — для моей 5-летней дочери на ее выпускной в садике, она обожает все розовое. А жена коллекционирует суккуленты, и за этим редчайшим видом кактуса я гонялся по всему городу полгода!»
- Работаю в цветочном. Недавно начали сотрудничать с одним рестораном по цветочной подписке. И уже третью неделю они жалуются, что цветы увядают через пару дней, но мы всегда ставим им все свежее. Поехала сегодня проверить. Оказывается, они стоят у них без воды. Правила ухаживания за цветами им объясняли.
«Начал осваивать новую для себя профессию. Уже 2 дня работаю флористом. Я единственный мужчина-флорист в городе»
- На день учителя мы с мужем пошли в цветочный, чтобы купить букетик нашей классной. Он находится недалеко от нашего дома. Приходим, продавщица так приветливо нас встретила, будто мы знакомы с ней 100 лет. Стоим, выбираем букет, а она такая: «Молодой человек, а что, вы сегодня не сами будете собирать букет?» Муж заулыбался и говорит: «Нет, букеты я собираю для жены, а мы выбираем для учителя!» Мне так приятно стало. Никогда бы не подумала, что мой с виду суровый муж сам собирает для меня букетики.
Когда наше общество начнёт грамотно писать ?) Не продавщица, а продавец , не кассирша , а кассир ....
- Покупала на день рождения подруги цветы. Провела в магазине минут 15-20. Все это время там же выбирал цветы своей девушке красивый, дорого и модно одетый мужчина. Как же он торговался! Ему надо было, чтоб выглядело дорого, но стоило гроши. Он раз 20 просчитывал разные варианты букетов, чтобы не переплатить. Обидно, что девушка сразу и не догадается, с кем связалась.
Да, за девушку, действительно обидно! Главное, чтобы он замуж ее не позвал(
- Парень заказал букет. Он из Ростова, а сделал заказ для девушки из Еревана. Пишет: «Она не будет брать цветы от доставки, не могли бы вы сами ей вручить? Заплачу чаевые». Окей, пришла к ней. Девушка отказалась брать букет. И тут парень мне написал: «Ничего, оставьте себе». Я разделила этот огромный букет и прикрепила записки от его имени с его аккаунтом. Вышла вечером на центральную улицу Еревана и дарила всем девушкам и говорила напишите парню приятные слова! Мораль: если не обрадовал одну, 17-20 девушек больше получили порцию счастья!
«Самый лучший комплимент для зефирного флориста — „Это точно зефир? Они как живые!“ Именно такой реакции всегда стараюсь добиться»
- К нам в цветочный поступил звонок:
— Здравствуйте! Мне нужен букет цветов, но я его покупать не буду. Вы просто позвоните девушке и скажите, что ей доставка 101 розы от Дмитрия. Она ответит, что принимать не будет. А я вам за это денег на чай с печеньками переведу.
- Я флорист. Однажды мужчина покупал цветы своей супруге, затем попросил еще небольшой букетик из тюльпанов. На мой вопрос, какого оттенка должны быть тюльпаны, он ответил: «Это неважно, тюльпаны для моей тещи. Она не видит, но очень любит цветы и любуется ими на ощупь».
- Мы с подругой зашли в цветочный магазин, чтобы купить цветы для ее мамы. Долго выбирали. Заходит мужчина, он очень торопился. Выбрал огромный букет, потом повернулся к нам и сказал: «Ну что, девчонки, цветы нужны? Выбирайте скорее, я заплачу». И оплатил нам букет. Потом спросил, как нас зовут, чтобы назвать так своих дочек. Затем с радостным лицом убежал.
Похоже, мужчина решил жениться, или уже ждал рождение дочек. В любом случае, счастья ему. А по поводу, имён дочерям от случайных прохожих - так есть такая старая традиция - колядка
«Работаю флористом уже 7 лет»
- Работаю в цветочном. Сегодня пришел дедушка и с порога попросил собрать ему букет из 101 розы. Пока я тщательно подбирала красивые розы, он не мог сдержать улыбку. От волнения исходил магазин вдоль и поперек. Когда я закончила букет, он с восторгом произнес: «Моя маленькая очень обрадуется! Спасибо большое!» Оказалось, букет он покупал своей жене, с которой в браке 40 лет! Пожелала им счастья и загадала себе такую же крепкую любовь.
- Раньше работала флористом недалеко от дома. Ко мне часто приходил один и тот же парень, постоянно брал букет из 25 красных роз. Такой приятный молодой человек, мы с ним могли перекинуться парой слов и обсудить последние новости. Но недавно он перестал заглядывать. Я уже начала волноваться.
Пришел на днях. Изменился, но так же мило улыбался. Взял 25 красных роз и подарил их мне. Я и «спасибо» от неожиданности не смогла из себя выдавить. Он сказал, что хотел бы со мной прогуляться, затем вышел из магазина, улыбаясь. Наверное бывшая девушка не ценила его, а мне он показался приятным парнем. Жду, когда он придет ко мне снова, очень хочу пойти с ним на прогулку.
«Когда флорист увольняется, он не расслабляется! Пчела, эти вязаные цветы не для тебя»
Какой милый букетик) Ни цветы, которые завянут, ни зефирный, который съедят, а тот, который будет радовать всегда. Класс!!!
- Работаю в цветочном. Однажды ко мне пришел мужичок средних лет. Заказал букет с доставкой. Мы выбрали, он попросил подписать открытку, в которой говорилось о том, что они не виделись очень много лет, и он хочет узнать ее номер телефона. Отправили букет курьером. Спустя время нам привезли открытку с обратным текстом и номером телефона. Вы бы видели восторженные глаза этого дяди! Он сразу же набрал ей. Я невольно подслушала их разговор, в ходе которого стало понятно, что они любят друг друга, но по какой-то причине были не вместе. Надеюсь, теперь-то у них все сложится.
- Всегда любила цветы, поэтому к 30 годам открыла свой цветочный киоск, работаю там флористом. Самый кайф — это составлять букеты, слушая от мужчин про их возлюбленную. Но недавний случай растрогал меня больше всех. Пришел мой постоянный клиент и заказал сразу 25 букетов для своей жены, но с просьбой доставлять по одному каждое утро субботы. Добавил: «Я в командировку еду на полгода, а традицию нарушать из-за этого не хочу». И как тут не поверишь в настоящую любовь.
Такие удивительные, забавные и невероятно добрые моменты происходят каждый день в цветочном среди хрустящей бумаги и подарочных лент. Кажется, профессия флориста действительно учит разбираться не только в сортах тюльпанов, но и в самых тонких настройках человеческой души.
А вам когда-нибудь доводилось становиться свидетелем неловких или романтичных ситуаций при покупке цветов? Или, может быть, вы сами получали букет с очень нестандартной историей? Делитесь своими яркими воспоминаниями в комментариях!