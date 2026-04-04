17 жизненных историй из цветочных, где за каждым собранным букетом скрывается неповторимый сюжет

Истории
1 день назад
Задумывались ли вы о том, что цветочный магазин — это не просто место, где пахнет свежими розами, а настоящий перекресток человеческих судеб? Каждый день флористы становятся свидетелями таких жизненных сцен, что сценаристы любых романтических комедий просто стоят в сторонке. В цветочном можно услышать и самые трогательные признания, и отборный юмор, да и просто стать свидетелями неожиданных поворотов.

  • Работаю в цветочном. Тут залетает к нам мужчина. Просит завернуть огромную охапку папоротника без единого цветка. А потом потребовал добавить в центр букета обычную палку, которую принес с собой. Я уже готовилась к худшему, но тут мужчина выдал: «Хороший подарок для моего сына! Он у меня фанат динозавров. Мы с ним воссоздаем джунгли. Ваш „букет“ станет отличной декорацией!»
Елена N
16 часов назад

Пионы моя любовь) еще с того времени, когда они не были столь популярны и они просто росли в саду и продавались бабульками на рынке, а не в цветочных магазинах за сто тыщ мильёнов🙂

  • 14 февраля к нам в цветочный зашел мужчина. Тщательно выбирал большой и дорогой букет. Спросил: «Думаете, ей понравится? Переживаю». Попросил написать в открытке нежное признание. Мы с девочками переглянулись: ну какой мужчина! И тут он выдает: «И еще один букет давайте. Любой с витрины, можете сами выбрать. Подешевле чтобы был. Так, чисто символически. И открытку выберете сами. Что-то любовное. Это для жены. Кстати, я его картой оплачу, а тот, первый, — наличкой».
vlsnvn

«Сменил много работ, но работа флористом для меня одна из сложнейших»

  • Позвонили из цветочного, мол, заказ на мое имя. Говорю, не принимаю анонимки. А они мне: «Записка готовится». Курьер приехал без нее. Спрашиваю, где записка? А он: «Она устная. От Мираса!» Уточняю, кто это. Курьер подозрительно посмотрел и выдал: «Девушка, вам, наверное, лучше знать, кто такой Мирас». Я не знаю никакого Мираса.
lovaaatelli
Дана
10 часов назад

Ну и кто такой Мирас? Где конец? Гештальт не закроется теперь!)

  • Работаю в цветочном. Недавно к нас зашел папа с семилетним сыном. Стоят, выбирают цветы. Слышу, как папа пытается научить сына: «Сынок, все девочки любят цветы. Их нужно дарить почаще, а не только когда что-то натворил или по праздникам». Мальчик тут же спрашивает: «Папа, а если не косячить всегда, как ты, то тогда можно вообще без цветов обойтись?» Я не смогла сдержать смех.
Капибара в кимоно
2 дня назад

Как я уже говорила, цветы - социальный ритуал, тут нечем гордиться ни тем, кто дарит, ни тем, кто принимает.

  • Заказал жене цветы с открыткой «С любовью, от Артема!» Букет доставили, жена сначала обрадовалась. Но вдруг тон ее сообщений резко меняется, она просит прислать скрин моего заказа. Я напрягся, спрашиваю, в чем дело. В ответ на вопрос получаю фото открытки с текстом: «С Днем рождения, Кристиночка!» И фото букета, который в целом такой же, но отличается сборкой и цветом обертки. Пришел к выводу, что курьер просто перепутал букеты! Хорошо, что Лена у меня не сильно ревнивая и очень адекватная, она сразу все поняла. Написал в поддержку, магазин принес извинения, но говорит, что проблема не на их стороне, напишите в поддержку, это курьер платформы. Мне дали промокод на 20%, который действует 7 дней. Ну, спасибо!
artem.pound

«Не так уж давно стала на путь флориста, до этого была просто продавцом цветов с мечтой. Вот один из моих букетов»

  • В магазин зашел солидный мужчина и попросил собрать два заказа. Первый — гигантский, дорогой букет из 101 розы с розовыми лентами. Второй — малюсенький кактус в невзрачном пластиковом горшочке. Пока я оформляла розы, он тяжело вздохнул: «Знаете, этот большой букет — для той, кто постоянно требует моего внимания 24/7. А второй, очень скромный, — для женщины, с которой я хочу прожить всю свою жизнь». Я уже мысленно нарисовала себе целую мыльную оперу и, искренне сочувствуя его супруге, осторожно спросила, почему же ей достанется лишь колючее растение. Мужчина тепло улыбнулся: «Потому что эти огромные розы — для моей 5-летней дочери на ее выпускной в садике, она обожает все розовое. А жена коллекционирует суккуленты, и за этим редчайшим видом кактуса я гонялся по всему городу полгода!»
  • Работаю в цветочном. Недавно начали сотрудничать с одним рестораном по цветочной подписке. И уже третью неделю они жалуются, что цветы увядают через пару дней, но мы всегда ставим им все свежее. Поехала сегодня проверить. Оказывается, они стоят у них без воды. Правила ухаживания за цветами им объясняли.
mary__florist

«Начал осваивать новую для себя профессию. Уже 2 дня работаю флористом. Я единственный мужчина-флорист в городе»

  • На день учителя мы с мужем пошли в цветочный, чтобы купить букетик нашей классной. Он находится недалеко от нашего дома. Приходим, продавщица так приветливо нас встретила, будто мы знакомы с ней 100 лет. Стоим, выбираем букет, а она такая: «Молодой человек, а что, вы сегодня не сами будете собирать букет?» Муж заулыбался и говорит: «Нет, букеты я собираю для жены, а мы выбираем для учителя!» Мне так приятно стало. Никогда бы не подумала, что мой с виду суровый муж сам собирает для меня букетики.
  • Покупала на день рождения подруги цветы. Провела в магазине минут 15-20. Все это время там же выбирал цветы своей девушке красивый, дорого и модно одетый мужчина. Как же он торговался! Ему надо было, чтоб выглядело дорого, но стоило гроши. Он раз 20 просчитывал разные варианты букетов, чтобы не переплатить. Обидно, что девушка сразу и не догадается, с кем связалась.
  • Парень заказал букет. Он из Ростова, а сделал заказ для девушки из Еревана. Пишет: «Она не будет брать цветы от доставки, не могли бы вы сами ей вручить? Заплачу чаевые». Окей, пришла к ней. Девушка отказалась брать букет. И тут парень мне написал: «Ничего, оставьте себе». Я разделила этот огромный букет и прикрепила записки от его имени с его аккаунтом. Вышла вечером на центральную улицу Еревана и дарила всем девушкам и говорила напишите парню приятные слова! Мораль: если не обрадовал одну, 17-20 девушек больше получили порцию счастья!
stepanyan.zhanna

«Самый лучший комплимент для зефирного флориста — „Это точно зефир? Они как живые!“ Именно такой реакции всегда стараюсь добиться»

  • К нам в цветочный поступил звонок:
    — Здравствуйте! Мне нужен букет цветов, но я его покупать не буду. Вы просто позвоните девушке и скажите, что ей доставка 101 розы от Дмитрия. Она ответит, что принимать не будет. А я вам за это денег на чай с печеньками переведу.
yanniver
  • Я флорист. Однажды мужчина покупал цветы своей супруге, затем попросил еще небольшой букетик из тюльпанов. На мой вопрос, какого оттенка должны быть тюльпаны, он ответил: «Это неважно, тюльпаны для моей тещи. Она не видит, но очень любит цветы и любуется ими на ощупь».
  • Мы с подругой зашли в цветочный магазин, чтобы купить цветы для ее мамы. Долго выбирали. Заходит мужчина, он очень торопился. Выбрал огромный букет, потом повернулся к нам и сказал: «Ну что, девчонки, цветы нужны? Выбирайте скорее, я заплачу». И оплатил нам букет. Потом спросил, как нас зовут, чтобы назвать так своих дочек. Затем с радостным лицом убежал.
Елена Пл
15 часов назад

Похоже, мужчина решил жениться, или уже ждал рождение дочек. В любом случае, счастья ему. А по поводу, имён дочерям от случайных прохожих - так есть такая старая традиция - колядка

«Работаю флористом уже 7 лет»

  • Работаю в цветочном. Сегодня пришел дедушка и с порога попросил собрать ему букет из 101 розы. Пока я тщательно подбирала красивые розы, он не мог сдержать улыбку. От волнения исходил магазин вдоль и поперек. Когда я закончила букет, он с восторгом произнес: «Моя маленькая очень обрадуется! Спасибо большое!» Оказалось, букет он покупал своей жене, с которой в браке 40 лет! Пожелала им счастья и загадала себе такую же крепкую любовь.
  • Раньше работала флористом недалеко от дома. Ко мне часто приходил один и тот же парень, постоянно брал букет из 25 красных роз. Такой приятный молодой человек, мы с ним могли перекинуться парой слов и обсудить последние новости. Но недавно он перестал заглядывать. Я уже начала волноваться.
    Пришел на днях. Изменился, но так же мило улыбался. Взял 25 красных роз и подарил их мне. Я и «спасибо» от неожиданности не смогла из себя выдавить. Он сказал, что хотел бы со мной прогуляться, затем вышел из магазина, улыбаясь. Наверное бывшая девушка не ценила его, а мне он показался приятным парнем. Жду, когда он придет ко мне снова, очень хочу пойти с ним на прогулку.

«Когда флорист увольняется, он не расслабляется! Пчела, эти вязаные цветы не для тебя»

Горячий Бублик
18 часов назад

Какой милый букетик) Ни цветы, которые завянут, ни зефирный, который съедят, а тот, который будет радовать всегда. Класс!!!

  • Работаю в цветочном. Однажды ко мне пришел мужичок средних лет. Заказал букет с доставкой. Мы выбрали, он попросил подписать открытку, в которой говорилось о том, что они не виделись очень много лет, и он хочет узнать ее номер телефона. Отправили букет курьером. Спустя время нам привезли открытку с обратным текстом и номером телефона. Вы бы видели восторженные глаза этого дяди! Он сразу же набрал ей. Я невольно подслушала их разговор, в ходе которого стало понятно, что они любят друг друга, но по какой-то причине были не вместе. Надеюсь, теперь-то у них все сложится.
royalakkk
  • Всегда любила цветы, поэтому к 30 годам открыла свой цветочный киоск, работаю там флористом. Самый кайф — это составлять букеты, слушая от мужчин про их возлюбленную. Но недавний случай растрогал меня больше всех. Пришел мой постоянный клиент и заказал сразу 25 букетов для своей жены, но с просьбой доставлять по одному каждое утро субботы. Добавил: «Я в командировку еду на полгода, а традицию нарушать из-за этого не хочу». И как тут не поверишь в настоящую любовь.

Такие удивительные, забавные и невероятно добрые моменты происходят каждый день в цветочном среди хрустящей бумаги и подарочных лент. Кажется, профессия флориста действительно учит разбираться не только в сортах тюльпанов, но и в самых тонких настройках человеческой души.

А вам когда-нибудь доводилось становиться свидетелем неловких или романтичных ситуаций при покупке цветов? Или, может быть, вы сами получали букет с очень нестандартной историей? Делитесь своими яркими воспоминаниями в комментариях!

