"не моя чашка чаю" - это английское выражение. Малинин - типа отечественной. Девушка зазападилась
16 секретарей, чьи рабочие будни напоминают комедийный сериал
Офисные будни только со стороны кажутся серыми. На самом деле приемная руководителя — это эпицентр курьезов. В этой суматохе именно простые секретари становятся главными героями, способными выдержать любые капризы начальства — от высчитывания порции оливье на одного инженера до поисков «ниндзя» для уничтожения бумаг. Эти живые и забавные истории — отличный повод отвлечься от собственных дедлайнов и искренне посмеяться над тем, какими чудаками мы все порой бываем.
- Работала секретарем у самодура. Вышла из кабинета и слышу, что он орет — меня ищет. А у нас еще ходили слухи, что стоит прослушка. Прибегаю. Шеф зазывает в комнату отдыха. Попутно возится с музыкальным центром — какой-то диск туда поставил. А я думаю, что, наверное, безопасники наш треп записали, а послушать дает здесь.
В общем, нажимает он там что-то — и начинает играть какой-то романс в исполнении Александра Малинина. Он просто хотел, чтобы я его послушала. Мнение спрашивает. Я говорю, что не фанатка Малинина и вообще это не моя чашка чая. И шеф такой: «Ладно, молодежь, ничего-то вы не понимаете. Иди работай».
- Сижу на работе. Звонит друг, начальник сервисного отдела другой фирмы: «Ты же в железе хорошо разбираешься?» Оказалось, всем сервисным отделом ребята разгадывали сканворд и застряли на вопросе «Материнская плата». Восемь букв, в конце «ы» — не догадался никто. После звонка друга работа встала и в нашей фирме. В интернете перерыли все модели материнок на все платформы, какие смогли найти, — глухо. Терзания прекратила секретарша: «Ну вы и тормоза, мальчики! Материнская плата — это алименты».
Есть аналогичная байка про биологов, которым попался "вид клещей", 9 букв)
- Сразу вспомнила, как на моей первой в жизни работе в один прекрасный день руководитель сказала: «Вы тратите слишком много туалетной бумаги, теперь отматывать ее будет секретарша». И реально сказала подходить перед посещением туалета к секретарше и просить бумагу каждый раз.
«Моя бабушка и известный актер. Она работала секретаршей в бухгалтерской фирме, которая вела его финансы. Август 1988 года»
- У меня первая работа была секретарем, было очень сложно. Взрослые сотрудники всегда давали мне конфетку, когда я приносила документы, и первой выдавали зарплату, потому что я часто задерживалась на работе по вечерам. Начальник отдела кадров добилась для меня повышения просто из человеческой симпатии, а одна из бухгалтеров нашла мне жениха.
- Директор перед корпоративом требовал от секретаря расчета состава салатов. На полном серьезе она должна была рассчитать, например, салат оливье: какие ингредиенты входят в салат, в каком количестве на 100 г салата и сколько салата способен съесть среднестатистический инженер. Потом надо было это умножить на число инженеров и выдать ему цифры, сколько каких ингредиентов потребуется для корпоратива. И так — по каждому салату, горячему и прочему.
Ну я так делаю, если готовлю стол на большой праздник (20-30 человек)😅 Пишу список блюд, примерный вес порции умножаю на количество человек, потом рассчитываю вес ингридиентов пропорционально. А как иначе понять, сколько закупить каких продуктов и приготовить?
- Проходила собеседование в одной фирме. Пока общалась с начальником отдела, заметила у него на столе фотографию красивейшей блондинки в рамке. Вышла из кабинета, и секретарша попросила оставить контакты для обратной связи. Пока писала почту и номер телефона, решила сделать ей комплимент: «У вашего босса такая жена-красотка. Но лицо будто знакомое». Секретарша заржала и выдала: «Мы всем отделом про это шутим. Никакая она не жена, голливудская актриса. Просто он фанат и так визуализирует себе будущую девушку. У него раньше вообще ее плакат висел, убрал уже».
Что это ща голливудская актриса, что ее не особо знают? Уж нечто я сейчас не интересуюсь них кино, но основные физиономии и то признаю, хоть и без имени
«Офисная шутка на 1 апреля. В IT-отдел уже дважды звонили»
- Сам владею небольшой фирмой по производству свечей. Недавно нужна была помощница — секретарша. Решил немного сэкономить и взял на работу девочку без опыта, знакомую моей жены. Первая ее неделя, справляется неплохо. Тут зашла ко мне в кабинет, я ей бумаги отдал и говорю: «Кинь их в шредер». Она удивилась, но ушла. Вернулась спустя полчаса со словами: «Извините, но я так и не нашла никаких ниндзя в офисе... Что мне с бумагами делать?»
- Я часто и очень «остроумно» шучу. Например, на вопрос «Чем помочь?» говорю: «Помогите деньгами». Понимаю, что это глупо, но удержаться не могу. Однажды я позвонил хорошему товарищу в офис. Трубку взяла его новая секретарша. После того как я представился, она ответила стандартной фразой:
— Начальника сейчас нет, что я могу ему передать?
— Передайте ему тысячу.
Услышав сдавленное мычание в трубке и раздувшись от собственного остроумия, положил трубку. Через два часа звонит мне на мобильный мой товарищ, тот самый начальник, и спрашивает, почему я ему тысячу оставил и не дождался.
Я выпал в осадок, поскакал к нему в офис отдавать деньги, думая, что подобным образом меня еще не троллили. Там и познакомился с нынешней женой, отдавшей свою тысячу, потому что она восприняла мою фразу абсолютно серьезно. После свадьбы она призналась, что это был ее первый день на работе и она правда все поняла буквально.
- Заболела у нас секретарша. Серьезно — ожидали, что ее не будет от трех до шести месяцев. А обязанностей у нее было много: не только чай-кофе, но и табелирование, делопроизводство, кадровое дело, общение с пенсионным фондом, поездки на почту с кучей бандеролей. Дали объявление.
Вот почему у людей такой стереотип? Присылали резюме и приходили на собеседование симпатичные, раскрашенные девчата, вероятно, не читавшие требования к должности. Думали — кофе носить и в комп втыкать. Когда еще раз рассказывал, что нужно делать, скисали и уходили. Хотя в вакансии все было указано.
В результате взяли бойкую женщину, пенсионерку 56 лет, отработавшую в госструктурах. Она еще долго удивлялась: «Я думала, что им уже не конкурентка. Спасибо, что взяли. Я снова поверила в себя». И потом, когда прежняя секретарша вернулась и периодически уезжала на реабилитацию, мы обращались к этой женщине, и она всегда помогала.
Угу, эйджизм вот прямо сейчас цветет и пахнет.
Особенно, когда в отделе кадров сидят фифы по 25 лет, которые всех старше 35 списывают в утиль.
При этом сами рассказывают истории про таких же фифы, которые не выполняют работу, а некоторые даже умудряются нет, не воровать, а просто забирать себе имущество компании (типа дорогих рабочих телефонов или ноутов) и недоумевать, что в этом не так (реально из кадров рассказывали) Но нет, брать будем молоденьких и красивеньких, а не опытных и дельных
«Сегодня в офисе был только мой папа, поэтому он сделал эту фотографию и отправил ее моей семье»
- В одном отделе появилась новая девочка — офис-менеджер, секретарша. На прошлой неделе раздается телефонный звонок. Беру трубку:
— Слушаю!
— Это Катя из такого-то отдела. Мне шеф три дня назад приказ сказал написать. Почему он до сих пор не исполнен?
— Какой приказ?
— Номер 84 о предоставлении доступа. Он должен был быть исполнен в тот же день, а сегодня проверяем — доступа до сих пор нет.
Открываю почту, ищу по номеру приказа — нет ничего. Ищу по входящим запросам — тоже пусто:
— Катерина, скажите, пожалуйста, когда вы нам этот приказ переслали? Я проверю.
— Я не поняла... А его еще и пересылать надо, что ли?
— Хм... Ну как бы... Если можете силой мысли передать, что вы там у себя какой-то приказ набрали... А вообще желательно пересылать тем, кого он касается.
— Я его напечатала и подписала. Я не знала, что его еще и отсылать надо. Мое дело — написать, ваше — исполнить.
И положила трубку. Ну что тут скажешь? Виновен по статье «Отсутствие телепатических способностей».
Ага, есть такие: читать/ делать только до ровно той границы, что им провели. Никакого мышления и логики развития событий
- Хороший секретарь — это не про кофе носить, а про порядок в делопроизводстве. Я пару лет работала секретарем генерального директора, знаю, о чем говорю. Компания медленно умирала, при мне сменилось пять генеральных — все абсолютно разные. Начиная от человека, который 20 лет руководил компанией, и заканчивая мальчиком-мажором.
И ни один из них секретаря менять не стал — зачем трогать то, что отлично работает. Секретарь — это немного юрист, немного кадровик и еще понемногу отовсюду. Последний директор очень хотел забрать меня с собой в город, где у него было основное предприятие. Ему было комфортно со мной работать. Обещал помочь и с жильем, и со школой для детей, и мужа моего работой обеспечить. Вот что такое хороший секретарь.
Мне уже казалось, что история закончится тем, что окажется, что проблема была именно в секретаре 😬🤣🤣🤣
- Работала секретарем в крупной компании. Каждый третий, заходивший в кабинет директора, дарил мне шоколадку. В основном — горький шоколад. Терпеть его не могу. Стала готовить из этого шоколада брауни и угощать босса. Получила повышение.
«Наш новый офисный друг»
- Рассказывает мне один знакомый. Приходит к их директору мэр Виталий, еще с каким-то чиновником и просится войти. А Виталий — парень молодой, занимался организацией флешмобов и работой с молодежью, на новой должности меньше года. Секретарша: «А вы записаны?» Мэр уже немного офигел и выдал:
— Не-е-ет...
— Ну... директор занят, не знаю, сможет ли он вас принять. Сейчас спрошу. К вам тут пришли... эм... Простите, как вас зовут?
— Виталий и Владимир.
— К вам тут какой-то Виталик и Володя просятся!
Директор вышел посмотреть на «Виталика».
- Позвонила мне клиентка с рабочего номера. Мы поговорили, она попросила кое-что уточнить, я пообещала перезвонить через пару минут. Перезваниваю, попадаю на секретаря:
— Добрый день, переключите меня на Алену Дмитриевну.
— По какому вопросу?
— По вопросу рекламы.
— Ее сегодня не было, будет в понедельник.
И кладет трубку. Личный номер клиентки у меня был в другом телефоне, которого под рукой не оказалось. Поэтому перезваниваю снова:
— Девушка, переключите на Алену Дмитриевну.
— Нам реклама не нужна, спасибо.
И снова кладет трубку. Я перезваниваю еще раз:
— Девушка, переключите на Алену Дмитриевну. Я только что с ней разговаривала, мы уже полгода сотрудничаем.
— Я на такие уловки давно не ведусь. Если хотите что-то предложить — отправляйте коммерческое предложение на почту.
И снова кладет трубку. Пришлось писать клиентке на почту с просьбой выйти на связь. А секретарь — крутая.
- Сегодня забавный разговор произошел в офисе через домофон. Звонок. Секретарь берет трубку:
— Алло, здравствуйте, а ветклиника здесь находится?
— Здравствуйте, нет.
— А не знаете где? А то по этому адресу здесь должна быть ветклиника...
— Не знаем.
— Ну узнайте, пожалуйста, ладно?
— ...
- У нас в огромном офисе потерялись важные рекламные плакаты. Я как секретарь должна была проследить за тем, чтобы они были переданы в нужные руки. Все вылилось в скандал. В итоге было решено поднять записи с камер наблюдения, и тогда я приложила все усилия для того, чтобы пропажа нашлась. Иначе все бы стали свидетелями того, как я ковыряюсь в носу украдкой.
