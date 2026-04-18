16 историй о богачах, чьи повседневные привычки вызывают искреннее удивление
Бывает интересно хоть одним глазком заглянуть в жизнь очень богатых людей. Ведь когда у тебя много денег, открываются новые возможности. Сложно было не засмеяться, узнав, что миллионер торгуется на рынке из-за 50-ти рублей. И приятно читать, что некоторые богачи действительно душевно относятся к своим сотрудникам. А еще можно улыбнуться тому, что люди так любят котиков, что с легкой руки просто покупают для них двушки.
- В начале 2010-х столичный банкир был проездом в маленьком городе. Его встречал и провожал мой дядя. Этот банкир даже показывал свой счет на десятки миллионов, хвастался квартирами в столице, Мальдивами, в общем, был при деньгах. И случился в этот день дождь, промокли ботинки. Так он пошел на местный рынок(!) покупать там кроссовки, нашел что-то дешевое, рублей за 950, да еще и торговался до последнего, в итоге сбил 50 или 100 рублей, чем был очень доволен.
- Коллега для кота-подобрыша квартиру снял, потом кошачью няню к нему приставил, когда коллегу в командировку вызвали. Потом разругался с женой, переехал к коту и в итоге купил эту квартиру. Хозяева до сих пор под впечатлением и считают, что мужик купил для кота двушку.
Лидия И. переврала всю историю! На Пикабу всё понятно написано. Почему нельзя переписать близко к тексту?
- Лет 30 назад работал я на крупном заводе. Около проходной было кафе, там директора обедали. У них был отдельный зал с окном от пола до потолка. Обычно окно наглухо зашторивали, но иногда во время уборки шторы раздвигались и все могли увидеть, что там творится. А там все в лучших барских традициях: дубовые панели, огромный стол и во главе стола — натуральный трон с высокой резной спинкой.
- У меня есть друг, который снимает квартиру за $ 108 тысяч в год в высотке над своим спортзалом, потому что ему не хотелось пользоваться туалетом, душем и раздевалкой в зале. По сути, он бывает там всего часа два в неделю.
Завистники всегда все в деталях знают- за сколько снимает, как часто бывает и сколько времени. Тень чужого кошелька.😡
- У знакомой своя небольшая кейтеринговая компания. Какие-то богачи были на благотворительном мероприятии и попробовали ее готовку. Остались в восторге, пишут ей, мол, хотим вас нанять как личного повара! Она сначала сомневалась, но решила попробовать. За месяц заработала так же, как и за полгода. Но тут ее наниматели решили переехать в другую страну и позвали ее с собой. Она сначала: «Нет, у меня тут квартира!» А они ей говорят: «Купим мы тебе квартиру, не переживай. И на самолете нашем частном будешь в отпуск домой летать!» Уговорили.
Что это она такое готовила то?Чего"богачи"не едали?Даже в хороших ресторанах...🤔("едали"с третьего раза написал,редактор таких словей не знает🤣)
- К нам в кафе заходила красивая дама. Одета с иголочки. Всегда оставляла щедрые чаевые, ну и был виден уровень. Долго ее не было, и тут явилась. Я аж ее не узнала! В тулупе каком-то, с гулькой на голове. Зашла она с подружкой, сели. Я у подружки тихо спрашиваю: «Случилось у нее что?» А та со смехом отвечает: «Да актриса она, тут просто съемки недалеко проходят. Перерыв у нас, вот и решили в любимое кафе заскочить перекусить». Подруга добавила, что актриса любила вот так шокировать людей своим видом, поэтому и зашла в кафе в сценической одежде. Я потом ее в интернете поискала, действительно, топовая актриса оказалась.
- Один очень богатый клиент просил нашу компанию повесить камеры видеонаблюдения на его новую яхту. Яхта в 2 этажа с отделкой красным деревом. А камеры взял самые дешевые. Ради экономии, блин.
- В Башкирии в одну достаточно глухую и не сильно населенную деревню каждый год приезжает (прилетает) на вертолете известный певец по заказу одного очень обеспеченного человека. Просто небольшой праздник для местных жителей, в интернете об этом мероприятии информации не нашел. Попал на данный сабантуй случайно. Вертолет и прилет видел лично.
Каждый год в начале сентября?)))
П.с. Певец - Шуфутинский, но нам решили эту информацию урезать)
- Я работал в фирме, чей владелец имел по $ 2–3 миллиона в год. Так он предложил мне подработку: заполнить книгами полки в его новом доме. Единственное условие — книги должны были создавать впечатление, что он начитанный и умный человек. Он дал мне кредитную карту, и я шесть часов загружал машину книгами на сумму $ 11 000. После этого я провел целые выходные, расставляя их по полкам.
Через пару недель он снова вызвал меня — «потрепать» книги, потому что было слишком заметно, что их никто не читал. В итоге он заплатил мне около $ 5 000, плюс оплачивал еду, — просто за то, чтобы посторонние думали, будто он много читает.
Очень рискует обладатель миллионов и фальш-библиотеки. Кто-нибудь из гостей обязательно очаруется ей и начнет предметно-книжный разговор....
- Мы с мужем визуализаторы. Недавно муж делал экстерьер индивидуального жилого дома «дорого-богато». Заказчик очень хотел у входа статую медоеда. Не лев, не орел. Медоед!
- Дачи напротив скупил мужик, застроился, 3 дома, гостевой дом, дом для работников, хозяйский. Приехал я проведать свою дачу зимой и увидел удивительную картину: снег при чистке дороги был закинут мне через забор, на кусты малины, причем так основательно, метр с кепкой насыпан. Я его работника прошу мол, братан, когда будете чистить в следующий раз, пожалуйста, куда угодно, но не мне через забор! Сфотографировал и забыл.
Через пару дней раздается звонок от соседа, и он начинает мне высказывать, мол: «Да я для всех дорогу чищу! А ты мне тут высказываешь!» Стали разбираться. В общем тот тракторист, которого он нанимал для чистки дороги, решил схитрить и через забор ковшей накидал, мол тут не живут зимой, никто и не узнает. Не знаю подробностей, но подряд он явно потерял. А мужик потом икру передавал (а он рыбой занимается) в качестве извинения.
- Я работал в отеле, часто приезжали к нам всякие бизнесмены из нефтяной отрасли. Обслуживание там на высшем уровне. Однажды приехал и мой соотечественник. Он, видимо, прочитал мой бейджик, подзывает и говорит: «А чебуреки у вас есть?» Я удивился. Нет, говорю, могу предложить... тут он меня перебивает, показывает крупную купюру и говорит: «Она твоя, если принесешь чебурек». Ну что, пришлось брать ноги в руки и бежать за чебуреком.
- Мой начальник купил двушку над своей квартирой, где живет с женой и маленькими детьми. Сделал там ремонт и ходит смотреть футбол компанией на огромном телеке. (Я сам там был однажды). Чтобы жене не мешать.
- У моей подруги богатая начальница. Она любит приглашать своих подчиненных в гости — якобы на чай. А идти надо через двор, где живет собака — умная немецкая овчарка. Если собака на человека залает, то начальница считает это предупреждением и ничего серьезного не поручает. Если собака виляет хвостом, все, колегу ждут плюшки от начальства.
Бедные владельцы кошек, носящие на себе частичку кошачьего запаха!
- Знаю одного бывшего долларового миллионера. Это было лет 30 назад. Он своим родственникам, вернувшись с отдыха на Кипре, привез в подарок картошку фри из фастфуда. Прям такую засохшую уже.
Фри на Кипре ничего особенного, может просто сам не съел и решил отдать родственникам по приезде, а они решили, что это подарок от богатея.
- У одного медиамагната есть большая вилла. Так вот, он купил за бешеные деньги пентхаус в высотке недалеко от виллы, чтобы получать наслаждение от любования на свое сокровище. В самом пентхаусе он не живет — наведывается.
Знаете ли вы какие-нибудь истории про причуды богатых людей?