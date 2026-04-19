18 айтишников, которые и код напишут, и щепотку юмора в будни добавят

Истории
19.04.2026
Работа в айти — деятельность не из простых. Кто-то пишет программы, кто-то следит за качеством работы важных серверов, а кому-то приходится в офисе успокаивать работников, у которых в очередной раз принтер не захотел работать. Об этой профессии ходит множество баек, по некоторым можно и сериал снимать. В нашей статье мы собрали теплые, смешные и порой ироничные истории и наблюдения от близких айтишников, коллег и их самих. Главное — что в этой профессии достаточно положительных сторон.

  • Муж — айтишник, а я работаю репетитором. Выгорела и захотела отдохнуть. Мягко намекнула мужу. Он поддержал и даже обрадовался. Через неделю объявляю ученикам, чтобы искали себе репетитора. Радостная иду полежать. И тут в комнату заходит муж, а в руках какая-то бумажка: «Короче, теперь ты будешь моей няней. Заплачу как следует!» Беру листок, а там целый список задач: разбудить в 7 утра, в обед приготовить еду, вечером силой вытащить на прогулку — и все в таком духе. Я на него смотрю удивленно: «Ты сейчас серьезно?» Минутная тишина, а он давай смеяться и говорит: «Видела бы ты свое лицо сейчас! Да шучу я, отдыхай, моя нимфа». И ушел работать довольный, что шалость удалась. Юморист он у меня тот еще.
ADME
  • Заехал к нам гость-айтишник. И у него был запрос: какие активности у вас есть? Квадроциклы — скучно, велосипеды — не то, бадминтон — наверное, нет. И знаете, на чем сошлись? Он попросил нам «поколоть» дрова. Я в шутку сказала: «Да, можно, стоимость 60 рублей в час». Проработал 2,5 часа. Уезжал счастливый. И вот сейчас задумались: может, нам эту услугу в прайс добавить?
lite_houses
Кот Капустный
4 часа назад

Мне в своё время нравилось снег раскидывать гигантской лопатой :) нравилось печку топить и садить цветы. С удовольствием красила наличники (правда, здесь должна быть Нитра, а не акрил).

Ответить

«Ключница у айтишников»

  • У моего парня прям модельная внешность, поэтому я настаиваю, чтобы он пошел в модельное агентство. Он говорит: «Ты с ума сошла? Я айтишник, у меня куча работы, какой еще моделинг?» А я ему в ответ: «Я просто хочу, чтобы твое красивое лицо красовалось на обложках журналов!» Знаете, что он сделал? Напечатал журнал со мной на обложке, а внутри журнала поместил мои фотографии.
  • Вообще по жизни хорошо разбираюсь с техникой, но один раз мне было стыдно. Не печатал принтер — вызвала айтишника. Он пришел и просто вставил вилку в розетку. На мою виноватую улыбку изрек, что, видимо, день такой: только что ходил на вызов «принтер криво печатает». Оказалось, нужно было просто бумажку ровненько положить, что он и сделал.
  • Обсуждаем с мужем цену на футболку.
    Муж: «Ну да, они классные, но, Яна, 30 евро за футболку!»
    Я: «Это всего 30 евро!»
    Муж: «Это целых 30 евро!»
    Я: «Я поняла. У меня же муж айтишник, а у тебя — нет!»
    Муж грустно: «У меня никто не айтишник. Только я».
akstilovich
Sonata
1 день назад

Как много красивых счастливых людей! Для этого не нужно быть членом семьи самого богатого человека в мире или известной моделью. Всего лишь просто жить.

Ответить
  • Недавно решила купить новый игровой ноутбук. Попросила брата подобрать подходящий. Он положительно кивнул, и я ушла спать. Утром приходит ко мне сонный, но воодушевленный: «Я проанализировал все модели, посмотрел разные обзоры и составил для тебя топ-5 ноутбуков, которые соответствуют критерию „цена — качество“». Я на него смотрю вопросительно и спрашиваю: «А ты вообще спал?» Оказалось, он настолько серьезно подошел к вопросу, что всю ночь занимался подбором. И он ко многим вещам так основательно относится.
ADME
Ana.Rok
7 часов назад

О, нам все что ни делать, лишь бы не работать. Тем более подобрать как себе)))

Ответить
  • Несколько лет назад на работе играли в «Тайного Санту», и я написала, что хочу стеклянную бутылку для воды. Мой «Санта» — коллега, наш айтишник. В день икс я получаю невероятно красивую коробку, перевязанную бантом: внутри, естественно, бутылка, шуршалки-наполнители, пакетики чая с разными вкусами и конфетки. Мне было очень приятно, я так его благодарила! Спросила: «Как ты так все украсил?!» Оказывается, ему помогла жена. Ох, это максимально мило.
elista_19236

«Стол специально не разгребаю, чтобы поделиться своей печалью, что со всей этой электроникой места мне дома уже не хватает»

  • Захожу в кафетерий на работе, стоит айтишник передо мной из отдела разработок. Мучает кофемашину, тихонько ворчит себе под нос. Говорю: «Паш, что ты от нее хочешь?» А он возмущенно: «Хочу флэт-уайт, в американо молока налить, а тут только капучино, латте или вспененное молоко в режимах. Как мне просто налить молока-то?» Смотрю на него, вижу: и правда всерьез озадачен и уже злиться начинает. Не отводя взгляда, открываю холодильник кофемашины, беру пакет молока, наливаю. Спрашиваю: «Хватит?» Вы бы видели эти глаза... В этом мире все еще есть аналоговые, нецифровые чудеса.
Наталья Кудряшова
3 часа назад

Так молоко в американо - это просто американо с молоком. В американо вода идет, в отличии от флэта. А во флэт надо эспрессо, горячее молоко и молочную пенку.
Что-то айтишник сам не знает, чего хочет.

Ответить
  • Так получилось, что временно работаю грузчиком в ночные смены. Мужики у нас все простые, но недавно бригадир взял на ночные айтишника. За чаем тот поведал нам, что копит на свадьбу. Посчитал, говорит, что с основной работы в срок не уложится, вот и пошел на подработки. Дело хорошее, поэтому приняли мы его и давай натаскивать: что куда лучше класть, с какими фурами быть осторожнее, куда товар везут. А он каждый раз нам: «Это лучше вот так делать, а это — эдак». Мы начали напрягаться: мол, работаем тут давно, процессы знаем. Ругались так, что дошло до бригадира. А тот говорит: «Попробуйте так, как он предлагает. Получится лучше — хорошо. Получится хуже — уберу его из бригады». Нехотя начали его советам следовать. И ведь начало получаться быстрее! Мужики упахиваться меньше стали, больше времени появилось на перерывы. Бригадир доволен, мужики довольны, айтишник тоже. Дальше он к логистам пошел: теперь решает, какие фуры и когда лучше запускать на площадки. Короче говоря, один айтишник нам за несколько месяцев всю работу переделал в лучшую сторону. Когда увольняться пришел, мы ему всей бригадой поляну накрыли, в семейную жизнь проводили, советов надавали. Бригадир премию дал солидную, да и мужики на подарок скинулись. Совет тебе да любовь, Андрюха!

«Я, например, слежу за тем, чтобы все задачи были сделаны правильно и в срок»

«Создаем сервисы для гостей отелей, чтобы им было максимально комфортно находиться в отеле и была мультиязычная удобная связь с персоналом».

  • Мой муж — рыбак. Я очень рыбу люблю, поэтому мы, видимо, и сошлись. Шучу. Бывает, в сезон саму рыбу с гарнирчиком едим. У нас пруд неподалеку, вот там он и рыбачит. Хотел сына приучить, когда тот еще подростком был, но малому ну совсем не понравилось — сказал, что скукотища. Сначала муж расстроился. Но сейчас, когда наш мальчик стал айтишником и столько зарабатывает, что ни разу без лосося (который в нашем пруду не водится) в гости не приходил, то уже как-то все равно стало, что сын увлечение рыбалкой не разделяет.
  • У моего мужа есть рюкзак для работы. Он айтишник. В рюкзаке — скотч, веревка, ноут, маска, перчатки, отвертка, ручка, аптечка, плоскогубцы и дождевик. На вопрос «Зачем?» ответ один: «На всякий случай». Весит рюкзак прилично. Мне не понять. Я из дома выхожу с сумочкой, где могут быть только блеск, телефон и пудра.
bondviktoria
  • Когда загружаю файлы в интернет или из него, то наклоняю телефон в сторону загрузки, чтобы гравитация ускорила процесс. Парень — айтишник, 18 лет.
  • Друг мой — айтишник. Молодец парень, всего сам добился. Зарабатывает очень хорошо, помогает родителям. Раньше он был веселым, любил пошутить, а тут как ни увижу — все печальней и печальней. Спрашиваю, что случилось, а он в ответ как ляпнет: «Понимаешь, вот просыпаюсь я утром — сажусь за компьютер, прихожу на работу — сажусь за компьютер. Вечером дома — опять за компьютер. Я перестал чувствовать себя человеком... Походу, я флешка».
O_о
1 день назад

Отдых - это смена занятий. Работаешь за компом - отдыхай активно.

Ответить
  • Муж у меня айтишник, работает из дома. Иногда у них созвоны с командой. И вот я на кухне, слышу через стену, как он там серьезным голосом говорит какими-то терминами. Прям чувствуется — профессионал. Заношу ему чай, открываю дверь, а он там в наушниках, говорит в камеру очень умные вещи и параллельно в другом окне рубится в игры с кем-то из коллег. Я поставила чай и вышла. Больше не захожу во время созвонов. Некоторые вещи лучше не знать.
O_о
1 день назад

А моего мужа бесит, когда я делаю два или больше дел одновременно. Говорит, он однозадачный. И по историям думала, все мужики такие.

Ответить
  • Мы с мужем оба айтишники. Работаем дома. Скажем так, все в доме сделано нашими руками. Муж у меня наилучший: и детей, пока маленькими были, нянчил наравне со мной, а у нас их пять. Мебель на дачу сделал своими руками. Он, конечно, немножко адепт хаоса: ни один план у нас не работает, но каким-то образом мы все равно заканчиваем все дела вовремя.

«Нашли котенка, отдаем в добрые руки. К лотку приучен, характер игривый. Умеет кодить! Айтишник в доме — к благополучию»

  • Рассталась с парнем, и за мной начал ухаживать мой друг-айтишник. Букеты дарил, по ресторанам водил. Я в какой-то момент испугалась новых отношений и предложила остаться друзьями. Он и глазом не моргнул, выдал: «Подожди, я тебе сейчас объясню, почему наши отношения сработают». И реально по полочкам разложил мне плюсы того, что мы будем вместе, и причины, почему быть друзьями нам теперь будет трудно. Он это так убедительно все объяснил! Я посидела, подумала и поняла, что он прав. Мы ведь друг другу нравимся, почему я торможу? Из-за прошлого опыта? Дала нашим отношениям шанс и не прогадала. Вот так его прагматичное мышление помогло нам создать крепкую семью.
ADME
  • Я сама работаю в IT-отделе большой больницы. Когда начинала четверть века назад, в отделе было четыре человека, каждый был и швец, и жнец, и на дуде игрец. С расширением штата появились специализации. Теперь, чтобы подсоединить и настроить, например, камеру, я вызываю техника, хотя раньше могла даже принтер разобрать, чтобы вытащить застрявший клочок бумаги. Я уж не говорю о полной сборке компьютера. Я настояла, чтобы мой сын, учившийся на отделении программирования в школе, после получения диплома закончил трехмесячные курсы компьютерных техников. Специально заставила его разобрать, а потом собрать несколько старых домашних компьютеров. Мотивировала тем, что программист обязан разбираться в железе и сам в своем компьютере устанавливать новые видеокарты и драйверы к ним! Он потом и друзьям разные новые платы устанавливал.
Наталья Кудряшова
3 часа назад

Ну не знаю. У меня работа связана с программированием, но я не люблю даже компьютер настраивать (при необходимости делаю, конечно), не то что лезть в железо. В конце концов, меня не на это нанимали, и не за это платят.

Ответить
  • 20 лет замужем за айтишником. Регулярно бывает ситуация: когда что-нибудь начинает подглючивать, я ему жалуюсь, мол, такое-сякое не работает. Он говорит, какие кнопки нажать. Нажимаю — все равно ни фига не работает. Подходит муж, делает то же самое, что и я, — и все работает! Больше того. Часто бывает: мужа нет дома, а у меня что-то не получается. Думаю: позвоню ему, спрошу, что можно сделать. Только руки тяну к телефону — все тут же начинает работать. Так что у нас дома техника только мужа слушается, а я для нее — пустое место.
Таня
7 часов назад

Ой, у меня то же... муж, правда, не айтишник, а инженер-электронщик, но та же песня - у меня не работает что-то, зову - он даже пары метров не дойдет, а все начинает работать. Он не трогает ничего, какое-то поле срабатывает! Я даже начала фотографировать поломки, потому что иначе даже не докажешь, что что-то было!

Ответить

У айтишников, конечно, своя особенная атмосфера — что на работе, что в жизни! А вы кем работаете? Какие особенности у вашей профессии?

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

