18 айтишников, которые и код напишут, и щепотку юмора в будни добавят
Работа в айти — деятельность не из простых. Кто-то пишет программы, кто-то следит за качеством работы важных серверов, а кому-то приходится в офисе успокаивать работников, у которых в очередной раз принтер не захотел работать. Об этой профессии ходит множество баек, по некоторым можно и сериал снимать. В нашей статье мы собрали теплые, смешные и порой ироничные истории и наблюдения от близких айтишников, коллег и их самих. Главное — что в этой профессии достаточно положительных сторон.
- Муж — айтишник, а я работаю репетитором. Выгорела и захотела отдохнуть. Мягко намекнула мужу. Он поддержал и даже обрадовался. Через неделю объявляю ученикам, чтобы искали себе репетитора. Радостная иду полежать. И тут в комнату заходит муж, а в руках какая-то бумажка: «Короче, теперь ты будешь моей няней. Заплачу как следует!» Беру листок, а там целый список задач: разбудить в 7 утра, в обед приготовить еду, вечером силой вытащить на прогулку — и все в таком духе. Я на него смотрю удивленно: «Ты сейчас серьезно?» Минутная тишина, а он давай смеяться и говорит: «Видела бы ты свое лицо сейчас! Да шучу я, отдыхай, моя нимфа». И ушел работать довольный, что шалость удалась. Юморист он у меня тот еще.
- Заехал к нам гость-айтишник. И у него был запрос: какие активности у вас есть? Квадроциклы — скучно, велосипеды — не то, бадминтон — наверное, нет. И знаете, на чем сошлись? Он попросил нам «поколоть» дрова. Я в шутку сказала: «Да, можно, стоимость 60 рублей в час». Проработал 2,5 часа. Уезжал счастливый. И вот сейчас задумались: может, нам эту услугу в прайс добавить?
Мне в своё время нравилось снег раскидывать гигантской лопатой :) нравилось печку топить и садить цветы. С удовольствием красила наличники (правда, здесь должна быть Нитра, а не акрил).
«Ключница у айтишников»
- У моего парня прям модельная внешность, поэтому я настаиваю, чтобы он пошел в модельное агентство. Он говорит: «Ты с ума сошла? Я айтишник, у меня куча работы, какой еще моделинг?» А я ему в ответ: «Я просто хочу, чтобы твое красивое лицо красовалось на обложках журналов!» Знаете, что он сделал? Напечатал журнал со мной на обложке, а внутри журнала поместил мои фотографии.
- Вообще по жизни хорошо разбираюсь с техникой, но один раз мне было стыдно. Не печатал принтер — вызвала айтишника. Он пришел и просто вставил вилку в розетку. На мою виноватую улыбку изрек, что, видимо, день такой: только что ходил на вызов «принтер криво печатает». Оказалось, нужно было просто бумажку ровненько положить, что он и сделал.
- Обсуждаем с мужем цену на футболку.
Муж: «Ну да, они классные, но, Яна, 30 евро за футболку!»
Я: «Это всего 30 евро!»
Муж: «Это целых 30 евро!»
Я: «Я поняла. У меня же муж айтишник, а у тебя — нет!»
Муж грустно: «У меня никто не айтишник. Только я».
Как много красивых счастливых людей! Для этого не нужно быть членом семьи самого богатого человека в мире или известной моделью. Всего лишь просто жить.
- Недавно решила купить новый игровой ноутбук. Попросила брата подобрать подходящий. Он положительно кивнул, и я ушла спать. Утром приходит ко мне сонный, но воодушевленный: «Я проанализировал все модели, посмотрел разные обзоры и составил для тебя топ-5 ноутбуков, которые соответствуют критерию „цена — качество“». Я на него смотрю вопросительно и спрашиваю: «А ты вообще спал?» Оказалось, он настолько серьезно подошел к вопросу, что всю ночь занимался подбором. И он ко многим вещам так основательно относится.
О, нам все что ни делать, лишь бы не работать. Тем более подобрать как себе)))
- Несколько лет назад на работе играли в «Тайного Санту», и я написала, что хочу стеклянную бутылку для воды. Мой «Санта» — коллега, наш айтишник. В день икс я получаю невероятно красивую коробку, перевязанную бантом: внутри, естественно, бутылка, шуршалки-наполнители, пакетики чая с разными вкусами и конфетки. Мне было очень приятно, я так его благодарила! Спросила: «Как ты так все украсил?!» Оказывается, ему помогла жена. Ох, это максимально мило.
«Стол специально не разгребаю, чтобы поделиться своей печалью, что со всей этой электроникой места мне дома уже не хватает»
- Захожу в кафетерий на работе, стоит айтишник передо мной из отдела разработок. Мучает кофемашину, тихонько ворчит себе под нос. Говорю: «Паш, что ты от нее хочешь?» А он возмущенно: «Хочу флэт-уайт, в американо молока налить, а тут только капучино, латте или вспененное молоко в режимах. Как мне просто налить молока-то?» Смотрю на него, вижу: и правда всерьез озадачен и уже злиться начинает. Не отводя взгляда, открываю холодильник кофемашины, беру пакет молока, наливаю. Спрашиваю: «Хватит?» Вы бы видели эти глаза... В этом мире все еще есть аналоговые, нецифровые чудеса.
Так молоко в американо - это просто американо с молоком. В американо вода идет, в отличии от флэта. А во флэт надо эспрессо, горячее молоко и молочную пенку.
Что-то айтишник сам не знает, чего хочет.
- Так получилось, что временно работаю грузчиком в ночные смены. Мужики у нас все простые, но недавно бригадир взял на ночные айтишника. За чаем тот поведал нам, что копит на свадьбу. Посчитал, говорит, что с основной работы в срок не уложится, вот и пошел на подработки. Дело хорошее, поэтому приняли мы его и давай натаскивать: что куда лучше класть, с какими фурами быть осторожнее, куда товар везут. А он каждый раз нам: «Это лучше вот так делать, а это — эдак». Мы начали напрягаться: мол, работаем тут давно, процессы знаем. Ругались так, что дошло до бригадира. А тот говорит: «Попробуйте так, как он предлагает. Получится лучше — хорошо. Получится хуже — уберу его из бригады». Нехотя начали его советам следовать. И ведь начало получаться быстрее! Мужики упахиваться меньше стали, больше времени появилось на перерывы. Бригадир доволен, мужики довольны, айтишник тоже. Дальше он к логистам пошел: теперь решает, какие фуры и когда лучше запускать на площадки. Короче говоря, один айтишник нам за несколько месяцев всю работу переделал в лучшую сторону. Когда увольняться пришел, мы ему всей бригадой поляну накрыли, в семейную жизнь проводили, советов надавали. Бригадир премию дал солидную, да и мужики на подарок скинулись. Совет тебе да любовь, Андрюха!
«Я, например, слежу за тем, чтобы все задачи были сделаны правильно и в срок»
«Создаем сервисы для гостей отелей, чтобы им было максимально комфортно находиться в отеле и была мультиязычная удобная связь с персоналом».
- Мой муж — рыбак. Я очень рыбу люблю, поэтому мы, видимо, и сошлись. Шучу. Бывает, в сезон саму рыбу с гарнирчиком едим. У нас пруд неподалеку, вот там он и рыбачит. Хотел сына приучить, когда тот еще подростком был, но малому ну совсем не понравилось — сказал, что скукотища. Сначала муж расстроился. Но сейчас, когда наш мальчик стал айтишником и столько зарабатывает, что ни разу без лосося (который в нашем пруду не водится) в гости не приходил, то уже как-то все равно стало, что сын увлечение рыбалкой не разделяет.
- У моего мужа есть рюкзак для работы. Он айтишник. В рюкзаке — скотч, веревка, ноут, маска, перчатки, отвертка, ручка, аптечка, плоскогубцы и дождевик. На вопрос «Зачем?» ответ один: «На всякий случай». Весит рюкзак прилично. Мне не понять. Я из дома выхожу с сумочкой, где могут быть только блеск, телефон и пудра.
- Когда загружаю файлы в интернет или из него, то наклоняю телефон в сторону загрузки, чтобы гравитация ускорила процесс. Парень — айтишник, 18 лет.
- Друг мой — айтишник. Молодец парень, всего сам добился. Зарабатывает очень хорошо, помогает родителям. Раньше он был веселым, любил пошутить, а тут как ни увижу — все печальней и печальней. Спрашиваю, что случилось, а он в ответ как ляпнет: «Понимаешь, вот просыпаюсь я утром — сажусь за компьютер, прихожу на работу — сажусь за компьютер. Вечером дома — опять за компьютер. Я перестал чувствовать себя человеком... Походу, я флешка».
- Муж у меня айтишник, работает из дома. Иногда у них созвоны с командой. И вот я на кухне, слышу через стену, как он там серьезным голосом говорит какими-то терминами. Прям чувствуется — профессионал. Заношу ему чай, открываю дверь, а он там в наушниках, говорит в камеру очень умные вещи и параллельно в другом окне рубится в игры с кем-то из коллег. Я поставила чай и вышла. Больше не захожу во время созвонов. Некоторые вещи лучше не знать.
А моего мужа бесит, когда я делаю два или больше дел одновременно. Говорит, он однозадачный. И по историям думала, все мужики такие.
- Мы с мужем оба айтишники. Работаем дома. Скажем так, все в доме сделано нашими руками. Муж у меня наилучший: и детей, пока маленькими были, нянчил наравне со мной, а у нас их пять. Мебель на дачу сделал своими руками. Он, конечно, немножко адепт хаоса: ни один план у нас не работает, но каким-то образом мы все равно заканчиваем все дела вовремя.
«Нашли котенка, отдаем в добрые руки. К лотку приучен, характер игривый. Умеет кодить! Айтишник в доме — к благополучию»
- Рассталась с парнем, и за мной начал ухаживать мой друг-айтишник. Букеты дарил, по ресторанам водил. Я в какой-то момент испугалась новых отношений и предложила остаться друзьями. Он и глазом не моргнул, выдал: «Подожди, я тебе сейчас объясню, почему наши отношения сработают». И реально по полочкам разложил мне плюсы того, что мы будем вместе, и причины, почему быть друзьями нам теперь будет трудно. Он это так убедительно все объяснил! Я посидела, подумала и поняла, что он прав. Мы ведь друг другу нравимся, почему я торможу? Из-за прошлого опыта? Дала нашим отношениям шанс и не прогадала. Вот так его прагматичное мышление помогло нам создать крепкую семью.
- Я сама работаю в IT-отделе большой больницы. Когда начинала четверть века назад, в отделе было четыре человека, каждый был и швец, и жнец, и на дуде игрец. С расширением штата появились специализации. Теперь, чтобы подсоединить и настроить, например, камеру, я вызываю техника, хотя раньше могла даже принтер разобрать, чтобы вытащить застрявший клочок бумаги. Я уж не говорю о полной сборке компьютера. Я настояла, чтобы мой сын, учившийся на отделении программирования в школе, после получения диплома закончил трехмесячные курсы компьютерных техников. Специально заставила его разобрать, а потом собрать несколько старых домашних компьютеров. Мотивировала тем, что программист обязан разбираться в железе и сам в своем компьютере устанавливать новые видеокарты и драйверы к ним! Он потом и друзьям разные новые платы устанавливал.
Ну не знаю. У меня работа связана с программированием, но я не люблю даже компьютер настраивать (при необходимости делаю, конечно), не то что лезть в железо. В конце концов, меня не на это нанимали, и не за это платят.
- 20 лет замужем за айтишником. Регулярно бывает ситуация: когда что-нибудь начинает подглючивать, я ему жалуюсь, мол, такое-сякое не работает. Он говорит, какие кнопки нажать. Нажимаю — все равно ни фига не работает. Подходит муж, делает то же самое, что и я, — и все работает! Больше того. Часто бывает: мужа нет дома, а у меня что-то не получается. Думаю: позвоню ему, спрошу, что можно сделать. Только руки тяну к телефону — все тут же начинает работать. Так что у нас дома техника только мужа слушается, а я для нее — пустое место.
Ой, у меня то же... муж, правда, не айтишник, а инженер-электронщик, но та же песня - у меня не работает что-то, зову - он даже пары метров не дойдет, а все начинает работать. Он не трогает ничего, какое-то поле срабатывает! Я даже начала фотографировать поломки, потому что иначе даже не докажешь, что что-то было!
У айтишников, конечно, своя особенная атмосфера — что на работе, что в жизни! А вы кем работаете? Какие особенности у вашей профессии?