Муж с женой пошли в поход, а вернулись с собакой и сюжетом для семейной комедии
Как-то обменивались с коллегами тёплыми походными историями. Оказалось, многие до сих пор предпочитают спокойному отдыху в отеле ночёвки в палатке, а шведскому столу — простую еду, приготовленную на костре: тушёнку и макароны. Кто-то на выходных выбирается в лес за грибами и ягодами, другие рассекают на байдарках, а некоторые и в горы могут махнуть. А одна сотрудница поведала смешную историю о том, как они в походе не только получили массу впечатлений, но ещё и нашли пёсика. Причём необычного. И вот её рассказ.
Мы с мужем любим на выходных выбираться на природу, но настоящими походниками нас назвать сложно. А тут наступили теплые деньки, и мы решили рвануть в горы на пару дней, причем по-взрослому: с рюкзаками, палаткой и спальниками. Собирались вкусить всю романтику походной жизни: посиделки у костра, ночевку под звездным небом. Только вот не думали, что этот мини-отпуск проведем в компании песика и будем потом не фотографии прекрасных видов рассматривать, а его хозяев разыскивать.
В поход мы решили отправиться по знаменитой Ликийской тропе, общая протяжённость которой составляет 540 км. Понятно, что всю тропу нам было не одолеть за пару дней, так что выбрали кусочек, который нам показался не слишком сложным и предлагал совершенно потрясающие виды. Хотя, судя по фотографиям, там везде очень красиво. Взяли с собой лёгкую палатку, надувной матрас, спальники и немного еды, чтобы в дороге перекусить. А ночевать решили в кемпинге. Можно было и в совсем диких условиях расположиться, но решили, что это уже перебор для первого похода. В общем, план был прекрасный, но не обошлось без сюрпризов.
Топаем мы по тропе, вокруг никого. Вдруг из окрестного леска доносятся какие-то загадочные звуки: то ли кряхтит кто-то, то ли подвывает. Причём на животное не похоже, скорее их издаёт какой-то человек. Было немного боязно, но мы подумали: вдруг кому-то нужна помощь?
Направились к лесу, и тут из кустов прямо нам навстречу выбегает козёл, а следом за ним — разгневанная бабуля. Животинка как раз хранила гордое молчание, а вот бабуля ему вслед кряхтела и мекала. Мы проводили эту кавалькаду изумлёнными взглядами и только потом выяснили, что такими звуками пастухи здесь собирают стадо. Но, видно, упрямый козёл оказался глух к призывам хозяйки. А на привале нас поджидало ещё одно приключение.
Уже ближе к вечеру добрались до кемпинга и стали с хозяином договариваться об аренде места для палатки. Сначала он запросил цену, как за номер в отеле — мы аж присели. Ладно, закидываем рюкзаки за спину, и тут, о чудо, стоимость проживания сразу в два раза снизилась. Отлично, дело пошло! Минут за десять сторговались, выбрали уютный пятачок для ночлега и начали распаковываться.
Муж занимался палаткой, а я решила накрутить бутерброды. Достала хлеб, положила на него сыр, отвернулась, чтобы помыть помидоры. Тут супруг говорит: «А ты сыр дома оставила?» Смотрю на бутерброды и глазами хлопаю: сыр просто испарился! Что за чудеса? Поворачиваюсь к помидорам — а половины уже нет! Муж только руками разводит. Чувствую, меня в спину что-то тычет. Испуганно оглядываюсь, а там милейший песель хвостиком машет.
Собачка оказалась очень дружелюбной и явно домашней: смело подбегала к нам и давала себя почесать. На вид — ухоженная, только шерсть немного запачканная. Решили, что она, наверное, живёт в кемпинге. Спросили о ней хозяина, а тот только руками разводит и говорит, что она вчера пришла с туристами, причём откуда-то из наших краёв. Туристы пошли дальше по тропе, а песель остался в лагере. Решили, что завтра захватим потеряшку с собой и попробуем в нашем гостевом доме выяснить, кто же его хозяин.
Пришло время ночевать, а наш новообретённый пушистый друг просится к нам в палатку. Решили впустить: пусть поспит на мягком, да и у нас будет защитник. А ночью просыпаюсь от странного шороха. Сначала подумала, что это собакен скребётся, смотрю — а он спит без задних ног в центре матраса. А вот муж испарился! Уже собиралась бежать искать его, и тут увидела картину маслом. Выясняется, песик выпихнул бедного супруга к краю матраса, тот свалился и застрял у стенки палатки. Сам, завернутый в спальник, как гусеница, спросонья вылезти обратно не может. Похихикала и кое-как выковыряла мужа из щели между стенкой и матрасом. А с утра нас ждал путь домой.
Путешествие обратно прошло без приключений. Пёсик, вдохновлённый сыром и совместной ночёвкой, с радостью пошёл с нами. Правда, часть дороги решили нести его на руках, а то вдруг снова встретим резвого козла, и тот испугает собакена.
Как только вернулись домой, сразу направились отмывать нашу находку, а то после прогулки по горам она, мягко говоря, запылилась. Банные процедуры четвероногий тоже воспринял хорошо — они явно были ему не в первой.
Вот он сразу после душа — благоухает кокосовым шампунем и кондиционером для волос, явно доволен собственным внешним видом.
Вот так и получилось, что в походе мы встретили песика. После купания решили, что он точно потерялся. Песель был очень игривым, дружелюбным, совершенно непугливым и ухоженным — его явно где-то ждал заботливый хозяин. Мы сделали фотки с собачкой и отправили во все чаты близлежащих деревень, ведь точно кто-то по этой очаровашке скучает.
Два дня искали хозяина и уже решили, что оставим собаку себе. Наконец он объявился. Это был местный богатей, владелец элитного отеля. Бедный мужчина разыскивал любимца уже несколько дней и почти потерял надежду. Звали собачку Bal (в переводе с турецкого — «Медок»). Сначала насторожились: вдруг это не его пес. Но у мужчины оказались забавные доказательства.
Через пару минут хозяин Медка прислал фотки, подтверждающие, что собачка жила у него. Когда мы увидели эти снимки, то не поверили своим глазам: Медок гордо возлежал на собственной роскошной кушетке. Зачем же он отправился в путешествие за три деревни от дома? Наверное, в поисках приключений. Ну или решил заняться спортом.
В итоге мужчина забрал собачку и долго благодарил. А потом прилетает от него ещё одно фото — мы давай смеяться. Там Медок плещется в собственном частном бассейне! Оказалось у собаки и водоем и лужайка есть. Хозяин был так благодарен нам за то, что мы приютили его питомца, что пригласил нас на бесплатный массаж и в сауну в своём отеле.
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