Муж с женой пошли в поход, а вернулись с собакой и сюжетом для семейной комедии

Топаем мы по тропе, вокруг никого. Вдруг из окрестного леска доносятся какие-то загадочные звуки: то ли кряхтит кто-то, то ли подвывает. Причём на животное не похоже, скорее их издаёт какой-то человек. Было немного боязно, но мы подумали: вдруг кому-то нужна помощь?

Направились к лесу, и тут из кустов прямо нам навстречу выбегает козёл, а следом за ним — разгневанная бабуля. Животинка как раз хранила гордое молчание, а вот бабуля ему вслед кряхтела и мекала. Мы проводили эту кавалькаду изумлёнными взглядами и только потом выяснили, что такими звуками пастухи здесь собирают стадо. Но, видно, упрямый козёл оказался глух к призывам хозяйки. А на привале нас поджидало ещё одно приключение.