15 счастливых историй о животных, которые сами нашли свой дом и наполнили его теплом и уютом

Я уже думала мчаться за кормом, как вдруг подошла молодая девушка с банками каких-то лакомств. Говорит, что увидела их и не смогла пройти рядом. Она сказала, что мама кошка очень напомнила ей ее первого кота, глаза одинаковые. Разговорились, она призналась, что сейчас переживает непростую ситуацию, и, честно говоря, просила о каком-то знаке. Ее подруга работает волонтером в одном приюте, поэтому она думает забрать котят и маму. Маму хочет пристроить к себе, а вот котят, может, раздаст потом с помощью подруги, у нее много знакомых. Она как раз ждала, пока эта самая подруга приедет. Видимо, они благополучно забрали семейство. Жаль, что я номерами с ней обменяться не успела. Было бы здорово посмотреть, как они расцвели, став домашними.