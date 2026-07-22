15 счастливых историй о животных, которые сами нашли свой дом и наполнили его теплом и уютом
Как же здорово возвращаться домой, когда знаешь, что там тебя ждет любимая кошка или собака! Часто говорят: «Мы для них — весь мир», но и они — наше все! Домашние животные дарят нам сотни маленьких радостей каждый день: мягкие лапки, влажные носы, животики, которые так и кричат: «Почеши меня!» А чего стоят уютные потягушки и задорные выходки. Когда они дарят такую любовь, точно понимаешь, что твой питомец не просто рядом, он действительно выбрал быть с тобой. Истории и фото из нашей сегодняшней подборки легко и просто поднимут настроение — проверено на себе. Кстати, в конце вас ждет история о том, как целая кото-семейка нашла себе дом.
- 5 лет назад я подобрал щенка. На самом деле она сама меня выбрала. Я, не долго думая, засунул ее за пазуху и отнес домой. Раньше у меня никогда не было собаки. Никки разделила мою жизнь на до и после. Папу ее мы потом нашли, им оказался сторожевой пес с соседнего СНТ, маму — нет. Охранники сказали, что папа ее отчасти алабай. Никки выросла в медвежонка весом 50 килограмм. Она добрая, смелая и дружит с нашими кошками. Я не понимаю, как жил все это время без собаки. Она пришла в мою жизнь в момент одиночества и разочарования в дружбе и личных отношениях.
- Наша кошка выбрала нас сама. Пришла домой, как будто так и надо — не боялась ни двух взрослых кошек, ни собаки. Раздала всем по морде, заняла место на диване и объявила, что теперь живет здесь. Ну а мы... а что мы? Мы не рискнули прогнать эту наглючку. Так и живем теперь — с хозяйкой дома по имени Симона.
«Он наконец начал показывать свое пузико!»
- Лет 6 назад к нам прибилась уличная кошка. Просто пришла в один прекрасный день, голодная, худая.. Сердце мое не выдержало, и я понеслась за кормом. Так у меня появилась кошка. Потом, пару лет спустя, у меня появился парень. Он полюбил ее сразу и всем сердцем. Называл «моя девочка» и спал с ней в обнимку. Она быстро стала его кошкой. Мы дали ей имя «Киска», точнее, оно привязалось само, потому что мы постоянно ее так называли, и она стала откликаться. И вот недавно ей стало нездоровиться, и мы позвали ветеринара. К слову, это не первый ее ветеринар, но, как оказалось, первый внимательный. Он заглянул ей под хвост и сказал: «О, так это мужик». Мой теперь уже муж выпал в осадок. «Его девочка» оказалась пацаном. Занавес.
У моих клиентов прибилась кошка, они назвали Барсик. Барсик оказалась девочкой! Я её зову Барсючка...🤣🤣🤣 А мелкую из предыдущего поста - Киська !!! Блин, с оригинальностью у меня явный перебор...🤣🤣🤣
- Меня кошка выбрала на улице. Я увидела котенка на ступеньках здания, она увидела меня и начала истошно орать, смотря на меня, хотя мимо проходили и другие люди. Я ее покормила, хотела уйти, а она бросила еду и побежала за мной. Пришлось забрать, теперь мы уже два с половиной года живем вместе.
Умная кошка! Чё там одноразовый паёк? Пойду ка я за этой тёткой, глядишь каждый день станет кормить, да ещё и деликатесами...🤣🤣🤣
«Это Зоя! Забрала ее из приюта. Мое сердце просто растаяло, когда она вот так положила голову мне на ногу»
- Однажды принес домой кошку, которую нашел у помоек. Состояние было не очень. Кошка прижилась у нас. Она отъелась, похорошела и стала пушистой. Но она никогда не мяукала. Я полгода пытался научить ее мяукать: «Муся, скажи «мяу-мяу!». Но она молчала. А я, как дурачок, продолжал ей мяукать, пока она вдруг не замяукала мне в ответ спустя полгода!
У меня был котёнок которого дети от мамки забрали, он истошно орал пару ночей пока голос не сорвал. Он мяукал, но очень тихо и хрипло. Вырастил его до почти годовалого кота, а он увидел крыску на другой стороне улицы и ...Жаль...
- Забрала из подвала маму с тремя котятами. Сгребла всех — и на осмотр. После открываю сумку, а там четыре котенка. Звоню в клинику: «Вы лишнего подкинули, мне бы этих пристроить». Они в ступоре, мол, разберемся. Через 20 минут присылают видео с камеры: подвальная кошка за секунду, пока врач отвернулся, запрыгнула за загородку, достала из бокса пищащего бесхозного котенка и принесла к своим. В итоге так вышло, что маму с котятами пристроили, а этого заблудыша я оставила себе.
«Этот котик сидел перед нашими окнами с такой мордашкой неделями»
Презираю вас! Такой красавец сидит перед вашими окнами, а вы его в дом не берёте!!! Во вы тупые...🤣🤣🤣
«А потом мы сдались, и теперь он по-настоящему дома»
- Увидела объявление о том, что раздают щенков. Поехала по адресу, а там 8 щенков-метисов. Присела рядом с ними, чтобы посмотреть внимательнее. Один из них сразу подбежал ко мне. Он был невероятно милым. Я решила в ту же секунду, что возьму именно его. Этот малыш — лучшее, что со мной случалось! Он спас мне жизнь. Лучшая собака, что была в моей жизни. Если бы это было возможно, я бы выбирала его снова и снова.
- Моя кошка начала класть свои игрушки мне в тапки. Каждое утро я встаю, а в тапках мышка, мячик, игрушечная рыбка. Я думала, это подарок. Потом заметила, что она приносит их только тогда, когда я особо эмоциональна. Однажды я рыдала над сериалом, она пришла с полной пастью своих игрушек, высыпала у моих ног и села рядом. Я: «Ты что, меня успокаиваешь?». Она мурлыкает. Теперь у меня есть кошачий терапевт. Если я грущу, она тащит игрушки. Если злюсь, она сидит рядом и смотрит с укором. Сегодня утром в сумочке лежала игрушечная мышка и визитка моего мужа. Я поняла: она меня предупреждает о нем. Боюсь, что завтра принесет компромат с флешкой.
- У меня есть кот и большая черная собака по кличке Сайна. Как-то мы с Сайной шли по дорожке, обрамленной кустами. Вдруг через дорожку перебежала кошка и спряталась в кустах. Идем дальше, проходим этот куст. Да, Сайна у меня шла в положении «рядом», мы тогда пытались тренировать послушность. И тут я слышу сзади мяуканье, оборачиваюсь, а кошка идет за нами! Тут я уже остановилась, отпустила Сайну погулять в кустах, сама стала к кошке приглядываться. Протянула руку — она сама мне в ладонь голову вложила! Ходит вокруг меня, о ноги трется, мурлычет... А затем с жадностью набросилась на предложенный собачий сухой корм, который у меня был с собой. Не удержалась, взяла на руки. А кошка не против! Не пытается уйти с рук, сидит себе спокойно... В общем, позвонила я мужу, поговорила с ним. Посадила ее в рюкзак и пошла домой.
Отвела Сайну и сразу поехала с кошкой на осмотр к ветеринару. Все было нормально. Когда мы с ней возвращались обратно домой, она уже была не кошкой, а Маней. Было очевидно, что она домашняя кошка. Я честно пыталась найти хозяев. Но на мои объявления никто не откликнулся, и Маня так и осталась жить с нами.
Ой, ну прям домашняя! Мой приблудыш тоже не против на ручки и пузико даёт гладить. А точно дворовая!!!🤣🤣🤣
«Забрала этого пупсика вчера. Утром проснулась, а он лежит рядом со мной вот так»
- Буквально вчера возвращаюсь домой с работы ночью и, подъехав ко двору, замечаю странный силуэт около забора. Сначала подумал, что лиса, так как живу в селе, практически в каждом хозяйстве есть птица или скотина, и лисы иногда наведываются по ночам. «Лисой» оказался щенок — девочка с торчащими ушками и виноватым взглядом. Погладив ее, я зашел во двор и отправился кормить своего пса. Но тот отказался есть и вместо этого начал носиться по вольеру, вилять хвостом и радостно лаять, а в ногу опять уперся мокрый нос. Все ясно, девочка выбрала себе нового хозяина. Покормил ее, дал воды. Пытался через местные группы найти хозяина, но пока безрезультатно. Завтра поедем к ветеринару. После всех процедур познакомлю со своим псом, надеюсь, они подружатся.
- С детства мечтаю о собаке. Как-то весной вышла на прогулку. Проходила мимо птичьего рынка, решила посмотреть на то, о чем мечтаю, но не могу себе позволить. Увидела настоящее чудо — необычное, бело-рыжее, маленькое, голубоглазое. Не удержалась. Это ведь то, что мне нужно! Заботиться о ком-то, любить. Она будет моим компаньоном. Сказали, что не вырастет большой, и я могу вместе с ней путешествовать. Поехали мы в первое путешествие с Бусинкой в деревню. В первый же день потерялась. Вот только что тут вертелась под ногами, пока мы готовили шашлыки, поворачиваюсь, а ее нет. Вышла за калитку и обхожу дом, спрашиваю прохожих, видел ли кто мою кнопку. Скоро совсем стемнеет, фонари тут не горят. Я зову ее и вдруг слышу очень тихий писк, там, в высокой траве. Мне не пробраться, зову мужа. Он в два прыжка очутился где-то в зарослях и вытащил мою Бусинку. С тех пор Бусинка всегда оборачивается и ищет меня.
Мой Грей дальше пяти метров никогда не отходил! Даже поводка не нужно было...
- Летом взяли с мужем отпуск. Кота на время отдыха пристроили к маме на дачу. Настрого запретили его выпускать из дома. Вернулись через неделю, а кота нет! Мама махнула рукой: «С Барсиком гуляет». Мы бегом во двор, а там этот Барсик нашего кота чуть не облизывает! Сидят, две рыжие морды, довольные — не могу! Барсик увидел нас, подошел, понюхал, честное слово, даже будто кивнул и опять примостился аккурат к нашему. Наш даже ухом не повел, нет, чтобы нестись, любимые хозяева же приехали! Спустя пару дней мы поняли, что домой Барсик едет с нами. Никогда такого не видела. Нашего зовут Златопуст, кратко — Златик. Видимо, Барсика придется переименовывать, чтобы звучало подобающе.
«Кажется, к нам затесался кренделек»
- В детстве к нам на дачу забрел котенок. Я была в восторге! Набрала ему молока, но бабуля меня опередила: «Куда ты ему сырое молоко даешь?» Я думала, что сейчас нальет топленого, а она вытащила из холодильника простоквашу. Сказала, что это для маленького котенка полезнее. Он вылакал, чуть побродил вокруг и завалился спать. Беленьким пузиком кверху. Мы сразу прозвали его зефиром. Котенка мы забрали себе. Он и сейчас любит простоквашу, кстати. Этакий личный деликатес. Зефирка у нас гурман.
- У подруги в деревенском доме жило пять кошек, когда она подобрала на дороге очаровательного рыжего щенка дворняги. Он был энергичен, дружелюбен и жизнерадостен. Ему хотелось играть. Все время. Когда ему становилось скучно, он подходил к одной из кошек, и, виляя хвостом, радостно совался к этой кошке, мол, давай поиграем. Кошка шипела и давала по морде. Он не унывал и шел ко второй кошке... Обойдя всех пятерых и получив по морде пять раз, он грустно вздыхал и уходил горевать под стол. Там, пару минут погрустив, начинал вертеться, ловить свой хвост, пылинку, солнечного зайчика. Через десять минут, радостный и позитивный, шел к кошкам снова звать поиграть... Очень он их любил, потом они даже спали в обнимку иногда. Здоровенный пес вырос, золотой.
- Я как ни в чем не бывало пришла в центр, снять деньги в банкомате. Слышу какой-то писк. Прохожу дальше, смотрю, а там мама кошка с котятами! Мама совсем уставшая была, сначала даже на меня не взглянула.
Я уже думала мчаться за кормом, как вдруг подошла молодая девушка с банками каких-то лакомств. Говорит, что увидела их и не смогла пройти рядом. Она сказала, что мама кошка очень напомнила ей ее первого кота, глаза одинаковые. Разговорились, она призналась, что сейчас переживает непростую ситуацию, и, честно говоря, просила о каком-то знаке. Ее подруга работает волонтером в одном приюте, поэтому она думает забрать котят и маму. Маму хочет пристроить к себе, а вот котят, может, раздаст потом с помощью подруги, у нее много знакомых. Она как раз ждала, пока эта самая подруга приедет. Видимо, они благополучно забрали семейство. Жаль, что я номерами с ней обменяться не успела. Было бы здорово посмотреть, как они расцвели, став домашними.
А вы верите в такие знаки? Можно долго дискуссировать на эту тему, но то, что пушистые друзья — это настоящий подарок судьбы, мы знаем наверняка. Как они понимают нас без слов, поддерживают и искренне любят — разве не чудеса? У нас есть несколько подборок, от которых на душе становится так приятно, что хочется быстрее затискать своих питомцев. Хотя чего это мы — их хочется тискать всегда!