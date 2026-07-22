10 уютных книг для чтения летом, в которые хочется окунуться словно в лесной ручей

С помощью этой книги хотелось бы пригласить вас во французский Прованс. Наша главная героиня Елена обладает редким даром — она умеет общаться с природой, чувствовать землю и с помощью капельки ворожбы обеспечивать безупречный урожай на своих фамильных виноградниках. Но коварный возлюбленный предает ее и превращают в жабу на долгие семь лет. Вернувшись, она обнаруживает, что ее родные земли проданы некоему заносчивому ученому, который верит только в науку и технологии, а рассказы Елены считает считает дремучими сказками.

Наблюдать за столкновением прагматичной науки и древних чар на фоне залитых солнцем французских холмов как интересно, так и забавно — особенно под горячие споры главных героев, которые все никак не поймут, что для того, чтобы спасти урожай, им стоит поскорей отринуть разногласия и объединить усилия.