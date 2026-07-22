Читала всю трилогию. Рассчитывала на восточную сказку, но...по факту получила янг эдалт с лёгким восточным колоритом, весьма очеловеченными джиннами (если вначале они еще воспринимаются как нечто неземное, то потом больше напоминают магов). А уж любовная линия...уж очень нездоровые отношения. Да там и семья у Нари типичная для жанра.
Если хочется восточного колорита, советую - Врата пряностей
10 уютных книг для чтения летом, в которые хочется окунуться словно в лесной ручей
Есть книги, которые словно созданы для неспешного чтения. С ними особенно приятно устроиться в гамаке, на дачной веранде или в тени деревьев, забыв на время обо всех делах. Но это вовсе не значит, что такие истории будут развиваться вальяжно и неторопливо. Мы собрали уютные книги с захватывающими сюжетами, от которых трудно оторваться, даже когда вокруг плещет речная прохлада и светит солнце.
«Виноградная ведьма», Луэнн Смит
С помощью этой книги хотелось бы пригласить вас во французский Прованс. Наша главная героиня Елена обладает редким даром — она умеет общаться с природой, чувствовать землю и с помощью капельки ворожбы обеспечивать безупречный урожай на своих фамильных виноградниках. Но коварный возлюбленный предает ее и превращают в жабу на долгие семь лет. Вернувшись, она обнаруживает, что ее родные земли проданы некоему заносчивому ученому, который верит только в науку и технологии, а рассказы Елены считает считает дремучими сказками.
Наблюдать за столкновением прагматичной науки и древних чар на фоне залитых солнцем французских холмов как интересно, так и забавно — особенно под горячие споры главных героев, которые все никак не поймут, что для того, чтобы спасти урожай, им стоит поскорей отринуть разногласия и объединить усилия.
«Дом на краю ночи», Кэтрин Бэннер
Знаете это чувство, когда книга заменяет вам отпуск? Сейчас расскажу немного о сюжете и все станет понятнее: итак, где-то в Средиземном море затерялся остров Кастелламаре, этот забытый белым светом уголок, где так легко найти прибежище от волнений и тревог. Здесь все друг друга знают, а в центре этого потайного мирка — старый заброшенный дом, который главный герой превращает в уютную таверну. Книга охватывает целый век и рассказывает историю четырех поколений одной семьи на фоне смены эпох. В этом романе искусно соединились ироничная романтика и магический реализм, а по атмосфере он буквально пропитан запахом соленого ветра, вкусом спелых лимонов и теплом итальянского солнца.
«Горький апельсин», Клэр Фуллер
Идеальная психологическая драма с густой, тягучей и немного зловещей атмосферой. Представьте себе: лето 1988 года, жара, старое полуразрушенное английское поместье и три очень разных человека в нем. Главная героиня — тихая, зажатая женщина за сорок — впервые в жизни чувствует себя свободной благодаря знакомству с эксцентричной молодой парой. Они целыми днями бездельничают, загорают на крыше и обустраивают свой небольшой личный рай. Но за этой идеальной глянцевой картинкой скрывается столько лжи и порочных тайн, что к финалу приближаешься, буквальным образом затаив дыхание — чем же все обернется и когда же уже случится большое разоблачение?
«Мгновенная карма», Марисса Мейер
Динамичная и яркая молодежная история, которая читается за один вечер, когда хочется просто разгрузить голову. Главная героиня Прюденс — зануда и отличница — внезапно получает от мироздания суперспособность насылать «карму»: теперь каждый, кто при ней делает какую-то пакость, тут же получает мгновенный щелчок от вселенной. Нагрубил маме? На тебя упадет ветка. Бросил мусор мимо урны? Поскользнешься на банановой кожуре. И всё бы ничего, но её главный соперник в учебе — ленивый, но невероятно обаятельный парень — почему-то под действие кармы никак не попадает, да и вообще оказывается совсем не тем, кем казался на первый взгляд. И всё это происходит на фоне очаровательно уютного курортного городка, пляжных вечеринок с друзьями и лихого караоке в прибрежной кафешке — натуральная квинтэссенция студенческих каникул.
- Младшая сестра мужа оставила у меня свою книгу с ярко-розовой обложкой. Я сначала фыркнула — мол, что за подростковая ерунда. Но вечером от скуки открыла первую страницу. Читаю и чувствую, как глаз начинает дергаться, пишу золовке: «Ты специально, да? Хотела, чтобы я вот так узнала себя в главной героине?» Без шуток, та была списана с меня настолько детально, со всеми моими занудными привычками и любовью всех поучать, что впервые в жизни стало искренне неловко за свое отношение к близким.
«Чай с птицами», Джоанн Харрис
Если вы любите «Шоколад» или «Джентльменов и игроков», то этот сборник рассказов вас точно покорит. Но и даже если вы до этого у Харрис ничего не читали, то все равно вряд ли будете разочарованы. Каждый рассказ здесь — как маленькая изысканная конфета с необычной начинкой. Это не просто короткие истории, это концентрированная городская магия, щедро приправленная острой иронией и легкой грустью.
К примеру, в одном рассказе старая дева покупает на дворовой распродаже старый шкаф с неожиданным содержимым, в другом обычная кухонная плита начинает причудливым образом исполнять желания, в третьем молодая жена пытается следовать рецептам из кулинарной книги своей свекрови — с непредсказуемыми последствиями. Лично я искренне считаю, что Харрис как никто другой умеет обернуть привычную бытовую рутину в яркую обертку из мистики с щепоткой тонкого юмора.
«Летнее утро, летняя ночь», Рэй Брэдбери
Сборник коротких зарисовок о любимом вымышленном городке писателя, где время будто бы застыло. Здесь старики вспоминают бурную молодость, юные влюбленные впервые берутся за руки, а дети строят грандиозные планы. Брэдбери, великий мастер пера, пишет прозу настолько пронзительно и поэтично, что во время чтения вы непременно почувствуете запах свежескошенной травы и тепло нагретого за день асфальта. Если хочется почувствовать терпкую ностальгию по детству, когда лето казалось бесконечным — устраивайтесь поудобнее, открывайте первую страницу и добро пожаловать в Гринтаун!
«Латунный город», Шеннон А. Чакраборти
Для тех, кто устал от классического европейского фэнтези с эльфами и замками — можете смело начать напевать «Арабская но-о-очь». В этом произведении нас вначале забрасывают в колоритный Каир конца XVIII века, а оттуда — прямиком в скрытый ото всех мир джиннов и пери, полный коварных заговоров, древней магии и восточной роскоши. Главная героиня Нари, неожиданно для себя призывает могущественного воителя-джинна. С этого момента её жизнь превращается в безумное приключение, и она оказывается втянута в рисковые политические интриги потайного королевства джиннов. Мир прописан настолько детально и ярко, что вы провалитесь в эту восточную сказку с головой.
Читала всю трилогию. Рассчитывала на восточную сказку, но...по факту получила янг эдалт с лёгким восточным колоритом, весьма очеловеченными джиннами (если вначале они еще воспринимаются как нечто неземное, то потом больше напоминают магов). А уж любовная линия...уж очень нездоровые отношения. Да там и семья у Нари типичная для жанра.
«Необычайно умные создания», Шелби ван Пелт
Признаться честно — я скептически отнеслась к завязке, но в итоге произведение меня совершенно покорило. Главная героиня — пожилая женщина Това, которая работает ночной уборщицей в океанариуме, чтобы заглушить тоску по пропавшему много лет назад сыну. И там она заводит трогательную дружбу с... гигантским тихоокеанским осьминогом по имени Марцелл. Самое крутое, что часть глав написана от лица этого невероятно умного и немного ироничного существа. Марцелл считает себя главным существом на этой планете, а людей — довольно глупыми созданиями. Но именно этот ворчливый осьминог помогает Тове раскрыть тайну, которая мучила ее тридцать лет. Это удивительно добрая и нежная история о потере, надежде и о том, что поддержка может прийти откуда угодно.
«Моя семья и другие звери», Джеральд Даррелл
Абсолютный шедевр юмористической прозы, от которого вы будете хохотать в голос. Автобиографическая история о том, как эксцентричная английская семейка переезжает жить на солнечный греческий остров Корфу. Маленький Джерри сутками напролет тащит в дом всю местную фауну — от скорпионов и черепах до чаек и пеликанов, пока его старший брат Ларри устраивает творческие драмы, а бедная мама пытается сделать так, чтобы никто никого не съел. Книга настолько брызжет ощущением солнца, моря и чистейшего английского юмора, что неумолимо создается такое ощущение, будто тоже в греческом отпуске побывал.
Что-то очень знакомое, но я только "Говорящий свёрток" в детстве читала. Увидела отрывок в учебнике, так заинтересовал, что я пошла в библиотеку и взяла эту книгу. Но хоть убей не помню, о чём она) Купила недавно дочке, а она вообще не читает (
- Я всю жизнь, можно сказать, скромничала — лишнего слова не произнесу, всё думаю, что люди скажут. А свекровь моя — оторва: в 60 пошла танго танцевать, в 70 села за руль, а недавно взяла и завела енота. Спросила её: как ты так живёшь, откуда в тебе это? А она сунула мне книжицу про британскую семейку, члены которой решили сбежать с дождливого Альбиона под палящее солнце Греции, чтобы жить среди зверей и друзей так, как хочется, а не как надо. Книга называлась «Моя семья и другие звери», и уж не знаю, как она прошла мимо меня в детстве, но отныне решила следовать ей, как руководству.
«Канцтовары Цубаки», Ито Огава
Ну а если вам хочется замедлиться, выдохнуть и почитать что-то невероятно медитативное в духе японской прозы — скорей берите эту книгу с полки. Главная героиня, 25-летняя Хатоко, возвращается в родной городок Камакура, где наследует от бабушки крошечный магазинчик канцтоваров. Однако ее главное призвание — быть «юхицу», писцом на заказ. К юхицу приходят люди, которые сами не могут или боятся подобрать правильные слова: объявить о разводе, мягко отказать в займе или признаться в любви.
Хатоко невероятно трепетно подходит к своей работе: под каждое послание она подбирает определенную бумагу, чернила и даже перьевую ручку. Без особого морализаторства эта книга учит замедляться, ценить простые моменты и бережнее относиться к словам, которые мы используем по отношению друг к другу.
А вот еще один книжный список от нас: возможно не прямо весь такой «летний», но очень уж захватывающий!