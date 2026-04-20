18 историй об учителях, у которых и с юмором, и с душевной теплотой все в полном порядке

Истории
20.04.2026
Иногда кажется, что некоторые учителя обладают сверхспособностями. В их кабинетах всегда царит особенная уютная атмосфера, где строгость и доброта идут рука об руку, создавая идеальный баланс для воспитания будущих гениев. Такие наставники не боятся быть смешными и знают, что авторитет строится не на страхе, а на харизме и способности говорить с детьми на понятном им языке.

  • На собрании одна мама выкатила претензию, дескать, ее сыну не хватает внимания учителя. Учительница: «Ваш Платон — хороший мальчик...» Мама Платона: «Но хороший — это не оценка!» И тут все аж затихли, когда учительница ловко парировала: «Согласна. Оценка у него три по математике и литературе».
Sonata
5 часов назад

Сталь закаляется в огне! Пусть мама радуется, когда на ребенка без причины крысятся учителя, может, будет большой толк из ребенка.

Ответить
  • Мой сын с младших классов делает уроки самостоятельно. Решила его похвалить за это. А он поделился, что это все из-за того, что однажды я решила ему задачу по математике. Он принес домашку на проверку. Ответ был верный, но учительница с улыбкой заявила: «Мама твоя легких путей не ищет!» Это была задачка начальной школы, а я использовала систему уравнений с двумя переменными. И тогда сын принял решение быть самостоятельным.
123i48
Каргусик
42 минуты назад

Мамашка из рода тех, кто на поделки в детсад шедевры а ля академия искусств ваяет?
Какбэ надо понимать где можно интегальное исчисление применять, а где лучше старым, добрым сложением/вычитанием обойтись. Кстати, на ту "систему" я бы взглянула, чисто поржать.

Ответить
  • Было мне лет 10, пришла я в школу в крутом сарафане — мама сшила. Наша строгая учительница по математике спросила, где такой купили. Попросила номер мамы. Тут у меня сердце в пятки! Думаю — все мои трояки сейчас выплывут! А через пару дней возвращаюсь из художки, а мама с порога: «Твоя учительница приходила, сделала заказ». А я такая, уклончиво, подбираясь к сути: «А может, что-то еще говорила?» Мама: «Да нет, говорила, какая ты молодец». С таким ощущением счастья я еще никогда не делала уроки. И дома у нас потом бывала не только учитель математики, но и другие.
vavavka

Sonata
5 часов назад

У нас никогда(!) не было никаких(!) анкет, зато мы с точностью знали про каждого учителя, кто есть кто, и одних уважали и любили до их смерти и вспоминаем сейчас после смерти, а с другими не здоровались после их неблаговидных поступков. И никто никого не выживал, не ждали увольнений и пр.!!!!

Ответить

  • Учитель моей подруги по японскому — молодой мужчина 28 лет. Японским языком владеет в совершенстве, неоднократно бывал в Японии, знает все о ее культуре. Плюс ко всему очень веселый и юморной человек, каждое занятие рассказывает что-то новое, интересное и смешное про Японию и ее жителей. Например, шел он как-то вместе с отцом по улице Токио, а перед ними парень с девушкой ссорятся. Громко так, все друг другу припоминают. И тут девушка говорит парню — давай, мол, потише, а то сзади вон туристы идут, неудобно как-то. А парень ей отвечает в полный голос:
    — Да они все равно нас не понимают! Вот, смотри!
    Поворачивается лицом к учителю и его отцу и говорит:
    — Вы же меня не понимаете?
    И тут отец учителя на идеальном японском отвечает:
    — Конечно, нет, не беспокойтесь.
    Но самый финиш заключается в том, что парнишка опять поворачивается к подруге и довольный говорит:
    — Я же говорил!
  • С детства увлекаюсь рисованием. Частенько на уроках рисовала одноклассников, учителей. И вот однажды учительница математики застукала меня за любимым занятием. А я как раз рисовала на нее карикатуру! Она забрала рисунок, посмотрела. И вдруг улыбнулась и сказала: «Как красиво и реалистично! Даже ругать тебя не буду! Сохраню на память, вдруг когда-то известным художником станешь, буду всем хвастаться твоей первой работой для меня!» С первым я справилась, художником стала, а вот со вторым пока проблематично...
PolarFox
3 часа назад

А моя математичка отбирала рисунки и со смехом демонстрировала всему классу, комментируя, типа, лучше бы училась получше, а то и тут трояки, и рисуешь как кура лапой...
Мотивации разбираться в её предмете так и не появилось

Ответить

«Пришел вечером домой, рассказывает. Учительница спрашивает одноклассницу, она говорит, что забыла домашнюю работу. Спрашивает другого ученика — тоже. Третий — аналогично. Ну она и говорит:
— А голову вы дома не забыли?
Спрашивает меня:
— Показывай, что приготовил!
Я лебедя достал, а он...
Учительница:
— Что это?
— Лебедь. Просто голову дома забыл...»

  • Читать я научилась в пять лет, и с того момента не оторвать меня было от книг. Буквально везде и всюду читала: за столом, на диване, где только можно. Читала в основном сказки, уже позже Дюма со своими мушкетерами был затерт до дыр, ну и все в таком духе.
    Уверена, что только благодаря этому увлечению писала без ошибок, за редким исключением, и необходимости учить правила у меня просто не было. Я и не учила.
    Класса с 7-го примерно начала посещать и выигрывать городские олимпиады. Учительница была довольна, к доске никогда не вызывала, оценки ставились исключительно по письменным работам.
    И настал-таки момент, когда возмутилась одна девочка, просто встала и сказала: «А вот почему Бородина никогда не отвечает правила у доски?» На что моя учительница прямо ответила: «А потому что она правил не знает, и я об этом знаю! Но пишет она грамотно, и вот вам доказательство!»
    Вызывает меня к доске, дает какое-то сложное задание. Я выполнила все на ура, не подвела ее. История не про то, какая я молодец, а про адекватность учителя. Встретила ее буквально на днях, гуляла она с внучкой, 20 лет ровно с выпуска прошло, обнялись... Помнит, приятно.
Ирина Журавлева
3 часа назад

У меня было аналогично. Писала грамотно, а правила сформулировать не могла. Кстати, и в математике так же, задачки решала быстро и правильно, на олимпиадах в числе первых была, а с устными ответами было сложно, из-за этого часто получала четвёрки.

Ответить
  • Я выпускалась в 2010 году. Кто помнит, тот знает, что это было невероятно жаркое лето, полное смога и дыма. Актовый зал проветривали, как могли, но моя прическа превратилась в идеально прямые и висящие сосульки уже через час. Когда официальная часть была окончена, я вышла из зала, ушла от подруг и села на лавочку с мокрыми глазами.
    Ко мне подошла учительница (не наша классная) и сказала: «Да ты чего, обалдела, что ли? Ты посмотри, какие у тебя ноги шикарные! Какой разрез на платье, все глаза сломали! Да плевать на эти волосы! Такая красотка сидит и плакать еще собралась из-за этого, ну!» Прошло почти 16 лет, а я почему-то все еще об этом вспоминаю.
blackfoxy0001
Влад Ива
5 часов назад

Какая причёска, ты в школу пришла. Знаниями надо там выделяться. Давайте женщины, ругайте меня.))

Ответить

  • У меня была молодая, красивая и умная учительница по истории искусств. И вот ее первая лекция. Она столько интересного рассказала! Все заслушались — так невероятно она преподносила информацию. Конец занятия, и она говорит: «Все, что я рассказала, — полное вранье. Итак, первый навык для вас — подвергайте все сомнению и проверяйте поданную вам информацию». Мы офигели.
alina.proroka
  • Был у меня, значит, переходный возраст и тройки в дневнике. И была у меня крутая классная учительница — Елена Александровна. Родители требовали «отлично» по всем предметам, мы ссорились. Вот сижу я над уроками, сижу часами, а все равно не получается! И опять эти тройки-четверки, опять ссоры.
    Приходит, значит, моя мама к Елене Александровне и говорит: «Ну и что мне с ней делать?» А Елена Александровна и говорит: «Отстаньте от ребенка». Моя мама, мудрейшая на свете женщина, совет приняла и отстала. И что вы думаете?
    Оценки взлетели! Когда предмет превратился из «Мне надо пятерку» в «Мне интересно разобраться», все перевернулось на 180 градусов. Школу закончила с золотой медалью. ЕГЭ сдала на 275 из 300. Красный диплом в универе. Науки обожаю!
bonecrasher007
Руконожка Ай-Ай
9 часов назад

*Родители требовали «отлично» по всем предметам
*Моя мама, мудрейшая на свете женщина
*******************
как-то не стыкуется)

Ответить

  • В моей школе, примерно 35 лет назад, была очень серьезная и требовательная учительница. Что, разумеется, вызывало недовольство у многих. И мы, ученики, решили обратиться к директору с просьбой заменить ее на другого учителя. Почему-то так вышло, что именно я написала это обращение, хотя подписались все. Что же произошло? После воспитательной беседы с директором она поставила мне в журнал оценку «отлично» за письмо, написанное без ошибок и по всем правилам. Прошло столько лет, но я до сих пор испытываю глубокое уважение к ней, учитель она была талантливый. Благо, нас тогда никто не послушал и учителя нам так и не заменили.
  • В начале учебного года наш учитель по физике принес в школу громадный мешок каких-то круглых штук. Оказалось, что это кэпсы (фишки), которые были популярны в его молодости. Крутость этих кэпсов еще в том, что на них изображены покемоны. Теперь за каждый удачный ответ ученика у доски он ставит не только хорошую оценку, но и выдает кэпсы. Сказал, что в конце учебного года мы можем обменять 50 кэпсов на 5 в году.

  • Наша учительница попросила не дарить цветы 1 сентября, а лучше пополнить классную библиотеку, чтобы дети могли на досуге читать книги. «Одного букета для фото будет достаточно, а потом ведь целыми ведрами приходится выбрасывать — жалко», — сказала она. Купили книги, карту мира на стену, заказали шикарный букет от всего класса. Считаю, это было лучшее решение. А как у вас с этим дела?
mahabat_shabdan
  • У моей дочери в 9-м классе была такая учительница: домашку задавала, но не проверяла. Но на каждом уроке был маленький тест по пройденной теме. Если не был на уроке и не делал домашку — не выполнишь. Все пишут тест. Педагог случайным образом выбирает один вариант, проверяет их работы и проставляет им отметки. У всех остальных тест проверяют соседи по парте. Представляете, дочь старалась исправить свой почерк, чтобы сосед по парте разобрал, что она пишет. Гениально, я считаю.
oksanagorbunova4427

  • Когда я пошел в первый класс (это был 1988 год), моя первая учительница вызвала всех на собрание и обязала каждого из наших родителей в течение года организовать экскурсию на свою работу для нашего класса. Это было, пожалуй, самым ярким событием в нашей жизни!
    Мы были на заводе по изготовлению нефтяного оборудования, в цеху по производству мороженого, катались на мусоровозе, регулировали движение автомобиля, сидели за штурвалом самолета (на земле), шили одежду... Это было так круто!
  • У нас были уроки шитья, вышивки и кулинарии (начало 2000-х). Учительница у нас была веселая. Однажды решила устроить урок визажа, и мы приперли всю косметику, что была дома. Учительницу красили и прическу делали. Было круто, малевали кто во что горазд. Лично я красила ей ресницы зеленой тушью. Не знаю уж, как она домой добиралась.
Ольга Курпякова
8 часов назад

Огородами, не иначе. Меня так однокурсницы на первом курсе накрасили и причесали, когда я пришла к ним в общежитие. Пришлось добираться домой окружным путём, так как не смогла в таком виде идти по центральным улицам.

Ответить
  • Я — учитель, мотоциклистка, выгляжу молодо. Люблю фестивали, участвую в них часто в костюмах, от которых не только малышня, но и взрослые в восторге. Никогда не отказываю, если просят прокатить или сфотографироваться. Подвозить учеников случалось. Слушать про крутую учительницу — регулярно.
Sveta Svetik
5 минут назад

Главное, чтоб не как та Таня ( или как ее звали) мотоциклистка, которая уже " отьездилась".

Ответить
  • Я — Марина. Но некоторые учителя часто называли меня Машей. Кто-то от невежества, кому-то просто было лень вникать в тонкости. Я молчала всю началку, но классе в пятом встала и сказала при всех:
    — Меня зовут Марина. Я не Маша.
    — Ой, ну Маша — это же уменьшительное.
    — Нет. Маша — это уменьшительное от Марии. Я — Марина. Меня можно не уменьшать.
    — Ну а как же тогда тебя называть? — учительница приблизилась, сняв с носа круглые очки.
    — Марина, — повторяю я, чувствуя, что сейчас расплачусь.
    — Ма-ри-на, значит... — учительница задумалась и отошла. Я села. На следующий день учительница как-то очень органично, в контексте, извинилась и сказала, обращаясь как бы ко всем: «А ведь правда, Марина — это „морская“ на латыни. А Мария — совершенно другое имя», — и подмигнула мне. Благодарность и восхищение каждому, кто способен признавать свои ошибки.
pianomarine
  • Написал я сочинение про отца по литературе. Рассчитывал на пятерку, получил тройку. Подошел после урока к учительнице, а она мне говорит, что сочинение хорошее. Я недоумеваю: «Так почему тройка-то?» А она внезапно: «Да потому что ты написал то, что выглядит правильным, а не то, что ты думаешь на самом деле». Я тогда не понял, осознал смысл этих слов только лет через двадцать. Это было лучшее, что мне говорили про мою писанину.
romansamuel12

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее