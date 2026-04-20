Сталь закаляется в огне! Пусть мама радуется, когда на ребенка без причины крысятся учителя, может, будет большой толк из ребенка.
18 историй об учителях, у которых и с юмором, и с душевной теплотой все в полном порядке
Иногда кажется, что некоторые учителя обладают сверхспособностями. В их кабинетах всегда царит особенная уютная атмосфера, где строгость и доброта идут рука об руку, создавая идеальный баланс для воспитания будущих гениев. Такие наставники не боятся быть смешными и знают, что авторитет строится не на страхе, а на харизме и способности говорить с детьми на понятном им языке.
- На собрании одна мама выкатила претензию, дескать, ее сыну не хватает внимания учителя. Учительница: «Ваш Платон — хороший мальчик...» Мама Платона: «Но хороший — это не оценка!» И тут все аж затихли, когда учительница ловко парировала: «Согласна. Оценка у него три по математике и литературе».
- Мой сын с младших классов делает уроки самостоятельно. Решила его похвалить за это. А он поделился, что это все из-за того, что однажды я решила ему задачу по математике. Он принес домашку на проверку. Ответ был верный, но учительница с улыбкой заявила: «Мама твоя легких путей не ищет!» Это была задачка начальной школы, а я использовала систему уравнений с двумя переменными. И тогда сын принял решение быть самостоятельным.
Мамашка из рода тех, кто на поделки в детсад шедевры а ля академия искусств ваяет?
Какбэ надо понимать где можно интегальное исчисление применять, а где лучше старым, добрым сложением/вычитанием обойтись. Кстати, на ту "систему" я бы взглянула, чисто поржать.
- Было мне лет 10, пришла я в школу в крутом сарафане — мама сшила. Наша строгая учительница по математике спросила, где такой купили. Попросила номер мамы. Тут у меня сердце в пятки! Думаю — все мои трояки сейчас выплывут! А через пару дней возвращаюсь из художки, а мама с порога: «Твоя учительница приходила, сделала заказ». А я такая, уклончиво, подбираясь к сути: «А может, что-то еще говорила?» Мама: «Да нет, говорила, какая ты молодец». С таким ощущением счастья я еще никогда не делала уроки. И дома у нас потом бывала не только учитель математики, но и другие.
«В классе, где учится мой сын, в очередной раз сменилась классная руководительница (уже четвертая). 1 сентября на классном часе учительница раздала детям анкеты»
У нас никогда(!) не было никаких(!) анкет, зато мы с точностью знали про каждого учителя, кто есть кто, и одних уважали и любили до их смерти и вспоминаем сейчас после смерти, а с другими не здоровались после их неблаговидных поступков. И никто никого не выживал, не ждали увольнений и пр.!!!!
«Вчера на родительском собрании я ознакомилась с анкетой сына. Улыбнуло пожелание классному руководителю: „Продержитесь хотя бы одну четверть“»
- Учитель моей подруги по японскому — молодой мужчина 28 лет. Японским языком владеет в совершенстве, неоднократно бывал в Японии, знает все о ее культуре. Плюс ко всему очень веселый и юморной человек, каждое занятие рассказывает что-то новое, интересное и смешное про Японию и ее жителей. Например, шел он как-то вместе с отцом по улице Токио, а перед ними парень с девушкой ссорятся. Громко так, все друг другу припоминают. И тут девушка говорит парню — давай, мол, потише, а то сзади вон туристы идут, неудобно как-то. А парень ей отвечает в полный голос:
— Да они все равно нас не понимают! Вот, смотри!
Поворачивается лицом к учителю и его отцу и говорит:
— Вы же меня не понимаете?
И тут отец учителя на идеальном японском отвечает:
— Конечно, нет, не беспокойтесь.
Но самый финиш заключается в том, что парнишка опять поворачивается к подруге и довольный говорит:
— Я же говорил!
- С детства увлекаюсь рисованием. Частенько на уроках рисовала одноклассников, учителей. И вот однажды учительница математики застукала меня за любимым занятием. А я как раз рисовала на нее карикатуру! Она забрала рисунок, посмотрела. И вдруг улыбнулась и сказала: «Как красиво и реалистично! Даже ругать тебя не буду! Сохраню на память, вдруг когда-то известным художником станешь, буду всем хвастаться твоей первой работой для меня!» С первым я справилась, художником стала, а вот со вторым пока проблематично...
А моя математичка отбирала рисунки и со смехом демонстрировала всему классу, комментируя, типа, лучше бы училась получше, а то и тут трояки, и рисуешь как кура лапой...
Мотивации разбираться в её предмете так и не появилось
«Ребенку в школе задали задание — сделать что-то своими руками. В итоге сделали с ним за вечер лебедя»
«Пришел вечером домой, рассказывает. Учительница спрашивает одноклассницу, она говорит, что забыла домашнюю работу. Спрашивает другого ученика — тоже. Третий — аналогично. Ну она и говорит:
— А голову вы дома не забыли?
Спрашивает меня:
— Показывай, что приготовил!
Я лебедя достал, а он...
Учительница:
— Что это?
— Лебедь. Просто голову дома забыл...»
- Читать я научилась в пять лет, и с того момента не оторвать меня было от книг. Буквально везде и всюду читала: за столом, на диване, где только можно. Читала в основном сказки, уже позже Дюма со своими мушкетерами был затерт до дыр, ну и все в таком духе.
Уверена, что только благодаря этому увлечению писала без ошибок, за редким исключением, и необходимости учить правила у меня просто не было. Я и не учила.
Класса с 7-го примерно начала посещать и выигрывать городские олимпиады. Учительница была довольна, к доске никогда не вызывала, оценки ставились исключительно по письменным работам.
И настал-таки момент, когда возмутилась одна девочка, просто встала и сказала: «А вот почему Бородина никогда не отвечает правила у доски?» На что моя учительница прямо ответила: «А потому что она правил не знает, и я об этом знаю! Но пишет она грамотно, и вот вам доказательство!»
Вызывает меня к доске, дает какое-то сложное задание. Я выполнила все на ура, не подвела ее. История не про то, какая я молодец, а про адекватность учителя. Встретила ее буквально на днях, гуляла она с внучкой, 20 лет ровно с выпуска прошло, обнялись... Помнит, приятно.
У меня было аналогично. Писала грамотно, а правила сформулировать не могла. Кстати, и в математике так же, задачки решала быстро и правильно, на олимпиадах в числе первых была, а с устными ответами было сложно, из-за этого часто получала четвёрки.
- Я выпускалась в 2010 году. Кто помнит, тот знает, что это было невероятно жаркое лето, полное смога и дыма. Актовый зал проветривали, как могли, но моя прическа превратилась в идеально прямые и висящие сосульки уже через час. Когда официальная часть была окончена, я вышла из зала, ушла от подруг и села на лавочку с мокрыми глазами.
Ко мне подошла учительница (не наша классная) и сказала: «Да ты чего, обалдела, что ли? Ты посмотри, какие у тебя ноги шикарные! Какой разрез на платье, все глаза сломали! Да плевать на эти волосы! Такая красотка сидит и плакать еще собралась из-за этого, ну!» Прошло почти 16 лет, а я почему-то все еще об этом вспоминаю.
Какая причёска, ты в школу пришла. Знаниями надо там выделяться. Давайте женщины, ругайте меня.))
«Замечание в дневнике: „Рисует у себя на лице усы“»
- У меня была молодая, красивая и умная учительница по истории искусств. И вот ее первая лекция. Она столько интересного рассказала! Все заслушались — так невероятно она преподносила информацию. Конец занятия, и она говорит: «Все, что я рассказала, — полное вранье. Итак, первый навык для вас — подвергайте все сомнению и проверяйте поданную вам информацию». Мы офигели.
- Был у меня, значит, переходный возраст и тройки в дневнике. И была у меня крутая классная учительница — Елена Александровна. Родители требовали «отлично» по всем предметам, мы ссорились. Вот сижу я над уроками, сижу часами, а все равно не получается! И опять эти тройки-четверки, опять ссоры.
Приходит, значит, моя мама к Елене Александровне и говорит: «Ну и что мне с ней делать?» А Елена Александровна и говорит: «Отстаньте от ребенка». Моя мама, мудрейшая на свете женщина, совет приняла и отстала. И что вы думаете?
Оценки взлетели! Когда предмет превратился из «Мне надо пятерку» в «Мне интересно разобраться», все перевернулось на 180 градусов. Школу закончила с золотой медалью. ЕГЭ сдала на 275 из 300. Красный диплом в универе. Науки обожаю!
*Родители требовали «отлично» по всем предметам
*Моя мама, мудрейшая на свете женщина
как-то не стыкуется)
«Видимо, линейка выдалась ну очень скучной»
- В моей школе, примерно 35 лет назад, была очень серьезная и требовательная учительница. Что, разумеется, вызывало недовольство у многих. И мы, ученики, решили обратиться к директору с просьбой заменить ее на другого учителя. Почему-то так вышло, что именно я написала это обращение, хотя подписались все. Что же произошло? После воспитательной беседы с директором она поставила мне в журнал оценку «отлично» за письмо, написанное без ошибок и по всем правилам. Прошло столько лет, но я до сих пор испытываю глубокое уважение к ней, учитель она была талантливый. Благо, нас тогда никто не послушал и учителя нам так и не заменили.
- В начале учебного года наш учитель по физике принес в школу громадный мешок каких-то круглых штук. Оказалось, что это кэпсы (фишки), которые были популярны в его молодости. Крутость этих кэпсов еще в том, что на них изображены покемоны. Теперь за каждый удачный ответ ученика у доски он ставит не только хорошую оценку, но и выдает кэпсы. Сказал, что в конце учебного года мы можем обменять 50 кэпсов на 5 в году.
«Отголосок прошлого»
- Наша учительница попросила не дарить цветы 1 сентября, а лучше пополнить классную библиотеку, чтобы дети могли на досуге читать книги. «Одного букета для фото будет достаточно, а потом ведь целыми ведрами приходится выбрасывать — жалко», — сказала она. Купили книги, карту мира на стену, заказали шикарный букет от всего класса. Считаю, это было лучшее решение. А как у вас с этим дела?
- У моей дочери в 9-м классе была такая учительница: домашку задавала, но не проверяла. Но на каждом уроке был маленький тест по пройденной теме. Если не был на уроке и не делал домашку — не выполнишь. Все пишут тест. Педагог случайным образом выбирает один вариант, проверяет их работы и проставляет им отметки. У всех остальных тест проверяют соседи по парте. Представляете, дочь старалась исправить свой почерк, чтобы сосед по парте разобрал, что она пишет. Гениально, я считаю.
«Подруга работает учителем. Иногда сбрасывает мне шедевры своих учеников»
«Четкий (чуткий) зверек»
- Когда я пошел в первый класс (это был 1988 год), моя первая учительница вызвала всех на собрание и обязала каждого из наших родителей в течение года организовать экскурсию на свою работу для нашего класса. Это было, пожалуй, самым ярким событием в нашей жизни!
Мы были на заводе по изготовлению нефтяного оборудования, в цеху по производству мороженого, катались на мусоровозе, регулировали движение автомобиля, сидели за штурвалом самолета (на земле), шили одежду... Это было так круто!
- У нас были уроки шитья, вышивки и кулинарии (начало 2000-х). Учительница у нас была веселая. Однажды решила устроить урок визажа, и мы приперли всю косметику, что была дома. Учительницу красили и прическу делали. Было круто, малевали кто во что горазд. Лично я красила ей ресницы зеленой тушью. Не знаю уж, как она домой добиралась.
Огородами, не иначе. Меня так однокурсницы на первом курсе накрасили и причесали, когда я пришла к ним в общежитие. Пришлось добираться домой окружным путём, так как не смогла в таком виде идти по центральным улицам.
- Я — учитель, мотоциклистка, выгляжу молодо. Люблю фестивали, участвую в них часто в костюмах, от которых не только малышня, но и взрослые в восторге. Никогда не отказываю, если просят прокатить или сфотографироваться. Подвозить учеников случалось. Слушать про крутую учительницу — регулярно.
Главное, чтоб не как та Таня ( или как ее звали) мотоциклистка, которая уже " отьездилась".
- Я — Марина. Но некоторые учителя часто называли меня Машей. Кто-то от невежества, кому-то просто было лень вникать в тонкости. Я молчала всю началку, но классе в пятом встала и сказала при всех:
— Меня зовут Марина. Я не Маша.
— Ой, ну Маша — это же уменьшительное.
— Нет. Маша — это уменьшительное от Марии. Я — Марина. Меня можно не уменьшать.
— Ну а как же тогда тебя называть? — учительница приблизилась, сняв с носа круглые очки.
— Марина, — повторяю я, чувствуя, что сейчас расплачусь.
— Ма-ри-на, значит... — учительница задумалась и отошла. Я села. На следующий день учительница как-то очень органично, в контексте, извинилась и сказала, обращаясь как бы ко всем: «А ведь правда, Марина — это „морская“ на латыни. А Мария — совершенно другое имя», — и подмигнула мне. Благодарность и восхищение каждому, кто способен признавать свои ошибки.
- Написал я сочинение про отца по литературе. Рассчитывал на пятерку, получил тройку. Подошел после урока к учительнице, а она мне говорит, что сочинение хорошее. Я недоумеваю: «Так почему тройка-то?» А она внезапно: «Да потому что ты написал то, что выглядит правильным, а не то, что ты думаешь на самом деле». Я тогда не понял, осознал смысл этих слов только лет через двадцать. Это было лучшее, что мне говорили про мою писанину.
