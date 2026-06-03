20+ семейных реликвий, от которых на душе становится тепло

Семейные реликвии бывают разные. Кто-то передает из поколения в поколение фамильные кольца и подвески, другие хранят как зеницу ока простые книги рецептов и игрушки. А в одной семье даже заботятся о 80-летнем цветке. В любом случае эти вещи обладают особой ценностью для владельцев, ведь с ними связано столько светлых, теплых и добрых историй и нежных воспоминаний. И с этими родными сокровищами люди не расстанутся ни за какие деньги.

«Эту игрушку дедушке подарила мама, моя прабабушка, 75 лет назад. Пару лет назад бабушка подписала ее маркером — ух, дед ругался. Зато не забудем»

«Этот бриллиант дед подарил моей бабушке. Сначала он принес другой камень, но бабуля заявила, что тот слишком маленький. Пришлось деду исправляться»

«Отцу в 80-х подарили этот набор. Чехол обтянут кожей, внутри на бархате лежит это великолепие. Сейчас ручка немного потускнела, и стержни найти непросто, но механизм работает отлично. Эта вещь принадлежала моему отцу, и для меня она очень ценна»

Семейной реликвией может быть даже кухонная утварь

Соседка подарила моей бабушке французское механическое сито. Когда 30 с лишним лет назад бабушки не стало, ее дочь — моя тетя — отдала сито мне. Пользовалась я им еще примерно лет 25. Потом сломалась красная деревянная ручка, да и гальваническое покрытие местами стерлось, а это недопустимо при протирании продуктов с кислотностью. Покопалась в сети: маркировка на ручке сита указала, что это предок «Мулинекса», выпущенный до 1946 года. © RomBabadjan / Pikabu

«Достались в наследство такие вещицы. В семье их называли „подковами счастья“. Это семейная реликвия, но узнать историю их появления уже не у кого»

«Такие книжечки отец мастерил для мамы, когда ухаживал за ней. Был он совсем небогат и мог предложить симпатичной черноглазой девушке лишь свою беззаветную любовь, стихи и рисунки. Мама, конечно, не устояла. Таких книжечек у нас много. Мы очень бережем их».

© Ezhotik / Pikabu Olga Dubrowski только что А вот книги, доставшиеся мне от бабушки или прабабушки. Только в одной книге есть дата издания - 1905 год.

Слева направо: Диккенс "Сверчок за очагом" (на английском), русско-французский словарь, книга на французском, к сожалению, не смогла разобрать название. Ответить

«Дедушка передал мне сервиз, который им с бабушкой его мать подарила на свадьбу, а ей, в свою очередь, муж вручил его на 20 лет совместной жизни. Ни разу никто им не пользовался. Пока я подходящего жениха не нашла, он будет храниться у родителей»

© MariamiM / Pikabu Руконожка Ай-Ай только что С таким же успехом его можно у родителей и забыть.

Ни ценности, ни красоты, обычные тарелки, с которых надо было есть, а не молиться на них) Ответить

Порой семейная реликвия оказывается с сюрпризом

У нас в семье из поколения в поколение передается шкатулка, которая еще прабабушке принадлежала. Деревянная коробочка, ничего особенного. Недавно решили отдать ее на реставрацию. Приходим забирать шкатулку, а мастер улыбается и протягивает нам потрепанную сберкнижку. Оказалось, она еще бабушкина: бабуля зачем-то спрятала ее под подкладку, да и позабыла, наверное. ADME

«Папа подарил эту машинку моему старшему брату. Когда брат вырос, она досталась мне. Потом с ней играл мой сын, и, надеюсь, однажды она достанется внуку»

ADME

«Моя прабабушка вяжет крючком уже 75 лет, и эту красоту она сделала, когда я была еще маленькая. Но пока не выйду замуж, я эту штуку не получу»

Иногда фамильные сокровища начинаешь ценить с годами

Мы с мужем, будучи молодой семьей, получили от свекрови парадные тарелки из чешского сервиза, которые ей сестры подарили на свадьбу. Конечно же, из этих тарелок никто не ел. Да и нам их отдали как посуду для торжественного случая. Ну а мы, недолго думая, стали пользоваться ими постоянно. Вот уже двадцать пять лет они живут у нас и не разбились, только позолота поистерлась. Теперь и в микроволновку можно. Рука не поднимается поменять их на что-то другое. © manefa / Pikabu

«Этот золотой червонец мамина прабабушка завещала передавать по женской линии младшей дочери. Теперь он должен перейти моей племяннице, но пока она еще маленькая, он хранится у меня»

«Моя бабушка начала записывать рецепты в блокнот еще в 60-х. Там есть все: от коронного „Наполеона“ до летних салатов. Бережно храню эту книгу, чтобы передать следующим поколениям»

ADME

Некоторые вещи оказываются ценнее, чем мы думали

Бабушка купила брошь на каком-то рынке за сущие копейки и была уверена, что это дешевая бижутерия. После ухода бабушки брошь досталась мне. Я пошла в мастерскую, чтобы починить сломанный замок. Ювелир, едва взяв вещь в руки, округлил глаза: «Где вы это взяли? Это же чешское художественное стекло ручной работы начала XX века, а оправа — черненое серебро». Продавец на рынке, видимо, сам не понял, какое сокровище продал бабушке за бесценок. Теперь эта «бижутерия» — главный акцент в моих вечерних образах. ADME

«Этот сциндапсус — настоящая семейная реликвия. Ему уже 80 лет»

«Бабушка сделала эту вышивку 30 лет назад, к моему рождению. А недавно мне достались по наследству все материалы для вышивки, и я сама увлеклась рукоделием»

Для хранения некоторых реликвий требуется целая библиотека

Прикольно, когда в семье есть легенда и реликвия. У нас по маминой линии с XIX века передаются швейная машина «Грицнер», чугунная сковорода и 86 томов Брокгауза и Ефрона. © tungus1980 / Pikabu

«Наша семейная реликвия — наградной значок в честь окончания гимназии. Знаю точно, что он был выпущен в 1914 году»

«Приемник купили в Москве, на Олимпиаде, в июле 1980 года. Эта семейная реликвия до сих пор работает: лет 15 назад приемник переделали под УКВ-диапазон»

За большинством фамильных ценностей скрывается увлекательная история

Спустя годы наворачиваю мимозу из тяжеленных толстых хрустальных салатниц и с теплотой смотрю на эти вещи, которые бабуля на себе тащила за тридевять земель в Лиски, хранила, заставляла меня намывать их от пыли. Вряд ли бы я купила себе хрустальные салатницы: наверное, это была бы миска из дымчатого стекла из масс-маркета. © Ashurah / Pikabu

«Эта ложка для сахара досталась моей матери от моей прабабушки Анны. Она раздала набор ложек родственникам, но история умалчивает, где она их взяла и сколько всего их было»

«Эта штука передавалась в нашей семье из поколения в поколение. На яйце есть надпись: „25 марта 1894 года“. Мы так и не разобрались, что это такое и для чего оно нужно»

Иногда семейная реликвия может появиться благодаря удачной шутке