18 жизненных историй о родительских собраниях, которые оставили о себе впечатлений на годы вперед
За последние десятилетия многое в школах изменилось: например, появились электронные дневники, классные чаты и другие вещи. Но старые добрые родительские собрания все еще с нами, и, стоит признать, редко кто из мам и пап думает о них с нежностью и теплотой. Ведь здесь родители не только узнают об успехах своих детей, но и обсуждают какие-то моменты из жизни школы, постоянно собирают на что-то деньги, а порой и просто подкалывают друг друга. Длятся родительские собрания от силы часа два, но впечатлений оставляют на годы вперед.
- Одна родительница годами испытывала терпение моей мамы на родительских собраниях. Как только речь заходила о ремонте в классе, эта мадам разворачивалась к моей маме и говорила: «А с ремонтом и материалами нам вот эта женщина поможет». Каждый раз, когда моя мама недоумевала, почему же, та продолжала: «Ну вы же маляром работаете? И краску достанете, и покрасите, мы вам поможем!» И моя годами говорила одно и то же: «Я работаю экономистом, могу скинуться и помочь физически». Мама частенько интересовалась после собраний, почему у моей одноклассницы Юли столь активная родительница. И вот уже в классе 8-м на очередном собрании мама перехватила инициативу и сказала, что с ремонтом поможет мама Юли, потому что она маляр. Та обиженно захлопала глазами, а потом Юлька подошла ко мне перед уроками и сказала, что мама просила передать: она много лет работает в консерватории органисткой, а не на какой-то стройке!
- На собрании классная руководительница сказала: «Повлияйте на сына, с математикой у него не очень хорошо!» Я удивилась: любимый предмет. Сказала сыну подойти к учительнице по математике, взять задание, чтобы исправить положение. Приходит ребенок из школы, говорит, что учительница заданий не дает. Через классную связалась с математичкой. В итоге от нее сообщение: «И смысл мне давать ему задание? Он же все сделает, мне что, пятерку ему ставить?» Оказывается, у сына все хорошо с учебой, просто он бедокурит на уроках. Задание сделает — и в телефоне сидит или с соседом болтает. Скучно ему. Предложила почаще вызывать его к доске. Ответ: «Так он и там все решает!» В итоге договорилась с сыном, чтобы делал домашку по другим предметам, если на уроках скучно. А на собрания ходить перестала.
- А мы на родительском собрании иногда составляем из парт общий стол, каждый приносит что-то вкусное, и пьем чай, обсуждаем вопросы. На последнем решили пойти в поход. В итоге сходили, планируем повторить в сентябре. Родительские собрания могут и по-другому проходить, не только грусть и печаль.
- Отправила мужа на собрание. На повестке дня — выпускной. Вернулся спустя аж три часа, спрашиваю, как прошло. «Да норм, 20 тысяч сдал!» Я медленно закипаю: «Зачем? Алена же идти не хочет». И тут мне звонит классная, елейным голосом выдает: «Светлана, вы не переживайте, я все решила. Ваш муж не хотел сдавать, но мы его уговорили. Не можем же мы оставить Аленушку без выпускного, вы наверняка уже платье купили!» Я даже не сразу нашлась, что сказать. Ну вот чего люди в этот выпускной так вцепились? Сходить покрасоваться больше некуда?
Эти собрания для тех, кому делать нечего. У них же чаты уже! Чего не договориться удалённо
- Я забыла про родительское собрание и вспомнила о нем только на следующее утро. На что мой 10-классник закатил глаза и сказал: «Как жаль, как жаль, но что поделать...» — и счастливый пошел в школу.
- Отправила мужа на родительское собрание в школу и сразу предупредила, что мои нервы не выдерживают таких мероприятий, пусть он ходит. Впрочем, я его и в родительский чат засунула, потому что мои нервы не приспособлены для выбора футболки для физры из 150 вариантов. Супруг просто не читает всякую пустопорожнюю болтовню, выцепляет важное и пересылает мне. В результате муж мне сообщил: «Я больше не буду говорить, что у тебя тяжелый характер, там такие своеобразные дамы!»
У меня тоже муж был в качестве фильтра во всех родительских чатах, начиная с детского садика.
Моя психика этого не выдерживала, а он пофигист :))
- Переехали в новую страну, младший пошел в 9-й класс. И вот в первый раз прихожу в школу на собрание. До собрания меня напоили кофе, провели экскурсию по школе, познакомили с другими родителями. Все чудесно. Через 1,5 часа пришло время говорить с классным. Он ищет моего сына в списках, не находит, уже заикается и бледнеет. Оказалось, я пришла в чужую школу — название улицы было похожее. Два года прошло, муж до сих пор надо мной смеется.
- Работаю учителем информатики. Родительское собрание в 9-м классе ближе к окончанию второй четверти, примерно середина декабря. Зашел туда случайно: нужна была завуч, присутствовавшая на собрании. Выступила она, выступили учителя. Общий посыл — дела в классе не очень: есть несколько претендентов, которых могут не допустить к экзаменам, а у остальных большие шансы экзамены завалить и не получить аттестаты. Классная руководительница предлагает родителям высказаться, задать вопросы. Встает одна мамочка и говорит: «Это все понятно, но как мы будем отмечать выпускной?» И все, разгорается дискуссия по этой злободневной теме. Больше об учебе на том собрании не говорили.
- Я однажды пришла на родительское собрание чужого класса, даже успела с родителями пообщаться — еще бы, всех знаю. А потом пришла классная руководительница, и до меня дошло, что это 10 «А», в котором мой старший сын уже не учится, ибо перевелся в лицей. А пришла я на собрание к младшему, в 8 «А», которое было назначено на это же время, но проходило в соседнем кабинете.
- На собрании одна мамочка начала разоряться, что ее сыночке-корзиночке учительница по биологии оценки занижает. Мальчик старается, а ему все равно четверки ставят. Учительница, смущенно улыбаясь, объясняет, что в работах ошибки были, а эта дама фыркает и выдает: «Так ведь Сашенька по два часа все доклады и презентации готовит! Неужели вам жалко ему пятерку поставить?» Тут уже другие родители не выдержали. Наши дети, на секундочку, в 8-м классе учатся, что ж им за прилежание оценки еще ввести?
- Один-единственный раз отправила мужа на собрание. Выбора не было: собрания одновременно проходили у сына, который в 11-м классе учился, и у дочки-пятиклашки. У последней было первое родительское собрание с новым классным руководителем. Спрашиваю у благоверного потом, что было на собрании. Он мне: «Да я его тебе на диктофон записал, послушаешь».
- У сына классной руководительницей была учительница музыки, и собрания проводились в типичном кабинете музыки со ступенчатой планировкой. Я всегда садилась на самый верх, и, кроме меня, там сидели только папы. Все эти милые джентльмены всегда были готовы подать мне то листок, то ручку, то просто улыбались, а я им — в ответ. В итоге я чувствовала себя как Скарлетт на пикнике у Уилксов.
- Я долго не ходила на собрания, вот недавно решила там появиться. В результате там полтора часа ругали некую Карину и ее маму, остальные сидели и слушали. Больше не пойду. О моем ребенке не было сказано ни слова за все это время.
- Один раз ходила на родительское собрание перед первым классом. Классный руководитель подробно, четыре раза, поминутно расписала нам, как будет проходить линейка и последующие мероприятия: где и во сколько собираемся, куда идем, как идем, где стоим, как стоим и т. д. Потом еще не меньше трех раз повторила, потому что мамы задавали одни и те же вопросы. В итоге один папа, который все это добросовестно конспектировал, поднял руку и сказал: «А давайте еще раз пробежимся по плану поподробнее, с учетом времени». И нет, это был не сарказм, он был абсолютно серьезен. Больше я на собрания не ходила: сколько нужно денег сдать, мне и так напишут.
- Мой отец как-то пришел на родительское собрание прямо из гаража, где он ковырялся с машиной. Видок тот еще был. С тех пор мамы упорно считали его кем-то вроде слесаря или сантехника, хотя он был главным инженером крупного предприятия. Он не развеивал их иллюзий, даже наоборот — постоянно развлекался на собраниях на этот счет.
- Недавно сходила на школьное собрание, приуроченное к окончанию второй четверти. Пришла туда уставшая после рабочего дня. Старший сын учится во втором классе, есть кое-какие пробелы в учебе, признаю это, стараемся их закрыть. Учительница рассказала про успеваемость каждого ребенка: кто-то отличник, кто-то ударник, у кого-то есть несколько троек. Когда очередь дошла до моего ребенка, услышав его отметки, одна мама повернулась ко мне и с улыбочкой говорит: «Видимо, не получится у вас династия врачей». Я была, мягко говоря, изумлена, что так можно говорить о чужом ребенке.
- На одном собрании я попросила учителя в общих чертах описать успеваемость моей дочери — Валеры. Так одной маме из класса, у которой тоже дочь Валерия, настолько не понравилось, что я при всех испортила красивое имя таким сокращением, что она долго возмущалась. Кажется, эта дама до сих пор на меня зуб точит.
- Классная неожиданно объявила о том, что надо срочно провести родительское собрание. Отпросилась с работы, помчала в школу. В результате пришло человек 15, как обычно. На собрании выступала учительница математики, объясняла, почему дает такие домашние задания, зачем проводит столько контрольных. Собравшиеся в недоумении: в чем проблема вообще? В итоге выяснилось, что несколько мамочек пожаловались директору на то, что учительница детей знаниями загружает и надо бы ее сменить. И самое замечательное, что именно они на это собрание и не явились. Еле уговорили учительницу остаться. А уж вечером в родительском чате вообще дым коромыслом стоял.
А какие моменты с родительских собраний вы еще долго будете вспоминать?
