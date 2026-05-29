Если её мужа может остановить от предательства и измены лишь неприглядный вид другой женщины, а не преданность и верность жене, то жаль эту жену. А если она ревнует без повода, просто мучая саму себя и других, то жаль мужа.
14 сотрудников сферы услуг рассказали о клиентах, от чьих запросов аж глаза округляются
Сфера услуг — это отдельная вселенная со своими правилами, интригами и чувством юмора. И часто няня, продавец и мастер могут рассказать много душевных, живых и трогательных историй. Мы собрали простые и человеческие рассказы от представителей сферы услуг и предлагаем вам их обсудить.
- Работаю я няней. Наткнулась на вакансию, позвонила по номеру: муж работает из дома, так что нужно и за детьми приглядывать, и ему обеды готовить. Вроде все адекватно, я уже почти согласилась, и тут она выдает: «У меня есть только одно категорическое требование». Залезает в шкаф и вытаскивает какой-то жуткий комплект одежды, как бабушкина ночнушка на пять размеров больше. И сверху припечатывает: «Никакой косметики, а это — ваша рабочая форма». Тут-то до меня и дошло, что дама крайне ревнивая и решила сделать из няни пугало, чтобы муж, не дай бог, не загляделся. Естественно, от работы я отказалась.
- У нас в магазине спортивной одежды на стойке стояла ваза с карамельками. И вот заходит пара: у них на руках мелкий пацан, уже не младенец, года три с лишним. Мы встаем, как положено в присутствии клиента, на что они в ответ: «Да сидите, сидите, мы просто за конфетами». Загребают со стойки огромную кучу и выходят.
- У меня салон красоты, и сейчас мы работаем без администратора. На сообщения отвечаю я сама. Клиент пишет:
— Все плохо. Совсем не то. Вы ужасный салон. Сделайте что-нибудь.
— Давайте переделаем.
— Нет! Вы странный админ, и ответы у вас странные. Дайте номер руководителя!
— Хорошо. Руководитель с вами свяжется.
Жду 5 минут. Пишу со своего телефона: «Здравствуйте. Я руководитель». Клиент вежлив. Услуга переделана. Вопрос: что это было, блин?
Наверное, человеку важно было быть услышанным. Его услышали, и он закончил предъявы кидать.
- Мы делали обеды для пенсионеров. И один день я вышла в зал, обычно я была на кухне. Подходит злая бабушка и говорит:
— Позовите администратора, кто тут главный?
— Я могу решить вашу проблему.
— Мне нужен главный!
— Я сейчас здесь главная и могу решить любую вашу проблему.
— Принесите хлеб, у нас закончился.
Несколько лет назад была прекрасная история: владелец частной пекарни стал бесплатно раздавать пенсионерам и малоимущим нераспроданный накануне хлеб.
Сначала брали и благодарили.
Потом желающих стало больше, хлеба стало не хватать, начались претензии и ругань.
Потом "благодарные" незащищённые слои населения накатали жалобы на владельца пекарни во все возможные инстанции.
Кое-как отмахавшись от многочисленных проверок и оплатив овердорфига штрафов, он послал дальним лесом всю эту благотворительность и нераспроданную продукцию стал тупо утилизировать. Оно оказалось и дешевле, и спокойнее...
- У меня была самая лучшая парикмахер, какая только может быть. Фантазии у меня своей нет, а она всегда что-то придумывала. За время нашего сотрудничества я была и с длинными волосами, и с максимально короткой стрижкой с бритым затылком и висками, и от блондинки до огненно-рыжей...
И каждый раз запрос у меня был: «Мне надо подровнять кончики». Понятное дело, что после того, как она мне вкратце обрисовывала свой план, я ей всегда объясняла, что «подровнять кончики» — это не четыре часа, как у нее, а просто расчесал и ножницами ровно постриг.
Как-то она ушла в новый салон. Прихожу, все косятся, сажусь. Настя, как всегда, предлагает из блондинки перейти в медь и «подровнять кончики». И я ей начинаю рассказывать, как обычно, что она все неправильно делает, что надо просто за одну минуту причесать и ножницами чикать за одну минуту. Но получилось так, что фен рядом затих, и я просто на нее ору. Все на нас смотрят: «Что сейчас будет?» Настя отвечает: «Как хочу, так и стригу». Окружающие в шоке. Но мы не выдержали и начали смеяться.
«Клиент купил телевизор за 229 000. От доставки стоимостью 490 уверенно отказался. Тем временем начинался дождь. Дальнейшая судьба телевизора и клиента неизвестна...»
- Работаю в кассе автовокзала. Подходит женщина лет 35–40, кладет деньги и «залипает». Двухминутное молчание: она смотрит на меня, я — на нее. Она, думая, что я не вижу деньги, подталкивает их еще ближе ко мне. Еще минута, и я не выдерживаю: «Деньги я вижу, хорошо бы еще знать, куда вам нужно». Она, резко разведя руки в стороны, эмоционально восклицает: «Ну что, вы разве не знаете, что мне нужно в Карабанду?!» Блин, конечно, знаю.
- У нас продавец в магазине заболела, и найти замену не удалось, так что мне пришлось встать за кассу. Стою, считаю деньги, и тут заходит моя классная руководительница. Она как увидела меня — так прямо засияла! Начала мне намекать: «Я же говорила, что из тебя ничего путевого не выйдет». Я слушала ее и думала, что же дальше будет. И вот, когда она собиралась уходить, я решила подойти к ней и с улыбкой говорю: «Татьяна Владимировна, хотите, я вам что-нибудь подарю? Просто это мой магазин, могу себе это позволить». Шах и мат.
- Работаю продавцом в дорогом магазине. И встретила самую странную клиентку за все время работы. Когда я пыталась что-то объяснить ей, она орала: «Молчать, пока я не договорю!» Когда я сказала, что позвоню ей сразу, как получу ответ от директора, она кричала: «То есть, если не получите — не позвоните?! Вы вообще нормальная? Вы знаете, что такое сервис? Вам платят, чтобы вы обслуживали клиентов. Вы будете звонить 5, 10, 15 раз, пока не получите для меня ответ!»
О, так звонить каждые пять минут. Информировать: Я еще не получила ответ... Я еще не получила ответ..
«Заказчица никак не могла объяснить по телефону, что не так с размерами макета. Потом психанула и прислала правки на почту. А, ясненько»
- Заказали нам как-то перевезти пианино. Вес пианино примерно 150–180 кг. Приезжают четыре грузчика-такелажника — реально крепкие, сильные ребята. Им это пианино поднять — как на разминку сбегать. На погрузке благообразный старичок. Пианино показал, мол: «Давайте, ребята. А то бабушка меня с этим пианино загоняла». Мои братцы поднимают — и никак. Пианино неподъемное. С места не сдвинешь. Ну не может быть такого.
Крутили, вертели, кое-как на ремнях дотащили до входа, а еще по лестнице спускать. Сидят, мозгуют, что делать. А старичок им: «Сынки, тяжело вам? Так, может, мне книжки из пианино-то вытащить? Пианино давно не работает. У меня там огромная коллекция лежит».
- Мастер устанавливал нам кухонную мебель и рассказал. Делали также кухню одному почтенному дедушке. Ему сын-бизнесмен купил квартиру, сделал систему «умный дом» и прочие современные навороты. Не поскупился, в общем. И кухонный гарнитур был очень дорогой, так что мастера тряслись над ним, чтобы, не дай бог, не поцарапать. И фурнитура была установлена самая люксовая — на каких-то супер-пупер-мягких доводчиках, плавных и бесшумных, с пожизненной гарантией. Одна только фурнитура, сказал мастер, тысяч 150 стоила.
А дедуле не понравилось. Не привык он к медленному закрыванию дверок и бесшумному задвиганию ящиков: «Бесит, что приходится ждать, пока оно все заползет и закроется. Или ты уже отвернулся, а краем глаза все равно видишь, как дверка закрывается. Верните мне мою мебель. Чтобы со скрипом и скрежетом, с хлопаньем, с живыми человеческими звуками жить. Так уж привык». Ну, сын команду дал — переделали.
- Работаю в сервисном центре по ремонту и обслуживанию всякой разной бытовой техники. Обратился клиент по гарантийному ремонту посудомойки. Аппарату всего пара месяцев. Претензии такие: выпали какие-то детали, после этого и работать шумнее стала, и мыть посуду хуже. Я сразу сказал клиенту, что эти части не имеют отношения к аппарату, на что получил критику в свой адрес, мол: «Да что вы за специалисты такие? Я точно знаю, что у меня ничего такого никогда не было, это из аппарата выпало».
Все затянулось. С техническим заключением он не согласился, настоял, чтобы аппарат забрали к нам в мастерскую и разобрались уже наконец. Настрочил жалоб и писем производителю и продавцу. Аппарат отказался забирать, пока не разберемся, откуда выпали детали.
Прошло больше месяца. Сегодня приезжаю на платную заявку — тоже посудомойка, но бренд и модель другие. Заявленный дефект тоже другой. Провожу внешний осмотр. И вуаля! На дне аппарата лежит один в один такая же резиновая штуковина, как у вышеописанного клиента. Я спрашиваю хозяина:
— Откуда это у вас, не в курсе?
— А-а-а, так это от терки, постоянно выпадает.
Так. Сфотографировал. Отправляю нашему дорогому клиенту фотку. Ответил: «Ой, точно, у меня есть такая. Извините».
- Когда работал в зоомагазине, меня регулярно спрашивали, какой корм вкуснее... Я ж, блин, сам его ем, ага. Так же спрашивали, какой наполнитель предпочитаю я. То есть не какой корм качественнее или больше нравится животным, не какой наполнитель лучше впитывает и держит запах, а что предпочитаю именно я.
Здесь всё же есть логика: человеку ведь наполнитель убирать. И запах тоже человека больше беспокоит/ не беспокоит.
- Работала в клининге, потом появились постоянные клиенты. Заодно устроилась мыть подъезды в нашем же доме — чтобы стаж шел и потому что достало жить в грязи. Одна клиентка из соседнего подъезда меня уволила, когда увидела меня на второй работе. Причем ее не убедило ни то, что я в перчатках по локоть, ни отдельная одежда для работы. Сказала, что все равно на мне остаются «частички подъезда». То, что ее собака ходит по улице и подъезду, а потом часто с немытыми лапами по дому, — ее не смущает.
И нет, это не просто был повод меня уволить. Она уже несколько раз звала меня обратно с условием, что я уйду с официальной работы. Теперь снова вызывает клининг, где каждый раз приходят люди, про которых она вообще ничего не знает. Ей так спокойнее, только цена не устраивает. Окончательно поняла, что деньги — не показатель ума.
- Вышла на замену в другой йога-клуб по просьбе его директора. Клиенты незнакомые, среди них очень красивая «тюнингованная» девчонка с недовольным личиком. Жалобы начались сразу. Сначала ей было жарко, потом холодно, потом музыка слишком громко, дальше она стала обнюхивать коврик, поменяла его. Долго критически меня разглядывала и говорит:
— Вы вообще йогу раньше преподавали? Что это за фигню мы делаем?
— Это Джану Ширшасана.
— У меня для вас плохие новости, это не она.
— На что спорим, что это именно она?
Замолчала. Еще через пять минут:
—Такое людям давать нельзя! Вы в курсе, что вы плохой специалист? Нет? Тогда у меня для вас плохие новости.
— Или работаем, или не мешаем другим.
Замолчала. Группа довольно сильная, а девчонка никакая. Начинаю давать относительно сложные вещи — у нее получается хуже всех. В результате психанула и ушла, хлопнув дверью.
После тренировки стоит, ждет меня в коридоре:
— Зайдите к директору, у него для вас плохие новости.
Захожу, директор улыбается. Я ему:
— Макс, там девушка...
— Не обращай внимания, это наш VIP клиент. Приходит раз в три месяца, берет разовое занятие, идет к случайному тренеру, потом катает жалобу. Мы так и называем ее, «Мисс плохие новости».
Вспомнилось. Из категории бабские перепалки. Тетка накинулась на соседа по хостелу ,аргумент был "ну я же никому не мешаю, почему он мешает?". Я встряла: вообще-то, говорю, вы постоянно кухню проветриваете и я заболела из-за вас. И эта тетка пошла на ресепшен просить, чтобы меня выселили из хостела как неадекватную. Короче, своя квартира лучше, чем хостел, вот такая мораль у этой басни :)
Комментарии
Вспомнила нечто похожее. На почте как-то тетка орала, что её посылку потеряли. Оказалось, что посылка в БоксБерри, а не на почте. Тетка не извинилась.