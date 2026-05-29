17 снимков дикой природы, глядя на которые вновь влюбляешься в мир

В рутине дней мы часто забываем, на какой удивительной планете мы живем. К счастью, сейчас у нас есть возможности запечатлеть редкие кадры: от северного сияния до идеальной геометрии камелии и редкого белоснежного ворона. Устройте себе пятиминутку прекрасного и приготовьтесь забивать память телефона новыми обоями на экран!

«Сфоткал горбатого кита, который будто взлетает в небо»

«Северное сияние над аркой Гатклеттур, Исландия»

«Наконец-то поймал кадр всей своей жизни: черепаха прямо посреди бушующего косяка сардин в Моалбоале!»

«Нереальная красота ландшафта»

«Как раз, когда я был на смотровой площадке, к этому источнику вышли два бизона»

«Поймал на прошлой неделе шикарный закат у скал Бандон в Орегоне. Какая же там атмосфера!»

«Закат и ворота Тори»

«До сих пор понятия не имею, как сфоткал эту пушистую муху на телефон»

«Легендарная Северная стена Эйгера, Швейцария. Выглядит просто монументально!»

«Просто снял на телефон реку Ниагара»

«Ради этого кадра пришлось подорваться в два часа ночи. Водопад Муни-Фолс под Млечным Путем — Хавасупаи, Аризона»

«Всего лишь ворон на фоне полной Луны»

«Все произошло так быстро, что я не был уверен, успел ли сфотографировать. Когда потом разбирал снимки и увидел этот, еле сдержал слезы»

«Рассвет в национальном лесу Гиффорд Пинчот»

«Взгляните на эту идеальную геометрию: лепестки розовой камелии закручиваются в безупречную концентрическую спираль»

«Окрестности села Куба в Лакском районе — невероятные и завораживающие горные пейзажи Дагестана»