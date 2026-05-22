18 чарующих огородных фото и историй, со вкусом первой клубники и запахом ландышей

Фотоподборки
22.05.2026
18 чарующих огородных фото и историй, со вкусом первой клубники и запахом ландышей

Когда на дачах и в садах происходит самое важное событие — посев и посадка будущего урожая, пустые грядки начинают пестреть зеленью, и этот вид согревает душу любого огородника. Ведь, сажая в почву маленький росток и крошечное семечко, мы вкладываем вместе с ним и надежду на то, что сезон пройдет как по маслу и осень порадует нас самыми вкусными плодами.

  • Бабушка оставила мне дачу с условием, что я на ней буду пахать так же, как она. Я, приличия ради, купила несколько кустиков рассады у какой-то тетки на базаре, особо не разбиралась. Через пару месяцев сосед долго смеялся, когда увидел на моих грядках горы кабачков, которые росли просто не переставая. Короче, вывод у меня такой: выращивать что-то в огороде — очень интересно, но кабачки лучше обходить десятой дорогой, если потом не хотите бегать и раздавать их всем вокруг.
ADME

«Первый раз выращивал капусту. Кажется, я неплохо справился»

Алина
только что

Какие дети? Из такой уже и взрослого невысокого достать можно.

Ответить
  • Будь осторожен, дружище! Именно так и появляются дети! © hvacfixer / Reddit

«Увидела эту красоту во время прогулки. Это просто что-то с чем-то! Я теперь тоже хочу посадить такую штуку!»

«Мой муж приметил эту клубничку, пока я ее поливала. Я крикнула: „Мое!“ и, как воришка, убежала в укромный уголок, чтобы слопать. Я так горжусь своим урожаем!»

«Разница между этими фото — всего 1 месяц. Девушку усадил для наглядности того, как быстро все растет»

  • Когда-то моя маникюрша поделилась со мной секретным чатом, который оживает на полтора месяца в году. В нем чудесная семья продает домашнюю клубнику из своего небольшого хозяйства. По счастью, они базировались буквально в двух домах от меня, поэтому я бодро забирала заказ сама. И вот сегодня нам сообщили, что готов первый урожай. Во время разговора с хозяйкой клубничной горы, я сказала, что переехала.
    — Куда? — замерев, спросила она.
    — Да недалеко, — успокоила я и назвала адрес.
    — Нет, ты слышишь?! — крикнула она мужу. — Это три остановки! Целых ТРИ!!! Муж издал согласный бурк из соседней комнаты.
    — Так, в следующий раз напишешь мне в личку адрес, мы привезем! — решительно заявила клубничная госпожа. — Привезем же?
    Муж опять издал согласный бурк.
kshkmolochnikova

«Эта цветная капуста — настоящая красавица! Сорт называется „Аметист“. Выращивать ее было сплошным удовольствием»

tama
только что

Что - то не хочет со мной дружить цветная капуста =(( не растет

Ответить

«Почти 9 кг супер острого перчика... Будет очень горячо!»

«Мои подсолнухи неслабо так вымахали и стали просто гигантскими»

  • Приехали на дачу, а на соседней улице какой-то переполох, и люди все идут и идут. Отправила мужа выяснять, в чем дело. Возвращается недовольный и выдает: «Собирайся, поехали домой!» Я аж присела. Говорю: «Здрасьте, а рассаду куда?» Тут он чуть не хныча отвечает: «Знаешь, что там за суета у соседей? Они в теплице вырастили кучу здоровенных огурцов и теперь всем раздают урожай, потому что девать некуда. А мы пятый год с твоей рассадой возимся, а по осени какие-то корявки собираем и все. Не наше это, не наше! Понятно?» Еле успокоила своего огородника, а то он в сердцах чуть всю рассаду не выбросил. Пообещала, что в этом году точно что-то путевое вырастим. Сейчас пойду к соседям выяснять чем это они там свои огурцы поливали.
ADME

«Просто хотела показать вам этих красавчиков»

«Я так доволен своим „прекрасным лебедем“! Мне было нелегко срезать его, но время пришло»

tama
только что

У меня похожие были. Тоже росли крючками, только жёлтые и в пупырышку. Сорт,, Жар - птица,,. По вкусу не знаю, обыкновенные, но гладкие симпатичнее смотрятся, чем крючки, когда растут

Ответить

«Мои первые помидорки сорта „Полуночный Рома“. Внутри они сладкие, а кожура отдает черникой»

tama
только что

Про вкусовые качества томатов промолчу, но мне вкуснее то, что эстетичней. Фиолетовые, чёрные, коричневые помидоры мне не нравятся внешне. Красные и жёлтые симпатичнее. Но это моё личное мнение

Ответить

Мы каждый год с мужем устраиваем соревнование по выращиванию 6 кустов картошки. В прошлом году он победил, получил пальму первенства и мое уважение с последующим правом выращивать каждый год уже без меня. Я очень рада. У нас разные технологии с ним: я по старинке, он — в коробе с опилками. Так я его заинтересовала, а сама спрыгнула.

gusewa.svetik

«Это базилик, который вырос у моих родителей прошлым летом»

tama
только что

Аж запах почувствовала. Очень люблю базилик с помидорами и сыром.. Мммм

Ответить

«Оранжевое чудовище, которое я вырастил. Никогда раньше не видел таких огроменных морковок»

«Купила как-то ананас и посадила верхушку. У меня получилось вырастить собственный ананас, который получился слаще, чем магазинный»

«Вырастила свой первый баклажан сорта Асвад. Устроила ему гламурную фотосессию»

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее