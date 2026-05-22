18 чарующих огородных фото и историй, со вкусом первой клубники и запахом ландышей
Когда на дачах и в садах происходит самое важное событие — посев и посадка будущего урожая, пустые грядки начинают пестреть зеленью, и этот вид согревает душу любого огородника. Ведь, сажая в почву маленький росток и крошечное семечко, мы вкладываем вместе с ним и надежду на то, что сезон пройдет как по маслу и осень порадует нас самыми вкусными плодами.
- Бабушка оставила мне дачу с условием, что я на ней буду пахать так же, как она. Я, приличия ради, купила несколько кустиков рассады у какой-то тетки на базаре, особо не разбиралась. Через пару месяцев сосед долго смеялся, когда увидел на моих грядках горы кабачков, которые росли просто не переставая. Короче, вывод у меня такой: выращивать что-то в огороде — очень интересно, но кабачки лучше обходить десятой дорогой, если потом не хотите бегать и раздавать их всем вокруг.
«Первый раз выращивал капусту. Кажется, я неплохо справился»
- Будь осторожен, дружище! Именно так и появляются дети! © hvacfixer / Reddit
«Увидела эту красоту во время прогулки. Это просто что-то с чем-то! Я теперь тоже хочу посадить такую штуку!»
«Мой муж приметил эту клубничку, пока я ее поливала. Я крикнула: „Мое!“ и, как воришка, убежала в укромный уголок, чтобы слопать. Я так горжусь своим урожаем!»
«Разница между этими фото — всего 1 месяц. Девушку усадил для наглядности того, как быстро все растет»
- Когда-то моя маникюрша поделилась со мной секретным чатом, который оживает на полтора месяца в году. В нем чудесная семья продает домашнюю клубнику из своего небольшого хозяйства. По счастью, они базировались буквально в двух домах от меня, поэтому я бодро забирала заказ сама. И вот сегодня нам сообщили, что готов первый урожай. Во время разговора с хозяйкой клубничной горы, я сказала, что переехала.
— Куда? — замерев, спросила она.
— Да недалеко, — успокоила я и назвала адрес.
— Нет, ты слышишь?! — крикнула она мужу. — Это три остановки! Целых ТРИ!!! Муж издал согласный бурк из соседней комнаты.
— Так, в следующий раз напишешь мне в личку адрес, мы привезем! — решительно заявила клубничная госпожа. — Привезем же?
Муж опять издал согласный бурк.
«Эта цветная капуста — настоящая красавица! Сорт называется „Аметист“. Выращивать ее было сплошным удовольствием»
«Почти 9 кг супер острого перчика... Будет очень горячо!»
«Мои подсолнухи неслабо так вымахали и стали просто гигантскими»
- Приехали на дачу, а на соседней улице какой-то переполох, и люди все идут и идут. Отправила мужа выяснять, в чем дело. Возвращается недовольный и выдает: «Собирайся, поехали домой!» Я аж присела. Говорю: «Здрасьте, а рассаду куда?» Тут он чуть не хныча отвечает: «Знаешь, что там за суета у соседей? Они в теплице вырастили кучу здоровенных огурцов и теперь всем раздают урожай, потому что девать некуда. А мы пятый год с твоей рассадой возимся, а по осени какие-то корявки собираем и все. Не наше это, не наше! Понятно?» Еле успокоила своего огородника, а то он в сердцах чуть всю рассаду не выбросил. Пообещала, что в этом году точно что-то путевое вырастим. Сейчас пойду к соседям выяснять чем это они там свои огурцы поливали.
«Просто хотела показать вам этих красавчиков»
«Я так доволен своим „прекрасным лебедем“! Мне было нелегко срезать его, но время пришло»
У меня похожие были. Тоже росли крючками, только жёлтые и в пупырышку. Сорт,, Жар - птица,,. По вкусу не знаю, обыкновенные, но гладкие симпатичнее смотрятся, чем крючки, когда растут
«Мои первые помидорки сорта „Полуночный Рома“. Внутри они сладкие, а кожура отдает черникой»
Про вкусовые качества томатов промолчу, но мне вкуснее то, что эстетичней. Фиолетовые, чёрные, коричневые помидоры мне не нравятся внешне. Красные и жёлтые симпатичнее. Но это моё личное мнение
Мы каждый год с мужем устраиваем соревнование по выращиванию 6 кустов картошки. В прошлом году он победил, получил пальму первенства и мое уважение с последующим правом выращивать каждый год уже без меня. Я очень рада. У нас разные технологии с ним: я по старинке, он — в коробе с опилками. Так я его заинтересовала, а сама спрыгнула.
«Это базилик, который вырос у моих родителей прошлым летом»
«Оранжевое чудовище, которое я вырастил. Никогда раньше не видел таких огроменных морковок»
«Купила как-то ананас и посадила верхушку. У меня получилось вырастить собственный ананас, который получился слаще, чем магазинный»
«Вырастила свой первый баклажан сорта Асвад. Устроила ему гламурную фотосессию»
