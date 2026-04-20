14 школьных воспоминаний, от которых до сих пор пробивает на хохот

Работал у нас в школе физрук с гигантским чувством юмора. Он так считал. Однажды к одному из молодых физруков заглянула жена на работу. Соскучилась. Сидят они с мужем на диванчике в тренерской, общаются. Заходит шутник и сходу спрашивает у коллеги:

— Это кто?

— Это жена моя!

— Понятно! Можно тебя на пару слов?

Отводит ничего не подозревающего парня за шкаф, перегораживающий тренерскую, и громким шепотом, так чтобы жена коллеги услышала, спрашивает:

— А вчера тогда кто был? Рыжая такая!

С большим трудом молодому физруку удалось объяснить своей жене, что никого вчера не было.