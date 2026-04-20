Типичный пример, что не дети безнадежны, а учителя так себе.
У меня личных примеров на эту тему вагон.
Как только попадается хороший педагог, к примеру, математика сразу из нелюбимой и сложной превращается в обожаемую.
14 школьных воспоминаний, от которых до сих пор пробивает на хохот
Школьные годы — это совершенно другая вселенная. Забудьте про скучные уроки и бесконечную домашку! Ведь для многих из нас все самое смешное, нелепое и незабываемое происходило именно в стенах родной школы. Герои нашей подборки честно рассказали, что они вытворяли в школьные годы и чему на самом деле там научились.
Был у нас один парнишка, которому до учебы не было дела. К нему вечно придиралась химичка. Но однажды он блестяще ответил на все ее вопросы. И нет бы похвалить, она выдала: «Небось с учебником в лифте застрял?» А тот спокойно: «Нет, с вашей мамой». Пошли к директору. А на следующий день выяснилось, что он живет в одном подъезде с ее мамой, которая тоже преподаватель химии, но в университете. И действительно застрял в тот день в лифте, и пока они сидели взаперти, они разговорились, и она ему объяснила материал, который мы тогда проходили.
Типичный пример, что не дети безнадежны, а учителя так себе.
Мой муж в школе был оторва, бесшабашный дебошир. Ходил в чем хотел, за это его вечно ругали учителя и отправляли на ковер к директору. И вот один раз он решил отличиться. Заходит директор на урок, он вел у них предмет. Сел за стол, осмотрел класс и застыл от изумления. Смотрит на моего мужа и говорит: «Господи, наконец-то, ты оделся как положено, какой ты молодец. Выходи к доске». Ну он и вышел нарядный: рубашка, пиджак и трико с кроссовками.
Контрольная по математике. Я сидел дома и писал, кот ходил по клавиатуре. Я сделал три ошибки, потому что кот прошелся по бумаге, когда я писал. На паре я сдаю работу, препод смотрит и говорит: «Почему здесь случайная каша из цифр?» Я говорю: «Кот ходил». Он смотрит на меня как на барана и спрашивает: «Серьезно?» Я киваю. Он начинает смеяться, вот прям ржать. Потом он говорит: «Это лучший ответ на контрольную который я слышал в жизни». Он вычеркнул эти три ошибки и поставил мне четверку. После этого я стал приносить фото своего кота на все контрольные. Препод всегда спрашивает: «Кот писал?» Я говорю: Нет", и он ставит мне хорошие оценки просто потому, что мне нравится его реакция.
Когда дочка в школу пошла, вспомнил свой первый класс. Ух, как я его ждал! Мечтал, спал и видел во сне. Но вот после первой недели учебы решил завязать с этим. Сказал родителям, что я не собираюсь целых 11 лет в школе сидеть, когда на свете есть куча куда более приятных дел. Читать, писать умею, а остальное мне и не нужно. Мать, сами понимаете, в шоке. А вот папа поржал и согласился, но с условием: я должен получить подряд пять звездочек (типа пятерка для первоклашки) в тетрадку по математике. Ни разу до конца первого класса у меня так и не получилось. Перед выпускным в 11 классе имел разговор с моей первой учительницей. Спросил, почему же мне больше 4 звезд подряд не ставили? Она раскололась тут же, мол, отец позвонил и все рассказал. Пошел к отцу с претензией, а он ржет пуще прежнего.
Приходит первоклашка после 1-го сентября из школы.Ранец в один угол,ботинки в другой,свирепый и нервный:-"Что же вы мне не сказали,что эта бодяга на 11 лет???"
Вспомнила одно из самых кринжовых событий моей школьной жизни. В седьмом классе мне нравилось перерисовывать китайские иероглифы. Вырезала маленькие кусочки из тетради и вписывала, криво и неправильно, целью было потратить время. Одноклассникам это понравилось и картинки разошлись, как горячие сосиски в тесте. Самыми ходовыми были «успех» и «богатство». Картинки стали лепить в тетради, дневники, на пеналы. Я упивалась этим успехом, а число картинок росло. В один момент квадратики с иероглифами были почти у каждого в классе. И внезапно классная руководительница пришла в ярость. Обругала меня, всех, кто брал картинки, орала. Сказала не лепить в дневники и тетради всякую ерунду. А через пару дней, когда все уже все забыли, я нашла часть картинок в столе классной руководительницы. Она налепила «успех» и «богатство» себе под стекло на стол.
В детстве была одна смешная история с сестренкой. Я училась, кажется, в 4 классе, она во 2-м. Мама тогда сутками на работе. Утром я резко просыпаюсь, смотрю на часы на стене — 7:30. Пытаюсь разбудить сестренку, а она вообще не просыпается. Говорю ей грозно: «Если сейчас не встанешь, вылью на тебя холодную воду!» Она тут же подскакивает. Мы в панике собираемся. Выходим на улицу, и мне почему-то кажется странным что так темно. Думаю: в 7:30 вроде так не бывает. Возле остановки стоит женщина и спрашивает: «Дети, вы куда идете?» «В школу» говорим мы. А она смотрит на нас и говорит: «Какая школа? Сейчас 5:30 утра. Идите домой» Вот тогда сестренка на меня очень злилась. Мы вернулись домой, она легла спать, а я тем временем убралась, приготовила еду и даже постирала. Эту историю она мне до сих пор припоминает.
Работал у нас в школе физрук с гигантским чувством юмора. Он так считал. Однажды к одному из молодых физруков заглянула жена на работу. Соскучилась. Сидят они с мужем на диванчике в тренерской, общаются. Заходит шутник и сходу спрашивает у коллеги:
— Это кто?
— Это жена моя!
— Понятно! Можно тебя на пару слов?
Отводит ничего не подозревающего парня за шкаф, перегораживающий тренерскую, и громким шепотом, так чтобы жена коллеги услышала, спрашивает:
— А вчера тогда кто был? Рыжая такая!
С большим трудом молодому физруку удалось объяснить своей жене, что никого вчера не было.
На уроке по природоведению поставили тройку за то, что я про подсолнечники сказал, что они вращают свой цветок вслед за солнцем, поэтому так называются. «Нет, они носят такое название потому, что похожи на солнце, а поворот это общее заблуждение и выдумка».
Я спорить не стал. Дома меня встречали подсолнухи, которые смотрели прямо на меня из палисадника, когда я открывал ворота, приходя из школы. И каждое утро, когда мы с папой завтракали, они смотрели на нас в окно (в сторону вставшего солнца) и шептали мне что-то вроде «да она глупая», «сама она ничем не вращает».
В школе был момент, когда я решил резко стать спортивным. Начал ходить на турники, подтягиваться, показывать всем, что теперь я «другой человек». На физре решил выпендриться перед классом. Подошел к перекладине, уверенно подпрыгнул, и у меня порвалась кофта под мышкой. Сделал вид, что ничего не произошло, нагнулся, типа, продолжая какое-то упражнение, и у меня репнули штаны, постоял пару секунд и ушел в раздевалку. С того дня решил, что спорт — это не мое, и лучше быть стабильным.
Готовим доклад про древний Египет. Я за ночь до презентации понимаю, что я ничего не делал. Беру википедию, копирую оттуда текст, вставляю в свой документ. Просто целые абзацы копирую. Приходим в класс, я читаю доклад, и учительница истории слушает. После доклада она молчит, потом говорит: «Это текст из википедии, верно?» Я краснею. Она продолжает: «Я помню этот текст, я в школе была, когда его писали, он не менялся 20 лет». Я стою как посмешище. Потом она говорит: «Знаешь что, расскажи мне устно про Египет, не читая». Я рассказываю, что помню из фильмов и видео в интернете. Она слушает и потом говорит: «Вот это интереснее. Ты плохо написал реферат, но устно нормально говоришь. Двойка за реферат, тройка за устный ответ». Я поблагодарил ее, что она вообще не выкинула меня из класса.
Однажды дочка пришла из школы и возмущенно рассказывает: «По географии была контрольная. Тема: Атлантический океан. Первому варианту задание было „Какой крупный лайнер в начале 20 века затонул в Атлантическом океане, столкнувшись с айсбергом?“, второму варианту — „Имя литературного героя, капитана, погружавшегося в Атлантический океан на подводной лодке на глубину 20000 лье?“ На первый вопрос все могут ответить, а на второй — никто!» Вот это да... В наше время все было наоборот: про Капитана Немо знали все, а про «Титаник» — почти никто.
Как я любила книгу «20000 лье под водой» в школе… говоря современным сленгом, капитан Немо был моим крашем )) такой загадочный)
В нашем классе учились два друга не разлей вода — Берик и Нурлан. Друзья с детсада! У них было прозвище «Белка и Стрелка». Потом они стали «Бобчинский и Добчинский». Затем мы классом поехали в туристическую поездку в другой город. Жили на турбазе, в одной большой комнате. Кровати их стояли прямо возле выключателя света. После недельного проживания на турбазе у них появилась новая кличка — «Включатель и Выключатель».
В 11 классе ко мне подсела одноклассница на контрольной по информатике. Контрольная была недолгой, и до конца урока она рассказывала мне про любовь всей своей жизни по имени Женя. После она садилась со мной каждый урок и рассказывала, что они скоро будут вместе, и как все у них будет хорошо. Через три недели я случайно оказалась в одной компании с ним и пропала. Мы вместе уже десять лет, а одноклассница не здоровается со мной до сих пор.
Училась тогда в 10 классе. Патологическая сова, встать утром — сродни подвигу. Так вот, денек не из легких: контрольная министерская, защита очень важного реферата и еще что-то, уже не помню, и все это на первых трех уроках. Утром заходит в комнату мама и говорит, что пора вставать. Ну как обычно говорю коронное: «сейчас». Встаю, завтракаю, на учебу иду сквозь дождь, на первый урок кое как успела, контрольную написали, на перемене кофе выпили, реферат защитила, начинается следующий урок, и тут, по среди шума моих одноклассников слышу мамин голос, срывающийся на крик: «Ты встанешь в этой жизни или нет?!» До сих пор не понимаю, как за 10 минут сна могли так подробно присниться целых 2,5 часа?
