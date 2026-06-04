17 трогательных историй о том, как люди доверились предчувствию — и не пожалели

Бывали ли у вас случаи, когда все идет вполне себе обычно и даже по плану, но тоненький голосок внутри щебечет, что нужно быть внимательнее? Например, взять с собой зонт в солнечную погоду, попросить дополнительный пакет на кассе или даже не покупать что-то привычное в магазине. Ведь иногда одно простое действие способно буквально спасти ситуацию, а иногда и здорово изменить жизнь.