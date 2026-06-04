17 трогательных историй о том, как люди доверились предчувствию — и не пожалели

Истории
04.06.2026
17 трогательных историй о том, как люди доверились предчувствию — и не пожалели

Бывали ли у вас случаи, когда все идет вполне себе обычно и даже по плану, но тоненький голосок внутри щебечет, что нужно быть внимательнее? Например, взять с собой зонт в солнечную погоду, попросить дополнительный пакет на кассе или даже не покупать что-то привычное в магазине. Ведь иногда одно простое действие способно буквально спасти ситуацию, а иногда и здорово изменить жизнь.

  • Иногда жизнь сама спойлерит будущее. Уже несколько месяцев я хранила один секрет о беременности — не знал вообще никто, я хотела первым сказать мужу. Однажды забирала дочку из садика, и она вручила мне рисунок нашей семьи, только помимо нас там были еще какие-то мальчик и девочка. Я удивилась и спросила, кто это, а она совершенно спокойно ответила, что это ее братик и сестричка, которые скоро появятся. Я тогда только улыбнулась, а сегодня на приеме врач сказал, что я беременна двойней. Вот и не верь после этого детской интуиции.
  • Мне так еще в юности захотелось остановиться перед аркой дома, где я шла. Никогда не останавливалась, а тут захотелось. И тут прямо передо мной сверху льется вода. Какая-то женщина вылила ведро грязной воды прямо из окна. Из-за того, что я остановилась раньше, меня едва обрызгало. А пошла бы, как обычно, облило бы с ног до головы. С тех пор, проходя под арками домов, всегда сначала смотрю наверх.
phantommka
  • Есть у меня привычка: класть свои украшения на прикроватный столик. И вот однажды муж ест конфеты (это были маленькие желешки, которые он может съесть одну за одной штук 20), а обертки кидает на тот же прикроватный стол. Потом собирает гору своих фантиков и выкидывает вместе с кольцом! Хорошо, у меня интуиция вовремя включилась, и захотелось срочным образом найти сережки, и, не обнаружив их на своем месте, как Шерлок провела все анализы, сделала умозаключения и поняла, где они лежат, иначе на помойке бы очень дорогой подарочек.
  • Когда сдаю экзамены, мне всегда попадает билет, который я не хочу. Точность — 100%. И я это предчувствую. Усерднее готовлюсь к нему и получаю хорошую оценку.
  • А я сейчас осталась спать у бабушки, зарядку взяла ее, она чуть поломана. Легла спать, а телефон оставила на ночь заряжаться. Через пару минут ее собака лаять начала, бегала все время к розетке. Я, начитавшись историй о шестом чувстве, подошла к розетке, а зарядка нагрелась так, что я даже обожглась. Как хорошо, что у нее такой чуткий пес. Завтра поеду домой за зарядкой для бабушки и кормом для собаки.
  • Говорят, что девушки очень хорошие сыщики, но, кажется, не только они. Начала общаться с одним парнем, гуляли лишь однажды, в соцсетях переписываемся каждый день. Так уж вышло, что я заболела. Он спросил номер моего дома (знал только улицу), сказал, что его «попросили кое-что передать». Наотрез отказался говорить, кто именно, а так как я довольно взрывная личность, ответила ему что-то вроде: «Подключи интуицию». В итоге через полчаса он вычислил мой адрес по фотографии в соцсетях моей мамы, чью страницу он нашел в друзьях моей старой страницы!
  • Сижу в аэропорту, в котором, если что, аж пять гейтов. Сижу у своего гейта, слушаю музыку очень громко. Решаю посмотреть что-то в телефоне, музыка отключается, и в этот миг я слышу свою фамилию по громкой связи — гейт поменяли. Благо, на соседний. Лето, сезон отпусков. Могла бы остаться в аэропорту запросто!
toxic_frosia
  • Помню, гуляли всю ночь, а на утро экзамен по биологии. Ложусь под утро спать, ну и естественно начинаю переживать, что ни одного билета я так и не выучил. И вот, интуиция мне говорит: будет номер 5. Проснулся, выучил 5й билет, зашел первый на экзамен и вытянул номер 5. Отметка 5.
hampivision
  • Моя интуиция почти никогда не ошибается. Но я была слишком добрым человеком и давала людям вторые шансы. Например, когда я впервые встретила своего бывшего, я чувствовала себя совершенно некомфортно, и мое чутье было насторожено. На самом деле, он даже никак не привлекал меня физически. До этого я общалась с другим парнем. И все время думала: «Просто дай ему шанс. Он ничего тебе не сделал». И это была огромная ошибка. По итогу он оказался не очень порядочным мужчиной. Поэтому теперь, когда у меня возникает такое неприятное чувство, я ухожу и не оглядываюсь назад.
  • Прихожу домой, и меня мой любимый встречает со словами, что хотел подарить мне что-нибудь очень-очень милое, но никак придумать не мог, поэтому доверился интуиции и вот: протягивает мне плетеное лукошко, дно которого застелено маленьким пледиком, и на пушистом покрытии весело возятся два котенка с огромными бантами, завязанными на пузиках. Сижу на полу, млею от удовольствия, а Гектор с Афиной, радостно попискивая, по мне ползают
  • Удивилась в очередной раз мудрости своего тела, своей интуиции. Ночь не спала и легла утром немножко поспать, потому что вечером мне на занятие с учеником (я — репетитор). Будильник не ставила, потому что знаю, что точно проснусь на работу. Было, конечно, стремно, что просплю, но доверилась своему телу. И вот дремлю, смотрю, что небо темнеет, понимаю, что скоро вставать. И тут звонок — ученица бодрым голосом говорит, что хочет перенести сегодняшнее занятие на другой день. Я такая: «Это прекрасно! Конечно, переносим!» Смотрю на часы, а там 15:15 — полчаса до начала урока... Вот это интуиция! И в прошлый раз, когда занятие с этой ученицей переносилось, я еще не знала этого, но мое тело невероятно лениво собиралось на урок, хотя обычно я с большой охотой иду на работу — вот откуда мое тело все знает.
  • Примерно каждый месяц мне несколько дней лень ходить на работу. Выбираются они моей интуицией рандомно. И каждый раз удачно. То в этот день работники не могут попасть в офис, то интернета нет, то света. Люблю свою работу и интуицию.
  • Поехали с парнем вдвоем на озеро с палатками. Место дивное, тишина, ночь, тепло. Легли спать, парень сразу уснул, а у меня чувство нехорошее и в голове мысль: скорее выскочить из палатки. Растолкала парня, выбегаем и ровно через пару минут поднялся резкий шквалистый ветер, и на то самое место, где стояла наша палатка, с оглушительным треском рухнула огромная сухая сосна. Мы в итоге всю ночь просидели в машине в обнимку, парень меня только крепче сжимал и шептал, что я его ангел-хранитель. На следующий день мы уехали домой, и на природу с палатками я теперь соглашаюсь только туда, где вообще нет старых деревьев. А парень с тех пор слушает мою интуицию беспрекословно.
ADME
  • Я староста в группе, следовательно, со всеми одногруппниками в хороших отношениях и о многом знаю. Узнала, что девочка у нас беременна вторым ребенком, очень радовалась за нее, та даже рассказала, что ждет вторую дочь. Но почему-то все это время я считала, что она ждет сына, не знаю почему, но была уверена. Тут она мне написала, что родила и все хорошо, я же в свою очередь спросила про имя, а она мне в ответ сказала, что случилась неожиданность и что она родила мальчика! Вот так вот мое какое-то внутреннее предчувствие оказалось более точным, чем УЗИ в частной клинике.
  • Я всегда точно знаю, когда до места назначения осталось ровно 8 минут. Интуиция подсказывает: «Пора сказать всем, что до места осталось несколько минут», и это всегда срабатывает ровно тогда, когда до места назначения остается 8 минут.
  • Полгода в поисках работы, умаялась вся уже, да и заначка пустеет. Решила, нужно сменить обстановку — укатила в деревню, в старый бабушкин дом. Ночью сплю и вижу сон: бабуля по чердаку гуляет и меня с собой зовет — мол, подарок там. А я возьми и полезь утром проверять. Смотрю, а среди старого хлама лежит старинное фамильное украшение — колье с крупными камнями и тяжелые серебряные ложки царской чеканки. Бабушка никогда о них не рассказывала, видимо, прятала на самый крайний случай. Эксперт в городе подтвердил, что вещи представляют огромную историческую ценность. Продавать ложки я не стала — это теперь наша реликвия, а вот за колье коллекционер предложил сумму, которая не просто перекрыла все мои долги, но и помогла мне открыть свое маленькое дело.
ADME
  • Как только я начала общаться со своим парнем из старшей школы, то сразу почувствовала, что он будет для меня очень важен. Я не верю в любовь с первого взгляда, но у меня было предчувствие, что у нас все получится. 12 лет спустя мы все еще вместе и женаты уже более 4 лет!

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