18 добрых историй о ремонте, пропитанных домашним теплом и светлым юмором
Каждый, кому хоть раз приходилось обновлять интерьер или чинить бытовую технику своими силами, знает: домашний ремонт — это не просто строительная рутина, а череда курьезов и неожиданных открытий. В процессе простой починки обнаруживается лишняя деталь или наоборот по инструкции, кажется, что чего-то не хватает. В такие моменты понимаешь, что внутри каждого из нас живет уникальный мастер, готовый к любым неожиданностям. В этой подборке живые и забавные хроники домашних переделок, где главным спасительным кругом стало искрометное чувство юмора. Эти теплые и душевные истории наглядно демонстрируют: семейные ценности укрепляются не идеальным кафелем, а способностью вместе посмеяться над любыми трудностями!
- Папа чинил чайник. Тот заработал, только осталась какая-то загадочная деталь. Пересобрал, носил к электрикам — безуспешно. Дома в трансе смотрит на запчасть. Подходит мама, спокойно берет эту железку и начинает вставлять ее себе под кофту! Оказалось, что он пытался вмонтировать в чайник косточку от женского лифчика: «Ты где ее нашел? Я два дня уже ищу — пропала бесследно, а ведь помню, на стол положила».
- Нашла на дачном чердаке старые дедушкины часы с кукушкой. Они молчали лет двадцать. Решила: «Я же современный человек, посмотрю туториал в интернете и починю сама!» Разобрала до последнего винтика, каждую шестеренку бережно почистила зубной щеткой, смазала маслом. Собрала обратно, повесила на стену. Гляжу — на столе сиротливо лежат маленькая пружинка и какой-то болтик. Ну, думаю, раз стрелки пошли, значит, детали были запасные. Часы действительно пошли, но кукушка продолжает молчать. Муж смеется, говорит, что я никому не дам потревожить свой сон.
Ребенок сломал ключик от домофона, на работоспособности поломка не сказалась, поэтому пользователь придумал, как сделать новое крепление
Я в такой ситуации просто шилом раскаленным на зажигалке в пластике доп. отверстие сделал. Не так стильно зато дешево и сердито)
- Помню, как пришла на свидание с мокрыми волосами, неловко себя чувствовала, объяснила что фен только что сломался. На второе свидание, когда он за мной заехал, он попросил подняться. Открываю дверь, а он с инструментами. Сидел, чинил мне фен. Было очень приятно.
- Чинил в офисе крышу молодой парень, славный, скромный работяга. Пока варил, прожег в одном месте рекламный щит. Небольшое отверстие, но заметное. Чтоб все не менять, предложила в типографии заказать цветочек из клеящейся пленки и замаскировать отверстие. Крышу починил, звонит мне через несколько дней, спрашивает: «Вы какие цветы любите?» Я вспыхнула и говорю: «Что вы? Мне 45 лет, у меня четверо детей! Какие цветы?» Он долго молчал, переваривал, а потом так неуверенно: «Но вы же сами предложили в типографии заказать». Давно я так не смеялась! Потом, когда он пришел клеить, мы уже хохотали вдвоем.
- Купил дом. Оказалось, что в подвале есть душевая кабина, но если его включать, то промокает ковер в соседней комнате. Я сделал полный ремонт душевой. Вырезал бетонную плиту и установил нормальный слив, уложил плитку, обновил освещение и вентиляцию. Начал принимать душ, а ковер снова промок! Оказалось, что дело не в самой душевой, а в кране, который находился вдоль стены. Починили за 5 минут. Теперь у нас есть прекрасная новая душевая кабина.
Парень фотографировал отремонтированный для бабушки телевизор, а кот влез в кадр с ехидной улыбкой
- Ко мне в руки попал из сервисного центра робот-пылесос. Его не смогли отремонтировать. Решила включить, пищит, в инструкции написано, что это сигнал, что проблема с датчиком падения. Осматриваю — все ок. Начала очищать большое колесо, чтобы за грязью рассмотреть, что там. И вдруг я иголкой зацепила какую-то резинку, как мне показалось, она была глубоко внутри корпуса пылесоса, и я подумала, что, возможно, это какая-то уплотнительная резинка. Все равно решила вытащить и посмотреть. И какой же у меня был шок, когда я увидела, что это не резинка, а большая тряпка, которую, видимо, пылесос у людей нашел под кроватью и замотал ее внутрь корпуса. Теперь у меня есть прекрасно работающий робот-пылесос.
- Обратился ко мне человек, с просьбой восстановить работоспособность классических, очень редких часов. Купил их с рук буквально за три копейки, потому что часы долго лежали в воде. Однако внешний вид после чистки был близок к идеалу! Все части корпуса и браслета сделаны из нержавейки и покрыты солидной позолотой. За полгода часы побывали в четырех мастерских, но ни в одной не смогли помочь. Я взялся, заменил плату, все сделал аккуратно. Закончил в пятницу вечером, созвонился с клиентом, выслал ему видео работы. Договорились, что заберет их в понедельник, но каково было мое удивление, когда я в субботу утром пришел на работу, и обнаружил, что человек меня уже ждет под дверью. На вопрос: «В чем дело? Что за спешка?» Клиент ответил, что от волнения всю ночь не мог уснуть, не верил, что часы работают!
- Дочь зовет из кухни: «Пап! Чайник все. Кнопка нагрева не работает, и крышка не закрывается. Я ее закрываю, а она не закрывается. Кнопку включения нажимаю, а она не работает. Нам нужен новый чайник. Я на завтра два термоса приготовила, у нас с друзьями пикник, а кипятка нет теперь». Я взял и ударил по крышке, она закрылась. Кнопку нажал несколько раз — заработала. Включили чайник, он закипел и отключился после закипания. Эти методы работали и со старым телевизором и с новым чайником.
- Поехал однажды покупать старый монитор с рук. Открыла женщина. Показала монитор. Когда провожала, спросила: «Не знаете, почему компьютер не включается?» Решил посмотреть, она принесла с балкона довольно новый комп. Все проверил и понял, что дело в кнопке включения. Она не работала, может, провод отвалился или еще что. Подключил ей кнопку ресета вместо кнопки включения. Комп стартует нормально. Женщина в шоке, что виновата кнопка, и счастлива, что все фотки семейные целы. В итоге забрал моник бесплатно и даже заработал немного денег. Все счастливы.
На складе решили отремонтировать крышу. Сняли рубероид, а все доски оказались с дырочками, поэтому теперь у них полный склад солнечных зайчиков
- Решили с мужем сделать на кухне модную стену «под старинный кирпич». Купили дорогущую фактурную штукатурку, три дня бережно выводили каждый шовчик. Гордые собой, уехали отдохнуть, а ключи оставили моему отцу. Приезжаем, а папа встречает нас с сияющей улыбкой: «Ну, молодежь, принимайте работу! Пришел, гляжу — а у вас на кухне строители криворукие стену до конца не замазали, весь кирпич наружу торчит, ужас! Я в гараже три мешка цемента взял, все ровненько зашпаклевал, завтра обои поклеим!» Муж молча сполз по стенке, я застыла. Папа, увидев наши лица, все понял и три дня вместе с нами соскребал этот цемент обратно. Стену мы спасли, а папа теперь, заходя к нам, обходит ее по стеночке и шутит: «Я к вашей стене больше не подойду».
Посмотреть бы, как вы соскребаете цемент...бред сивой кобылы в лунную ночь
- Собираюсь на работу, и тут посреди сушки мой фен выключается и больше не реагирует на кнопки. На голове — полумокрое гнездо, до выхода полчаса. В этот момент еще и бывший муж заехал за инструментами. Посмотрел на меня, потом на фен, развернулся, взял свой ящик с инструментами и как выдаст: «Дай сюда эту шайтан-машину». Молча забрал фен, повертел в руках, заглянул в задний фильтр и как дунет туда! Потом аккуратно подцепил пинцетом огромный ком пыли и волос, который забил мотор, протер решетку салфеткой и включает в розетку — фен заработал как новенький. Я обрадовалась, а бывший заявляет: «Пусть инструменты у тебя еще полежат. Звони, если что сломается».
А этот отреставрированный платяной шкаф по достоинству оценили котята. Для них это целый мир
- А у меня папа занимался ремонтом на дому Денди, Сеги и прочих приставок. Какое же это было счастье когда дома на несколько дней появлялась очередная отремонтированная приставка. А один раз одна приставка на месяц у нас зависла, хозяева куда-то в отпуск укатили. Моему счастью не было предела!
- Мне удалось чисто случайно урвать поломанную машину по достаточно низкой цене. Решил жене сделать сюрприз, чтобы у нее была своя машина. Ничего не говорил, спрятал в гараже, и так как сам достаточно рукастый, восстанавливал ее. Несколько недель с работы топал в гараж и там еще каждый вечер часов до 10 возился. Был очень собой доволен, когда успел к годовщине свадьбы. Она была так рада. Я сам не ожидал, что столько счастья может быть в обычной недорогой машине.
- Решила спасти старый деревянный табурет, который мама хотела выбросить. Насмотрелась видео про декупаж: зашкурила дерево, покрыла стильной краской, а сиденье решила обклеить страницами из старых печатных изданий для винтажного эффекта. Нашла в кладовке какую-то стопку пожелтевших листов, красиво порвала их на кусочки, наклеила внахлест и покрыла тремя слоями лака. Получился просто шедевр! Привожу табурет маме. Она сначала ахнула от красоты, потом присмотрелась к тексту на сиденье, начала тихо хихикать. Оказалось, я случайно пустила на декупаж бабушкины журналы по шитью. Теперь мы надеемся, что бабушка в табурет всматриваться не будет.
Еще больше историй, в которых старые вещи стали не просто поводом начать ремонт, а сделать доброе дело: