17 мам, которые озаряют даже хмурый день одним лишь звонком и добрым: «Привет!»

Сижу перед монитором, бесконечно откликаясь на вакансии. После сокращения финансы на исходе, а страх нашептывает, что мир — штука опасная и злая. Закрываю браузер, и этот «красный крестик» словно перечеркивает остатки надежды. Вдруг звонок от мамы: «Приезжай в гости, сынок, заодно компьютер посмотришь».

У подъезда было стыдно, что везу с собой уныние. Но в квартире меня с порога окутал родной запах еды и обняла мама. Пока она колдовала на кухне, я открыл старенький ноутбук и взял пару мандаринов. Настраиваю систему, жую сладкую дольку и вдруг натыкаюсь на игру из прошлого.

— Иди кушать! — зовет мама. И тут меня прошибло током дежавю. Запах домашней еды, мандарины, любимая игра и мамин голос...

Я мгновенно перенесся в детство: как прибегал со школы с мороза в тепло, хватал мандарин, включал компьютер и был абсолютно счастлив в этой беззаботности. Открываю глаза, по щеке катится слеза.

— Ты чего такой?

— Да детство вспомнил.

Опасный мир вокруг вдруг перестал быть страшным. Трудности никуда не делись, но стали подъемными. Один маленький островок любви вернул мне веру и надежду. Все будет хорошо, ведь я не один.