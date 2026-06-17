17 мам, которые озаряют даже хмурый день одним лишь звонком и добрым: «Привет!»
Чтобы почувствовать себя любимыми, нам не нужны грандиозные жесты. А наши мамы знают это как никто другой. Вовремя принесенное угощение, объятия без повода или просто нежная улыбка могут мгновенно вернуть веру в себя. Герои нашей подборки решили рассказать об этих живых воспоминаниях, которые согревают их всю жизнь.
Муж подарил на 40 лет золотые сережки, а мама — блокнот в кожаном переплете, мол, записывай все, а то забываешь. Я аж опешила, муж сразу шепнул: «А чего теща так опростоволосилась?» Убрала его с глаз долой. Вчера убиралась, уронила блокнот и охнула — там на каждой страничке записка от мамы. Из серии «Не забудь надеть шапку. Да, даже летом :)» Я прочитала все до одной. Сразу побежала звонить маме.
Помню, меня мама в 6 лет привела к тете, которая определяет, готова ли я к школе или нет. И говорит: «Нарисуй несуществующее животное». А я сижу и ничего не делаю, она спрашивает, почему я не рисую. После паузы говорю: «Как же я его нарисую, если этого животного не существует!» Маме сказали, что я к школе не готова, но мама мне потом сказала: «Тетя не права».
Сегодня вернулась домой в полночь. Родители уже спали. Я тихо-тихо, чтобы никого не будить, приняла душ и пошла спать. В 4:30 звонит телефон, мама из соседней комнаты: «Дочь, ты где?» Ответила, что сплю в соседней комнате. Мама заходит, смотрит на меня, щупает, говорит: «А, ну ладно». И уходит обратно спать. Утром рассказала, что час сидела и ждала, прежде чем позвонить. В следующий раз буду погромче. Забота.
Все знают, что детские конкурсы в садике лишь только теоретически для детей. Все поделки из всяких шишек, палок и т. д. делают в основном родители. Но у нас прямо объявили конкурс для мам «Золотые руки мамы». Ну а я что? Несу свою последнюю связанную игрушку. Как вам моя балерина?
Когда я ходила в детский сад, то мы сами так рисовали, лепили, вырезали. С родителей никогда ничего не требовали. В младших классах тоже не помню, чтобы родители делали какие-то поделки. Сын в детский сад не ходил. В прогимназии я только один раз собирала ему для уроков осенние листья, когда уже выпал снег и был мороз (эту историю уже несколько раз публиковали). С тех пор никогда никаких поделок не делала.
Моя мама приезжала ко мне, когда я работала в Мексике. Я ее отправила на кучу экскурсий, в том числе и на плавание с дельфинами. А вернувшись от дельфинов, мама рассказала, что совершенно не планировала с ними плавать, так как плавать боится, несмотря на спасательный жилет. Она думала, что с ними сфотографируется, погладит их и на этом все. А там проделывают очень крутую штуку (ради которой я ее туда и отправила): нужно отплыть как можно дальше, два дельфина поднимают тебя над водой и везут назад.
Когда я покрасила волосы в черный цвет, в школу вызвали маму. Педсовет спросил, как она позволяет мне такое. Мама ответила: «Она будущая женщина», в ответ на что тетки закатили глаза и выдали: «Понятно, в кого она такая». В этот же день мы забрали документы из этой гимназии, а меня перевели в нормальную школу.
Сижу перед монитором, бесконечно откликаясь на вакансии. После сокращения финансы на исходе, а страх нашептывает, что мир — штука опасная и злая. Закрываю браузер, и этот «красный крестик» словно перечеркивает остатки надежды. Вдруг звонок от мамы: «Приезжай в гости, сынок, заодно компьютер посмотришь».
У подъезда было стыдно, что везу с собой уныние. Но в квартире меня с порога окутал родной запах еды и обняла мама. Пока она колдовала на кухне, я открыл старенький ноутбук и взял пару мандаринов. Настраиваю систему, жую сладкую дольку и вдруг натыкаюсь на игру из прошлого.
— Иди кушать! — зовет мама. И тут меня прошибло током дежавю. Запах домашней еды, мандарины, любимая игра и мамин голос...
Я мгновенно перенесся в детство: как прибегал со школы с мороза в тепло, хватал мандарин, включал компьютер и был абсолютно счастлив в этой беззаботности. Открываю глаза, по щеке катится слеза.
— Ты чего такой?
— Да детство вспомнил.
Опасный мир вокруг вдруг перестал быть страшным. Трудности никуда не делись, но стали подъемными. Один маленький островок любви вернул мне веру и надежду. Все будет хорошо, ведь я не один.
История, конечно, очень хорошая и душещипательная, но правильно будет - из школы, а не со школы.
У нас в садике решили на праздник мам сделать дефиле девочек в платьях, сшитых мамами из всяких подручных материалов типа целлофановых пакетов, бумаги и прочего «мусора». Я погуглила платья из целлофановых пакетов и сначала хотела сделать платье из них, а потом в голову пришла мысль сшить из одноразовых кухонных салфеток, которые в супермаркетах продаются в рулонах. На утреннике наше платье произвело просто фурор, не все взрослые даже поняли, из чего оно сшито! Зато два дня в доме была тишина: мои две девочки (5 и 8 лет) упорно шили!! Ведь салфеток осталось по половине рулона! Младшая нашила штук пять подушечек всяких размеров, старшая сшила две тряпичные куклы, а потом еще и с этим добром целый день играли в дочки-матери! Причем замечу: после всех садиковских заданий дети потом пару дней заняты творческим процессом по мотивам этих поделок, так что для нас все эти задания только в радость!
//в платьях, сшитых мамами// Всегда "умиляли" такие задания для мам. А если она не умеет шить, не умеет вязать, не любит печь или банально нет времени на "доп. задания" помимо "обязательной программы" семейных дел, - она что, плохая мама из-за своих неумений?
По идее это должен быть триумф повторного использования. Но никто не берёт использованные пакеты или салфетки, все покупают новые, увеличивая спрос и порождая предложение!
Я учусь на права, выхожу на финишную прямую. Сегодня был допуск по вождению от автошколы. Присутствовали и те, кто сдавал впервые, и те, кто явился на пересдачу.
С одной девушкой на пересдачу приехали отец с матерью. Пока дочь делала параллельную парковку, мать чуть ли не за сердце хваталась и то и дело выдавала что-то вроде: «Ой, доченька моя, роднуля, лишь бы сдала». При этом периодически толкала мужа в бок и спрашивала: «У нее же получается, да? Ты же разбираешься, получается?»
Дочь сдала площадку, мать тут же бросилась ее обнимать со словами: «Хорошо-то как, какая же ты у меня молодец». Будто она только что Ла-Манш переплыла, а не сделала три упражнения на площадке. Потом поехали в город. Я в учебной машине, за мной учебная машина с девочкой, за учебной машиной родители девочки.
Когда я сдала и вышла из машины, кортеж из двух учебок и группы поддержки поехал следом. Когда машина родителей девочки поравнялась со мной, женщина крикнула мне:
— Девушка, ты сдала?
— Сдала-сдала! — ответила я.
— Ух, молодец какая!
Всю жизнь думала, что мама любит сестру больше. Ну а как не думать? Ей на день рождения дарят путевку, а мне — просто деньги в конверте. Обида внутри копилась знатная. И тут однажды захожу к маме и случайно слышу, как она болтает с кем-то по телефону и выдает: «Ох, щас Рита поедет в Египет, позову Олечку к себе на время, а то так соскучилась! Из-за сестры вообще на нее времени не остается...» Все дурацкие обиды испарились за одну секунду!
Сижу и с наслаждением ем руками майонезный салат из пластиковой тарелки и непонятные бутерброды из пакетика перед телевизором, забравшись ногами на диван. Это мама с корпоратива принесла (у них так принято). Смотрю «Ну, погоди». И это самое лучшее, что случилось со мной за последние несколько месяцев. Абсолютное счастье.
Когда я с ребенком уходила от мужа, я позвонила маме, сказала, что еду к ней. Она сказала, что хорошо, как раз блинчики жарит. Я сказала, что насовсем от мужа ухожу, она невозмутимо ответила: «Приезжай, разберемся!» Я ранее не посвящала ее в свои проблемы с мужем, не хотела волновать. Спасибо тебе, родная, что поняла и оберегала!
Как приятно было отвести любимую мамочку в магазин, набрать ей вещей, а, когда она засомневалась, какую из них выбрать, сказать: «Тебе все вещи нравятся? Тогда бери все!» И ту кофточку, которую она примерила у кассы, пока мне пробивали товар, тоже. В моем детстве был период, когда мы жили небогато, но даже тогда мама умудрялась в магазине сказать мне то же самое: «Тебе нравятся обе? Давай возьмем». Она уже и не помнит об этом, но я счастлива, что сейчас могу позволить себе эту же фразу.
Часто ловлю себя на том, что зашиваюсь на работе в потоке дел мелких и глобальных, которые снежным комом закатывают меня с головой, уже и уши не торчат. На днях в переписке с мамой упомянула об этом. Теперь чуть что — перечитываю и не суечусь.
Ничего себе. Пост трехлетней давности откопали. Так, глядишь, дойдет дело до открыток, которые давноооо были на адме - практически визитная карточка сайта.
Брат был мелким, лет 10, ужинал картофельным пюре с котлетой. Долго там что-то в тарелке искал, ковырялся, копался, потом спрашивает у матери: «Можно я в тарелку лицом упаду, как в фильмах?» Мама сказала что-то вроде «Да пожалуйста!» Брат в пюре лицом ткнулся, посидел несколько секунд, а потом встал и пошел умываться. Доел все и сказал, что пюре немного горячим было.
Знакомство с родителями парня, я от волнения косячу вовсю — то кофе пролью, то вилку уроню. Будущая свекровь уже смотрит волком, а я просто не знаю, куда деться от стыда. И тут моя мама вдруг встает, смотрит сначала на маму парня, потом на меня и говорит: «Настюш, как ты устала, всю ночь этот пирог пекла и салаты резала! Отдыхай, доча, я сама все принесу». А я, между прочим, на кухне просто рядом стояла. Выражение лица свекрови сразу изменилось. Но мамины слова так замотивировали, что я реально начала каждый день готовить. Итог: сейчас я идеальная хозяйка, а свекровь во мне души не чает!
Я помню момент, когда после 6 класса на каникулах в гастрономе работал грузчиком, отдал маме всю зарплату. Слова мамы: «Сын, ты стал мужчиной!» Нас было три сына в семье и папа. Она поддержала мою инициативу и мой труд, а также оценила мое желание помочь семье в трудное время.
6 класс, лет 13. Грузчиком??? Я своего сына в этом возрасте вспоминаю - обнять и плакать, привязать к батарее и откармливать жирными сливками с орехами этого дрыща. И таких у них было полкласса. Притом что это был уже постковидный период, т.е. детство пришлось на достаточно благополучные годы, развивался вполне нормально. 12-13 лет - это реально ещё дети и такие нагрузки (25 кило и больше) им противопоказаны., не говоря уж о том ,что чисто физически может не смочь.
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