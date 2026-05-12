Нечего выдумывать? Смысл задавать вопросы, если не разбирается и не понимает ответы? А девушка могла любую формулу сделать, сама ведь предложила варианты. Но повезло, что не попала в отдел к вредной начальнице.
13 человек, которые думали, что идут на собеседование, а по факту попали в комедию
Собеседования — это всегда шанс. Шанс, что все пройдет отлично, и вас возьмут на работу, или шанс, что случится что-то непредвиденное, что останется в памяти на всю жизнь. Например, придя на интервью в футболке и джинсах, можно обнаружить, что в компании вообще-то дресс-код, или нечаянно показать на экране личный мем. В этой подборке как раз такие — забавные и добрые истории.
- Пришла на собеседование. Начальница отдела спрашивает, умею ли я пользоваться Excel. Уверенно отвечаю, что да.
— Ну, — говорит, — давай проверим. Напиши какую-нибудь формулу.
И открывает пустой лист. Спрашиваю, какую именно формулу она хочет. А она хлопает глазами и не понимает. Просто сумму? Проценты? Может, логическую?
Около минуты она молча на меня смотрела, а потом выдала:
— Если не умеешь, так и скажи! Нечего выдумывать!
В итоге устроилась туда же, но в другой отдел. Она потом еще пыталась завалить меня на аттестации. Не вышло.
- Работаю я няней. Пошла на собеседование, там начинается допрос: кто мои родители, почему не замужем и так далее. Я про себя удивляюсь. И тут хозяйка выдает прямо в лоб: «А вы можете моему мужу готовить завтрак каждый день? Потому что в обратном случае он не будет вам платить!»
- Вспомнила свое любимое собеседование. Руководитель спрашивает, почему я уволилась с предыдущего места работы. Отвечаю честно: попросили поработать сверхурочно, пообещали хорошо заплатить, а в итоге не заплатили.
Руководитель недовольно цокает языком, переглядывается с замом так многозначительно, что сразу становится ясно: по их задумке, я должна понять, что неправа. Но я сижу с невозмутимым видом и просто смотрю на них.
Наконец руководитель с нажимом выдает: «И что, если мы попросим вас поработать сверхурочно и не заплатим, вы тоже уволитесь?!»
Я спокойно отвечаю: «Ну да. Это же очевидно».
На этом собеседование, можно сказать, закончилось. «Мы вам перезвоним», — сказал руководитель таким тоном, что все стало понятно сразу.
Каневский бы тут добавил: «Перезванивать, конечно же, никто не собирался». Но и я не могу сказать, что сильно ждала их звонка.
«Когда твое интервью проходит онлайн, а за окном жара»
- Мое собеседование длилось минут 10. Причем минут 6 я рассказывала о себе, а еще минуты 3 — почему хочу работать в этой прекрасной компании.
А потом мне дали тестовое задание с кейсом на две недели работы. Я это знаю точно, потому что занимаюсь такой работой уже 17 лет. Срок, кстати, дали такой же — две недели на выполнение.
Я отказалась, сказав, что это уже не тестовое, а полмесяца полноценной квалифицированной работы. У меня просто нет столько свободного времени.
Позже выяснилось, что закрывать эту вакансию они и не собирались. Кандидаты на эту позицию уже полгода выполняют для них эту работу. Вот такие умные директора в фармбизнесе.
Полно шарашкиных контор, в которых висят "вечные вакансии", а соискателей используют временно, просто прикрываясь стажировкой, как рабочие руки, но не планируя никого нанимать. Сколько таких случаев описано.
- Позвонили, пригласили на собес. Условия хорошие — я и согласился. Был один «красный флаг»: они искали человека уже около года. Сижу, появляется тимлид, бросает на меня взгляд и тут же говорит, что я не подхожу. Спрашиваю почему, тот серьезно выдает: «Дело в том, что ты Близнецы, а Близнецы пишут сумбурный и непонятный код». Это было неожиданно. Я только и смог сказать: «Спасибо, хорошего дня» и завершил звонок с мыслью: «А что это вообще было?».
Как у людей в голове так легко и гармонично уживаются новые технологии и средневековые убеждения? Удивительно
- Проводил видеоинтервью с девушкой. Она была в большой комнате — часть пространства хорошо видна на фоне. Примерно через 7 минут после начала интервью дверь в правом дальнем углу слегка приоткрылась, и какой-то парень заглянул внутрь. Увидел, что идет собеседование, закрыл дверь. Ничего страшного, бывает. Но примерно через 30 секунд дверь снова медленно открылась, и на этот раз этот же парень выползает снизу. Он полз по полу через всю комнату, явно думая, что его не видно. Добравшись до дальнего конца, он развернулся к камере и еще и помахал рукой. После этого спокойно вернулся за дверь.
Мне, конечно, стоило остановить интервью и попросить разобраться с этим, но это было настолько забавно, что я решил не вмешиваться. Едва сдерживал смех, а после собеседования просто разнесло. Но девушку все же взяли — она оказалась отличным сотрудником.
Хорошо, что потенциальный начальник дал ей шанс. А вот у парня, что-то с мозгами. Видит, что идёт собеседование, зачем мешать девушке.
«Меня плохо подстригли, а сегодня у меня собеседование. Думаю пойти с таким париком»
- Со смехом вспоминаю свое собеседование. Работу не искала — просто однажды раздался звонок: «Я завкафедрой такого-то вуза. Не хотите у нас поработать?»
Я отвечаю: «А вы в курсе, что у меня нет опыта работы в высшей школе?» Но все равно пригласили.
На собеседование я пришла в чем была: обрезанная футболка с необработанным краем, летние рваные джинсы и полукеды. На улице было жарко, а после мне нужно было в строительный магазин — этим и руководствовалась, выбирая «образ» на день.
Ну что могу сказать — уже три года вместе. Коллектив чудесный, завкафедрой — золото, директор — креативный человек.
В свой вуз в джинсах я с тех пор больше не заходила — как-то не складывается, даже когда едем со студентами в поездки, всегда находится более приличная альтернатива под погоду.
- Однажды на собесе меня попросили рассказать, как бы я улучшил их производственный процесс. При этом интервьюер просто наотрез отказался делиться со мной деталями про клиентов, оборудование и текущие продукты. Где-то полчаса мы играли в странную игру: я пытаюсь максимально размыто объяснить свой ход мыслей, чтобы охватить все возможные варианты, а он просит быть конкретнее. Чтобы быть конкретнее я прошу детали, он отвечает отказом, и мы возвращаемся в начало. На четвертый круг я уже не выдержал и закончил разговор. Это было самое странное собеседование в моей жизни.
- У меня было собеседование на позицию аналитика в круизную компанию. Пришел в офис за 15 минут, зарегался на ресепшене. Через некоторое время подошел парень, провел в переговорку, и мы начали собеседование. Сначала поговорили про хобби, чтобы чуть узнать друг друга. А минут через 10 он вдруг спрашивает: «А как бы ты описал свой стиль?»
Я такой: «Эм...мой стиль?»
Он: «Ну твой кулинарный стиль»
Я ему: «Ну... обычный, наверное. Готовлю что-то нормальное, но я вообще не прям фанат готовки»
Оказалось, он ждал другого кандидата — на позицию су-шефа, который не пришел, и он просто перепутал меня с ним.
«Здравствуйте, я пришел на собеседование»
- Мне предложили вакансию, которая звучала очень классно — все было прям по мне, и я сильно воодушевился. Первичный созвон прошел легко, так что я начал готовиться к основному собеседованию. Глубоко закопался в информацию о компании, узнал все: историю, на чем у них держатся технологии, патенты, текущие продукты и линейку решений — ощущение было, что я эту компанию уже почти изнутри знаю.
Собеседование прошло хорошо — по крайней мере, мне так казалось. А на следующий день мне звонит рекрутер и говорит, что мне отказали. Причина — я выглядел слишком самоуверенным и знал «все лучше других». И вот тут я, конечно, залип. Вывод потом для себя сделал простой: готовиться надо хорошо, но не обязательно выдавать все сразу.
Знал «всё лучше других». Работодателей задело, что они знают о своей работе меньше, чем парень с улицы? Хм. 🤔 К ним больше вопросов.
- Когда искала работу, обзвонила десятки компаний и прошла столько же собеседований. И вот однажды мне перезвонили из одной фирмы, посмотрели мои работы и предложили выйти к ним. Я, конечно, согласилась — была довольна как слон. Прихожу в офис, меня спрашивают, кто я. Отвечаю, что это мой первый день. Мне показывают рабочее место, дают задачи — все как положено. И тут мне звонят... из той самой компании, куда меня действительно взяли. Оказалось, я перепутала офисы и пришла в другую фирму, где тоже раньше была на собеседовании, но меня не взяли. Причем условия там оказались даже лучше и зарплата выше. В итоге я просто пришла, сказала, что выхожу на работу, мне спокойно выдали документы на подпись и загрузили задачами. Вот это уверенность в себе, конечно.
Наверное, там очень много сотрудников. И какая-то неразбериха в отделе кадров. Ну, хорошо, что сложилось удачно.
- Проходил онлайн-собеседование. Включил презентацию экрана и случайно показал открытую вкладку с мемом вроде: «Я делаю вид, что понимаю, что вообще делаю на работе». Эйчар посмеялся, выдал что-то типа «Жиза» и продолжил разговор. А через неделю меня пригласили на работу.
«Мало того что мое собеседование началось с опозданием на 20 минут, так мне еще все это время пришлось пялиться вот на это»
- Пришел однажды на собеседование, но так как долго был без работы и в основном сидел на удаленке, совсем забыл, что в мире существует дресс-код. Захожу — а там еще пять кандидатов, и все в костюмах: туфли блестят, галстуки выглажены. А я в шортах, футболке и желтых кроксах.
Сижу уже с мыслью, что пора уходить — точно пролетаю с работой. Но тут из кабинета выходит человек в футболке и шортах, осматривает нас и спрашивает: «А вы чего все так вырядились?».
В итоге взяли меня. Да, возможно, сыграли роль опыт и знания, но я все еще ставлю на удачные желтые кроксы.
