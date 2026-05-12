10 советов, после которых джинсы наконец сядут как влитые
Выбрать идеальную пару джинсов — дело непростое. Счастливчики, возможно, уже ухватили для себя джинсы, которые будут радовать их на протяжении всего сезона, но тем, кто все еще в поиске, не стоит отчаиваться. Мы опросили наших коллег в редакции, и они с радостью поделились с нами простыми способами сделать процесс выбора и покупки максимально комфортным и, главное, успешным.
Не спешите
Прежде всего стоит отметить, что джинсы — отнюдь не та вещь, которую берут второпях. В Vogue UK советуют примерить несколько пар в примерочной, посидеть в них, походить. Большинство джинсов немного тянется после нескольких носок — это стоит учитывать при выборе пары в магазине. Для всех остальных ситуаций есть простой и знакомый каждому стрейч.
Как расширить штаны в талии
Уже появилось множество способов легко и быстро сделать талию любимых джинсов шире без посещения ателье. Это и вставки для расширения пояса, и комплекты для увеличения талии, и специальные нашивки — забейте все эти вещи в поиске, и вы найдете массу предложений, которые помогут решить вопрос максимально дешево.
Самый кардинальный способ — полностью отрезать верхнюю часть джинс, к которым крепятся петельки, и либо «скрестить» оставшуюся часть с более просторной талией старой пары, либо же попросту пришить широкую резинку.
Одна наша коллега как раз воспользовалась последним способом, когда была беременна. Джинсы оказались настолько удобными, что она не захотела расстаться с ними даже после родов.
Как ушить штаны в талии
Знакомая ситуация: когда вы вроде бы все покупали по таблице размеров, а по факту получается, что на бедрах они сидят отлично, а в талии уже большеваты. Приходится их подшивать.
Только не бойтесь: для этого вам вовсе не потребуется идти на заветный маркетплейс, срочно искать швейную машинку или выкладывать кругленькую сумму в ближайшем ателье. Здесь можно справиться вручную — это под силу сделать даже ребенку!
Как советуют в «Бери и делай: Женские хитрости», можно сзади отсоединить один конец средней петельки и отрезать кусочек джинсов — как раз столько, насколько вам необходимо будет их ушить.
Далее нужно зашить разрез, только нитку стянуть в самом конце. Потом завязать узелок на изнанке и пришить петельку на место — и все выглядит так, будто джинсы всегда были именно такими!
Если резать страшно — есть способ проще. По бокам задней петельки намечаем два маленьких треугольника и сшиваем их между собой: сначала прокладываем нить от одной линии к другой, затем аккуратно стягиваем вверх и закрепляем на изнанке. То же самое повторяем с другой стороны. Петелька аккуратно скроет все швы — и никто ничего никогда не заметит.
Как укоротить штанину
Многие из нас не отличаются высоким ростом — и ваша покорная слуга не исключение. Я не понаслышке знаю, как порой тяжело найти джинсы с подходящей длиной штанины. Так что зачастую приходится брать дело в свои собственные руки.
К счастью, уже есть немало термоклеевых лент для подшивки брюк, с помощью которых можно легко укоротить джинсы до любой длины. Все, что вам понадобится, — это сама лента, утюг и немножко терпения.
Я невысокого роста и имею опыт укорачивания любых брюк, в том числе джинсов. Клеевая лента на джинсах не очень хорошо держится, к тому же желательно не нарушать их вид, то есть сохранить строчку подшивки. Сделать это на бытовой машинке не всегда легко, но есть простой способ (обнаружила в интернете), которым пользовалась не раз. Определите, на сколько см штанину необходимо укоротить, и с изнанки прямо рядом с подгибкой сделайте горизонтальную складочку шириной в два раза меньше лишних сантиметров. Прострочите и заутюжьте складочку кверху.
Выбирайте джинсы под свои рост и фигуру
Сейчас такое количество производителей, многие еще и иностранные (скажем так, в этих странах средний человек очень сильно по росту и комплекции отличается от среднего русскоязычного человека), что даже обладатели самых идеальных пропорций не найдут просто так штаны, только перемерив кучу, а то и переделав под себя.
Всегда учитывайте посадку не по тому, как джинсы смотрятся на модели или вашей подруге, а исключительно по тому, как все будет сидеть на вашей фигуре. Четкое знание, какой фасон, форма штанины и посадка подходят именно вам, к сожалению, приходит лишь со временем. И тем не менее возьмите себе на заметку:
- Прямые джинсы. Весьма универсальны и подходят почти всем. Они визуально вытягивают силуэт, не акцентируя внимания ни на одну зону в отдельности. Я как раз люблю носить подобные джинсы, и всегда друзья отмечали, насколько они меня стройнят.
- Скинни. Также стройнят ноги, но при этом делают акцент на бедра и талию. Они идеальны для стройняшек с узкими бедрами, однако заметно начнут полнить людей с более широкими объемами.
- Широкие. Чисто визуально удлиняют ноги при высокой посадке, но могут укорачивать рост при низкой посадке. Так что здесь придется учитывать еще и ваш рост. Впрочем, как и во многих других случаях.
Ношу исключительно скинни - я стройняшка с широкими бёдрами 😂😂😂
- Укороченные. «Все говорили — с твоим ростом 179 не бери укороченные, будешь выглядеть нелепо», — делится своей историей Алла С. — «Взяла. Оказалось, единственные джинсы, где ноги наконец заканчиваются там, где надо, а не где производитель решил».
- Клеш. Целиком и полностью зависят от модных тенденций. Но если вы все же решились их купить, учитывайте, что они отлично балансируют широкие бедра за счет расширения книзу, а также в целом вытягивают силуэт. Если вы невысокого роста, то от таких джинсов все же лучше отказаться — они визуально сделают вас еще ниже.
- Момы. «Купила момы случайно, думала — не мое», — пишет Ангелина К. — «Но высокая посадка сделала талию, которой у меня никогда не было. Теперь не понимаю, как жила без них».
- Бойфренды. «Я вешу 48 кг», — рассказывает Ольга Р., — «и бойфренды — единственные джинсы, в которых я наконец не выгляжу как вешалка. Немного объема в бедрах, мешковатость скрывает то, что скрывать не нужно, но все равно приятно. Ношу с оверсайз свитером и чувствую себя превосходно».
Так странно, когда люди считают, что вес прямо много говорит о телосложении. 48 кг при 170 см и 150 см — это прямо ну очень разные фигуры.
Не угадывайте размер на глаз
Замечали, что размеры одних и тех же заветных L, XS, XL и т. д. у разных брендов могут отличаться на несколько сантиметров? Так что лучше все же сверяться с объемами талии, бедер и длиной шага.
Обычно в таблицах или на этикетках есть все необходимые вам значения — сверяйтесь именно с ними, а не с привычными буковками. Для этого просто заблаговременно измерьте талию сантиметром и двигайтесь дальше от этой отправной точки.
обычно джинсы идут со своей размерной сеткой. не хл, не стандартная сетка, а именно своя
Примеряйте джинсы в обуви
Примеряйте джинсы в той обуви, с которой будете их носить. В том числе учитывайте, что, например, зимой их придется в нее заправлять. А ведь некоторые до сих пор любят носить высокие сапоги!
«Купила джинсы летом, примеряла в кедах — сидели идеально», — пишет Ольга Р. — «Зимой достала, надела с высокими сапогами — и как здрасьте. Теперь примеряю только в той обуви, в которой реально буду ходить».
зимой придется заправлять? никогда не приходилось заниматься таким, не обобщайте
Покупаете онлайн — берите два размера
Без примерочной и правда сложно угадать. Но не беда! Закажите соседние размеры — один потом вернете в пункт выдачи товаров после спокойной примерки и «кастинга» в домашних условиях.
Большинство маркетплейсов спокойно относятся к возвратам, и система в целом все больше и больше автоматизируется. Сама постоянно пользуюсь подобным функционалом — это очень удобно!
Читайте отзывы
Помимо описания товара, лучше еще и почитать отзывы покупателей. Зачастую люди сопровождают свой комментарий фото и видео, по которым можно наглядно увидеть, как джинсы будут сидеть на вашей фигуре, комфортно ли в них, соответствует ли фото на странице реальному качеству товара и многое другое.
«Если джинсы маломерят или большемерят — покупатели обязательно об этом напишут», — делится Ксения Ф. — «Можно быстро пробежаться глазами по комментариям и найти все нужные ответы. Я раньше игнорировала комменты. Теперь же первым делом залетаю именно туда. Сэкономила на этом немало денег».
На фото и видео наглядно видно, как джинсы сидят на чужой фигуре)
Но почитать отзывы лишним не будет.
Не сдавайтесь с первого раза
Идеальные джинсы редко находятся с первой попытки. Это нормально. И все же лучше потратить чуть больше времени и сил и выбрать то, что будет сидеть на вас хорошо, чем бездумно гнаться за какой-то модной шмоткой, которая вам еще и к тому же совсем не идет.
Но если вы ну никак не сможете отказаться от какого-то крутого бренда или уже перепробовали все, но так и не нашли свой фасон, мы уже обсудили массу способов, которые помогут скорректировать джинсы именно под вашу фигуру.
Как видите, идеальные джинсы — это не про размер на этикетке и не про то, что сейчас такого красивого висит на манекене в витрине. Это про то, как вы себя в них чувствуете в течение дня. Именно такие джинсы и стоит искать — и не сдаваться, пока не найдете. Со всеми остальными ситуациями легко справится старая добрая нитка и иголка.
Комментарии
Именно для этого отзывы и предлагают писать чтобы не было столько возвратов😄 а на картинке( если отз. с фото) видна настоящая фактура и текстура ткани
Не ношу джинсы вообще, не понимаю, зачем я всё это прочла 🤦🏼♀️ предпочитаю мягкие струящиеся ткани, а не это недоразумение. Народ, у них же такие толстые твердые швы, вам там нигде, простите, не натирает? 🫣