16 человек, которые решили избавиться от лишнего, и жизнь подкинула им приключение

Истории
23 минуты назад
Вы тоже замечали, как легко в нашем доме скапливаются вещи, которые «когда-нибудь точно пригодятся»? И как прекрасно иногда найти время и избавиться, наконец, от всего ненужного. Будто воздух в квартире становится чище. Мы собрали 16 историй о людях, которые просто хотели попрощаться с ненужным, а вместо этого получили целую историю, достойную вашего внимания.

  • Месяц назад я полез разбирать сейф — нужно было убрать туда свидетельство о рождении дочки — и заодно решил перебрать все бумаги. Оказалось, мы складывали туда кучу лишнего. А наличка была в бумажном конверте, который со временем порвался, и я давно хотел переложить деньги во что-то нормальное. Пока доставал документы, обнаружилась еще куча разных вещей, поэтому в какой-то момент я начал просто выбрасывать лишнее. Спустя какое-то время звонит жена, говорит, что хочет положить всю наличку на счет, но не может найти конверт. Меня как током ударило — единственное, что я мог понять: деньги я выбросил вместе с мусором. Пока меня не было, жена вывернула сейф, шкаф, кабинет, спальню — ничего. Пишу это как рефлексию, потому что, похоже, во время уборки я реально выкинул $ 6000. © Rufnusd / Reddit
  • Мама решила избавиться от старого матраса. Выставила объявление, мы быстро нашли покупателя. К нам пришла женщина и приобрела его за символическую сумму. Однако спустя неделю она связалась с нами и сообщила, что хочет вернуть деньги, поскольку «матрас издает скрипящие звуки». После того как мы перестали дико ржать, мама объяснила ей, что у нас не магазин и у нас строгая политика невозврата. © Палата № 6 / VK
  • Сдаю частный дом с большой территорией. Арендатор обращается с жалобой на ос, которые заполонили сад. Я даю ему рекомендации из своего опыта о том, как избавиться от осиных гнезд. Говорю, что лучше всего заниматься этим в темноте — вечером или на рассвете. Он в недоумении спрашивает: «Это чтобы они лицо мое не видели? Чтобы не узнали?» © Палата № 6 / VK
  • Звонит мне свекровь, мол, так и так: жена ее старшего сына беременна, надо бы собрать вещички на малыша. Говорю, что ничего нет, я не храню, сразу отдаю или продаю. Выслушиваю вагон всего: что ничего не берегу, раздаю по чужим людям, как меня вообще земля носит, раньше вещи по 100 кругов по родственникам наматывали. Вечером звонит уже золовка и мягко интересуется, почему я продала вещи, которые они дарили старшей дочке, которой уже 9 лет. Психанула, собрала всю одежду, что была подарена моим детям, и отвезла свекрови. Дочке пришлось купить новую весеннюю куртку, а сыну — ботинки. Больше столь «дорогие» подарки не принимаю. © Мамдаринка / VK
  • У меня была подруга, которая с радостью приняла от меня множество вещей, оставшихся после младшей дочери. Однако она добавила: «Теперь ты должна отдавать мне все, чтобы я не тратилась. Так мы вырастим наших малышей!» После этого я больше не хотела отдавать ей вещи. Общение с подругой сократила по максимуму, и с тех пор я отдаю вещи только на благотворительность. © Мамдаринка / VK
  • Купила у парня в интернете рюкзак, чтобы на дачу было удобнее ездить. Через час он звонит и смущенно так: «Я дико извиняюсь, в кармане осталась личная вещь». Лезу во внутренний карман. И правда, там что-то продолговатое. Достаю и ржу — это тубус с зубной щеткой. Пишу ему: «Там зубная щетка, а чего вы так стеснялись?» И тут он выдает: «Да сам не знаю, просто она такая дорогая была, профессиональная, а я как раз накануне у девушки ночевал и забыл!»
  • Я заказал стеллаж для дома. Достал детали конструкции из коробок, чтобы освободить место, и решил выкинуть лишнее. Заодно и инструкцию выбросил — зачем она мне. Сел собирать и через 2 часа понял, что не так все и просто. «Конструктор» оказался нестандартным. У меня вечно оказывалось лишнее количество болтиков, не понимал, как крепить панели. Позвал друга из соседнего подъезда. Он пришел, сказал, сейчас быстренько справимся, и спросил, где инструкция. Это был вызов и дело принципа — собрать все самостоятельно. Вдвоем мудрили, а потом друг предложил позвать еще его соседа, который когда-то делал ремонт сам и точно поможет. Просидели мы втроем до 4 утра, крутили детали, как Лего. В итоге отпустил всех спать, нашел инструкцию в интернете и собрал быстро по картинкам. Принципы принципами, а созывать снова консилиум соседей не хотелось. © Палата № 6 / VK
  • В процессе генеральной уборки я обнаружил старый фотоальбом на чердаке. Открывая его, я нашел фотографии своей бабушки, которой уже давно нет с нами. На одном из фото она стояла рядом с молодым человеком. Я никогда не слышал эту историю, поэтому позвонил маме, чтобы узнать подробности. Мама рассказала, что это был ее первый жених. Они очень любили друг друга, но судьба распорядилась иначе. Бабушка вышла замуж за моего дедушку только через несколько лет. Эта история тронула меня до глубины души. Я решил отсканировать фотографии и сделать для мамы электронный альбом. Теперь у нас есть цифровая память о тех временах, которую можно будет передать следующим поколениям. © Не все поймут / VK
  • Ездили сегодня с мамой в дом покойной бабушки в деревне. Решили там прибраться, избавиться от ненужных вещей, немного его привести в порядок и подлатать. Нашла на чердаке клад. Нет, не сундук с золотом — пожелтевший кусок бумаги, на котором был записан рецепт ее фирменного пирога. Никто не готовил такие вкусные пироги, как она! Приготовили его вечером с мамой — на глаза аж слезы навернулись. Божественный запах, божественный вкус, в голову врываются теплые воспоминания из детства о бабуле. © Не все поймут / VK
  • Вчера встретил старика на выходе из метро. Ситуация стара как мир. Он стоит, перед ним маленький столик, а на нем личные вещи на продажу. Решил узнать, что случилось. А тут уже ситуация комическая: единственная внучка, с которой он живет, обиделась на него, потому что на ее совершеннолетие он не подарил ей модный телефон, который она так хотела. Стало обидно за деда, взял его под руку и сказал вести меня к внучке, мол, телефон буду ей покупать. Дед распереживался, но после длительных пререканий повел к внучке. Пришли, стал ее отчитывать, что нельзя так с дедом, а она поржала и при мне отругала деда за то, что он опять давит на жалость перед людьми, чтобы в компьютерной игре разных штучек прикупить. © Палата № 6 / VK
  • В студенчестве встречалась с парнем из очень богатой семьи. Для него на выходные слетать в Европу было все равно, что за город съездить. Он был очень щедрым, дарил много подарков, прямо заваливал разными брендовыми вещами — я даже не успевала их носить нормально. В общем, после расставания я посмотрела на свой гардероб и решила, что многое из этого мне просто не нужно, и продала. Получилось 35% от стоимости квартиры, которую я хотела. Уже 10 лет вспоминаю его каждый день с благодарностью. © Подслушано / Ideer
  • Мы с мужем продали машину, хотели взять новую, и это вызвало у жены брата глубокое недовольство. Она ожидала, что мы просто так отдадим ей машину, не требуя ничего взамен, ведь она нам «больше не нужна». В ответ на наше объяснение, что нам нужны деньги, а не благотворительность, она заявила: «Семья так не поступает. Вы нас просто кинули!» На всех семейных встречах она до сих пор не здоровается и не разговаривает с нами, делая вид, что нас не существует. © Палата № 6 / VK
  • Целый день думала, что бы такого приготовить, но вселенная решила сделать мне одолжение, потому что раздался звонок в дверь, а за ней стояла соседка с кастрюлей еще горячего борща. Вручила, пожелала приятного аппетита и попросила потом вернуть кастрюлю. Меня это не удивило, потому что это происходит не впервые. Как-то она несколько часов стояла у плиты, готовила, старалась, а ее муж крутился рядом, но не дождался, вышел на улицу и съел шаурму. Понятное дело, ужинать он не захотел, а она так разозлилась, что сначала хотела высыпать ему все на голову, но совладала с собой и отдала все приготовленное нам. Что он учудил на этот раз — история умалчивает, но нам как-то все равно. © Мамдаринка / VK
  • Позвонила бабушка и попросила приехать помочь убраться — она решила весь лишний хлам выкинуть. Уже лет 40 все пылится на полках, место только занимает. А знаете, что по итогу? По итогу половину этого «хлама» забрал я! Классные рубашки деда, платье бабули девушке забрал. Книги, старую фотокамеру (может, и нерабочая, зато для декора пойдет), пластинки, статуэтка крутая. Бабушка неловко спросила: «Внучок, может, тебе денег дать, чтобы ты себе новое купил?» Эх, бабуль, знала бы ты, какой этот раритет нынче модный! © Палата № 6 / VK
  • Продавала старый телефон, просто надоел: тормозил, жестко грелся, память забита под завязку. Скинула все фотки, удалила приложения, правда, не сбросила до заводских, как учили. Выставила на сайт, через пару дней парень купил, сказал, что для младшей сестры. Отдала и забыла. Через неделю приходит сообщение от него. Пишет: «Спасибо. Вы, возможно, изменили мою жизнь». Я, если честно, аж испугалась: что я там забыла? Оказалось, в памяти телефона каким-то чудом осталось одно видео. Я снимала его пару лет назад, просто говорила на камеру, сама себе, что даже если все плохо, нужно держаться. Что все когда-нибудь станет легче. Этот парень говорит, что нашел видео случайно, хотел удалить, но досмотрел до конца. И в самый тяжелый момент оно ему помогло. Он сказал: «Я не знаю, что у вас случилось в тот день. Но спасибо, что вы это записали. Я просил знак свыше, и я думаю, это был он». © Не все поймут / VK
  • Дочка очень быстро растет, поэтому вещи, которые становятся ей малы, стараюсь раздавать по знакомым, чтобы освобождать пространство. Но однажды решила не париться и продать все пакетом вещей за символическую сумму на сайте. Тут же откликнулась женщина, задала десяток вопросов, попросила перечислить весь состав вещей, замерить длину брючек, стельки обуви, затем попросила скидку и чтоб я лично привезла все к ней домой. Не знаю, чем я думала, но пожалела женщину — мало ли что бывает, поехала. Приезжаю, а там огромный современный ЖК, охрана, шлагбаумы, закрытая территория. Выходит дамочка: волосы уложены идеально, модное пальто, сапожки на каблуках. Поблагодарила за вещи и сказала, что если еще что будет, она с радостью примет в дар для малышки. Я, конечно, обалдела.

