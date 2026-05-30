10 вещей, которые опытные путешественники оставляют дома, а мы пакуем «на всякий случай»
Говорят, что опытного путешественника можно узнать еще в аэропорту. Не знаем, правда это или нет, но факт остается фактом: те, кто путешествует часто, собираются быстрее и легче, а чемодан у них заметно компактнее. Все потому, что эти люди давно поняли: половина того, что мы тащим с собой, так и остается нетронутой.
Слишком яркая одежда
Если вы отправляетесь в место, где теоретически будет много карманников, не стоит надевать яркую одежду. По статистике, люди в броской одежде чаще привлекают нежелательное внимание. Поэтому для посещения туристических мест лучше выбрать образ поспокойнее. Однако у этого совета есть и обратная сторона: в одежде нейтральных тонов вам будет сложнее найти друг друга, если путешествуете в компании.
Шлепки
Вопрос гигиены в поездках иногда стоит довольно остро, особенно если ваше путешествие проходит в странах Азии или Южной Америки. Не всегда в отелях или хостелах все выглядит так, как на картинках, душевые и ванные могут быть достаточно грязными.
Чтобы не возить с собой мокрые и тяжелые шлепки, можно взять несколько пар бахил. В них удобно принять душ и не жалко сразу выбросить. Еще бахилы можно использовать как носки, если вы промочили обувь.
Телефоны
Если вы едете в страны, где туристы нередко теряют телефоны при невыясненных обстоятельствах, опытные путешественники советуют взять с собой телефон-приманку. Это старый или дешевый аппарат, который лежит в легкодоступном месте — в кармане или верхнем отделении сумки. Пока «охотники за чужим имуществом» довольствуются им, настоящий телефон остается в безопасности.
Подушки для шеи
Они, конечно, мягкие и уютные. Но в реальности — громоздкие и неудобные при транспортировке. Большинство путешественников либо вешают их на рюкзак, где они болтаются и мешают, либо так ни разу и не используют. На смену им приходят надувные подушки или просто скрученное худи, подложенное под шею.
Лишняя обувь
Вот эти для экскурсий, эти — для вечера, эти — для пляжа, эти — на всякий случай. В итоге — половина чемодана забита обувью, а носите вы одни кроссовки. Опытные туристы берут максимум две пары: одна удобная и универсальная (для ходьбы), другая — легкая сменная (в зависимости от типа путешествия).
Куча проводов
Вместо кучи разных зарядок возьмите одну универсальную с разными разъемами. Идеальный вариант — зарядить гаджеты заранее и оставить лишние провода дома. Например, электронная книга спокойно проживет на одном заряде около недели. А в сэкономленное место лучше положите тройник — в отелях нередко оказывается всего одна розетка.
Бумажные книги
Да, запах бумаги и тактильные ощущения — это прекрасно. Но 500-страничный роман весит почти как ноутбук. Электронная книга или приложение на телефоне решают ту же задачу без перегруза рюкзака.
Новые носки
Если впереди не пляжный отдых в отеле, а активное путешествие, носков лучше взять побольше — и выбрать самые старые, которые давно пора выбросить. Этот предмет гардероба сохнет дольше, чем кажется, даже в жарком климате. Поэтому опытные путешественники нередко просто выбрасывают их по ходу маршрута и покупают новые — это одна из самых дешевых статей расходов.
Лишние гаджеты
Еще один способ сэкономить место в чемодане — внимательно пересмотреть гаджеты. К примеру, вместо электрической бритвы или эпилятора возьмите в дорогу простую бритву. Вместо электрической зубной щетки — обычную, ведь сам гаджет и зарядная станция к нему займут немало места.
Громоздкие сувениры
Как бы странно это ни звучало, возьмите несколько мелких монет с собой в поездку. Во-первых, с ними легко расставаться в различных туристических местах, чтобы загадать желание. А также это может быть отличным сувениром для любого иностранца, с которым вы встретитесь во время своего путешествия.