10 вещей, которые опытные путешественники оставляют дома, а мы пакуем «на всякий случай»

Вопрос гигиены в поездках иногда стоит довольно остро, особенно если ваше путешествие проходит в странах Азии или Южной Америки. Не всегда в отелях или хостелах все выглядит так, как на картинках, душевые и ванные могут быть достаточно грязными.

Чтобы не возить с собой мокрые и тяжелые шлепки, можно взять несколько пар бахил. В них удобно принять душ и не жалко сразу выбросить. Еще бахилы можно использовать как носки, если вы промочили обувь.