Логично ! Суффикс " енка" имеет уменьшительно-ласкательный окрас !!! Ну так слышется !!! Оленька, Дашенька и т.д. Ау, лингвисты!!! Вам слово !!!🤣🤣🤣
12 забавных историй о языковом барьере, который превратил обычную беседу в анекдот
Языковой барьер — штука коварная: стоит чуть-чуть неверно расставить акценты, как признание в любви превращается в просьбу застегнуть брюки. Мы все попадали в ситуации, когда «хотела как лучше», а получилось так, что сквозь землю провалиться хочется. Но именно такие ошибки становятся самыми живыми и душевными историями, над которыми спустя годы можно от души смеяться.
- Подруга замужем за поляком. Завели они черепаху, назвали «Гоша», ну и подруга часто говорила «Гошенька» на него. И муж однажды подходит к ней и говорит: «Ты моя Гошенька». Потом выяснилось, что он думал, мол, это какое-то ласковое слово.
- Муж испанец. 19 лет назад выбирали музыку на свадьбу, я добавила песню «Обручальное кольцо». Cмотрю, а он ржет. Не понимала в чем дело, пока он не объяснил. Для него это звучало как «abrochandome el calzón», в переводе, «застегивая свои трусы».
«В Мьянме в местном заведении языковой барьер был непреодолим: официантки не понимали нас, а мы не понимали, что нам выносят, но всем было весело»
Язык пальцев и жестов всегда побеждает!!! Все мы люди-человеки...Главное, что-бы весело было !!!🤣🤣🤣
- У знакомых зять американец, выучил уже много слов, наблюдая за действиями, которые в этот момент происходят. Однажды говорит: «Я не могу понять что за слово „сейчас“, вы это говорите и ничего вообще не происходит».
- Работала в фирме, которую выкупили турки. Мы всегда складывали чашки, чай и вкусняшки на подоконник. Однажды заходит турок, начинает рыться на этом подоконнике и бубнит: «Бардак, бардак!» Все начали суетиться и прибираться, а позже выяснилось, что он просто стакан искал. Стакан по-турецки «bardak»!
«Перевод названия блюда в турецком отеле меня сегодня порадовал»
- Товарищ работает где-то в Африке бригадиром. В подчинении куча местных. Потребовалось утром поехать куда-то в дальнюю деревню. Он понимает, что выехать надо очень рано, ибо потом встанет солнце, и в кабине будет пекло. Договаривается с местным водителем выехать в 5 утра, тот подтверждает и расходятся по вагончикам спать. В 5 утра наш товарищ ждет у машины — водилы нет. Прождали почти час, он появился только в 5:50. Выслушав все претензии, водила спокойно показывает на электронные часы на руке. Закрывает пальцем минуты и спрашивает: «ФАЙВ?» Ну да, сложно спорить, друг отвечает: «Файв».
Вот и у нас тоже так!!! Что такое пара четвертей часа? Впереди ведь целая вечность !!! А один знакомый всегда уточнял - Через пять минут это израильских минут или обычных...🤣🤣🤣
- Около 10 лет назад я была в Вене и покупала туристическую сим-карту для дешевых звонков домой. Пришла в салон связи, собрав все знания немецкого, и рассказываю, чего мне нужно и какая цель. Но ничего не получается! Я и дядечка средних лет категорически не понимаем друг друга. Я выдыхаю и сокрушаюсь громко на родном языке: «Ну как же мне еще объяснить?» Тут он округляет глаза и с заметным акцентом отвечает: «А чего вы не сказали, что звонить будете заграницу?» Ну тут дело пошло быстрее.
Дядечка был русским немцем ( немцом, от слова немой) и Ваш немецкий он понимал так же как и Вы...🤣🤣🤣
«Я попыталась заказать „картофель фри с сыром“ в Эквадоре, но, похоже, мы друг друга не поняли»
- Я немного знаю английский, но как называется медуза, не знала или забыла, а они собственно меня и ужалили в Тае. Пошли по аптекам, а я была уверена, что медуза и на английском «медуза», конечно, тайцы не понимали, что я хочу, пока я не нарисовала медузу им. Вот они с меня угорали.
Она же выглядит как холодец значит желе, в море плавает значит рыба- фиш, вот и складывайте - желефиш !!! В чём проблема???🤣🤣🤣
- Муж-иностранец называл сына «пухтын», я думала, это что-то их местное, ласковое. Спросила, что это значит, а он мне: «Не знаю. Это же ты его так называешь». А я никогда так не говорила и попросила его дать знать, если снова услышит от меня. И вот, когда сын взял и нарисовал какой-то рисунок, и я такая: «Ух, ты». Муж: «Вот, Пухтын». Думал, что это что-то типа «солнышко».
«На этой табличке есть перевод на собачий язык»
«Пожалуйста, убирайте за своими собаками. Приказ номер 6.08.010»
- Знакомила своего парня с родителями. Он чех, но как-то мог объясниться с родителями и понять их. Старался общаться сам, но я была на подхвате. И вот ответственный момент, он просит благословения и говорит: «Спасибо вам большой за такую ужасную дочь». Глаза моей мамы медленно полезли на лоб. Я давай объяснять, что на чешском «ужасный» означает красивый, прекрасный. Мама не поверила в начале.
У моей знакомой трагедия- дочка вышла замуж за чеха, они в Праге живут и после известных событий семья мужа закономерно стали ру.офобами. Теперь дочка возомнила себя тоже чешкой и тоже стала мать ненавидеть...А мы ж с Алма-Аты, причём здесь рус.фобия??? Мир сошёл с ума, однозначно !!!🤣🤣🤣
- Я работала на заводе переводчиком у немецкого инженера. Сидим на совещании, и все обсуждают какую-то проблему и то и дело говорят: «завскладом то», «завскладом это». Он поворачивается ко мне и говорит: «Что за „Зафтладен“? О чем речь?» А «Saftladen» на немецком — это шарашкина контора.
«На этом чайном пакетике названия чая „Эрл Грей“ перевели на французский»
- А моя соседка по общежитию в мою бытность студенткой, однажды пришла и попросила сапог. Я сначала не поняла, зачем ей летом сапог, да еще и один. Оказалось, она убиралась в комнате и ей понадобился совок убрать мусор.
Ремонтировал одну гостиницу, дочка администраторши, ей лет пять было, от нечего делать полюбила смотреть как я работаю!!! Однажды спрашивает - А у тебя тёлка есть??? Я в осадок...Выяснилось, что она про метёлку спрашивала...🤣🤣🤣
- Мой парень-иностранец спрашивает меня: «А что такое „пакой“?» Я ему объяснила, но не поняла, откуда он мог это услышать. Потом снова и снова он переспрашивает на протяжении месяца, я ему каждый раз объясняла и спросила, откуда вообще он это взял. А он говорит: «Ты мне всегда так говоришь», а я никогда не говорила. А потом он процитировал: «Муой Слаткий Пакой». Оказывается, когда я ему говорила «сладкий такой» ему слышалось «Слаткий пакой».
