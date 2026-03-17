20+ историй про трудности перевода, которые добавили в чей-то отпуск щедрую порцию смеха

В 2012 году ездили с женой в Рио-де-Жанейро. После восхождения к статуе Христа на горе Корковадо мне на 45-градусной жаре стало плохо и мы зашли в кафе неподалеку, чтобы попить чего-нибудь холодного. После этого я прошу официантку принести счет и говорю ей: "Invoice, please". Она не понимает. Я несколько раз повторяю на разные манеры, включая даже "we want to pay", все равно не понимает. Тут жена достает португальский разговорник и говорит "A conta, por favor" (счет, пожалуйста). Официантка сразу заулыбалась, принесла нам счет, спросила, откуда мы и когда узнала, что мы из России, попросила нас записать это слово латиницей, для других клиентов из России. Ну я ей и вывел на бумажке слово "schyot".

Уже после поездки мне разъяснили, что счет по-английски будет "bill", а "invoice" - это счет-фактура. А хостер мне каждый месяц присылал письма по электронной почте со словом "invoice", поэтому я без малейших сомнений думал, что это и есть счет.