20+ историй про трудности перевода, которые добавили в чей-то отпуск щедрую порцию смеха
Путешествия — это не только новые города и красивые пейзажи, но и целый экзамен по межкультурному общению. Иногда одно слово, сказанное слишком быстро или переведённое слишком буквально, способно полностью изменить смысл разговора. Мы собрали истории, которые наглядно показывают, как языковые нюансы могут добавить отпуску щедрую долю комедийности.
- Живу в Будапеште. Напротив меня живет турок, который при встрече всегда говорит мне: «Хелло, солнце!» Сегодня я решил ответить взаимностью, узнал, как будет «солнце» по-турецки и выдал соседу: «Хелло, гунес!» Турок был в шоке, ведь он, оказывается, говорил не «солнце», а «сомцед», что на венгерском значит «сосед». © Jeniay / Pikabu
- Как-то решил помочь двум азиатам в магазине выбрать сгущенку — уж очень долго они стояли и сомневались, какую взять. Показываю на свою любимую марку и говорю: «Это — вэри найс!» Парень смотрит на меня, потом на банку, потом опять на меня и с таким диким акцентом вопрошает: «Майонес?!» © StoryVl / Pikabu
- Была история, как группа туристов поехала в страну типа Италии или Испании. И один товарищ пытался объясниться с таксистом на идеальном английском, но тот его вообще не понимал. Тогда она дама сказала что то типа: «Хау лонг гоу ту *населенный пункт*?» Таксист радостно заулыбался: «Ноу лонг!» И итог всей истории был такой: до конца поездки с местными жителями общалась эта дамочка, потому что ее уровень английского совпадал с их уровнем английского. © Алла Андреева / Dzen
- История произошла со мной 8 лет назад в Италии в маленьком городке Градо. В общем, заказала я латте, а у меня уточнили: «Холодный или горячий?» Ну, конечно, говорю, горячий. Принесли мне горячее молоко в айриш-бокале да еще со взбитой пеной. Кофе латте с тех пор не пью. Разонравился. © coccinella / Pikabu
- В году так 2012 посчастливилось нам с супругой отдыхать в солнечной Испании, а точнее, в Каталонии. Отель выбирали долго, и в конце концов подвернулся один интересный вариант. В отзывах так и писали, что с языком будет туговато, но нас это не пугало: раньше в Испании бывали, жена уже 2 года учила испанский, интернет почти всегда под рукой.
На поверку отель оказался очень даже ничего. Мы подсмотрели в разговорнике пару фраз на испанском и решили использовать их. Итак, возвращаемся мы с пляжа, идем к администратору и гордо заявляем что-то типа: «Буэнос тардес, сеньора! Порфавор, даме лас ллавес де ла хабасион ел кинфе» (переводится как «Добрый день, уважаемая! Дайте, пожалуйста, нам ключи от номера»). Администратор улыбнулась: ну, что с нас взять? Произношение не то! Сразу и не понять. Но ключи все же дала. На следующий день история повторилась: администратор только улыбалась нам в ответ. Где-то на третий день, возвращаясь с пляжа, мы пытались заладить нашу пластинку, но администратор ждала нас с улыбкой и запиской, которую она прочла вслух на нашем родном языке: «Я не понимаю по-испански! Я из Англии». В общем, оказалось, что в тот год отель ждал наплыва туристов из Англии и повыписывал персонал оттуда же, а приехали мы, и персонал не знал, что делать. © free.sabit / Pikabu
- Живу в Таиланде, уже 2 года учу тайский язык и, в целом, справляюсь, но в процессе практики было много курьезных случаев из-за моих ошибок. Ошибки были в основном из-за неправильного тона (тональностей в тайском пять, в нашем местном северном диалекте — шесть). Что особенно запомнилось, так это как я попросил не класть в салат маринованного дедушку («дедушка» и «краб» отличаются только тональностью). Сейчас уже ошибок таких не делаю, но подобных неловких ситуаций было много. © Inquieto / Pikabu
- В Мюнхене выхожу из кирхи. За мной выходит такой злобный местный старикашка и на немецком что-то говорит про фото. Думаю, блин, вот внушает, что фоткать в храме нельзя было. Я что-то ляпнул, он отмахнулся. Через 500 метров выяснилось, что я кофр забыл в кирхе. © Андрей Кондор / Dzen
Никогда не пойму этих тональностей. А если у человека настроение плохое или ему тупо лень? Все должны быть актёрами?
- Стою на вокзале в Минске, ищу на табло свой поезд. Объявляют: «Поезд прибывает на другой путь другой платформы!» Я в ступоре... Какой другой-то? Что, трудно сказать, на какой путь? Время идет, я нервничаю. Спросила у полицейского, а тот вдруг выдал, что другой — это второй! Мораль: учите иностранные языки. © Средний *** / Dzen
- Пришел мой муж в ресторан с иностранными заказчиками, а там столы ломятся от деликатесов. Один иностранец, указывая на оленину, спросил, что это за мясо. А у мужа напрочь вылетело из головы, как будет по-английски оленина. Но он не растерялся и поведал заказчику, что тот только что съел Бэмби. © urman.valeria / Dzen
Нас болгарин в Болгарии всё пытался на шашлыки вывезти на гору. Говорил - возьмём огнёнка, пожарим на костре, вина много. А мы все не понимали, оленёнка жалели. Оказалось, огнёнок - это ягнёнок, молодой барашек.
- Мой друг недавно вернулся из поездки в Японию. Во время путешествия усердно практиковал разговорный японский, но постоянно допускал одну маленькую, но важную ошибку. Вместо фразы 分かります — «Я понимаю» он всё время твердил 分かりますか — «Вы понимаете?»
В итоге все его диалоги выглядели примерно так:
Гид на велосипедной экскурсии: «Вы понимаете, как управлять велосипедом?»
Друг: «А вы понимаете?»
Гид: «Очень важно держаться подальше от обрыва. Понимаете?»
Друг: «А вы понимаете?» © ShakaUVM / Reddit
- Путешествовали мы с мужем на велосипедах по Андалусии (это область в Испании). И вот в районе Гибралтара вкручиваем мы на не очень крутой, но очень длинный подъем. Температура воздуха была чуть за +30 ℃. Навстречу нам едет старик, тоже на велике. Остановился, начал что-то говорить, руками махать. То на грудь мою показывает, то обнимет себя за плечи и изображает, что дрожит. Мы с мужем строим версии, одна забавнее другой, ржем. Старик рукой махнул, достал из багажника пакет, разорвал на две части, одну мужу дал, другую мне. И показывает, что, мол, надо под майки засунуть (+30 ℃ на улице, вы помните?).
Ну, мы не стали спорить, очень уж он разошелся, взяли пакеты, дали ему брелок в подарок и поехали. Заехали на самый верх, а там такой ветрище! Как потом оказалось, на Гибралтаре какая-то адская роза ветров, и велосипедисты стараются это место избегать. И вот начался длинный длинный спуск... В ушах свистит, пальцы закоченели на тормоз жать, и только пакет под майкой спасал от продувания насквозь.
Прости нас, добрый дедушка, что плохо про тебя подумали. © Simptomchick / Pikabu
- Я в Германии в зоопарке накупил сувениров и решил блеснуть знаниями немецкого. Спросил у продавщицы: «Haben Sie Ein Grosser tische?» Что дословно означало: «У вас есть столы побольше?» А надо было сказать tasche (сумка). Продавщица была очень удивлена, но сообразила все же, чего я от нее хочу. Давно мне так стыдно не было. © Unknown author / Pikabu
- Купили билеты на вечернюю морскую прогулку. В буклете было красиво написано: «Незабываемый круиз на закате». Детали решили не переводить. Вырядились мы с мужем в лучшую одежку. Идем по пирсу в предвкушении, подходим к нашему причалу, а там швартуется гигантская деревянная посудина, стилизованная под пиратский галеон! Из колонок на максимальной громкости орет саундтрек из «Пиратов Карибского моря», а на трапе стоит аниматор с нарисованным шрамом и клеит всем на лоб черные метки. Весь «романтический» вечер мы сидели на деревянных бочках в окружении сорока орущих детей с поролоновыми саблями, а муж в своих белых брюках участвовал в конкурсе по перетягиванию каната.
- Я однажды ехала на поезде в Болонью и не успела провалидировать билет (там при посадке нужно его прокатать в специальном аппарате, который поставит время и станцию отправления). Ко мне подходит контролер, я ему протягиваю билет, он говорит мне, мол, тот не провалидирован. А я запаниковала и сказала: «Sorry, I’m hungry!» вместо «I’m hurry» («я голодна» вместо «я торопилась»). Надо было видеть его выражение лица! © valyndrik / Pikabu
- Мы лет 10 назад ехали из Барселоны в Андорру. Где-то на границе захотелось перекусить. Глухая деревня. Все закрыто, обед. Одно кафе, около которого столик, старики сидят и что-то пьют. Зашли. Они не знают английский, мы — испанский. Кое-как заказали пасту. А чай ну ни в какую они не понимают! Мы уже, как в анекдотах, почти орем: «Tea!» В итоге показали, типа хотим пить. Нам принесли чайник литра на 4 с абсолютно непонятным напитком, словно там вся трава с ближайших лугов. Гадость редкая! Порции пасты зато были такие, что и одной на четверых бы хватило. Запомнилось надолго! © Mishmula / Pikabu
Это, наверно, был "горный чай". Греки чай пьют, когда болеют. Если не уточнить, какой именно чай нужен, принесут ... отвар ромашки. По цвету - как на фото.
- Когда я жила во Франции, ко мне приехал мой парень. И всё время путал две простые фразы: «извините» и «спасибо». Казалось бы, мелочь. Но каждый раз, когда он случайно задевал какую-нибудь пожилую даму и вместо извинений благодарил её, та награждала его таким уничтожающим взглядом, что это было и неловко, и очень смешно одновременно. © TheHighestOf5s / Reddit
- Ездила в Германию, сняла комнатку в квартире с хозяевами. Привезла им сувенир — баночку варенья. Заваливаюсь на порог и гордо вручаю хозяйке со словами: «Это подарок!» У той аж зрачки расширились, сует мне его обратно и бормочет тихо. Стою растерянная, а вдруг до меня доходит, что по-немецки «Gift» — это яд. Бедная фрау решила, что я привезла в ее дом какую-то отраву. Пришлось при ней прямо вскрыть и первой отведать злосчастный сувенир.
- Поехала в отпуск в Барселону. Жара, забегаю в кафе за водой. Вижу симпатичного бармена и громко, с мольбой в голосе прошу на испанском один стакан воды. Он расплылся в улыбке, перегнулся через стойку и вдруг смачно поцеловал меня в щеку под аплодисменты посетителей!
Я стояла пунцовая. Выяснилось, что перепутала буквы: вместо vaso (стакан) я попросила beso (поцелуй). Воду мне потом дали бесплатно, а бармен пошутил, что это были лучшие чаевые за смену.
- Мы как-то остановились в старом отеле рядом с Колизеем в Риме. В номерах было ужасно шумно. Мой друг пошёл на ресепшен жаловаться, что в комнате невозможно спать из-за шума. Администратор реагировал без энтузиазма, и друг уже начал злиться.
Тогда он достал разговорник по итальянскому... и вдруг понял, что все эти 15 минут на полном серьёзе твердил человеку: «Мне не нравятся мои уши». © Missmoneysterling / Reddit
- Искала как-то караоке в Сеуле. На картах нашлось пару мест, но без фотографий и без отзывов. Я тогда была в Корее впервые и решила, что, наверное, здесь просто не принято оставлять комментарии.
Пошла наугад. У входа меня встретили фразой: «Женщинам нельзя» — и просто не пустили внутрь. Позже знающие люди объяснили, что такие «караоке» в Корее часто оказываются чисто мужскими клубами. А обычное караоке называется noraebang.
Так что, чтобы не повторять моих ошибок, сразу ищите норебан. © di_kussain
- В Панаме я как-то зашёл в магазин за джинсами. И минут пять на своём ломаном испанском пытался объяснить продавцу, что хочу купить лошадиные штаны, ведь вместо caballeros (мужчины) я упорно твердил caballos (кони). © TomMFive / Reddit
- В греческом языке слово «да» звучит как nai, на слух очень похоже на наше «нет». Поэтому в путешествии у нас с местными получился такой диалог:
Я: «Извините, подскажите, это дорога к Акрополю?»
Пожилой грек: «Nai».
Я: «Понятно... Ну ладно, спасибо. Пойдем другим путем»
Мы развернулись и ушли, а местные остались стоять в полном недоумении — ведь они только что подтвердили, что мы идём правильно. © MatijaMaverick / Reddit
Вот через подобные языковые перипетии и получается, что после иного отпуска порой еще один отпуск может понадобиться, совсем как в этой подборке.
В 2012 году ездили с женой в Рио-де-Жанейро. После восхождения к статуе Христа на горе Корковадо мне на 45-градусной жаре стало плохо и мы зашли в кафе неподалеку, чтобы попить чего-нибудь холодного. После этого я прошу официантку принести счет и говорю ей: "Invoice, please". Она не понимает. Я несколько раз повторяю на разные манеры, включая даже "we want to pay", все равно не понимает. Тут жена достает португальский разговорник и говорит "A conta, por favor" (счет, пожалуйста). Официантка сразу заулыбалась, принесла нам счет, спросила, откуда мы и когда узнала, что мы из России, попросила нас записать это слово латиницей, для других клиентов из России. Ну я ей и вывел на бумажке слово "schyot".
Уже после поездки мне разъяснили, что счет по-английски будет "bill", а "invoice" - это счет-фактура. А хостер мне каждый месяц присылал письма по электронной почте со словом "invoice", поэтому я без малейших сомнений думал, что это и есть счет.
Мало того, что ναι похоже на нет, есть ещё понтийцы, которые όχι (нет), говорят как Оки. И не поймёшь - то ли ОК, то ли нет.