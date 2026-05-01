17 смешных историй о школьных заданиях, после которых родители поняли, что смекалка важнее ЕГЭ
Школьные будни — это истории, которые впечатываются в память ярче любой таблицы умножения. Современная школа совсем не такая, какой она была у нас, и в наши дни обычное домашнее задание легким движением превращается в полночный квест для родителей, на результаты которого невозможно смотреть без улыбки. Я собрала истории родителей о том, что даже в учебе есть место для доброго юмора и житейской смекалки.
- Cын как-то говорит, что надо записать на видео выступление и отправить в ватсап учительнице. Ни темы, ни какой либо информации я больше не получил. Ну мы и записали... Сыну дал лопату, вывел в огород рядом ведро картошки поставил, сказал: «Делай вид, что копаешь». Сам отошел немного, включил запись, иду к сыну, снимаю и говорю: «Пошли сынок, выступление надо записывать». Он втыкает лопату в землю, вытирает типа пот и отвечает: «Папа, какое выступление? Давай картоху сажать, а то с голоду передохнем!» Ну и отправили. Учительница очень смеялась, и, как оказалось, выступление надо было записать на тему безопасного поведения на дороге и соблюдения ПДД, и каждому ученику присылались слова, какие надо было просто рассказать на камеру, но мы поспешили, и информация об этом поступила уже после того, как мы свое выступление отправили.
- Помню, сын в ночь сказал, что нужно принести рисунок на сказку Пушкина. И зевнул. Сидела, рисовала сама (сын первый, с последующими детьми таких ошибок не совершала). В итоге принес жирную пятерку. Я гордилась собой до классного собрания, где подняли тему этих рисунков. Оказывается, родители наскачивали картинок из инета, дети их раскрасили и принесли! И только Дима молодец — сам нарисовал, пусть по-детски, но видно, что сам, не родители!
- Я в восторге от своего младшего сына. У него ЕГЭ на носу. Готовится. Сегодня пришел, говорит: «Мам, я тут с мужиком с мусоровоза разговорился. Отличная работа. 90 тысяч зарплата. Делать особо ничего не надо».
«У нашей семьи пятилетний опыт в сфере семейного образования»
- Классе в третьем дочери дали задание написать сочинение на тему «О чем думает листочек, когда падает на землю?» Ну я и написал, что листочек, падая на землю, думает, что превратится в удобрение со временем и принесет пользу своему дереву. Это если совсем коротко суть передать. Учительница спросила у моей дочери, кто помогал писать, ну и сказала ей потом, что папа у нее философ. Ну, а что еще можно написать? Откуда я, или, тем более, ребенок, можем знать, о чем думает листочек, когда падает на землю?
- В 22-30 моя дочь вспомнила, что нужна шапка для национальности кабардинка. Я после работы и уроков нашла колпак от новогоднего костюма с фатой, вдавила верх и написала на картонке «Кабардинка», пришила к шапке. Напомню, 22-30, я уже еле живая, нужно национальное блюдо, внимание, по географии! Делала печенье до полпервого из масла, муки и какао, шариками такое, не помню уже национальность, смеялась, что еще танец нужен. Приходит дочь, говорит, учитель спросила, почему танец не подготовили, занавес!
А не лучше ли было ничего не делать и дать дочери возможность получить "2"? Это гораздо лучше, чем то, что делают родители.
- Сыну в колледже задали написать реферат на тему «Религии мира». Я сгоняла к родственнице, которая работала в швейном цехе нашей епархии и взяла у нее подшивку газет, которую выпускала епархия. И всю ночь работала над этим рефератом. Но мне и самой было интересно, я никогда не читала подобной литературы, слог непривычный. К утру реферат был готов, а сын получил тройку. Преподаватель сказала, что списал из интернета, поставила три за добросовестное списание.
«Мои второклашки украсили платье, в котором я была на школьной фотосессии и в самый последний учебный день»
Если бы в моём детстве были такие учительницы, я бы очень любил школу
- Нам на школьную ярмарку велели поделку принести. Творили всей семьей. Напало вдохновение, не прогонишь! Отстроили избушку из бревнышек, украсили мхом и корой. Дверь на петельках открывалась, окошки застекленные, бабушка занавесочки нашила. Папа туда электричество провел: на кнопочку нажимаешь — внутри свет в окошках. И вся эта красота была сантиметров 20 высотой. Здорово получилось, даже отдавать не хотелось. Классная рассказывала, что торги на дом еще до ярмарки начались, хоть аукцион устраивай.
- Дочь две недели не ходила в садик по болезни. Приходим, и воспитатель сообщает, что послезавтра утренник, а завтра генеральная репетиция. Нужно выучить роль и приобрести костюм огурца, вернее, Мамы-огурца. Оставила дочь в саду и побежала покупать ткань на костюм, по пути обдумываю, что и как я буду делать. Швейной машинки у меня не было, поэтому решила все вручную шить и на паутинку клеить. В итоге, купила небольшой кусок зеленого флиса и кусок салатового, вырезала овал, прорезала горловину, края проклеила паутинкой, вместо боковых швов использовала большие английские булавки и кушаком это все подпоясывалось. На имеющуюся шляпу навертела сжатой бумаги, получился огуречный цветок, салатовые колготки и салатовые сандалии дополнил образ. К утру получился отличный костюм мамы-огуречихи. Потом были костюмы пчелки, Снежной королевы, кляксы, снежинки, тоже все сама шила, клеила. Костюмы до сих пор лежат, хотя дочь уже взрослая, но отдавать их никому не хочет.
- У нас такой случай был в прошлом году: дочь во 2 классе, были на больничном из-за сломанной руки, а завтра утренник, и сказали, что обязательно нужно быть, так как только моя дочь знает слова роли лисицы. У меня есть лисья шуба, ладно, рукава завернули, маску муж делал, но это было что-то из папье-маше, на мое лицо намотал пищевую пленку, дальше слепок, красил, разрисовывал, ушки получились как у белки, хвост из мишуры. Наша лиса была не лиса, но зато всем понравилось, я красная была как свекла, а муж и дочь довольные.
«Делаем с ребенком летние задания по школе, это мрак»
- Моя племянница делала домашку — семейное древо. Все красиво, стикеры, фотки, ленточки. Дошла до меня и написала: «Кирилл — дядя». С двумя Л. Учительница с умным видом: «Ошибка! Кирилл с одной «Л». Племянница пришла домой в слезах: «Мама, ты меня обманула!» Вот такие дела — учителя не в курсе, как имя пишется. И чему они в целом могут научить? Я сфотографировал паспорт и скинул племяннице, чтоб она ей показала и оценку исправила.
- Конкурс красоты в школе. Мисс Осень вроде. Моя дочь участвует. Один из конкурсов: сделай из подручных материалов платье. Ну, я сняла скатерть со стола из клеенки, как раз новую купила — красная с розами. И как сшила платье офигительное: корсет, юбка с подъюбником в пол летящие, как свадебное, только из клеенки. Украсила цветами искусственными. Все в шоке были! Другие из мусорных мешков чего-то там налепили. Короче, конкурс мы выиграли! Какая же красота получилась! Но оказалось, что тема была экологическая. Нужно было сварганить наряд из вторсырья типа переработки.
знакомо. брат попросил написать племяннику (класс 2-3й) несколько предложений на английском. там были вопросы. я написала.
получили 3)))
я обиделась, я по-английски достаточно хорошо говорю. а оказалось, мне донесли только половину задания. они изучали зоопарк, и надо было использовать определённые слова.
надо уточнять ТЗ)
- У сына замечание в дневнике: «Не было линейки» с устным комментарием учительницы: «Пусть твоим родителям будет стыдно». Мне не стыдно вообще. Зато Степа рассказал про 10 способов как заменить линейку, и что 2 клеточки равны 1 сантиметру. За сына спокойна. Всегда найдет выход.
«Книжка, которую дочка делала на технологию в школу в 1 класс»
- В школе учитель сказала: «Ваш ребенок слишком много задает вопросов». Я ответила: «А разве это не цель обучения?» Теперь на меня косо смотрят. Это я чего-то не понимаю?
Задали ребенку, 1 класс, второй день ломаем голову.
Что общего между:
Луг — Занавес
Выгода — Ускорение
Снег — Изюм
Селезень — Бирюза
Магнит — Вера
Король — Подвес
Черепаха — Естество
Фигура — Сирена
Сарафан — Утверждение
P.S. Нужно найти взаимосвязь между каждой парой слов. Сказали так, мол, логика простейшая. Нужно только мозг немного напрячь. Дети сразу понимают, а для взрослых уже тяжеловато.
Хотелось бы видеть оригинал задания (слова "подвес", "естество" и "утверждение" мне кажутся чем-то, что такой мелкий средний ребенок знать не может)
- Ребенок (4 класс) пришел домой расстроенным. Говорит, что учитель им нагло наврала. Суть подставы: их позвали на пенную вечеринку, а по приходу дали губки, швабры и наказ убрать класс. Как вы понимаете, пены там было много. Обида в ней, надеюсь, и утонула. Учитель, я не знаю, кто вы, но ваше чувство юмора мне близко.
«Дочь слепила себе дракона для школы. Получилось настолько клево, что надо срочно похвастаться»
- Когда дочь перешла в третий класс, сменилась учительница, которая только-только приехала в наш город. В середине сентября попросила всех принести желуди, чтобы сделать большую поделку всем классом. Все бы ничего, но город в Заполярье, и до ближайшего дуба многие сотни километров. Спасло то, что к назначенному дню выпал снег. Учительница очень хорошая, прошло почти 30 лет с тех пор, но ребята до сих пор вспоминают ее с теплотой, и своих деток ведут к ней в класс. Тогда смеялись все, в том числе и она.
- Попросили детей в садике принести поделку на тему «Птицы» или «Осень». Подсмотрела в интернете и мы с сыном набили целлофановый пакет листьями, затянули на углах пакета ушки с листочком внутри, вырезали лапки, клюв и глаза, налепили на пакет, и сова была готова! Два в одном получилось: и птица, и осенние листья. На все про все ушло полчаса!
«Делала поделку в школу»
Школьные будни впечатываются в память не формулами Пифагоровых штанов, а именно такими ситуациями, в которых без смекалки и юмора — никуда. Иногда это выглядит как безвыходная ситуация, но в итоге мы имеем триумф из клеенки и скотча. Зато в такие моменты мы учимся у детей непосредственности, а они у нас — умению не сдаваться.
Какое домашнее задание вашего ребенка заставило вас включить режим супергероя?
У нас есть еще что почитать, чтобы сделать день лучше:
Например, в паре Король - Подвес, мне вспомнилась группа "Король и Шут" и их знаменитый кулон (подвес) в виде шута. Луг - Занавес, и то, и другое ровные, и так далее со всеми парами. Только Сарафан - Утверждение немного напряг. Можно придумать что-то типа "сарафан простой, как слово "да" (утверждение)".