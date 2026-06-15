17 историй и фото про съемные квартиры, в которых простой поворот ключа открывал дверь в ситком
Поиск идеальной съемной квартиры, как и надежных жильцов, часто превращается в квест. Но порой за передачей ключей прячутся душевные истории, от которых становится и тепло, и весело. То хозяин ковром на стене слишком интересуется, то квартиранты забывают предупредить о редком питомце. В основе этой подборки — забавные сюжеты об аренде, которые помогут лишний раз улыбнуться и вернут веру в хороших людей.
- Снимали с парнем квартиру у одной девчонки. Все было отлично, но через полгода она звонит и просит: «После 23 часов выключайте свет в спальне, а то выселю!» Мы такие, мол, почему, платим же все по счетам? Тут-то она и призналась: «Да просто в доме напротив моя бабушка живет и вечно меня пилит, если я поздно ложусь. А я ей до сих пор не призналась, что съехала к парню, а квартиру сдала...»
- Была у нас на работе девочка, снимала квартиру — центр города, отличный ремонт, нашпигована бытовой техникой, цена за аренду соответствующая. И вдруг она перестала платить. Когда хозяйка спросила, почему, девушка заявила, что подсчитала, сколько она уже отдала денег, и поняла, что она уже выплатила стоимость квартиры. Иными словами, квартира уже ее по праву. За ремонт, говорит, отдам чуть позже.
- Сняла квартиру у одного профессора. Все шло гладко, пока он не стал каждую неделю просить выслать ему фото ковра на стене. Еще и скидку дал за это. Я сначала фотографировала, а потом накрутила себя и напрямик: «Да зачем вам это?» Оказалось, что за этим ковром притаилась целая история. Ему его на свадьбу подарила теща. И теперь она регулярно интересуется: «Не поела ли моль мой подарок?» Чтобы не ехать через весь город проверять, он просто просил фото у нас, отсылал ей и спокойно жил дальше, а нам делал небольшую скидочку на аренду.
«Для чего-то же висит этот ковер на стене»
Ковер! как много в этом звуке... Помню, засыпаешь в детстве у бабушки, рассматриваешь узор, рукой водишь по ворсу, так сразу хорошо на душе становится, что засыпаешь быстро. А на фото ковер, конечно же, для того, чтобы кот по нему тыгыдыкал.
- Поехали с семьей в Питер на несколько дней. Взяли самую дешевую квартиру близко к центру, но без рейтинга — хозяин жилья был новичком. И вот приезжаем, а перед нами шикарный особняк. Хозяин встречает нас и заранее извиняется, мол, вид из окна не очень, да и квартира небольшая... Поднимаемся на четвертый этаж и попадаем в просторную светлую квартиру с шикарным ремонтом и огромными окнами, из которых чудесный вид, если не считать унылого сарая под самыми окнами. Сказать, что мы удивились — ничего не сказать. Вот такой приятный сюрприз.
«У нас появилась новая квартирантка. Надеюсь, она будет вовремя оплачивать аренду»
- На площадку заехал новый квартиросъемщик — парень Миша. Прошлых квартирантов провожали — слезы счастья утирали, когда съехали касатики. Начал подъезд с Мишей общаться:
— Миша, убавь громкость во имя трех часов ночи. Насколько потише? Ну, чтобы кровать децибелами не подбрасывало.
— Миша, а что это за инсталляция у двери? А, просто мусор забыл вынести. Любезно просим поторопиться мешок донести до бака.
Спускаюсь с лестницы, нечаянно подслушиваю Мишу, говорящего по телефону:
— Хата отличная, ремонт норм. А вот с соседями ну вообще не повезло.
Мамина корзинка отправилась в самостоятельную жизнь. О, сколько нам открытий чудных...)
- Хозяйка показывает квартиру и говорит мне: «У вашего соседа по тамбуру непростой характер. Все молчит, а чуть чего — жалобы строчит». Я, юная студентка, пообещала порядок и тишину. И вот как-то пришла ко мне подружка, стали мы с ней караоке петь, да так разошлись, что опомнились лишь глубокой ночью. На следующий день испекла пирог и решила пойти к соседу, чтобы извиниться за шум. Говорю, мол, простите за вчерашнее, угощайтесь. А он такой: «За пирог спасибо, конечно, только меня вчера дома не было...»
«Мой арендодатель дал мне духовку всего с двумя режимами: либо выключено, либо очень высокая температура»
- Мы с парнем долго искали квартиру. Спустя некоторое время все-таки нашли в приличном районе и за нормальные деньги. Все было отлично, уже были готовы подписать договор с владельцем, как тут он вдруг поинтересовался, где мы работаем. Я ответила, что являюсь разработчицей сайтов, а парень — веб-дизайнер. Вроде хорошие профессии, но владелец заартачился. Сказал, что не может нам сдать квартиру, ибо у нас такие работы, что мы каждый день будем в квартире, а ему так не подходит. Ему надо, чтобы люди снимали жилье, но постоянно были в разъездах и немного времени проводили дома.
- C мужем десять лет назад ездили в Париж, снимали квартиру через сайт у местного француза. Сам он на это время куда-то уезжал, вот и сдавал свою личную квартиру, чтобы деньжат подзаработать. Лежала у него на столе красная пачка M&M’s с арахисовой пастой, мы такую никогда не видели, и что-то так ее захотелось! Решили съесть, а завтра в магазине такую же купить. Мы кучу супермаркетов обежали, но так и не нашли красную. Купили обычную желтую и написали извинительную записку. Десять лет прошло, а красную пачку я нигде не встречала с тех пор.
«Только что переехала в новую квартиру, и при первой же загрузке сушилка работала целую вечность. Видимо, предыдущий жилец не прочищал фильтр»
- Сама не верю, что говорю это, но моя мама нашла мне мужа. Все началось, когда мне было 19 лет. На тот момент у меня был парень — моя первая любовь. Он так сильно восхищал меня, что даже смотреть на кого-то еще мне совсем не хотелось. И, конечно же, он не нравился моей маме. Она постоянно пыталась с кем-нибудь меня познакомить. А когда у бабушки появился новый квартирант, то разговоры были только о нем. Два года она не умолкала: «Такой хороший парень» и все в этом духе. Мне это не нравилось. А потом я узнала, что мой парень изменял мне уже какое-то время... Я на эмоциях решила познакомиться с этим замечательным квартирантом. И так вышло, что это было лучшее мое решение в жизни. Сейчас мы женаты, и это лучший мужчина, которого я когда-либо встречала. Иногда все же полезно слушать маму.
- Рассказывал коллега. Когда-то он снимал квартиру в 10-этажке, и почти каждый день какой-то сосед что-то сверлил, колотил или пилил. Через несколько месяцев это стало конкретно напрягать. Присмотрелся он, откуда выносят строительный мусор. Оказалось, что ремонт делали совершенно разные люди и даже в разных подъездах, просто слышимость в бетонных коробках такая, будто сверлят прямо за стенкой.
«Как привлечь арендаторов»
- А мы как-то сдали квартиру двум девушкам. Когда пришли оформлять договор, одна из них говорит: «Ой, забыла сказать, у нас питомцы есть, они здесь, в террариуме!» Оказалось, у них два питончика. Вот такая мелочь, о которой можно и позабыть.
- Снимал квартиру на время сессии у одной бабули. На выходных ездил домой, набрать картошки да разных припасов. И вот возвращаюсь, открываю дверь и плюхаюсь в кресло. Кинул взгляд — что-то не так. Вроде все то же самое, да не совсем. Потом доходит: у меня была синяя простыня на кровати, а тут розовая. Ну, думаю, все, приплыли. Вышел на лестницу, посмотрел на номер квартиры — моя. Дальше осматриваю квартиру — чужие вещи, моих учебников нет. Стал искать разумное объяснение, но его не было. Через час пришла бабушка и сказала, что думала, что я уехал насовсем. И сдала квартиру двум студенткам.
Комментарии
Два питончика, какое миленькое название )))) Сразу видна любовь к питомцам