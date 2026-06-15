17 историй и фото про съемные квартиры, в которых простой поворот ключа открывал дверь в ситком

Поиск идеальной съемной квартиры, как и надежных жильцов, часто превращается в квест. Но порой за передачей ключей прячутся душевные истории, от которых становится и тепло, и весело. То хозяин ковром на стене слишком интересуется, то квартиранты забывают предупредить о редком питомце. В основе этой подборки — забавные сюжеты об аренде, которые помогут лишний раз улыбнуться и вернут веру в хороших людей.